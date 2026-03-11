Владислав Панев: Защо индустриалното производство пада вече четвърта година?

Защо индустриалното производство пада вече четвърта година? Ами понеже България става все по-неконкурентна. И това в голяма степен се дължи на политическите решения. Когато налагаш нови регулации, например таван на цените на тока, това се харесва на много хора. Но резултатът всъщност е, че България вече е вносител на ток, защото вътре страдат инвестициите.
Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.
Когато спираш приватизацията (и то с пълен консенсус) също гониш инвестиции. Когато вдигаш заплатите в държавния сектор, така че те вече чувствително да изпреварват тези в частния - продуктивните хора вече се натискат за спокойна държавна служба. Когато на пиедестал е усвояването на еврофондове без оглед на ефективността, а просто да въртим едни пари, и когато вниманието на целия парламент не е към смислени реформи, а да приемем поредния закон по ПВУ - това възпитава чиновници.
Ефективността и конкурентността отсъстват въобще от политическия дебат. Даже, когато разговорът е отвъд лични нападки и обиди, той пак е изключително посредствен. Това трябва да преодолеем, за да се върне смисъла. И да потръгне икономиката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разкриха ни
15:06 11.03.2026
2 си дзън
С Радев БГ съвсем ще го закъса.
15:08 11.03.2026
3 Няма нищо по хубаво
15:09 11.03.2026
4 Русодебил
НАТО ни пази!
Да живее Путин!
15:11 11.03.2026
5 Жалки беZrpъбначни твapи !
Сега зависим от г-жа Рая Чекиджян. Стига да не е прекалено заета с предизборното си обещание.
Мис "Да откраднеш Лукойл за 27 секунди" днес каза "забравете" и в резултат на това всички може да бъдем ощетени с 437 милиона евро! А тролчетата нека си ППДБ-кат в коментари колкото си искат.
Има 2 варианта да се приемат необходимите промени. Комисията да бъде свикана от Рая Назарян, или от 1/3 от членовете й. Следим.
Мислете и гlасувайте! Никога повече такива м.....и не трябва да бъдат допускани в парламента!
15:12 11.03.2026
6 Резидента
Тиквата как даде на Путин 4 милиарда за сръбската тръба!
15:15 11.03.2026
7 ?????
Абе аланкоолу ако не бяхте саботирали гьола в Белене вече щеше да работи отдавна и да изнасяме, а не да внасяме ток.
За газ и петрол няма да споменавам. Виж само кво е казал Спецов - че са принудени да купуват шест различни сорта петрол и да ги смесват за да докарат състава да прилича на руския за който е проектиран да работи Нефтохима. И пак го докарват горе-долу вследствие на което се правят по-чести ремонти и инсталациите се износват по-бързо.
Аналогично с Козлодуй.
Ама вие експертите си ги пишете квито ги можете за да не стоите гладни.
15:17 11.03.2026
8 ДрайвингПлежър
Такива като тебе Панев са в основата на деиндустриализацията и кретенизма на "зеления преход" който убива производството и износа! 1000 тояги на голо и шут през границата ще оправят нещата!
15:24 11.03.2026
9 Защото коалиция Педрохан превзе властта
КЪДЕ Е ЕВТИНАТА НИ ЕНЕРГИЯ НА НАЙ-КОНКУРЕНТНАТА
НА НАЙ-ДОБРАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ, ЪМ?
Всичко разрушихте с тези зелени простотии, и затова
точно ти "зеления" по-добре млъкни!
Колко милиони за бръмбарчета усвоихте?
15:29 11.03.2026