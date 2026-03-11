Владислав Панев: Защо индустриалното производство пада вече четвърта година?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо индустриалното производство пада вече четвърта година? Ами понеже България става все по-неконкурентна. И това в голяма степен се дължи на политическите решения. Когато налагаш нови регулации, например таван на цените на тока, това се харесва на много хора. Но резултатът всъщност е, че България вече е вносител на ток, защото вътре страдат инвестициите.

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Когато спираш приватизацията (и то с пълен консенсус) също гониш инвестиции. Когато вдигаш заплатите в държавния сектор, така че те вече чувствително да изпреварват тези в частния - продуктивните хора вече се натискат за спокойна държавна служба. Когато на пиедестал е усвояването на еврофондове без оглед на ефективността, а просто да въртим едни пари, и когато вниманието на целия парламент не е към смислени реформи, а да приемем поредния закон по ПВУ - това възпитава чиновници.

Ефективността и конкурентността отсъстват въобще от политическия дебат. Даже, когато разговорът е отвъд лични нападки и обиди, той пак е изключително посредствен. Това трябва да преодолеем, за да се върне смисъла. И да потръгне икономиката.