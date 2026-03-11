Новини
Владислав Панев: Защо индустриалното производство пада вече четвърта година?

11 Март, 2026 15:04 524 9

  владислав панев
  българия
  икономика
  внос
  електроенергия

Ефективността и конкурентността отсъстват въобще от политическия дебат

Владислав Панев: Защо индустриалното производство пада вече четвърта година? - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо индустриалното производство пада вече четвърта година? Ами понеже България става все по-неконкурентна. И това в голяма степен се дължи на политическите решения. Когато налагаш нови регулации, например таван на цените на тока, това се харесва на много хора. Но резултатът всъщност е, че България вече е вносител на ток, защото вътре страдат инвестициите.

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Когато спираш приватизацията (и то с пълен консенсус) също гониш инвестиции. Когато вдигаш заплатите в държавния сектор, така че те вече чувствително да изпреварват тези в частния - продуктивните хора вече се натискат за спокойна държавна служба. Когато на пиедестал е усвояването на еврофондове без оглед на ефективността, а просто да въртим едни пари, и когато вниманието на целия парламент не е към смислени реформи, а да приемем поредния закон по ПВУ - това възпитава чиновници.

Ефективността и конкурентността отсъстват въобще от политическия дебат. Даже, когато разговорът е отвъд лични нападки и обиди, той пак е изключително посредствен. Това трябва да преодолеем, за да се върне смисъла. И да потръгне икономиката.


  • 1 Разкриха ни

    2 5 Отговор
    че сме Троянски кон на Москва. Инвеститорите бягат с 200.

    15:06 11.03.2026

  • 2 си дзън

    2 5 Отговор
    Руските слуги в БГ са не конкуретни, защото разчитат на лъжи и кражби.
    С Радев БГ съвсем ще го закъса.

    15:08 11.03.2026

  • 3 Няма нищо по хубаво

    5 0 Отговор
    от държавна работа. "Работа" е силно казано!

    15:09 11.03.2026

  • 4 Русодебил

    1 2 Отговор
    ЕС ни храни!
    НАТО ни пази!
    Да живее Путин!

    15:11 11.03.2026

  • 5 Жалки беZrpъбначни твapи !

    1 0 Отговор
    Палава Палава от Имаше Такъв Народ иска да забравим за 437 милиона евро, вместо да свика една комисия и за 27 секунди да приеме необходимите промени в закона.
    Сега зависим от г-жа Рая Чекиджян. Стига да не е прекалено заета с предизборното си обещание.

    Мис "Да откраднеш Лукойл за 27 секунди" днес каза "забравете" и в резултат на това всички може да бъдем ощетени с 437 милиона евро! А тролчетата нека си ППДБ-кат в коментари колкото си искат.
    Има 2 варианта да се приемат необходимите промени. Комисията да бъде свикана от Рая Назарян, или от 1/3 от членовете й. Следим.
    Мислете и гlасувайте! Никога повече такива м.....и не трябва да бъдат допускани в парламента!

    15:12 11.03.2026

  • 6 Резидента

    2 1 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!
    Тиквата как даде на Путин 4 милиарда за сръбската тръба!

    15:15 11.03.2026

  • 7 ?????

    2 0 Отговор
    "Но резултатът всъщност е, че България вече е вносител на ток"
    Абе аланкоолу ако не бяхте саботирали гьола в Белене вече щеше да работи отдавна и да изнасяме, а не да внасяме ток.
    За газ и петрол няма да споменавам. Виж само кво е казал Спецов - че са принудени да купуват шест различни сорта петрол и да ги смесват за да докарат състава да прилича на руския за който е проектиран да работи Нефтохима. И пак го докарват горе-долу вследствие на което се правят по-чести ремонти и инсталациите се износват по-бързо.
    Аналогично с Козлодуй.
    Ама вие експертите си ги пишете квито ги можете за да не стоите гладни.

    15:17 11.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Защото плиткоумни евроатлантически калинки пробутват напълно безумни евроатлантически политики!!!

    Такива като тебе Панев са в основата на деиндустриализацията и кретенизма на "зеления преход" който убива производството и износа! 1000 тояги на голо и шут през границата ще оправят нещата!

    15:24 11.03.2026

  • 9 Защото коалиция Педрохан превзе властта

    1 0 Отговор
    Ти ли се правиш, че не знаеш, защо затварят заводи и фабрики?
    КЪДЕ Е ЕВТИНАТА НИ ЕНЕРГИЯ НА НАЙ-КОНКУРЕНТНАТА
    НА НАЙ-ДОБРАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ, ЪМ?
    Всичко разрушихте с тези зелени простотии, и затова
    точно ти "зеления" по-добре млъкни!
    Колко милиони за бръмбарчета усвоихте?

    15:29 11.03.2026