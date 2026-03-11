Унгария изпрати в Украйна мисия заради петролопровода „Дружба“

Мисия на Унгария, която трябва да установи фактите около спирането на доставките по петролопровода "Дружба", вече пътува към Украйна. Това съобщи днес унгарският заместник-министър на енергетиката Габор Чепек в публикация във "Фейсбук", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В четиричленната мисия участва и Словакия, посочва Чепек.
Петролопроводът "Дружба" попадна в центъра на ожесточен дипломатически сблъсък между Будапеща и Киев, след като доставките на руски петрол по него бяха спрени през януари.
На фона на спора миналия месец Унгария наложи вето на нов пакет санкции срещу Русия и блокира мащабен нов заем за Украйна.
"Правителството състави делегация, която се очаква да проучи фактите около петролопровода "Дружба". Работата ни е установим статуса на петролопровода и да създадем условия за възобновяване на работата му", написа Чепек.
Унгария и Словакия - единствените страни от ЕС, които все още внасят руски петрол, обвиняват Украйна, че умишлено бави възобновяването на дейността на съоръжението по политически причини.
Киев настоява, че тръбопроводът е повреден от атаки на руски дронове и ремонтът му не може да се извърши бързо.
"Кризата в Близкия изток повиши залозите, принуди унгарското правителство да освободи количества от стратегическите резерви и да въведе ограничения върху цените", припомни заместник-министърът.
Словашкият премиер Роберт Фицо заяви вчера след среща с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, че двамата са били единодушни, че транзитът на петрол по "Дружба" трябва да бъде възобновен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
15:10 11.03.2026
2 Хохо Бохо
Коментиран от #6
15:10 11.03.2026
3 Ха ха ха ха
Коментиран от #4
15:12 11.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 С едно
15:24 11.03.2026
6 Истинското лице на Унгария
До коментар #2 от "Хохо Бохо":В края на 30-те години, външната политика на Хорти го тласка към съюз с Нацистка Германия. С подкрепата на Адолф Хитлер, Хорти слага ръка на етническите унгарски земи, загубени след Първата световна война общо четири пъти. Под неговото командване, Унгария участва в нахлуването в Съветския съюз и Югославия. Сдържаността на Хорти при подпомагането на германските военни планове, както и спрямо депортирането на унгарските евреи, съчетано с опити да се постигне тайна сделка със Съюзниците, в крайна сметка принуждават германците да направят инвазия и да поемат контрола върху страната през март 1944 година. През октомври 1944 г. Хорти обявява, че Унгария ще се предаде и ще се оттегли от силите на Оста. Той е принуден да си подаде оставката, вкаран е в ареста, и е закаран в Бавария. В края на войната, той е поставен под надзора на американски войници.
Коментиран от #7
15:25 11.03.2026
7 Миклош Хорти
До коментар #6 от "Истинското лице на Унгария":Живее до 88 години и не е убит от Народен съд.
15:26 11.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ВЛАСТ В УНГАРИЯ СА БИЛИ ФАНАТИЦИ ЕВРЕИ КОМУНИСТИ - ТРОЦКИСТИ
. ..... И НА НАРОДА ИМ Е ПИСНАЛО
...... СССР Е НЯМАЛО КАК ДА НЕ СЕ НАМЕСИ - ТРЯБВАЛО Е ДА НЕ ПРОЯВИ СЛАБОСТ
.
ТА ОТ БУДАПЕЩЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ Е НАЙ - ГОЛЯМАТА ВЪЛНА УНГАРСКИ ЕВРЕИ КЪМ САЩ И КАНАДА :)
15:28 11.03.2026
9 Орбан не познава украинците
15:30 11.03.2026