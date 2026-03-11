Новини
Унгария изпрати в Украйна мисия заради петролопровода „Дружба“
  Тема: Украйна

Унгария изпрати в Украйна мисия заради петролопровода „Дружба“

11 Март, 2026 15:08 647 9

Петролопроводът попадна в центъра на ожесточен дипломатически сблъсък между Будапеща и Киев, след като доставките на руски петрол по него бяха спрени

Унгария изпрати в Украйна мисия заради петролопровода „Дружба“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мисия на Унгария, която трябва да установи фактите около спирането на доставките по петролопровода "Дружба", вече пътува към Украйна. Това съобщи днес унгарският заместник-министър на енергетиката Габор Чепек в публикация във "Фейсбук", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В четиричленната мисия участва и Словакия, посочва Чепек.

Петролопроводът "Дружба" попадна в центъра на ожесточен дипломатически сблъсък между Будапеща и Киев, след като доставките на руски петрол по него бяха спрени през януари.

На фона на спора миналия месец Унгария наложи вето на нов пакет санкции срещу Русия и блокира мащабен нов заем за Украйна.

"Правителството състави делегация, която се очаква да проучи фактите около петролопровода "Дружба". Работата ни е установим статуса на петролопровода и да създадем условия за възобновяване на работата му", написа Чепек.

Унгария и Словакия - единствените страни от ЕС, които все още внасят руски петрол, обвиняват Украйна, че умишлено бави възобновяването на дейността на съоръжението по политически причини.

Киев настоява, че тръбопроводът е повреден от атаки на руски дронове и ремонтът му не може да се извърши бързо.

"Кризата в Близкия изток повиши залозите, принуди унгарското правителство да освободи количества от стратегическите резерви и да въведе ограничения върху цените", припомни заместник-министърът.

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви вчера след среща с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, че двамата са били единодушни, че транзитът на петрол по "Дружба" трябва да бъде възобновен.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 2 Отговор
    И какво? Да им дават лопати и електрожени и да почват ремонта унгарците.

    15:10 11.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Ква мисия вр? Пълна изолация на нацистите

    Коментиран от #6

    15:10 11.03.2026

  • 3 Ха ха ха ха

    2 4 Отговор
    Айде, унгарците пак ще участват в обсадата на Сталинград и пак ще се омажат и ще пуснат руснаците да ги пробият, обкръжат и насилят в поза партер.

    Коментиран от #4

    15:12 11.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 С едно

    1 0 Отговор
    куфарче ключове и отвертки!

    15:24 11.03.2026

  • 6 Истинското лице на Унгария

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    В края на 30-те години, външната политика на Хорти го тласка към съюз с Нацистка Германия. С подкрепата на Адолф Хитлер, Хорти слага ръка на етническите унгарски земи, загубени след Първата световна война общо четири пъти. Под неговото командване, Унгария участва в нахлуването в Съветския съюз и Югославия. Сдържаността на Хорти при подпомагането на германските военни планове, както и спрямо депортирането на унгарските евреи, съчетано с опити да се постигне тайна сделка със Съюзниците, в крайна сметка принуждават германците да направят инвазия и да поемат контрола върху страната през март 1944 година. През октомври 1944 г. Хорти обявява, че Унгария ще се предаде и ще се оттегли от силите на Оста. Той е принуден да си подаде оставката, вкаран е в ареста, и е закаран в Бавария. В края на войната, той е поставен под надзора на американски войници.

    Коментиран от #7

    15:25 11.03.2026

  • 7 Миклош Хорти

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истинското лице на Унгария":

    Живее до 88 години и не е убит от Народен съд.

    15:26 11.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БУДАПЕЩЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ ИЗБУХВА ЗАЩОТО
    НА ВЛАСТ В УНГАРИЯ СА БИЛИ ФАНАТИЦИ ЕВРЕИ КОМУНИСТИ - ТРОЦКИСТИ
    . ..... И НА НАРОДА ИМ Е ПИСНАЛО
    ...... СССР Е НЯМАЛО КАК ДА НЕ СЕ НАМЕСИ - ТРЯБВАЛО Е ДА НЕ ПРОЯВИ СЛАБОСТ
    .
    ТА ОТ БУДАПЕЩЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ Е НАЙ - ГОЛЯМАТА ВЪЛНА УНГАРСКИ ЕВРЕИ КЪМ САЩ И КАНАДА :)

    15:28 11.03.2026

  • 9 Орбан не познава украинците

    0 0 Отговор
    Пак ще гръмнат тръбата.

    15:30 11.03.2026

