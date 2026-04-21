Изборите в колонията са само сюжет за запълване на ефирното време. Липсват лидери и идеи, но журналистите все се напъват да ни облеят с вкиснал драматизъм. И как да бъде другояче, след като мъдрите и горди аборигени съумяха да станат подвластни едновременно на Брюксел, САЩ, Германия, Турция и Украйна?! Ако руснаците и патагонците бяха малко по-настойчиви, и те щяха да провесят крака от вратовете ни. Уникално племе сме! Едва ли друг би съумял да си намери толкова господари.
Миналия месец, докато превключвах каналите на телевизора, не чух да обсъждат някоя от следните теми:
Участието ни в две войни
Странната рокада в президентството
Временното правителство, което си играе с бюджета и външната политика, сякаш са му бащиния
Състоянието на армията
Петата колона (а тя не е една)
Хрантутниците – имигранти
Бюджетът
Заемите и отговорността на чиновниците, харчещи пари нахалост
Източниците на средствата за купуване на гласове на изборите
Борбата с монополистите и олигарсите
Аферата "Боташ"
Кампанията на турски език
В замяна хората в студията си чешеха езиците за важността на евроинтеграцията и непоколебимата ни подкрепа на Киевските мафиоти. Това е то да живееш в разграден двор... Нямаш национални цели, проблеми и интереси – ти си гражданин на света, сиреч - бездомник. И вятърът вие в празната черепна кутия: "Булгар! Булгар!".
Все пак, завършекът на развлечението, организирано от колониалната администрация за населението, ми хареса. БСП най-после падна от трибуната! Жалко, че това стана, едва след като изменниците унищожиха държавата... Глупендерите така и не проумяха, че без република не може да има партии. Наистина, това не променя нищичко. Случилото се не бе възмездие, а само логичен епилог. И хората, погазили народната чест, ще продължат да живуркат щастливо. А ние какво?... Трудни времена са, а надвисващото над главите ни бъдеще е още по-тежко. Пък и бъдеще ли е това?...
Николай Николов: Бъдещето и ние
21 Април, 2026 13:00 2 091 26
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
13:00 21.04.2026
2 Кой
Коментиран от #8
13:04 21.04.2026
3 От цялата какафония
13:07 21.04.2026
4 Ние с гайдите
Коментиран от #17
13:12 21.04.2026
5 ПЕНКО
13:19 21.04.2026
6 Кой каквото сам си направи
Коментиран от #15
13:20 21.04.2026
7 Бъдеще в минало време
Пък народецът пак щe пpaви кaто вятъpа!
13:23 21.04.2026
8 🪠🪠🪠🪠🪠
До коментар #2 от "Кой":БСП падна, палячото слави е минало🤣 сега ние бабите от пейката ще направим партия и ще цоцаме субсидии. Баби, обединявайте се да изметем мутрите с метли и тояги🧹🧹🧹
13:24 21.04.2026
9 Няма !
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма !
Но Трябва да има !
Партия Представляваща !
Правата !
Свободите !
и Интересите !
На Народа !
За Сега !
Такава !
НЯМА !
Но Трябва !
Да Има !
За Да може !
Този Народ !
Да Е Представен !
В Парламента !
И Българияу !
Да Намери !
Своя Път !
13:25 21.04.2026
10 май тиквата шопара утекоха
13:27 21.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Няма конкретна политическа идея за нищо!
13:33 21.04.2026
13 Факт
Коментиран от #16
13:39 21.04.2026
14 Хохо Бохо
13:48 21.04.2026
15 Така е, сами си го направихте!
До коментар #6 от "Кой каквото сам си направи":Тънем от 5 години в хаос, заради съпротивата на мутрягите.
Вече не могат да клатят държавата, защото има стабилно мнозинство.
13:58 21.04.2026
16 мда
До коментар #13 от "Факт":Освен това комплексарско, като от левия бряг.;)
14:01 21.04.2026
17 мисирки
До коментар #4 от "Ние с гайдите":са от комунизма насам, а преди това още по-зле....
14:15 21.04.2026
18 Бачкайте дебили
14:35 21.04.2026
19 Спрете се
14:42 21.04.2026
20 ССС
Но по-скоро си мисля, че от "Факти" ще продължават да ни занимават с твоите душевно объркани писания, тъй като за "Факти" журналиситческите стандарти са изведени в култ.
14:51 21.04.2026
21 8357
15:06 21.04.2026
22 Хо хо
15:08 21.04.2026
23 По-празна черепна кутия
15:58 21.04.2026
24 Димитър Дончев-Дълбоко виждащ
17:58 21.04.2026
25 !!!?
17:58 21.04.2026
26 Веселяка
22:20 21.04.2026