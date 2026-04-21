Николай Николов: Бъдещето и ние

21 Април, 2026 13:00 2 091 26

  • николай николов-
  • избори-
  • бъдеще-
  • държава

Изборите в колонията са само сюжет за запълване на ефирното време. Липсват лидери и идеи

Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изборите в колонията са само сюжет за запълване на ефирното време. Липсват лидери и идеи, но журналистите все се напъват да ни облеят с вкиснал драматизъм. И как да бъде другояче, след като мъдрите и горди аборигени съумяха да станат подвластни едновременно на Брюксел, САЩ, Германия, Турция и Украйна?! Ако руснаците и патагонците бяха малко по-настойчиви, и те щяха да провесят крака от вратовете ни. Уникално племе сме! Едва ли друг би съумял да си намери толкова господари.
Миналия месец, докато превключвах каналите на телевизора, не чух да обсъждат някоя от следните теми:
Участието ни в две войни
Странната рокада в президентството
Временното правителство, което си играе с бюджета и външната политика, сякаш са му бащиния
Състоянието на армията
Петата колона (а тя не е една)
Хрантутниците – имигранти
Бюджетът
Заемите и отговорността на чиновниците, харчещи пари нахалост
Източниците на средствата за купуване на гласове на изборите
Борбата с монополистите и олигарсите
Аферата "Боташ"
Кампанията на турски език
В замяна хората в студията си чешеха езиците за важността на евроинтеграцията и непоколебимата ни подкрепа на Киевските мафиоти. Това е то да живееш в разграден двор... Нямаш национални цели, проблеми и интереси – ти си гражданин на света, сиреч - бездомник. И вятърът вие в празната черепна кутия: "Булгар! Булгар!".
Все пак, завършекът на развлечението, организирано от колониалната администрация за населението, ми хареса. БСП най-после падна от трибуната! Жалко, че това стана, едва след като изменниците унищожиха държавата... Глупендерите така и не проумяха, че без република не може да има партии. Наистина, това не променя нищичко. Случилото се не бе възмездие, а само логичен епилог. И хората, погазили народната чест, ще продължат да живуркат щастливо. А ние какво?... Трудни времена са, а надвисващото над главите ни бъдеще е още по-тежко. Пък и бъдеще ли е това?...


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 12 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на редовите хора от протеста.

    Коментиран от #9

    13:00 21.04.2026

  • 2 Кой

    24 0 Отговор
    ще тръгне подир военни , милиционери , пенсионери , олигарси , спортисти ( като след 89 - а "олимпийците" мутри) и ще припознае лидера им за свой ?

    Коментиран от #8

    13:04 21.04.2026

  • 3 От цялата какафония

    31 4 Отговор
    Разбрах само кредото на автора - "И вятърът вие в празната му черепна кутия: "Булгар! or NOTБулгар!".

    13:07 21.04.2026

  • 4 Ние с гайдите

    30 4 Отговор
    " В замяна хората в студията си чешеха езиците за важността на евроинтеграцията и непоколебимата ни подкрепа на Киевските мафиоти. " Що се чудиш ? Това е "правилната линия " , у мисирките са длъжни да я спазват . Журналисти няма от комунизма насам .

    Коментиран от #17

    13:12 21.04.2026

  • 5 ПЕНКО

    18 6 Отговор
    ........ "... НИКОЛАЙ СЪМ - НИКОЛАЙ !!!!!- АЗ СЪМ ПО-ПО-- ПО-ПО --ПО-ПО - НАЙ...... НАЙ-НАЙ - НИКОЛАЙ --НАЙ СЪМ УМЕН --НАЙ-НАЙ-НАЙ

    13:19 21.04.2026

  • 6 Кой каквото сам си направи

    23 6 Отговор
    Хората, които виждат действителността са отчаяни!И как иначе, като благодарение на сегашния "спасител" от 5-6 години тънем в хаос и разруха.Нелигитимни управляващи, крадци от българската хазна, лъжепатриоти и т.н. Който може да се спасява, защото в близко бъдеще ще видим какво означава фашизъм!

    Коментиран от #15

    13:20 21.04.2026

  • 7 Бъдеще в минало време

    25 1 Отговор
    И отоново олигарсите си остават, схемите си остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    Пък народецът пак щe пpaви кaто вятъpа!

    13:23 21.04.2026

  • 8 🪠🪠🪠🪠🪠

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой":

    БСП падна, палячото слави е минало🤣 сега ние бабите от пейката ще направим партия и ще цоцаме субсидии. Баби, обединявайте се да изметем мутрите с метли и тояги🧹🧹🧹

    13:24 21.04.2026

  • 9 Няма !

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма !

    Но Трябва да има !


    Партия Представляваща !

    Правата !

    Свободите !

    и Интересите !

    На Народа !



    За Сега !

    Такава !

    НЯМА !



    Но Трябва !

    Да Има !



    За Да може !

    Този Народ !

    Да Е Представен !

    В Парламента !


    И Българияу !

    Да Намери !


    Своя Път !

    13:25 21.04.2026

  • 10 май тиквата шопара утекоха

    3 6 Отговор
    По данни към момента се очаква „Прогресивна България“ да има 131 народни представители. ГЕРБ-СДС ще разполагат с 39 депутати, а с двама по-малко – 37 – ще бъдат народните представители на ПП-ДБ. ДПС получава 21 мандата, а най-малката парламентарна група ще бъде тази на „Възраждане“ с 12 депутати.

    13:27 21.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Няма конкретна политическа идея за нищо!

    7 2 Отговор
    Каква ще бъде позицията на България по отношение на конфликтите, които се очертават вечни или в най-добрия случай тлеещи? Това с подкрепянето на този или онзи ни прави участници в един много сложен и скъп театър и стигаме до втория проблем, а именно празната хазна и не само ами главоломно натрупаните борчове и раздадени обещания за най-различни плащания към този и онзи все от бюджета. Как ще се харчи и по какъв признак ще се режат харчове? Няма идеи по тези теми. И после "Боташите" имат ли идея как ще вдигнат на крака енергетиката и икономиката при с години спадащ износ и промишлено производство? Разточителната политика на разни временни правителства напомпа инфлацията сериозно, а нетрудовите доходи превишиха това, което се предлага на пазара на труда, като възнаграждение за труд. Как ще се справят с този икономически парадокс, сътворен от очевидно некадърни икономисти, които политическия хаос снабди с власт и пари, макар и за не чак толкова дълго време , но достатъчно за да натръскат батаците ? Няма и за това смислена предложена политическа програма. Т. е по важните въпроси на практика нищо ама нищичко.

    13:33 21.04.2026

  • 13 Факт

    4 0 Отговор
    Звучи някак инжинерно!

    Коментиран от #16

    13:39 21.04.2026

  • 14 Хохо Бохо

    4 5 Отговор
    Воят на жалкопаветните умновресливи е музика за ушите ми. Вряскайте петроханци

    13:48 21.04.2026

  • 15 Така е, сами си го направихте!

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кой каквото сам си направи":

    Тънем от 5 години в хаос, заради съпротивата на мутрягите.
    Вече не могат да клатят държавата, защото има стабилно мнозинство.

    13:58 21.04.2026

  • 16 мда

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Освен това комплексарско, като от левия бряг.;)

    14:01 21.04.2026

  • 17 мисирки

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ние с гайдите":

    са от комунизма насам, а преди това още по-зле....

    14:15 21.04.2026

  • 18 Бачкайте дебили

    8 1 Отговор
    че Мистър кеш ви е довел една сурия от гладни хрантутници. Ааа, не забравяйте да си платите данъците.

    14:35 21.04.2026

  • 19 Спрете се

    7 3 Отговор
    Факти, спрете с тези полюции от това недоразумение. На този очевидно нещо му има, защо обаче това трябва публично да бъде показвано. Има си клиники, има си медицински специалисти - там не инженер, ако ще за Гошо шофьорчето на такси да се прави. Айде стига падахте на нивото на жълта медия...то не е този, то не е Спахийски, то не е чудо

    14:42 21.04.2026

  • 20 ССС

    2 4 Отговор
    Ами, като не ти харесва бъдещето тук, пътища много и най-различни. И тъй като ти не си просто обикновен много объркан драскач, а човек на действието, очакваме да видим твоята изява.

    Но по-скоро си мисля, че от "Факти" ще продължават да ни занимават с твоите душевно объркани писания, тъй като за "Факти" журналиситческите стандарти са изведени в култ.

    14:51 21.04.2026

  • 21 8357

    9 1 Отговор
    Много скоро 1 444 924 ще разберат, че царят е гол.

    15:06 21.04.2026

  • 22 Хо хо

    2 1 Отговор
    Инженерчето още не е разбрало че всяка промяна е към по-зле. Диалектика. Промяна 1 я видяхме че за нищо не стават, сега ни докараха Прогресивна Промяна 2. Инжинерчето трябва да разбира поне от прогресии ако не разбира от диалектика.

    15:08 21.04.2026

  • 23 По-празна черепна кутия

    3 2 Отговор
    от тая на плазмодият инеженер Николов няма... Инженер по външни нужници!!!

    15:58 21.04.2026

  • 24 Димитър Дончев-Дълбоко виждащ

    1 0 Отговор
    очаквам да намалят Рязко цената на горивата в бг и парното в софия!Очаквам държавните слуги да подават данъчни декларации и да си внасят ежемесечно вноски по ДОО и ЗОО ,ДЗПО ,като ЕТ и Самоосигуряващи се!Очаквам да се намалят вноски по ДОО, ЗОО ,ДЗПО защото ще почнат да вкарват пари в НОИ и държавните слуги.Очаквам рязко съкращаване на работещи в държавата пенсионери и други за да се облекчи натоварването върху частниците платци към бюджета!ОЧАКВАМ,НИЩО от горе написаното да се случи!!!

    17:58 21.04.2026

  • 25 !!!?

    1 1 Отговор
    Приоритет на Радев се очертава външната политика - саботиране на намеренията на Европейския съюз касаещи помоща за Украйна, противопоставяне за разширяването на ЕС, отпадането на санциите за Кремъл без преустановяване на варварската война на Путин в Украйна, поддържане на враждебния тон в отношенията с Македония - пак с цел торпилиране разширяването на ЕС, перманентни искания към ЕК за отлагания, отстъпки и дерогации на енергиини споразуминия подлежащи на санкции за Русия,...!!!?

    17:58 21.04.2026

  • 26 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки мизерни 🤣

    22:20 21.04.2026