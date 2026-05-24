Възходът и падението на руския народен ВПК
Возходът и падението на руския народен ВПК

24 Май, 2026 16:01 1 684 36

Веднага след началото на Специалната военна операция през февруари 2022 год. руската армия изпита остър недоимък на най-елементарни вещи

Снимка: БГНЕС
Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В изданието ”War on the Rocks” е публикуван любопитен обзор на руския народен военно-промишлен комплекс (ВПК) – от раждането до заграбването му от чиновниците. На вашето внимание предлагам основните моменти от текста. Преводът и адаптацията са мои. Препратка към оригинала ще намерите в забележките по-долу.

Веднага след началото на Специалната военна операция през февруари 2022 год. руската армия изпита остър недоимък на най-елементарни вещи. Бойците чрез познати и социалните мрежи молеха да им осигурят кубинки, спални чували, дъждобрани, цигари и дори обикновени радиостанции ”Biofeng”. Така се роди народният ВПК – неофициална краудсорсингова (1) система за снабдяване и за разработка на въоръжение, която запълни огромните пробойни в държавната логистика (2).

Всичко ставаше в каналите на ”Телеграм”. Доброволци и неправителствени организации събираха пари, купуваха в Китай квадрокоптери ”Mavic”, FPV–дронове (3), прибори за нощно виждане, средства за РЕБ (4), медицинско оборудване. Други преоборудваха граждански автомобили за използване в бойни условия.

През есента на 2022 год. всеки месец бяха получавани около 460 милиона рубли (6 милиона долара) и 182000 дарения.

Сред големите проекти за събиране и разпределяне на хуманитарна помощ може да се отбележат «КатяВаля» (осигуряващ директни доставки за фронта), «Народен фронт» (свързан с Кремъл) и «Вече» (развиван на регионално ниво).

Появиха се нови направления за проектиране и производство: дронове – камикадзе, наземни роботизирани платформи, морски безпилотници. Тук особено се отличи командата на Алексей Чаадаев (един от основателите на «Ушкуйник» (5) и организатор на фестивалите «Дронница»). Те разработваха различни БПЛА (6): управлявани с оптичен кабел, многомоторни и от самолетен тип, а също и морски БЕК (7) – десет пъти по-евтини от украинските «Магури».

През 2023 год. народният ВПК набра сили. Малките начинаещи компании създаваха, изпитваха, произвеждаха и подобряваха техниката за броени месеци, докато държавните предприятия губеха години за същата работа.

Властта отначало възприемаше инициативите на самоорганизиращите се хора не само с недоверие, но и с презрение, един вид: цивилните ентусиасти са неспособни да създадат нещо сериозно… После настъпи рязка промяна в отношението. През декември 2024 год. министърът на отбраната Андрей Белоусов публично призна, че бюрокрацията спъва административната и стопанската дейност на ведомството му. Същевременно той похвали «хибридните» проекти. И имаше защо - само в течение на осем месеца на същата година армията прие 65 проекта на доброволци: 31 модела въздушни дронове, 8 наземни робота, 20 системи за РЕБ и др..

През декември 2025 год. президентът Вл. Путин заяви, че граждани и предприемачи са събрали 83 милиарда рубли (около 1 милиард долара) само за безпилотни системи и обеща финансова подкрепа за изобретателите. Големите предприятия, като «Калашников», например, започнаха да подписват договори с успешните граждански екипи.

А после народният ВПК взе да губи скорост. Причините бяха няколко:

Умората на хората, даващи пари – събираните суми рязко намаляха.

Блокирането през февруари на «Телеграм» унищожи каналите за връзка и финансиране.

Държавата най-накрая увеличи производство на дронове (8) и реши, че помощта на «любителите» повече не е необходима.

Постоянните скандали с незаконното присвояване на проекти. Традиционна за Русия е системата, в която успешните частни инициативи са отнемани от структури, свързани с властта.

В настоящия момент повечето доброволчески проекти са или закрити, или погълнати от големи фирми. Фестивалите от рода на «Дронница» продължават, но вече във вид на площадки за интегриране в държавната машина.

Авторите не статията отбелязват тъжния парадокс: в системата се е зародила рядка, възходяща от низините, иновационна вълна, която определено е помогнала много на армията в първите етапи на войната. Но щом властта усеща, че може да се оправи самостоятелно (или просто да прибере чуждото има̀не), «народният ВПК» бързо бил маргинализиран и фактически унищожен.

Движението на руските доброволци доказва, че дори в строго контролирано общество войната може да мобилизира хората повече, отколкото властта би искала. Обаче в системата на Кремъл подобни хоризонтални инициативи са обречени. Случващото се е важен урок за Русия и за тези, които изучават как в работи нейната военна промишленост в условията на продължителен конфликт.

Повече по засегнатите въпроси може да намерите в канала ”Ситуация” в ”Телеграм”: t.me/sitrep_111 .

Забележки

1. Англицизъм (словосъчетание от ”croud” (тълпа) и ”outsourcing” (привличане на външни ресурси), букв.: привличане на широката аудитория (най-вече чрез Интернет) за решаването на определена задача.

2. След обявяването на частичната мобилизация през есента на 2022 год. се оказа, че складовете за военно имущество са празни. За сметка на това на електронните площадки за пазаруване човек можеше да се екипира изцяло – от бельото до каската и приборите за нощно виждане… Цените, естествено, бяха високи. Оказа се, че сред собствениците на тези магазини фигурират съпруги и роднини на висши офицери, отговарящи за армейското снабдяване. Държавата и сега подкрепя тази афера – вместо да осъди спекулантите, тя дава пари на получилите повиквателна да си набавят необходимите вещи, съответно средствата от хазната попадат в «правилните» джобове.

3. ”First Person View” (абр англ.) – буквално се превежда като ”Гледна точка от първо лице”. Смисълът е, че дронът бива управляван не на екрана, а чрез виртуални очила.

4. Радиоелектронна борба (абр.).

5. Научно – производствен център за разработване на дронове. Сред продуктите на ”Ушкуйник” е известният ”Княз Вандал”.

6. Безпилотни летателни апарати (абр.).

7. Безекипажен катер (абр.)

8. Заводите увеличиха производството, дори за известно време (до към есента на 2025 год.) руската армия получаваше повече БПЛА от натовците в Украйна, но качеството на продукцията падна. Също така техническите характеристики на изделията скоро престанаха да отговарят на изискванията на фронта.

9. Източник: ”The Strange Rise and Fall of Russia’s Crowd Sourced Defense Industry”


  • 1 Ганя Путинофила

    16 33 Отговор
    Ето руснаците колко зачитат 24 май!
    На 24 май разбомбиха Киев, там, където първа е дошла кирилицата!

    Коментиран от #11, #13, #15, #36

    16:04 24.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тодар Живков

    19 27 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #21

    16:07 24.05.2026

  • 4 Горски

    16 21 Отговор
    мизeрна раша е занулена и унизен! Разбита и погребана! 2 милиона нещастни рашисти са в един по добър свят а целите на смешната СВО се провалиха. Само направиха Зеленски пожизнен президент и световен лидер.

    Коментиран от #16

    16:08 24.05.2026

  • 5 Обикновен човек

    16 22 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #35

    16:11 24.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АФТУР ЧЕТО

    20 4 Отговор
    ОЧЕВИДНО Е ПРОДАЖЕН ТУРБО ТЪПАК.СЧУПИ ГЛУПОМЕРА.

    16:14 24.05.2026

  • 8 Бая талантлив глупчо трябва

    17 6 Отговор
    да си за да надраскаш такъв пасквил.

    16:15 24.05.2026

  • 9 Кукумяууу

    16 9 Отговор
    Евроцифките пак в партер да громят руснаците с розави дупенца

    16:16 24.05.2026

  • 10 Ами

    16 11 Отговор
    Това, че руснаците свършиха оръжията и се бият с лопати го знаем.
    Сега ни кажете нещо за славните победи на окраина и запада :)

    16:17 24.05.2026

  • 11 Добре де,

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    а Методиевицата къде е дошла ?

    Коментиран от #12

    16:20 24.05.2026

  • 12 Гангабангицата е дошла

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Добре де,":

    от мак я. ти

    16:25 24.05.2026

  • 13 Кит или кот?

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Няма нужда от народно ВПК, лешника не се събира гаража.

    16:27 24.05.2026

  • 14 Още ли щурмуват село малая Токмачка

    11 8 Отговор
    Щурмуват ли я?

    Коментиран от #26

    16:29 24.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Не знам , къде е дошла кирилицата, ама украинците направиха от кирилицата маймуница, като вкараха разни измислици на латиница. Колкото за бомбенето, заслужиха си го.

    16:30 24.05.2026

  • 16 Едва ли

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    От всяко дърво свирка не става.

    16:33 24.05.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    12 11 Отговор
    Пишете си глупостите, ама светът е на опашка пред заводите от ВПК. Всички видяха , че западното оръжие става само за музей на трофеите в Москва. Индия купува С-400 и СУ-57. Списъкът с желаещи е дълъг. THAAD и Patriot се оказаха пълни боклуци. Едните ги крият , щото ги бият , като гургулици. Танковете Леопард, Ейбрамс и Чаленджър плашат само гаргите. Само на война се вижда, кое колко струва.

    Коментиран от #19, #22, #25, #31

    16:35 24.05.2026

  • 18 Свободен

    11 8 Отговор
    Авторът говори в доста приятен тон описвайки мародери и побеснялото зомби население на Русия?!
    Очевидно някой е намазал филията му!
    Можеше да опита с просия, много по-честно и достойно е!
    Доста жалка гледка!

    16:38 24.05.2026

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 11 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    16:39 24.05.2026

  • 20 Имат достатъчно

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ормуза кога ще отвори?

    Коментиран от #24

    16:42 24.05.2026

  • 21 Другаря Си

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тодар Живков":

    Ко му е лошо на комунизма?
    Разкарайте шарлатаните и работата ще тръгне..

    16:44 24.05.2026

  • 22 Западно оръжие млати руските орки.

    6 9 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    И така 4 години.

    16:48 24.05.2026

  • 23 кочина

    3 5 Отговор
    Кочина!

    16:49 24.05.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Имат достатъчно":

    когато утрепят още 1 аятолах алах-малах

    16:53 24.05.2026

  • 25 Огнянов

    5 8 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Пишеш пълни лъжи Индия се отказа от руските таралясници за сметка на френските

    16:53 24.05.2026

  • 26 Обърни се и ще е видиш...

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Още ли щурмуват село малая Токмачка":

    ...един бальшой токмачок,право зад теб...🤣😝😆!

    Коментиран от #30

    17:05 24.05.2026

  • 27 жаль

    4 5 Отговор
    Затова Русия е известна като Империя на Злото.

    17:09 24.05.2026

  • 28 вик енджинира гейопалитик

    3 0 Отговор
    как е викато в перник?

    17:15 24.05.2026

  • 29 Мимч

    2 0 Отговор
    А,Орешник,кой го разработи?

    17:15 24.05.2026

  • 30 а ти

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Обърни се и ще е видиш...":

    ачкаш навътпе

    17:17 24.05.2026

  • 31 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Индия за пръв път от 70 години се отказа от руското оръжие и премина на западно. Най-големият клиент на Русия остана Казахстан - 20 милионна държава. Франция пък сама измести Русия от второто място в света като износител на оръжие. Водещи износители на оръжие в момента (в скоби преди войната):
    САЩ - 42% (36%)
    ЕС+ВБ - 30,5% (24,5%)
    Русия - 6,8% (21%)
    Китай - 5,6% (5,4%)
    Израел - 4,4% (3,1%)
    Ю Корея - 3% (2,7%)
    Русия продължава рязко да губи пазарен дял заради фиаското в Украйна. Преди войната Русия изнасяше колкото Европа, а сега изнася 4 пъти по-малко от нея. Русия изгуби две трети от пазарния си дял, а Европа и САЩ го взеха и си го разделиха.

    Коментиран от #33

    17:32 24.05.2026

  • 32 Тома

    3 0 Отговор
    Възхода започна за руската армия когато вкараха в затворите генералите крадци

    17:46 24.05.2026

  • 33 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Вземи статистиката, занеси я в Иран
    и кажи на иранците да се предадът :)

    17:51 24.05.2026

  • 34 Прави впечатление,

    2 0 Отговор
    че когато укра губи на фронта,антируската пропаганда става още по агресивна! Повтарят се нещата от ВСВ,когато Германия започва да отстъпва,гьобелсовата пропаганда продължава да възхвалява райха като"непобедим,тактическо отстъпление" и т.н.Проблема е,че сегашните клакьори слагат в малкото си джобче Гьо бел с!

    18:16 24.05.2026

  • 35 Да даа,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Обикновен човек":

    не си руснак,но си та пак!

    18:21 24.05.2026

  • 36 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Напротив, много правилно ги избомбиха на този ден, за да се научат, че не се слагат измислени нечитаеми малоумни символи в кирилицата. Укрите се изгафриха с кирилицата и напълно заслужено си получиха балистични мотики по кухите лейки. Същите, като македонците са.

    18:39 24.05.2026