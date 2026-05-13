В България - грижата за децата е досаден разход или най-важната инвестиция…

15 години „Бележник“ и 15 години държавата пише едно и също на децата в България: „Среден 3“. Не отличен. Не добър. Тройка. И то не заради липса на пари, а заради липса на воля, визия и елементарна държавническа отговорност. Докато политиците спорят за постове, институциите продължават да произвеждат бедност, тревожност и изоставяне. Това става ясно от независимия мониторинг “Бележник. Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“, проведен за 15-и път от Национална мрежа за децата.
Всяко трето дете е в риск от бедност, здравната система е недостъпна за хиляди семейства, а образованието все по-трудно компенсира социалните неравенства. И въпреки това управляващите продължават да говорят за „приоритети за децата“, „за децата – богатството на държавата“, но без да могат да покажат една последователна национална политика за децата.
Най-страшното е друго – темата за децата е удавена в дезинформация, страхове и политическа истерия. Вместо експертен разговор за реформи, обществото години наред слуша внушения и конспирации.
Резултатът е ужасяващ: България още няма Национална стратегия за детето, въпреки че е законово задължена да има такава.
Една държава може да се измери по това как се грижи за най-слабите. А когато 15 години получаваш слаб успех в грижата за децата, това вече не е статистика. Това е диагноза за провал.
Докато политиците говорят за демографска криза, реалността е, че държавата системно изоставя децата и семействата. Всяко трето дете в България е в риск от бедност или социално изключване. Хиляди деца нямат равен достъп до качествено образование и здравеопазване. В малките населени места липсват специалисти, психолози, логопеди и адекватна социална подкрепа. Вместо дългосрочни политики виждаме хаотични решения „на парче“, които се сменят с всяко ново правителство.
Най-страшното е, че вече започнахме да приемаме тази тройка за нещо нормално. А тя не е. Защото зад всяка оценка стоят реални деца – бедни, изоставени, тревожни, без перспектива и без усещане, че държавата е на тяхна страна. Една страна няма бъдеще, ако децата ѝ не са приоритет. А България все още се държи така, сякаш грижата за децата е досаден разход, а не най-важната инвестиция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очевидец
09:07 13.05.2026
2 нужно е само
И ще изчезнете
За ден
09:08 13.05.2026
3 пресолена
Коментиран от #7
09:13 13.05.2026
4 Сталин
-Джон Тайлър Гатто
09:22 13.05.2026
5 Сталин
-Малколм Х
09:24 13.05.2026
6 Сталин
Коментиран от #12
09:29 13.05.2026
7 Сталин
До коментар #3 от "пресолена":При колониална демокрация няма стратегия за нищо ,само експлоатация на добитъка
09:31 13.05.2026
8 Не е вярно!
С други думи, държавата отделя пари за децата, но ги насочва в неправилна посока, все едно, че полива пясък с вода и после чака там да поникне нещо и да даде добър плод. Но това не се случва.
Коментиран от #19
09:36 13.05.2026
9 нннн
Модерен, демократичен кръвен данък.
09:37 13.05.2026
10 БГ няма закон за чуждестраните агенти
Познайте защо?
Познайте защо?
Коментиран от #11
09:39 13.05.2026
11 Сталин
До коментар #10 от "БГ няма закон за чуждестраните агенти":В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
"Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."
09:41 13.05.2026
12 Да бе, да!
До коментар #6 от "Сталин":ГоУема грижа имаше през соца за децата, те бяха безплатна работна ръка. Даскалята се грижеха да няма отсъстващи от задължителните бригади, в гимназията даже изключваха от комсомола за такива самоотлъчки, а изключат ли те от комсомола, после не можеш да кандидатстваш във висше учебно заведение!
Във всяко село 15-и септември се честваше като пръв учебен ден, а от 16-и всички деца от местното основно училище, включително и първолаците, биваха натирвани на полето за да работят там докато се прибере реколтата. Градските деца от основните училища ходеха на по няколко такива бригади в рмките на една есен, но само за по един ден. Чак в 8-и клас имаше бригада от 7 или 10 дена.
В гимназията обаче нЕмаше лабаво. Всяко лято по 1 месец бригада или в строителството, или в някое промишлено предприятие, а през есента - 1 или 2 седмици селскостопанска бригада.
Но се парадираше, че при социализЪма не съществувала експлоатация на детски труд!
Коментиран от #15
09:45 13.05.2026
13 Така е,
09:50 13.05.2026
14 Чудя се
Например, ако тези милиарди се разпределят и раздадат на млади семейства на етнически българи, тогава те биха създали по още едно дете. Толкова ли е трудно управляващите да се договедят да направят това? Или някой не им разрешава?
09:51 13.05.2026
15 Сталин
До коментар #12 от "Да бе, да!":Изглежда и ти си от тия дето скачахте за банани
Коментиран от #16
09:52 13.05.2026
16 Само със скачане не става
До коментар #15 от "Сталин":Само бананите да бяха ... Много неща липсваха тогава. Сега пък има достъп до много неща, но само ако намериш начин да печелиш добри пари. Е, и това е нещо.
09:55 13.05.2026
17 Не само децата, на мършляците всички
09:58 13.05.2026
18 Познат лозунг нали?
10:30 13.05.2026
19 Стопанин
До коментар #8 от "Не е вярно!":Подхранваме ли с торове плевели които нямат нужда от това ,то плодове и зеленчуци няма да берем. Отношението към възрастните ни родители след над 40 години труд е показателно . Такова е и за децата на Българите . Политиката за привилегии на " самотни " с по няколко деца въпреки вдиганите по три дни всяка седмица сватби ,умишлено без граждански брак именно за усвояване средствата от тези привилегии. Спонсорираме "бизнес " и начин на живот без никакъв смисъл и тези сега са по чужбина да смучат и техните системи. Така дори и да се отпуснат средства те не стигат до работещи ,учени и полезни за обществото хора . Може да се обясни единствено с желанието на управляващи през тези години политици да властват над необразовани и живеещи в нищета хора които са лесно експлоатирани единствено за избори . Те са "евтини " и алчни . Осигуряват важното за Егото на политика чувство ,че живее като Богоподобен в условие на Апартейд. Него не го интересува ,че унищожиха на 3,5 милиона собствен народ ,защото са още по-алчни и от тези с вечните и всякакви възможни помощи и облаги . Махалите на едни процъфтяват с имот и хора даже и да нямат доказани доходи ,докато цели квъртали на работещи се обезлюдиха. За селата още по-ужасно. Нищо законно няма там ,но и никой данъчен не смее да отиде дори и с полиция . Избиратели ,какво да се прави. А останалите други избиратели вълци ги яли . Да се оправят сами -нали са Българи ,работещи бедни и плащащи данъци . Техен проблем ако имат пове
10:41 13.05.2026
20 Сънно
Тези деца щъркел ги е донесъл и са слънцеяди?
Грижата за децата минава през грижата за човека.
Не може да произвеждаш основно работещи бедни и да се тюхкаш, че децата са застрашени от бедност...Фалшиво е, и обречено на провал!
Най-жалкото е, че за беднотията не са виновни богаташите, а бедните, които си мислят, че могат да забогатеят в грабителската система...
11:21 13.05.2026
11:44 13.05.2026
22 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #21 от "000":КАПИТАЛИЗМА И КОНСУМАТОРСКОТО ОБЩЕСТВО ВОДИ ДО ТОВА. КОГАТО ГРИЖАТА ЗА ПУTКAТA CTAHE ПО ВАЖНО ОТ ГРИЖАТА ЗА ДЕТЕТО Е НЕИЗБЕЖНО. ВЪПРОС НА ВРЕМЕ Е.😡
12:10 13.05.2026
