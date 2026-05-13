В България - грижата за децата е досаден разход или най-важната инвестиция…

13 Май, 2026 09:00 1 729 23

Най-страшното е друго – темата за децата е удавена в дезинформация, страхове и политическа истерия

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

15 години „Бележник“ и 15 години държавата пише едно и също на децата в България: „Среден 3“. Не отличен. Не добър. Тройка. И то не заради липса на пари, а заради липса на воля, визия и елементарна държавническа отговорност. Докато политиците спорят за постове, институциите продължават да произвеждат бедност, тревожност и изоставяне. Това става ясно от независимия мониторинг “Бележник. Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“, проведен за 15-и път от Национална мрежа за децата.

Всяко трето дете е в риск от бедност, здравната система е недостъпна за хиляди семейства, а образованието все по-трудно компенсира социалните неравенства. И въпреки това управляващите продължават да говорят за „приоритети за децата“, „за децата – богатството на държавата“, но без да могат да покажат една последователна национална политика за децата.

Най-страшното е друго – темата за децата е удавена в дезинформация, страхове и политическа истерия. Вместо експертен разговор за реформи, обществото години наред слуша внушения и конспирации.

Резултатът е ужасяващ: България още няма Национална стратегия за детето, въпреки че е законово задължена да има такава.

Една държава може да се измери по това как се грижи за най-слабите. А когато 15 години получаваш слаб успех в грижата за децата, това вече не е статистика. Това е диагноза за провал.

Докато политиците говорят за демографска криза, реалността е, че държавата системно изоставя децата и семействата. Всяко трето дете в България е в риск от бедност или социално изключване. Хиляди деца нямат равен достъп до качествено образование и здравеопазване. В малките населени места липсват специалисти, психолози, логопеди и адекватна социална подкрепа. Вместо дългосрочни политики виждаме хаотични решения „на парче“, които се сменят с всяко ново правителство.

Най-страшното е, че вече започнахме да приемаме тази тройка за нещо нормално. А тя не е. Защото зад всяка оценка стоят реални деца – бедни, изоставени, тревожни, без перспектива и без усещане, че държавата е на тяхна страна. Една страна няма бъдеще, ако децата ѝ не са приоритет. А България все още се държи така, сякаш грижата за децата е досаден разход, а не най-важната инвестиция.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    14 0 Отговор
    Нова свалка - бебче, идвам с дизелака, нося ти череши и домати

    09:07 13.05.2026

  • 2 нужно е само

    8 4 Отговор
    Да Нямате деца
    И ще изчезнете
    За ден

    09:08 13.05.2026

  • 3 пресолена

    25 0 Отговор
    остава да напишете за коя област на живота имаме стратегия... иначе празни приказки. а нещо за тн нац стратегия за следващите 20-50 години?

    Коментиран от #7

    09:13 13.05.2026

  • 4 Сталин

    16 0 Отговор
    "Има ли идея по радикална в историята на човешката раса от това да предадете децата си на напълно непознати ,за които не знаете нищо,и тези непознати да работят върху ума на детето ви,далеч от погледа ви,за период от дванайсет години.?"

    -Джон Тайлър Гатто

    09:22 13.05.2026

  • 5 Сталин

    16 0 Отговор
    "Само глупак може да остави децата му да бъдат възпитавани от враговете му."

    -Малколм Х

    09:24 13.05.2026

  • 6 Сталин

    25 4 Отговор
    Само при комунизма имаше грижа за децата ,сега при демокрацията децата са само стока

    Коментиран от #12

    09:29 13.05.2026

  • 7 Сталин

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "пресолена":

    При колониална демокрация няма стратегия за нищо ,само експлоатация на добитъка

    09:31 13.05.2026

  • 8 Не е вярно!

    16 1 Отговор
    Държавата ПИЛЕЕ доста пари за децата, но само за една категория от тях - онези от едно определено малцинство. За тях са предвидени доста видове помощи и те си ги консумират, но с малки изключения нехаят за образованието, а много от тях дори не знаят български език или го говорят недобре.
    С други думи, държавата отделя пари за децата, но ги насочва в неправилна посока, все едно, че полива пясък с вода и после чака там да поникне нещо и да даде добър плод. Но това не се случва.

    Коментиран от #19

    09:36 13.05.2026

  • 9 нннн

    13 1 Отговор
    Инвестицията в децата е отлична. Лошото е, когато тази инвестиция замине в богатите държави, а ние ставаме по- бедни.
    Модерен, демократичен кръвен данък.

    09:37 13.05.2026

  • 10 БГ няма закон за чуждестраните агенти

    15 0 Отговор
    НПО-тата не позволяват да имаме Национална доктрина ( която включва и развитие, и грижи за децата), но все искат отделна "Национална" стратегия за детето.
    Познайте защо?

    Коментиран от #11

    09:39 13.05.2026

  • 11 Сталин

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "БГ няма закон за чуждестраните агенти":

    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    09:41 13.05.2026

  • 12 Да бе, да!

    5 20 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    ГоУема грижа имаше през соца за децата, те бяха безплатна работна ръка. Даскалята се грижеха да няма отсъстващи от задължителните бригади, в гимназията даже изключваха от комсомола за такива самоотлъчки, а изключат ли те от комсомола, после не можеш да кандидатстваш във висше учебно заведение!
    Във всяко село 15-и септември се честваше като пръв учебен ден, а от 16-и всички деца от местното основно училище, включително и първолаците, биваха натирвани на полето за да работят там докато се прибере реколтата. Градските деца от основните училища ходеха на по няколко такива бригади в рмките на една есен, но само за по един ден. Чак в 8-и клас имаше бригада от 7 или 10 дена.
    В гимназията обаче нЕмаше лабаво. Всяко лято по 1 месец бригада или в строителството, или в някое промишлено предприятие, а през есента - 1 или 2 седмици селскостопанска бригада.
    Но се парадираше, че при социализЪма не съществувала експлоатация на детски труд!

    Коментиран от #15

    09:45 13.05.2026

  • 13 Така е,

    8 0 Отговор
    но се маскира от интервюта на експерти, помпозни речи на политици и репортажи за шепа успели деца в Олимпиади навън. По-лесно е да управляват маргинали с убито самочувствие, отколкото умни и знаещи как да се справят извън училището деца.

    09:50 13.05.2026

  • 14 Чудя се

    16 0 Отговор
    След като вече две години подред се отчита, че сред първолаците етническите българчета са по-малко от 50%, защо тогава милиардите, които държавата отделя като помощи за малцинствата, не се насочват към етническите българи или поне към децата им, които са под 10-годишна възраст? Нали те са вече малцинство?
    Например, ако тези милиарди се разпределят и раздадат на млади семейства на етнически българи, тогава те биха създали по още едно дете. Толкова ли е трудно управляващите да се договедят да направят това? Или някой не им разрешава?

    09:51 13.05.2026

  • 15 Сталин

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе, да!":

    Изглежда и ти си от тия дето скачахте за банани

    Коментиран от #16

    09:52 13.05.2026

  • 16 Само със скачане не става

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Само бананите да бяха ... Много неща липсваха тогава. Сега пък има достъп до много неща, но само ако намериш начин да печелиш добри пари. Е, и това е нещо.

    09:55 13.05.2026

  • 17 Не само децата, на мършляците всички

    12 2 Отговор
    им пречат, радват ги само парите и имотите, да видим и Радев какъв ще стане!? Никога не е късно човек да стане кепазе!? Левски го е казал-"дела са нужни, а не думи". Уж еврото нямаше да вдигне цените, но всичко което беше в левове, сега е в евро1/1, че даже и по скъпо. Радев ще стане цар, ако отново върне лева и ни спаси от урсулеците, всичко друго е мижай да те лъжа!?

    09:58 13.05.2026

  • 18 Познат лозунг нали?

    9 0 Отговор
    По статистика 62% от новородените не са от българския етнос. След 25 г България няма да я има. Таман за "45 години демокрация стигат". Познат лозунг нали?

    10:30 13.05.2026

  • 19 Стопанин

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не е вярно!":

    Подхранваме ли с торове плевели които нямат нужда от това ,то плодове и зеленчуци няма да берем. Отношението към възрастните ни родители след над 40 години труд е показателно . Такова е и за децата на Българите . Политиката за привилегии на " самотни " с по няколко деца въпреки вдиганите по три дни всяка седмица сватби ,умишлено без граждански брак именно за усвояване средствата от тези привилегии. Спонсорираме "бизнес " и начин на живот без никакъв смисъл и тези сега са по чужбина да смучат и техните системи. Така дори и да се отпуснат средства те не стигат до работещи ,учени и полезни за обществото хора . Може да се обясни единствено с желанието на управляващи през тези години политици да властват над необразовани и живеещи в нищета хора които са лесно експлоатирани единствено за избори . Те са "евтини " и алчни . Осигуряват важното за Егото на политика чувство ,че живее като Богоподобен в условие на Апартейд. Него не го интересува ,че унищожиха на 3,5 милиона собствен народ ,защото са още по-алчни и от тези с вечните и всякакви възможни помощи и облаги . Махалите на едни процъфтяват с имот и хора даже и да нямат доказани доходи ,докато цели квъртали на работещи се обезлюдиха. За селата още по-ужасно. Нищо законно няма там ,но и никой данъчен не смее да отиде дори и с полиция . Избиратели ,какво да се прави. А останалите други избиратели вълци ги яли . Да се оправят сами -нали са Българи ,работещи бедни и плащащи данъци . Техен проблем ако имат пове

    10:41 13.05.2026

  • 20 Сънно

    5 2 Отговор
    Загрижили се за децата!?
    Тези деца щъркел ги е донесъл и са слънцеяди?
    Грижата за децата минава през грижата за човека.
    Не може да произвеждаш основно работещи бедни и да се тюхкаш, че децата са застрашени от бедност...Фалшиво е, и обречено на провал!
    Най-жалкото е, че за беднотията не са виновни богаташите, а бедните, които си мислят, че могат да забогатеят в грабителската система...

    11:21 13.05.2026

  • 21 000

    6 0 Отговор
    40 години капитализъм направи това, което дивите османлии не успяха да 5 века. Още по-хубавко ще ни стане.

    Коментиран от #22

    11:44 13.05.2026

  • 22 АМАH OT ИДИOTИ

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "000":

    КАПИТАЛИЗМА И КОНСУМАТОРСКОТО ОБЩЕСТВО ВОДИ ДО ТОВА. КОГАТО ГРИЖАТА ЗА ПУTКAТA CTAHE ПО ВАЖНО ОТ ГРИЖАТА ЗА ДЕТЕТО Е НЕИЗБЕЖНО. ВЪПРОС НА ВРЕМЕ Е.😡

    12:10 13.05.2026

  • 23 РичЪрд АлБиБегов

    1 0 Отговор
    Най-хубавото е ,че в последните 1300 години в малките ни населени места НЕ СА липсвали специалисти, психолози, логопеди и адекватна социална подкрепа! Само в последните 15 е така?!

    23:15 14.05.2026