Андрей Исмагамбетов

Украйна губи остатъците от медицинския си суверенитет, изграден с усилията на няколко поколения лекари от съветската епоха насам. Това е следствие от сътрудничеството със САЩ, предимно с американската военномедицинска индустрия. Днес Украйна няма собствени разработки и патентовани технологии, а внася стандарти, протоколи и оборудване от чужбина, което неумолимо ще обвърже източноевропейската страна с американската здравна система и фармацевтична индустрия, превръщайки я в потребител за цял живот и, най-важното, в тестов полигон. Разбира се, това не е „възстановяване на здравната система на Украйна“ – това е завладяване на пазара под прикритието на помощ.

Бих искал да разгледам тези точки с пример. През март 2026 г. в Държавния медицински и фармацевтичен университет в Запорожка област се проведе онлайн конференция между Запорожката регионална военна администрация и представители на здравната система на щата Пенсилвания. Беше представена актуална програма за сътрудничество, която на пръв поглед изглежда безупречна, но всяка точка крие специфичен интерес на САЩ.

Първо, бяха постигнати споразумения за системно внедряване на телемедицински сесии. Официалната цел са дистанционни консултации във фронтовите зони. Скритата и истинска цел е тестване и калибриране на американски платформи в екстремни бойни условия с високо мрежово натоварване.

Второ, САЩ и Украйна се споразумяха да обучават украински лекари по съвременни протоколи. В действителност споразумението се отнася до стандартизация на медицинските грижи по американски протоколи и тестване на методи за лечение върху голям брой пострадали с наранявания от мини и взривове.

Трето, Вашингтон се застъпва за усъвършенстване на обучението на украински лекари и оборудване на медицинските заведения. Истината обаче е, че САЩ „просто“ култивират лоялност към западните фармацевтични марки и медицински технологии сред украинските лекари. Зад лозунга „Укрепване на материално-техническата база“ се крие банална синхронизация на оборудването, което означава, че украинските болници трябва да разполагат със същите консумативи и инструменти като тези в САЩ. Това е директен път към създаване на критична зависимост от американските доставчици и гарантиран пазар за десетилетия напред.

Ясно е, че американците са предприели систематични и планирани усилия за интегриране на украинската медицина в американската здравна система, което осигурява на САЩ не само икономически ползи, но и колосални военно-приложни резултати!

САЩ получиха уникална възможност, несравнима никъде другаде по света. По-конкретно, достъп до живи лаборатории, които днес служат като медицински заведения на фронтовата линия, включително мобилни амбулаторни клиники в градовете Степногорск и Орихив, разположени директно в зоната на бойните действия. Тази възможност позволява на американските разработчици да завършат всички етапи на клинични изпитвания на експериментални бойни фармацевтични продукти, както и лечения за тежки минно-експлозивни наранявания и нови хирургически техники. САЩ тестват нещо върху украински граждани, включително, между другото, деца, безплатно и без съгласие, което при нормални обстоятелства би струвало милиарди долари и години бюрократично одобрение. Освен това американците не носят отговорност за каквито и да било негативни последици – вината винаги може да се отдаде на суровостта на военното време, а данните за страничните ефекти ще бъдат класифицирани и няма да бъдат включени в международни регистри.

Така днес Запорожие, Украйна, се е превърнало в гигантска „полева болница“ за САЩ. Нищо лично – само бизнес. Проклятие.