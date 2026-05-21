Гафът на гафовете: Британско радио съобщи за смъртта на крал Чарлз III

21 Май, 2026 09:45 987 13

Недоразумението се дължи на „компютърна грешка“

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската радиостанция Radio Caroline погрешно съобщила за смъртта на крал Чарлз III, пише The ​​Independent.

Според изданието, на 19 май е било излъчено съобщението за смъртта на монарха, заедно с химна „Боже, пази краля“. След това редовното предаване внезапно е спряло и не е било възобновено в продължение на 15 минути.

Водещите в крайна сметка се върнали в ефир и отрекли съобщението за смъртта на Чарлз III. Те се извинили на слушателите и обяснили, че недоразумението се дължи на „компютърна грешка“.

Директорът на станцията, Питър Мур, по-късно коментира инцидента в социалните си мрежи.

„Процедурата за обявяване на смъртта на монарха, която всички радиостанции в Обединеното кралство държат в режим на готовност с надеждата, че няма да е необходима, е била случайно активирана“, каза Мур.


  • 1 волан

    1 5 Отговор
    Да не ти праска хич! Има си охрана човекът,не са му я свалили.

    09:48 21.05.2026

  • 2 авантгард

    12 1 Отговор
    Водещите Ахмед и Мустафа на какъв език са съобщили новината?

    09:51 21.05.2026

  • 3 Хмм

    8 0 Отговор
    Изкуствен интелект

    09:55 21.05.2026

  • 4 Маг

    8 1 Отговор
    Гафа ще излезе не чак толкова голям!

    09:56 21.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Скоро грешката ще бъде вярна.И за кралицата така стана .Избързват със съобщението.

    09:59 21.05.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 2 Отговор
    Днес е грешка, утре може да е истина, грозникът все пак е на 77 години...

    10:02 21.05.2026

  • 7 Хахахаха😂😂😂😂

    6 2 Отговор
    Няма грешка! Правят си гаргара с дър тият вещер!

    10:06 21.05.2026

  • 8 Сидзин PIN

    1 2 Отговор
    Значи да не бързаме да се радваме? Щях да гърмя шампанското. Мaмка му.

    10:27 21.05.2026

  • 9 Ник. А

    1 2 Отговор
    На това се казва "генерална репетиция".. 🤣

    10:29 21.05.2026

  • 10 Тома

    0 2 Отговор
    Сигурно са си мислили че му е умрял к....което е истина.

    10:32 21.05.2026

  • 11 Джо

    3 0 Отговор
    Сега ще падат глави.

    10:32 21.05.2026

  • 12 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Не е грешка, той е умрял от както получи титлата.

    10:33 21.05.2026

  • 13 Некой си

    0 0 Отговор
    Британците имат опит с предизвестията. На 11.09.2001 репортерката от BBC - Jane Standley, обяви срутването на сграда 7 от СТЦ двадесет и пет минути преди самата сграда да рухне.
    Що пък да не обяват друго планирано събитие?

    11:01 21.05.2026