Гафът на гафовете: Британско радио съобщи за смъртта на крал Чарлз III

Британската радиостанция Radio Caroline погрешно съобщила за смъртта на крал Чарлз III, пише The Independent.
Според изданието, на 19 май е било излъчено съобщението за смъртта на монарха, заедно с химна „Боже, пази краля“. След това редовното предаване внезапно е спряло и не е било възобновено в продължение на 15 минути.
Водещите в крайна сметка се върнали в ефир и отрекли съобщението за смъртта на Чарлз III. Те се извинили на слушателите и обяснили, че недоразумението се дължи на „компютърна грешка“.
Директорът на станцията, Питър Мур, по-късно коментира инцидента в социалните си мрежи.
„Процедурата за обявяване на смъртта на монарха, която всички радиостанции в Обединеното кралство държат в режим на готовност с надеждата, че няма да е необходима, е била случайно активирана“, каза Мур.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13 Некой си
Що пък да не обяват друго планирано събитие?
11:01 21.05.2026