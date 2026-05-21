Гафът на гафовете: Британско радио съобщи за смъртта на крал Чарлз III

Британската радиостанция Radio Caroline погрешно съобщила за смъртта на крал Чарлз III, пише The ​​Independent.

Според изданието, на 19 май е било излъчено съобщението за смъртта на монарха, заедно с химна „Боже, пази краля“. След това редовното предаване внезапно е спряло и не е било възобновено в продължение на 15 минути.

Водещите в крайна сметка се върнали в ефир и отрекли съобщението за смъртта на Чарлз III. Те се извинили на слушателите и обяснили, че недоразумението се дължи на „компютърна грешка“.

Директорът на станцията, Питър Мур, по-късно коментира инцидента в социалните си мрежи.

„Процедурата за обявяване на смъртта на монарха, която всички радиостанции в Обединеното кралство държат в режим на готовност с надеждата, че няма да е необходима, е била случайно активирана“, каза Мур.