Оклахома Сити Тъндър изравни серията срещу Сан Антонио Спърс

21 Май, 2026 09:59 378 0

Шей Гилджъс-Александър блести, а плейофната битка в Западната конференция се разгаря

Оклахома Сити Тъндър изравни серията срещу Сан Антонио Спърс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински спектакъл пред собствена публика в зала "Пейком Сентър", Оклахома Сити Тъндър демонстрира характер и воля, като надделя над Сан Антонио Спърс със 122:113. С този успех "гръмотевичните" изравниха резултата в полуфиналната серия на Западната конференция на NBA – 1:1, и върнаха интригата с пълна сила.

Безспорният лидер на домакините, Шей Гилджъс-Александър, изигра ключова роля за победата. Той наниза впечатляващите 30 точки, овладя 4 борби и раздаде 9 асистенции за 38 минути на паркета. Със своята енергия и хладнокръвие, Гилджъс-Александър поведе съотборниците си към заслужен триумф.

Въпреки поражението, младата звезда на Спърс – Виктор Уембаняма, също остави ярка следа в двубоя. Той завърши с 21 точки, впечатляващите 17 борби и 6 асистенции за 37 минути игра, доказвайки, че бъдещето е пред него.

След като Спърс спечелиха първия мач преди два дни, серията се мести в Сан Антонио, където третият и четвъртият сблъсък ще се проведат на 23 и 25 май. Очакванията са за още по-напрегнати и драматични срещи, които ще определят кой ще продължи напред към големия финал на Запад.

Докато Оклахома и Сан Антонио водят ожесточена битка на Запад, в Източната конференция също не липсва напрежение – там Ню Йорк Никс и Кливланд Кавалиърс се борят за място във финала.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

