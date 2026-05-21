Оклахома Сити Тъндър изравни серията срещу Сан Антонио Спърс

В истински спектакъл пред собствена публика в зала "Пейком Сентър", Оклахома Сити Тъндър демонстрира характер и воля, като надделя над Сан Антонио Спърс със 122:113. С този успех "гръмотевичните" изравниха резултата в полуфиналната серия на Западната конференция на NBA – 1:1, и върнаха интригата с пълна сила.

Безспорният лидер на домакините, Шей Гилджъс-Александър, изигра ключова роля за победата. Той наниза впечатляващите 30 точки, овладя 4 борби и раздаде 9 асистенции за 38 минути на паркета. Със своята енергия и хладнокръвие, Гилджъс-Александър поведе съотборниците си към заслужен триумф.

Въпреки поражението, младата звезда на Спърс – Виктор Уембаняма, също остави ярка следа в двубоя. Той завърши с 21 точки, впечатляващите 17 борби и 6 асистенции за 37 минути игра, доказвайки, че бъдещето е пред него.

След като Спърс спечелиха първия мач преди два дни, серията се мести в Сан Антонио, където третият и четвъртият сблъсък ще се проведат на 23 и 25 май. Очакванията са за още по-напрегнати и драматични срещи, които ще определят кой ще продължи напред към големия финал на Запад.

Докато Оклахома и Сан Антонио водят ожесточена битка на Запад, в Източната конференция също не липсва напрежение – там Ню Йорк Никс и Кливланд Кавалиърс се борят за място във финала.