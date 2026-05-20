Илиян Василев: Голям привърженик съм на кварталните магазинчета. Дума да няма - нужни са, но Виденов 2.0 се задава на хоризонта

Виденов 2.0. на хоризонта. Държавата юбер алес и новите публични мениджъри ходят по вода. Но когато не дефинираш задачата правилно и решението и няма как да излезе.
Голям привърженик съм на кварталните магазинчета. Дума да няма - нужни са. Те дават удобство, човешки контакт и живот на кварталите. Но търговията извън големите вериги е само 30 процента, та и по-малко. И тук влизат и малките населени места, които просто нямат мащаб за големите вериги.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
Но изумителните закани на новите, че ще се „разправят“ с големите търговски вериги заради високите надценки, предизвикват в най-добрия случай недоумение, а в по-реалистичния - усмивка.
Защото за клиента в крайна сметка има значение едно - крайната цена.
Ако тя е по-ниска, магазините ще бъдат пълни, независимо от идеологическите речи. Местният патриотизъм, както при мен с малките квартални магазинчета работи само до някъде.
Имам няколко съвсем прагматични въпроса към родните публични „мениджъри“.
Кой допусна хипермаркетите да бъдат строени в централните части и вътре в рамките на околовръстните зони на големите градове? Включително в София.
Кой позволи директната конкуренция с кварталната търговия, вместо да има ясна градоустройствена и икономическа политика?
И кой ви каза, че ако ударите големите вериги, цените автоматично ще паднат или техният марж ще премине към кварталните магазинчета? Напълно възможно е кварталните магазини просто да повишат своите надценки и крайните цени да останат същите - или дори да продължат да растат.
Някой също забравя, че има и български търговски вериги и то големи и то качествени. Или проблемът е само когато капиталът е чужд?
Да напомня и нещо друго: корупцията в България консумира над 10 процента от БВП на България - тоест над 10 милиарда евро годишно?!.
Близо 89% от фирмите в България смятат корупцията за широко разпространена, а 55% я определят като сериозна пречка за бизнеса.. И тази цена се плаща от всички - и от данъкоплатците, и от потребителите. Основно през цените.
Когато към това добавите деиндустриализацията, грешните приоритети в земеделието - зърнопроизводството /ядем хляб от фуражна пшеница?!/ срещу животновъдството и земеделието, както и затварянето на производства, резултатът е неизбежен - страната започва все повече да зависи от внос, точно както стана с енергийните ресурси.
А когато зависиш от внос, нямаш буфер срещу инфлация и ръст на цените.
Имат добри идеи, но като че матрицата им е сгрешена. Както писах - уж обещават самовари, пък все калашници се получават.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аре ритай бакъра вече,
16:04 20.05.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4
16:04 20.05.2026
3 Юпа
16:04 20.05.2026
4 ХиХи
До коментар #2 от "честен ционист":Милионер у евро и фсички екстри
16:05 20.05.2026
5 Удри
Коментиран от #10, #19
16:06 20.05.2026
6 Окооо
16:06 20.05.2026
7 Във
16:07 20.05.2026
8 Хмм
16:08 20.05.2026
9 пиара е еажен
тука в Бг, други виновни няма, особени българите не крадат, не мамят, момини сълзи. даже пепи еврото е македонец не е българин, нотариуса е грък...
важното е да се говори за туин пиикс и как чуждите вериги ни обират
16:10 20.05.2026
10 честен ционист
До коментар #5 от "Удри":Направо му е одрал кожата, ако питаш мен.
16:13 20.05.2026
11 Анонимен
16:15 20.05.2026
12 хехе
16:17 20.05.2026
13 Брабинеца
16:26 20.05.2026
14 Пешо
16:29 20.05.2026
15 Е ТОВА Е ИЛИЯНЕ
16:33 20.05.2026
16 иксперт
16:33 20.05.2026
17 Геле
Никакъв Виденов не се задава за тяхно съжаление.
16:34 20.05.2026
18 Баце
16:35 20.05.2026
19 А ТУУЛУУУПА И ШИША
До коментар #5 от "Удри":На кого ти проличат. Крадците на века. РАДЕВ ЩЕ НАПРАВИ ХУБАВИ НЕЩА ЗА НАРОДА. НО ЖАЛКО Е ЧЕ И ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ЩЕ СЕ ОБЛАЖАТ.
16:37 20.05.2026
20 дядото
16:41 20.05.2026
21 мучо
16:44 20.05.2026
22 фильо
16:51 20.05.2026
23 идиоти вън
Коментиран от #30
16:54 20.05.2026
24 Какво да се прави?
Политиците пък, за да получат повече гласове, обещават да предприе матмерки за понижаване на цените. Някой вярва ли им?
17:03 20.05.2026
25 Тома
17:06 20.05.2026
26 Пазарният
17:12 20.05.2026
27 Без теб
17:21 20.05.2026
28 В Холандия
17:25 20.05.2026
29 Гешевче
17:27 20.05.2026
30 Знаещ
До коментар #23 от "идиоти вън":Виденов го свалиха руснаците, защото не им даде газоразпределителната мрежа та България.
17:28 20.05.2026