Илиян Василев: Голям привърженик съм на кварталните магазинчета. Дума да няма - нужни са, но Виденов 2.0 се задава на хоризонта

20 Май, 2026 16:01 2 032 30

Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
Виденов 2.0. на хоризонта. Държавата юбер алес и новите публични мениджъри ходят по вода. Но когато не дефинираш задачата правилно и решението и няма как да излезе.

Голям привърженик съм на кварталните магазинчета. Дума да няма - нужни са. Те дават удобство, човешки контакт и живот на кварталите. Но търговията извън големите вериги е само 30 процента, та и по-малко. И тук влизат и малките населени места, които просто нямат мащаб за големите вериги.

Но изумителните закани на новите, че ще се „разправят“ с големите търговски вериги заради високите надценки, предизвикват в най-добрия случай недоумение, а в по-реалистичния - усмивка.

Защото за клиента в крайна сметка има значение едно - крайната цена.

Ако тя е по-ниска, магазините ще бъдат пълни, независимо от идеологическите речи. Местният патриотизъм, както при мен с малките квартални магазинчета работи само до някъде.

Имам няколко съвсем прагматични въпроса към родните публични „мениджъри“.

Кой допусна хипермаркетите да бъдат строени в централните части и вътре в рамките на околовръстните зони на големите градове? Включително в София.

Кой позволи директната конкуренция с кварталната търговия, вместо да има ясна градоустройствена и икономическа политика?

И кой ви каза, че ако ударите големите вериги, цените автоматично ще паднат или техният марж ще премине към кварталните магазинчета? Напълно възможно е кварталните магазини просто да повишат своите надценки и крайните цени да останат същите - или дори да продължат да растат.

Някой също забравя, че има и български търговски вериги и то големи и то качествени. Или проблемът е само когато капиталът е чужд?

Да напомня и нещо друго: корупцията в България консумира над 10 процента от БВП на България - тоест над 10 милиарда евро годишно?!.

Близо 89% от фирмите в България смятат корупцията за широко разпространена, а 55% я определят като сериозна пречка за бизнеса.. И тази цена се плаща от всички - и от данъкоплатците, и от потребителите. Основно през цените.

Когато към това добавите деиндустриализацията, грешните приоритети в земеделието - зърнопроизводството /ядем хляб от фуражна пшеница?!/ срещу животновъдството и земеделието, както и затварянето на производства, резултатът е неизбежен - страната започва все повече да зависи от внос, точно както стана с енергийните ресурси.

А когато зависиш от внос, нямаш буфер срещу инфлация и ръст на цените.

Имат добри идеи, но като че матрицата им е сгрешена. Както писах - уж обещават самовари, пък все калашници се получават.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре ритай бакъра вече,

    30 8 Отговор
    че не се траеш, комунист пребоядисан. Няма по-долно същество от ренегата.

    16:04 20.05.2026

  • 2 честен ционист

    27 3 Отговор
    Едно време кварталните магазинчета по гаражи и павильончета бяха евтиния, днес се водят за някакви бутици, а цената често е в пъти по-вискока от кауфландската. А що се отнася до Виденов 2, то щом Гечката 2 дойде, то да си знаете, че не е изключено пак да станете фалшиви милионери.

    Коментиран от #4

    16:04 20.05.2026

  • 3 Юпа

    21 3 Отговор
    А у петрохан имаше ли корупция или немаше? А нпо-тата корупция Йесте?

    16:04 20.05.2026

  • 4 ХиХи

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Милионер у евро и фсички екстри

    16:05 20.05.2026

  • 5 Удри

    18 2 Отговор
    Онази съм фен на кварталните магазинчета, но Радев по-скоро ми напомня на бай Тошо отколкото на Виденов.

    Коментиран от #10, #19

    16:06 20.05.2026

  • 6 Окооо

    24 7 Отговор
    Пореден соросид орева нещата! Мечти за сглобка, Мечти за безкрайно ограбване... Е няма да ви мине повече номера...

    16:06 20.05.2026

  • 7 Във

    13 4 Отговор
    Веригите се пазарува по спокойно и е по евтино

    16:07 20.05.2026

  • 8 Хмм

    10 4 Отговор
    С веригите ще се разправят, но какво ще правят хората в малките населени места където няма вериги? Правителството няма ли да удари и тези малките магазини?

    16:08 20.05.2026

  • 9 пиара е еажен

    14 4 Отговор
    важно е за пиара на радев да се каже че чуждите вериги са виновни.
    тука в Бг, други виновни няма, особени българите не крадат, не мамят, момини сълзи. даже пепи еврото е македонец не е българин, нотариуса е грък...

    важното е да се говори за туин пиикс и как чуждите вериги ни обират

    16:10 20.05.2026

  • 10 честен ционист

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Удри":

    Направо му е одрал кожата, ако питаш мен.

    16:13 20.05.2026

  • 11 Анонимен

    5 0 Отговор
    А познай защо е по-евтино да внесеш, когато местното е по-евтино.

    16:15 20.05.2026

  • 12 хехе

    16 1 Отговор
    абе смешник в селските магазинчета на село цените са по-високи от веригите.

    16:17 20.05.2026

  • 13 Брабинеца

    3 2 Отговор
    и този хахо е един експерт-умник, да си посипе главата с пепелина

    16:26 20.05.2026

  • 14 Пешо

    2 0 Отговор
    Стара истина е, че се управлява чрез страх, но спрете да плашите хората с тия памфлети вече. Докога?

    16:29 20.05.2026

  • 15 Е ТОВА Е ИЛИЯНЕ

    4 2 Отговор
    ДЕМОН-КРАЦИЯТА. МИСЛИТЕ ЗА БИЗНЕС-МЕНТИТЕ ТЕ ДА СА ДОБРЕ ДА СИ ПРАВЯТ ЩО ИСКАТ И ДА БОГАТЕЯТ НА ГЪРБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И РАБОТНИКА. БЕЗ КОНТРОЛ. ТЕ В БОЛШЕНСТВОТО СА АЛЧНИ И ПОРОЧНИ. А ЗА ТАЗИ ВИДЕНОВАТА БЕШЕ СЪЗДАДЕНА ИЗКУСТВЕНО ИМЕННО ОТ ВАС ДЕМОН-КРАТНИТЕ И БИЗНЕС-МЕНТИТЕ ПРИВАТИЗАТОРИ ПОСЛЕ ПРИ ВАШИЯТ КОСТОВ.

    16:33 20.05.2026

  • 16 иксперт

    2 0 Отговор
    Народа вече отказа храната .Половината пари за сметки , другата половина за гориво за да отиде човек до работа

    16:33 20.05.2026

  • 17 Геле

    4 1 Отговор
    Пак останаха с пръст в устата жълтопаветниците и пак се замечтаха за революции.
    Никакъв Виденов не се задава за тяхно съжаление.

    16:34 20.05.2026

  • 18 Баце

    2 0 Отговор
    Тоя господин са му спряли стипендията и сега се чуди .. накъде, но парите са пари.

    16:35 20.05.2026

  • 19 А ТУУЛУУУПА И ШИША

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Удри":

    На кого ти проличат. Крадците на века. РАДЕВ ЩЕ НАПРАВИ ХУБАВИ НЕЩА ЗА НАРОДА. НО ЖАЛКО Е ЧЕ И ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ЩЕ СЕ ОБЛАЖАТ.

    16:37 20.05.2026

  • 20 дядото

    2 0 Отговор
    така е.едни нагли и дебели "лидери" ощавиха с алчност и безотговорност държавата. сега отново народеца ще тегли и ще плаща

    16:41 20.05.2026

  • 21 мучо

    1 0 Отговор
    помним те и теб много добре когато беше в москва....

    16:44 20.05.2026

  • 22 фильо

    4 0 Отговор
    Този не е проумял че не Виденов а неговите съотборници съсипаха държавата през 96

    16:51 20.05.2026

  • 23 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Твърде вероятно е повторенията на виденовата зима, международната мафия не прощава на тези които не слушкат и папкат, както при виденов не им разпродаде на безценица, както изискваше МВФ и СБ и бидехме наказани!!!

    Коментиран от #30

    16:54 20.05.2026

  • 24 Какво да се прави?

    0 0 Отговор
    Още от стари времена, за да просъществува, търговецът се ръководи от правилото да купи стока евтино и после да я продаде скъпо.
    Политиците пък, за да получат повече гласове, обещават да предприе матмерки за понижаване на цените. Някой вярва ли им?

    17:03 20.05.2026

  • 25 Тома

    3 0 Отговор
    За разлика от този и всички правителства след Виденов направиха корупцията не 10 % а 110%.Виденов си живее още в панелка за разлика от тези които го нарочиха за беда.За всичко ще търсите евреина Сорос.

    17:06 20.05.2026

  • 26 Пазарният

    0 0 Отговор
    Този пазарният като не може да стигне до пазара, аз ще му я вдигна домати на него и таз гютлия ша плаща със на родилата го тоз критен пчиличката.

    17:12 20.05.2026

  • 27 Без теб

    2 0 Отговор
    Аз си пазарувам в големите маркети. В кварталните е винаги по-скъпо особено при зеленчуците. На Гергьовден намерих агнешко на добра цена единствено в големите вериги на 10-11 евро. Един дядо,който се занимаваше с гледане на животни, ми искаше 17 евро за агнешкото и то без касова бележка

    17:21 20.05.2026

  • 28 В Холандия

    1 0 Отговор
    Хубави домати са 2.50 евро за килограм.

    17:25 20.05.2026

  • 29 Гешевче

    0 0 Отговор
    Илияне, кртикуваш добре, а какво предлагаш като си такъв специалист. Наскачахте всички от дупките още преди да видите какво и как ще се прави. Досега беше по вашето, хайде сега да видим нещо друго...

    17:27 20.05.2026

  • 30 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "идиоти вън":

    Виденов го свалиха руснаците, защото не им даде газоразпределителната мрежа та България.

    17:28 20.05.2026