Рецепта на деня: Лесна торта в тенджера с кроасани, карамел и млечен крем

Необходими продукти:

прясно мляко - 1 л;

яйца - 8 бр.;

захар - 350 г;

ванилия - 2 бр.;

кроасани с масло - 5 бр., около 300 г.

За карамела:

захар - 100 г

Начин на приготвяне:

Първо се приготвя карамелът. В сух тиган или касерола се изсипват 100 г захар и се загряват на умерен огън, докато се разтопят и придобият красив златистокафяв цвят. Готовият карамел внимателно се излива в огнеупорна стъклена форма с диаметър около 18-20 см, като се разпределя по дъното.

Кроасаните се нарязват на по-едри парчета и се подреждат върху изстиналия карамел.

В дълбока купа яйцата се разбиват добре със захарта, докато сместа стане гладка. Добавят се прясното мляко и ванилията и се разбърква до пълно смесване.

Яйчената смес се излива върху кроасаните. Оставя се за няколко минути, за да могат кроасаните леко да попият течността.

В голяма тенджера, по-голяма от формата, се налива около 1.5 л вода. Формата с тортата се поставя внимателно вътре. Водата трябва да стига приблизително до средата на формата.

Когато водата заври, тенджерата се похлупва с капак, котлонът се намалява до слаб огън и тортата се готви около 90 минути.

След готовност формата се изважда внимателно и се оставя леко да се охлади. След това десертът се прибира в хладилник за поне 6 часа, най-добре за една нощ.

Охладената торта се обръща върху голям поднос или чиния, така че карамелът да остане отгоре и да се разлее красиво по десерта.

Поднася се добре охладена, по желание с пресни плодове или топка сладолед. Съхранява се в хладилник до 3 дни.

Тази торта наподобява комбинация между крем карамел и сладък кроасан. Кроасаните правят текстурата много нежна и сочна. Приготвянето в тенджера на водна баня позволява десертът да стане гладък и кремообразен, без да се пресича, пише gotvach.bg.