Който играе пИчели. А България губи бъдеще!

Виждаш ги и не можеш да се направиш, че не си ги видял.
Две момчета. Деца. Още миришат на училище, на енергийни напитки и евтини мечти. Стоят в метрото пред терминал за залози и пускат банкноти.
Това коментира във "Фейсбук" Чавдар Денков.
Само че те не купуват храна. Не си взимат учебници. Не носят лекарства на баба си. Не спестяват за нещо смислено.
Не.
Те “инвестират”.
Инвестират джобните, дадени от мама и тате, в поредната лъскава лъжа, опакована като шанс за “по-добро бъдеще”.
И това е най-страшното. Не самият хазарт. Не машините. Не екраните. А моментът, в който едно дете вече не мечтае да стане лекар, спортист, инженер, артист… а мечтае да удари коефициент 3.40.
Ето там умира обществото.
Не с войни. Не с кризи. Не с инфлация.
Умира тихо. На терминал в метрото. Между две спирки. Между реклама за кредити и оферта за “безплатен първи залог”.
После се чудим защо младите не вярват в труда. Защо искат всичко веднага. Защо не строят, а пресмятат коефициенти. Ами защото ние им показахме, че не знанието носи успех. Не дисциплината. Не характерът.
А шансът.
Една държава, в която децата знаят повече за футболни залози, отколкото за собствената си история, не върви към бъдещето.
Тя бавно, методично и с усмивка върви към разпад.
И най-гнусното е, че всички го виждат.
И почти никой не спира да гледа.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Самия факт
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Че са влезли в дупката, която наричаш заведение вече ги е лишил от достойнство.
10:08 20.05.2026
11 честен ционист
До коментар #6 от "Лопата Орешник":Аз се сещам за такъв начин, но няма да ви хареса. Тогава всички ще изпаднете в абстиненция, а много ще забегнете и за гората.
10:13 20.05.2026
13 Веска
До коментар #4 от "Наркоманите от 90-те":Така е.Родители целите нарисувани като папуаси преди сто години,защото днес и те са по цивилизовани от нашите отрепки.Кой да възпитава децата им ,когато самите те не са.Пенсиите на баба и дядо скоро ще секнат по биологични причини.Мама и татко нямат стаж и ще бъдат на социалната,ако доживеят да я получат.Така,че пред тези деца пред машинката ги очаква тъмно и несигурно мизерно съществуване.
10:24 20.05.2026
15 ?????
А вариантът да се забрани масовия хазарт не се разглежда щото той е основата на демокрацията и в него били заети хиляди хора.
Глупости на търкалета за баламурници.
10:30 20.05.2026
17 Хахахаха
До коментар #10 от "Обществото отдавна е умряло":Ако е по западен сценарий, защо на запад е по-добре от България?
Коментиран от #24, #28
10:36 20.05.2026
19 Хахахаха
До коментар #18 от "така е":Че той хазарта е разрешен и в раша. Там няма демокрация.
Коментиран от #22
10:43 20.05.2026
21 На тебе па
До коментар #2 от "Последния Софиянец":какво ли ти разбира главата
10:45 20.05.2026
22 аха
До коментар #19 от "Хахахаха":То раша кога не е била слаба? Там залагат и на състезания с хлебарки.
10:53 20.05.2026
Вие не разбрахте ли, че това дело на новия социалистически човек, защото друг вид хора просто нямаше.
Неговият истински морал, на бг-соц-гражданина, се показа кристално ясно през 90-те години, в т.н."преход".
На 11 ноември 1989 г. страната осъмна в нова държава, но със същите хора. Изграждани 45 години. И всички тези хора се юрнаха да си оправят живота - вчерашните комсомолци станаха капиталисти, вчерашните ченгета - първи престъпници. И така нататък.
Не е лошо да ви увре главата, че нашата "демокрация" и "капитализъм" не са произведени на Запад, а си е лично наше творение - глупост, неграмотност, страх, фалшив морал, асоциалност, все черти изковани през времето на комунизма.
23 Опа
10:56 20.05.2026
24 Явно нямаш оборудване между ушите
До коментар #17 от "Хахахаха":1. На Запад става все по-зле.
2. Това е сценарий за подчинение на една държава, а не сценарий за по-добър живот. На теб никой не ти мисли доброто, еле па тия от Запада. 80% от зарзавата в магазина не е български, енергетика никаква, промишленост никаква. И ученици залагащи по автоматите.
10:58 20.05.2026
26 Ами виновен екапитализмът
До коментар #23 от "Опа":но трябва да се замислиш за да го разбереш.
Хоара навсякъде са еднакви, или поне подобни. Условията, в които живеят, законите според които живеят-това ги формира.
Както е казал тов. Ленин - битието определя съзнанието.
11:13 20.05.2026
27 Абе, мануфер, ти колко деца имаш?
До коментар #16 от "Хахахаха":Знаеш ли колко излиза на месец да ходи едно дете на някакъв спорт? Аз имам две и на месец ми отива половината заплата за тренировки и частни уроци. Масата хора не могат да си го позволят. Аз едвам издържам вече. 1 час математика 35 евро. 1 час български 25 евро, 1 час плуване 10 евро, 1 час лека атлетика 10 евро.... Дано да хванат нещо децат на Уинбета поне, че да помогнат на родителите
Коментиран от #29, #31, #33
11:17 20.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хахахаха
До коментар #27 от "Абе, мануфер, ти колко деца имаш?":Имам 3 деца и трите ходят на спорт. Да, струва много, но по-добре да дам сега, от колкото след това да им давам за дрога, не мислиш ли?
11:25 20.05.2026
30 Чума
До коментар #12 от "Стойка":Благодаря ти, какко Стойне, че ме подкрепи! Точно така е, както си го описала! Репортаж по телевизията - 78 годишен човек от терасата направил малко по нервно забележка на ,,деца", извършващи хулигански прояви около блока, някой звъннал на 112, дошла патрулката и го задигнала! За насилие над мили дечица! Затова - да правят каквото искат, че обадиш ли се - лошо! Да мълчиш пак е лошо, че от ден на ден стават по нагли, но всеки се надява да му се размине, докато направо влязат при теб и ти приберат пенсията!
11:25 20.05.2026
31 Хахахаха
До коментар #27 от "Абе, мануфер, ти колко деца имаш?":И също, тук вече трябва да се намеси и държавата, като направи добре за родителите, да записват децата на спорт. Например, парите които се плащат по децата за спорт, да не се облагат с данъци. Има много неща, които могат да се направят и от държавата за да мотивират родителите им децата да ходят на спорт, но за това не е виновна демокрацията. Това е решение на политиците които ви управляват, как те искат да изглежда страната.
11:30 20.05.2026
33 Българин
До коментар #27 от "Абе, мануфер, ти колко деца имаш?":Къде е казано, че детето непременно трябва да ходи на платени тренировки? По училищата има прилични игрища. Покрай блоковете също има доста площадки за спорт. Какво пречи децата да спортуват навън. Само, че сега нали е модерно моето да ходи на тенис, моето пък на плуване, моето на не знам какво си, да не останем назад. Същото е и с уроците. На уроци по математика и български се ходи, ако ще кандидатстваш с това. Нормално, неразглезено дете трябва спокойно да си учи само материала. Не седнеш ли сам да учиш и да полагаш усилия, и професор от Кеймбридж да ти преподава, пак няма да научиш нищо.
11:50 20.05.2026