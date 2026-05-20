Който играе пИчели. А България губи бъдеще!

20 Май, 2026 10:01 1 830 33

Умира тихо. На терминал в метрото. Между две спирки. Между реклама за кредити и оферта за “безплатен първи залог”

Виждаш ги и не можеш да се направиш, че не си ги видял.

Две момчета. Деца. Още миришат на училище, на енергийни напитки и евтини мечти. Стоят в метрото пред терминал за залози и пускат банкноти.

Това коментира във "Фейсбук" Чавдар Денков.

Само че те не купуват храна. Не си взимат учебници. Не носят лекарства на баба си. Не спестяват за нещо смислено.

Не.

Те “инвестират”.

Инвестират джобните, дадени от мама и тате, в поредната лъскава лъжа, опакована като шанс за “по-добро бъдеще”.

И това е най-страшното. Не самият хазарт. Не машините. Не екраните. А моментът, в който едно дете вече не мечтае да стане лекар, спортист, инженер, артист… а мечтае да удари коефициент 3.40.

Ето там умира обществото.

Не с войни. Не с кризи. Не с инфлация.

Умира тихо. На терминал в метрото. Между две спирки. Между реклама за кредити и оферта за “безплатен първи залог”.

После се чудим защо младите не вярват в труда. Защо искат всичко веднага. Защо не строят, а пресмятат коефициенти. Ами защото ние им показахме, че не знанието носи успех. Не дисциплината. Не характерът.

А шансът.

Една държава, в която децата знаят повече за футболни залози, отколкото за собствената си история, не върви към бъдещето.

Тя бавно, методично и с усмивка върви към разпад.

И най-гнусното е, че всички го виждат.

И почти никой не спира да гледа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    24 4 Отговор
    Учениците си харчат парите за пиене, наркотици и цигари и после идват да просят храна в заведението ми.Нямат никакво достойнство.

    Коментиран от #9, #21

    10:02 20.05.2026

  • 3 честен ционист

    11 3 Отговор
    Кешът трябва да се събере и тогава ще почне купонът. Ще има физзарядка всяка сутрин за пристрастените към хазарта пацани.

    10:03 20.05.2026

  • 4 Наркоманите от 90-те

    32 0 Отговор
    сега са родители, поколението им е трагедия, като самите тях

    Коментиран от #13

    10:04 20.05.2026

  • 5 Мдаа

    19 7 Отговор
    Морални атлантически демонкратични ценности.

    10:05 20.05.2026

  • 6 Лопата Орешник

    19 5 Отговор
    Лесно може да се ограничи достъпа на деца , но няма воля! Да се закрие сектора е лудост, защото дава препитание на десетки хиляди и то не лошо!! Дава импулс и на туризма, също не лош!! Печеливша индустрия е, но вместо да се насочи към подходящи външни пазари, тя не се регулира и дои всички наред! А елита на обществото, хора за пример, спортисти, всички изкушени от тлъсти хонорари, вместо да дадат пример за дисциплината с която са постигнали успехите си привикват народа я към някой сайт за залози , я към някоя схема за кредитиране! И тъй вместо да издоим евреите, турците и руснаците, които нямат хазарт, а играят супер яко , ние събираме стотинки от учениците и пенсионерите! Преди с талончета, сега със сайтове!

    Коментиран от #11

    10:07 20.05.2026

  • 7 000

    18 0 Отговор
    Ако децата ви не се научат са работят с ръцете си, утре с тези ръце ще просят милостиня. Капитализма умира. Трябва да се работи отново

    10:07 20.05.2026

  • 8 Аре бе

    9 13 Отговор
    Аман от доморасли философи. Раздавате акъл като че ли ви е в повече, ама сигурно сте гласували поне веднъж за бойко и за тошко.

    10:08 20.05.2026

  • 9 Самия факт

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Че са влезли в дупката, която наричаш заведение вече ги е лишил от достойнство.

    10:08 20.05.2026

  • 10 Обществото отдавна е умряло

    17 4 Отговор
    По западен сценарий и с нашето любезно действие и бездействие.

    Коментиран от #17

    10:09 20.05.2026

  • 11 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Аз се сещам за такъв начин, но няма да ви хареса. Тогава всички ще изпаднете в абстиненция, а много ще забегнете и за гората.

    10:13 20.05.2026

  • 12 Стойка

    19 0 Отговор
    "Мсички виждали и гладали".Та какво можеш да кажеш?Да им направиш забележка да не прахосват парите на баба,дядо,мама и тате?Та нали ще се звънне на татко си мутра и ще довтаса и пребие.От станцията в Пирогов.За едното нищо.Те учителите ги е страх да се обадят,че като нищо остават без работа.Когато плебса обеднее тотално,ще се наместят социалните пластове.Днес е рано.Още има имоти за продаване,сива икономика.Къде в страната има пеши полицаи?На коя метростанция има полицай на перона?А по възлови кръстовища и учебни заведения?Никъде.

    Коментиран от #30

    10:14 20.05.2026

  • 13 Веска

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наркоманите от 90-те":

    Така е.Родители целите нарисувани като папуаси преди сто години,защото днес и те са по цивилизовани от нашите отрепки.Кой да възпитава децата им ,когато самите те не са.Пенсиите на баба и дядо скоро ще секнат по биологични причини.Мама и татко нямат стаж и ще бъдат на социалната,ако доживеят да я получат.Така,че пред тези деца пред машинката ги очаква тъмно и несигурно мизерно съществуване.

    10:24 20.05.2026

  • 14 123

    17 0 Отговор
    На практика това е държавна политика, стимулират се хазартните игри. Закриването и забраната не вършат работа, странно е защо печалбите от тази дейност са освободени от данъци - явно това е целта на управлението ни - стимулиране на хазарта. В нормалните държави печалбите от лотарии, залагания и т.н се облагат с най-високите данъци, а при нас не се облагат. Това е основния механизъм за регулиране - операторите са регулирани и си плащат таксите към държават, дали са достатъчни тези плащания е отделен въпрос, но ако печалбите от хазарт се обложат с 30 или 50% тогава това ще действа донякъде демотивиращо да се участва масово в тази дейност.

    10:26 20.05.2026

  • 15 ?????

    17 1 Отговор
    Ха ха.
    А вариантът да се забрани масовия хазарт не се разглежда щото той е основата на демокрацията и в него били заети хиляди хора.
    Глупости на търкалета за баламурници.

    10:30 20.05.2026

  • 16 Хахахаха

    11 3 Отговор
    Точен коментар. И точно тук, не ви е виновна демокрацията, а лошия пример на родителите. На запад, децата са много по-активни от българските. Много от тях ходят на спорт. На какъв спорт българските родители, карат децата си? Или нямат време, щот мислят - пари, пари, пари....

    Коментиран от #27

    10:33 20.05.2026

  • 17 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Обществото отдавна е умряло":

    Ако е по западен сценарий, защо на запад е по-добре от България?

    Коментиран от #24, #28

    10:36 20.05.2026

  • 18 така е

    12 0 Отговор
    Колкото е по-зле една държава, толкова по-силен е хазарта.

    Коментиран от #19

    10:39 20.05.2026

  • 19 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "така е":

    Че той хазарта е разрешен и в раша. Там няма демокрация.

    Коментиран от #22

    10:43 20.05.2026

  • 20 Може да не залагат, а

    7 0 Отговор
    да си плащат за трева. Сега така стават нещата ако не знаете. Купуват биткойн за 30 евро, пращат на снимка бележката и получават локация къде да си търсят покупката

    10:44 20.05.2026

  • 21 На тебе па

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    какво ли ти разбира главата

    10:45 20.05.2026

  • 22 аха

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    То раша кога не е била слаба? Там залагат и на състезания с хлебарки.

    10:53 20.05.2026

  • 23 Опа

    5 3 Отговор
    Западът бил виновен, капитализмът, ЦРУ...
    Вие не разбрахте ли, че това дело на новия социалистически човек, защото друг вид хора просто нямаше.
    Неговият истински морал, на бг-соц-гражданина, се показа кристално ясно през 90-те години, в т.н."преход".
    На 11 ноември 1989 г. страната осъмна в нова държава, но със същите хора. Изграждани 45 години. И всички тези хора се юрнаха да си оправят живота - вчерашните комсомолци станаха капиталисти, вчерашните ченгета - първи престъпници. И така нататък.
    Не е лошо да ви увре главата, че нашата "демокрация" и "капитализъм" не са произведени на Запад, а си е лично наше творение - глупост, неграмотност, страх, фалшив морал, асоциалност, все черти изковани през времето на комунизма.

    Коментиран от #26

    10:56 20.05.2026

  • 24 Явно нямаш оборудване между ушите

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    1. На Запад става все по-зле.
    2. Това е сценарий за подчинение на една държава, а не сценарий за по-добър живот. На теб никой не ти мисли доброто, еле па тия от Запада. 80% от зарзавата в магазина не е български, енергетика никаква, промишленост никаква. И ученици залагащи по автоматите.

    10:58 20.05.2026

  • 25 Чума

    0 1 Отговор
    Радвайте се, ако децата ви са приели всички тези ценности и прелести! Те ще им дадат шанс да се реализират в бъдещия свят - светът на предизвикателствата, иновациите, изкуствения интелект, креативност, способността да отреагират на новото, че останалите ще ги изпреварят, а те ще стоят настрани като пукали, ако ги натоварите с излишна скромност, пуританство и предразсъдаци! Дай сега да се залостят над книгите, да зубрят и докато връстниците им вилнеят по купони в облаци от дим и похот, те да се заключат у дома с маски и ваксини като манастирски послушници от Средните векове!? Дерзание, естественост, евровизия, дързост и красота - база за успех и пълноценен живот!

    11:11 20.05.2026

  • 26 Ами виновен екапитализмът

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Опа":

    но трябва да се замислиш за да го разбереш.
    Хоара навсякъде са еднакви, или поне подобни. Условията, в които живеят, законите според които живеят-това ги формира.
    Както е казал тов. Ленин - битието определя съзнанието.

    11:13 20.05.2026

  • 27 Абе, мануфер, ти колко деца имаш?

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Знаеш ли колко излиза на месец да ходи едно дете на някакъв спорт? Аз имам две и на месец ми отива половината заплата за тренировки и частни уроци. Масата хора не могат да си го позволят. Аз едвам издържам вече. 1 час математика 35 евро. 1 час български 25 евро, 1 час плуване 10 евро, 1 час лека атлетика 10 евро.... Дано да хванат нещо децат на Уинбета поне, че да помогнат на родителите

    Коментиран от #29, #31, #33

    11:17 20.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абе, мануфер, ти колко деца имаш?":

    Имам 3 деца и трите ходят на спорт. Да, струва много, но по-добре да дам сега, от колкото след това да им давам за дрога, не мислиш ли?

    11:25 20.05.2026

  • 30 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стойка":

    Благодаря ти, какко Стойне, че ме подкрепи! Точно така е, както си го описала! Репортаж по телевизията - 78 годишен човек от терасата направил малко по нервно забележка на ,,деца", извършващи хулигански прояви около блока, някой звъннал на 112, дошла патрулката и го задигнала! За насилие над мили дечица! Затова - да правят каквото искат, че обадиш ли се - лошо! Да мълчиш пак е лошо, че от ден на ден стават по нагли, но всеки се надява да му се размине, докато направо влязат при теб и ти приберат пенсията!

    11:25 20.05.2026

  • 31 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абе, мануфер, ти колко деца имаш?":

    И също, тук вече трябва да се намеси и държавата, като направи добре за родителите, да записват децата на спорт. Например, парите които се плащат по децата за спорт, да не се облагат с данъци. Има много неща, които могат да се направят и от държавата за да мотивират родителите им децата да ходят на спорт, но за това не е виновна демокрацията. Това е решение на политиците които ви управляват, как те искат да изглежда страната.

    11:30 20.05.2026

  • 32 СВД

    2 0 Отговор
    Никакъв спорт не ги интересува! Отидат малко за фасон, че тренирали еди какво си, при еди кое си светило, имали марков екип, колкото да придобият още по нагло самочувствие и да правят пакости! Никакви пари не струва да риташ топка на поляната, да тичаш и въртиш велосипед без акумулатор! Да не говорим за циганчетата, които всеки ден товарят и разтоварват по няколко камиона Зил - 131 дърва за огрев! Вашите глезльовци ако ги опънете така, ще надойдат журналисти, артисти, АгЗД, Червения кръст, Хелзинския комитет и ще ви направят скандал!

    11:38 20.05.2026

  • 33 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абе, мануфер, ти колко деца имаш?":

    Къде е казано, че детето непременно трябва да ходи на платени тренировки? По училищата има прилични игрища. Покрай блоковете също има доста площадки за спорт. Какво пречи децата да спортуват навън. Само, че сега нали е модерно моето да ходи на тенис, моето пък на плуване, моето на не знам какво си, да не останем назад. Същото е и с уроците. На уроци по математика и български се ходи, ако ще кандидатстваш с това. Нормално, неразглезено дете трябва спокойно да си учи само материала. Не седнеш ли сам да учиш и да полагаш усилия, и професор от Кеймбридж да ти преподава, пак няма да научиш нищо.

    11:50 20.05.2026