Кристиян Шкварек: 100 лв преди 2 години се усещат като повече от €100 в момента

От няколко дена обикалям страната по работа, заредих резервоара на колата поне 3 пъти, ядох в заведения от всякакъв тип и на много различни по население и стандарт места. Мога с увереност да заявя, че 100 лв преди 2 години се усещат като повече от 100 евро в момента. Не ме интересува какво казват "официалните данни за инфлацията", имам глава на раменете и пътувам/пазарувам/ям по заведения достатъчно и преди, и сега, за да си направя ясна сметка.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
Не, това не е поредният пост с онзи евтин, изтъркан популизъм срещу еврото. Аз нито бях от онези, които миналата година плашеха срещу еврото, нито имах други съображения, освен чисто политическите такива, които има и една Полша. Не съм се опитал и за момент да се "кача на вълната" срещу еврото, да плаша или да опявам. Самият аз слушах икономистите от двете страни и се опитвах да си изградя мнение. Що се касае до икономическите последствия от еврото бях по-скоро скептичен към онези, които плашиха с цените. Доверявах се на хора, които уж са доказани експерти, и които повтаряха, че цената на еврото била вече платена.
Е, не виждам да е била платена. Виждам си разписката от похарченото през последните дни обикаляне по страната и не изглежда нито като това от преди една година, нито дори бегло като това от преди две. Изглежда двойно. А на мен доходите ми не са се удвоили за две години. На малко хора са им се. Следователно, мога да заключа, че поне за момента моята, и смятам на повечето българи покупателна способност само е спаднала.
Да, може пък да се случат невероятните обещания и от Еврозоната да потекат реки от инвестиции, които да ни изстрелят нагоре. Може пък и да не се случат. Но на този момент искам поне един човек, за когото влизането ни в еврото беше въпрос на живот и смърт и обясняваше как плашенето с цените е голяма глупост (и хора като мен му повярваха тогава) да излезе и просто да признае, че е сгрешил. Само толкова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
11:08 20.05.2026
2 Мдаа
11:10 20.05.2026
3 Не си в час
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз и ти нищо не сме обезценили. Защо си придаваш заслуги, за нещо което далеч и от теб и от мен и от народа?
11:10 20.05.2026
4 Точно това ни набиха,
11:10 20.05.2026
5 ДрайвингПлежър
ПРЕДИ САМО ГОДИНА 100 ЛЕВА БЯХА ПОВЕЧЕ ОТ 100 ЕВРО СЕГА!!!
Тук не говорим за "усещане" ГРОЗНИТЕ ФАКТИ СА ТАКИВА!!!
ЕВРОТИКВИТЕ ОГРАБИХА БГ-ТИКВИТЕ!
Коментиран от #22
11:11 20.05.2026
6 Бонев
11:14 20.05.2026
7 az СВО Победа 81
Убийството на лева е престъпление от глава първа на НК, няма как да им се размине само с едно признание, че били видиш ли сгрешили, няма как!
Ще има нов Народен съд с друго име, но с всичките му салтанати и голям финал! Неизбежно е и ще се случи, когато големите /Пекин, Москва и Вашингтон/ се разберат и разпределят отговорностите и зоните помежду си.
11:17 20.05.2026
8 икономист
11:17 20.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 жалка държава
11:21 20.05.2026
11 Подхвърлиха нЕква чужда валута
11:24 20.05.2026
12 Ами, няма какво да се лъжем повече
Приемането на България в €вро Зоната бе продиктувано от Политически Съображения на Българското Правителство към ЕС и ЕЦБ ерго реверанс към Германия вследствие на което днес Българските Граждани са с наполовина по бедни отколкото бяха миналата година, тук си заслужава да отбележа че България е най бедната държава в ЕС.
С две думи поредната Национална Катастрофа за България под егидата на Германия, и ако трябва да съм точен, Трета Поредна Национална Катастрофа.
11:27 20.05.2026
13 хахаха
11:35 20.05.2026
14 Голямата балтия
Коментиран от #15
11:36 20.05.2026
15 Да това е сметката, представена
До коментар #14 от "Голямата балтия":в сума, в цифрово изражение поскъпването в България е в четири пъти в повече или реалната конвертируемост на лв. в €вро за Германия.
Това е пито, платено.
11:42 20.05.2026
16 az СВО Победа 81
11:44 20.05.2026
17 Защо
11:49 20.05.2026
18 форон
11:49 20.05.2026
19 Владо Т.
Коментиран от #24
12:17 20.05.2026
20 Прав е
12:17 20.05.2026
21 Хаха
12:18 20.05.2026
22 МНОО СИ НАИВЕН
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":БРАТ МИ
ИСКАШ ОСЪЗНАТИ МОШЕНИЦИ И НЕОСЪЗНАТИ ЕДЕО....ТИ ДА СЕ ИЗВИНЯТ
АБЕ ТИ ЛУД ЛИ СИ
ИСКАШ НА ТЪПАН....АРИТЕ ДЕТО ИМ ПОКАЗВАХА ПРИМЕРА С ХЪРВАТСКА А ТЕ СИ ПЪР....ДЯХА НА ДИВАНА В КЪЩИ ДА ИМ Е ДОБРЕ
АМИ НЯМА ТАКЪВ ФИЛМ
ТЪП.....АНАРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГЪРЧАТ И ДА СЕ СТРИЖАТ
ТАКА ЧЕ ВСИЧКО Е ТОЧНО
ЗА СВИНЕ....ТЕ ПОМИЯ И ТОЛКОЗ
12:19 20.05.2026
23 Битият си е
12:20 20.05.2026
24 ВЛАДКО
До коментар #19 от "Владо Т.":А ПЪК АЗ СИ МИСЛЯ ЧЕ Е ОТ ТЪПО....ТИЯТА НА ТАКИВА КАТО ТРБЕ
ЗОМБИРАНИ МАЛОУМНИЦИ
ТАКА ЧЕ ВЛАДКО СИЧКО Е СПЕАВЕДЛИВО
КРЕТЕ....НА НЕ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ ДОБРЕ
НЕ Е СПРАВЕДЛИВО
12:22 20.05.2026
25 Опа
12:24 20.05.2026