Кристиян Шкварек: 100 лв преди 2 години се усещат като повече от €100 в момента

20 Май, 2026 11:04 1 123 25

Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От няколко дена обикалям страната по работа, заредих резервоара на колата поне 3 пъти, ядох в заведения от всякакъв тип и на много различни по население и стандарт места. Мога с увереност да заявя, че 100 лв преди 2 години се усещат като повече от 100 евро в момента. Не ме интересува какво казват "официалните данни за инфлацията", имам глава на раменете и пътувам/пазарувам/ям по заведения достатъчно и преди, и сега, за да си направя ясна сметка.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Не, това не е поредният пост с онзи евтин, изтъркан популизъм срещу еврото. Аз нито бях от онези, които миналата година плашеха срещу еврото, нито имах други съображения, освен чисто политическите такива, които има и една Полша. Не съм се опитал и за момент да се "кача на вълната" срещу еврото, да плаша или да опявам. Самият аз слушах икономистите от двете страни и се опитвах да си изградя мнение. Що се касае до икономическите последствия от еврото бях по-скоро скептичен към онези, които плашиха с цените. Доверявах се на хора, които уж са доказани експерти, и които повтаряха, че цената на еврото била вече платена.

Е, не виждам да е била платена. Виждам си разписката от похарченото през последните дни обикаляне по страната и не изглежда нито като това от преди една година, нито дори бегло като това от преди две. Изглежда двойно. А на мен доходите ми не са се удвоили за две години. На малко хора са им се. Следователно, мога да заключа, че поне за момента моята, и смятам на повечето българи покупателна способност само е спаднала.

Да, може пък да се случат невероятните обещания и от Еврозоната да потекат реки от инвестиции, които да ни изстрелят нагоре. Може пък и да не се случат. Но на този момент искам поне един човек, за когото влизането ни в еврото беше въпрос на живот и смърт и обясняваше как плашенето с цените е голяма глупост (и хора като мен му повярваха тогава) да излезе и просто да признае, че е сгрешил. Само толкова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 2 Отговор
    За три месеца обезценихме еврото наполовина.Едно евро стана един лев.

    Коментиран от #3

    11:08 20.05.2026

  • 2 Мдаа

    30 4 Отговор
    Как цялото ГРОБ-НН и компания ни надуваше главата, че ще сме имали ползи от еврото, въпреки никога никой да не каза какви са ползите освен за мафиотите олигархи.

    11:10 20.05.2026

  • 3 Не си в час

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз и ти нищо не сме обезценили. Защо си придаваш заслуги, за нещо което далеч и от теб и от мен и от народа?

    11:10 20.05.2026

  • 4 Точно това ни набиха,

    24 5 Отговор
    Днес няма разлика в стойността на лев и евро, но доходите ни паднаха двойно. Това е целта на Запада, да ни ликвидират, само територията ни искат!

    11:10 20.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    27 3 Отговор
    Шкварек, Шкварек... колко деликатно се изказваш...

    ПРЕДИ САМО ГОДИНА 100 ЛЕВА БЯХА ПОВЕЧЕ ОТ 100 ЕВРО СЕГА!!!

    Тук не говорим за "усещане" ГРОЗНИТЕ ФАКТИ СА ТАКИВА!!!
    ЕВРОТИКВИТЕ ОГРАБИХА БГ-ТИКВИТЕ!

    Коментиран от #22

    11:11 20.05.2026

  • 6 Бонев

    21 1 Отговор
    Две неща са ясни от пропагандата.В западна Европа няма тероризъм и в България увеличението на цените не се дължи на еврото.

    11:14 20.05.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    21 6 Отговор
    Накратко:

    Убийството на лева е престъпление от глава първа на НК, няма как да им се размине само с едно признание, че били видиш ли сгрешили, няма как!

    Ще има нов Народен съд с друго име, но с всичките му салтанати и голям финал! Неизбежно е и ще се случи, когато големите /Пекин, Москва и Вашингтон/ се разберат и разпределят отговорностите и зоните помежду си.

    11:17 20.05.2026

  • 8 икономист

    20 1 Отговор
    Ние сме в Евро , както и още много държави . Не е логично тези 100 евро да купуват повече неща в другите държави а в България тази покупателна сила да е наполовина .Извода е само един , при нас в момента има огромна спекула .Това което всеки може да направи е да ограничи потреблението .Ако продължават да са таива цените , много хора които имат пари ще се преместят в други държави , където въпросните 100 евро са си 100 евро и имат покупателна способност .

    11:17 20.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 жалка държава

    19 2 Отговор
    Бог ще накаже жестоко тези които се наведоха на Бурсулите , и ни направиха 100% по бедни с гнусното еУУУУруу!!!

    11:21 20.05.2026

  • 11 Подхвърлиха нЕква чужда валута

    16 0 Отговор
    И за нея никой не отговаря на територията...ЕЦБ не знае за съществуването на еврото в България, българските банки и джобовете на корумпираните политици, магистрати и всякакви, които си използват еврото за всякакви престъпления , пране на милиарди (4000 магистрата с активи за 1,5 милиарда) включително и за генериране на близко до хиперинфлация положение в българия...Това с една национална валута, контролирана от национална банка не би се допуснало, а сега никой няма да ги спре тези убийствени финансови произволи и безконтрол

    11:24 20.05.2026

  • 12 Ами, няма какво да се лъжем повече

    21 1 Отговор
    господин Шкварек, факт е че всички "певци" и "певачки" на възхвала на €вро Зоната замлъкнаха, Вие сте може би единствен който си посипва главата с пепел и признава че конвертирането на лв. в €вро е Пладнешки Обир на българският народ.
    Приемането на България в €вро Зоната бе продиктувано от Политически Съображения на Българското Правителство към ЕС и ЕЦБ ерго реверанс към Германия вследствие на което днес Българските Граждани са с наполовина по бедни отколкото бяха миналата година, тук си заслужава да отбележа че България е най бедната държава в ЕС.
    С две думи поредната Национална Катастрофа за България под егидата на Германия, и ако трябва да съм точен, Трета Поредна Национална Катастрофа.

    11:27 20.05.2026

  • 13 хахаха

    1 5 Отговор
    "От няколко дена обикалям страната по работа, заредих резервоара на колата поне 3 пъти, ядох в заведения от всякакъв тип..." Нищо не рекламирам, просто исках да се похваля...

    11:35 20.05.2026

  • 14 Голямата балтия

    15 0 Отговор
    Преди две години с 20лв можеше да напазаруваш повече, отколкото сега с 20 евро. Така че реално живота ни поскъпна 4 пъти, цените двойни, а заплатите на половина. Положението стана бангаевро

    Коментиран от #15

    11:36 20.05.2026

  • 15 Да това е сметката, представена

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Голямата балтия":

    в сума, в цифрово изражение поскъпването в България е в четири пъти в повече или реалната конвертируемост на лв. в €вро за Германия.
    Това е пито, платено.

    11:42 20.05.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    8 0 Отговор
    На четвъртият месец след влизане на България в еврозоната, всички разбраха, че шиткойна ни еб@ м@йката!

    11:44 20.05.2026

  • 17 Защо

    7 0 Отговор
    Да се извиняват.Те много добре знаеха какво правят.

    11:49 20.05.2026

  • 18 форон

    1 9 Отговор
    А Шкварек и преди и сега си се усеща като черна руска станция

    11:49 20.05.2026

  • 19 Владо Т.

    0 1 Отговор
    Поредната смешна пропаганда. Високите цени са в следствие на световните събития, заедно с липсата на реален контрол от страна на държавните служби. Другото са празни приказки и лицемерие.

    Коментиран от #24

    12:17 20.05.2026

  • 20 Прав е

    1 1 Отговор
    По гербаджийско време до 2020 година доматите и краставиците струваха по 2-3 лева, а квадратния метър за апартамент беше по 800-900 евро. След 5 години радевизъм, промяна и чегъртане доматите и краставиците станаха по 5-6 евро, а квадратния метър над 2500 евро.

    12:17 20.05.2026

  • 21 Хаха

    2 1 Отговор
    Зеления чорап каза, че ще трябва да затягаме коланите.

    12:18 20.05.2026

  • 22 МНОО СИ НАИВЕН

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    БРАТ МИ
    ИСКАШ ОСЪЗНАТИ МОШЕНИЦИ И НЕОСЪЗНАТИ ЕДЕО....ТИ ДА СЕ ИЗВИНЯТ
    АБЕ ТИ ЛУД ЛИ СИ
    ИСКАШ НА ТЪПАН....АРИТЕ ДЕТО ИМ ПОКАЗВАХА ПРИМЕРА С ХЪРВАТСКА А ТЕ СИ ПЪР....ДЯХА НА ДИВАНА В КЪЩИ ДА ИМ Е ДОБРЕ
    АМИ НЯМА ТАКЪВ ФИЛМ
    ТЪП.....АНАРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГЪРЧАТ И ДА СЕ СТРИЖАТ
    ТАКА ЧЕ ВСИЧКО Е ТОЧНО
    ЗА СВИНЕ....ТЕ ПОМИЯ И ТОЛКОЗ

    12:19 20.05.2026

  • 23 Битият си е

    1 0 Отговор
    бит, втората част не е много приятна.

    12:20 20.05.2026

  • 24 ВЛАДКО

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Владо Т.":

    А ПЪК АЗ СИ МИСЛЯ ЧЕ Е ОТ ТЪПО....ТИЯТА НА ТАКИВА КАТО ТРБЕ
    ЗОМБИРАНИ МАЛОУМНИЦИ
    ТАКА ЧЕ ВЛАДКО СИЧКО Е СПЕАВЕДЛИВО
    КРЕТЕ....НА НЕ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ ДОБРЕ
    НЕ Е СПРАВЕДЛИВО

    12:22 20.05.2026

  • 25 Опа

    0 0 Отговор
    И кой е "онзи евтин, изтъркан популизъм срещу еврото", господин Балъков? Защо виете сега от цените? А кога ще прогледнете за по-голямата причина? Кога ще схванете, че плащането на чужди войни ни загробва?

    12:24 20.05.2026