Кристиян Шкварек: 100 лв преди 2 години се усещат като повече от €100 в момента

От няколко дена обикалям страната по работа, заредих резервоара на колата поне 3 пъти, ядох в заведения от всякакъв тип и на много различни по население и стандарт места. Мога с увереност да заявя, че 100 лв преди 2 години се усещат като повече от 100 евро в момента. Не ме интересува какво казват "официалните данни за инфлацията", имам глава на раменете и пътувам/пазарувам/ям по заведения достатъчно и преди, и сега, за да си направя ясна сметка.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Не, това не е поредният пост с онзи евтин, изтъркан популизъм срещу еврото. Аз нито бях от онези, които миналата година плашеха срещу еврото, нито имах други съображения, освен чисто политическите такива, които има и една Полша. Не съм се опитал и за момент да се "кача на вълната" срещу еврото, да плаша или да опявам. Самият аз слушах икономистите от двете страни и се опитвах да си изградя мнение. Що се касае до икономическите последствия от еврото бях по-скоро скептичен към онези, които плашиха с цените. Доверявах се на хора, които уж са доказани експерти, и които повтаряха, че цената на еврото била вече платена.

Е, не виждам да е била платена. Виждам си разписката от похарченото през последните дни обикаляне по страната и не изглежда нито като това от преди една година, нито дори бегло като това от преди две. Изглежда двойно. А на мен доходите ми не са се удвоили за две години. На малко хора са им се. Следователно, мога да заключа, че поне за момента моята, и смятам на повечето българи покупателна способност само е спаднала.

Да, може пък да се случат невероятните обещания и от Еврозоната да потекат реки от инвестиции, които да ни изстрелят нагоре. Може пък и да не се случат. Но на този момент искам поне един човек, за когото влизането ни в еврото беше въпрос на живот и смърт и обясняваше как плашенето с цените е голяма глупост (и хора като мен му повярваха тогава) да излезе и просто да признае, че е сгрешил. Само толкова.