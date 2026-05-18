"Няма никакво съмнение, че Русия се готви за конфронтация"

"Няма никакво съмнение, че Русия се подготвя за конфронтация, че ще ни тества, веднага щом може. Но войната не е неизбежна: можем да повлияем на руските планове", казва Мюриел Доменак, бивша посланичка на Франция в НАТО.
ДВ: От гледна точка на Франция какви са предизвикателствата пред източния фланг на НАТО, включително в Черноморския регион?
Мюриел Доменак: Често участвам в обществения дебат във Франция и общувам с млади хора, с които говоря за руската заплаха, която не е нещо, което сме си избрали. Нито ние, нито държавите от източния фланг на Алианса са избрали Русия за противник. Но именно Русия ни определя като враг. И затова често цитирам пред младите хора думите на Жюлиен Фройнд, отправени към Жан Иполит, който е френски пацифист: "Може и да не искате да имате врагове, но ако врагът ви определи за свой враг, вие вече ставате такъв".
"Русия вече стигна твърде далеч, за да не отиде още по-далеч"
Нападайки Украйна, Русия потвърди, че е в процес на ревизия на европейския ред за сигурност и следователно е стигнала твърде далеч, за да не отиде още по-далеч. И така тя представлява заплаха за Европа, като се започне от източния ѝ фланг.
От моя гледна точка без съмнение съществува руска заплаха, която засега все пак е ограничена от героичната съпротива на украинците. Ако Украйна не успяваше да я удържи, тази руска заплаха щеше да се е ускорила сериозно. Ето защо подкрепата за Украйна е инвестиция в нашата сигурност.
ДВ: Как дефинирате руската заплаха днес пред хората и страните, които я отричат?
Мюриел Доменак: Заплахата е съвкупност от намерение и капацитет за осъществяването му. Мисля, че Русия заявява намеренията си почти всеки ден и ги показва чрез действията си. Тъй като е ограничена в конвенционалната сфера, тя провежда хибридни операции - дезинформация, прелитания на дронове, а понякога и нарушаване на въздушното пространство. В Черно море също се вижда как тя се опитва да сплашва, да прекъсва подводни кабели - въпреки че това са международни води и международно въздушно пространство.
Всичко това е подкрепено и с ядрена реторика. Т.е. Русия на практика казва: "Внимавайте - ако отговорите на моите хибридни действия, аз разполагам с ядрено оръжие и ви заплашвам с Армагедон". Затова според мен трябва да се реагира хладнокръвно. Всички разузнавателни служби са установили, че Русия се стреми да увеличи въоръжените си сили и до 2030 г. да има два пъти повече военнослужещи, отколкото имаше през 2022 г., когато нападна Украйна.
Затова мисля, че няма никакво съмнение, че Русия се подготвя за конфронтация, че ще ни тества, веднага щом може. Бих се учудила, ако го направи другаде, а не на източния фронт, тъй като това е линията на контакт.
Означава ли това, че сме в предвоенна обстановка и че войната е неизбежна? Не, напълно можем да повлияем на руските планове, за да повишим цената на една такава потенциална агресия.
ДВ: На този фон как страните в Европа могат да подсилят отбранителните си способности без участието на САЩ, предвид напрежението в отношенията им с администрацията на президента Тръмп?
"Всички ние знаем мястото си под слънцето. Сега обаче трябва да се изправим пред реалността."
Мюриел Доменак: Благодаря, че задавате въпроса по този начин, защото дълго време дори генералният секретар на НАТО Марк Рюте, вместо да се пита как Европа може да подсили способността си да се защитава, казваше, че Европа не може да се защити сама.
Няма никакво съмнение, че всички предпочитаме да се защитаваме с помощта на американците, дори французите. Всички ние знаем мястото си под слънцето. Сега обаче трябва да се изправим пред реалността. Това означава укрепване на усилията в областта на отбраната. Поставихме си колективната цел да отделяме 3,5% от БВП за отбрана. Не е достатъчно обаче да харчим повече - трябва да харчим по-разумно.
Това поставя и въпроси за индустриалните интереси и сътрудничеството в тази сфера - между страните, които имат индустриална база, и тези, които нямат. Очевидно има предизвикателства около лидерството между Франция и Германия по отношение на проектите за сътрудничество (бел.ред., френско-германският проект за изтребител FCAS продължава да изостава заради спорове за това с какви функционалности да разполага).
Никоя от големите европейски държави няма средствата да бъде безспорен лидер. Нито Франция, нито Обединеното кралство, нито Германия, нито Полша. Всяка от тях има своите силни страни. Затова трябва да мислим и да действаме колективно.
ДВ: Какви са конкретните стъпки в тази посока, които трябва да бъдат предприети от европейските страни в НАТО?
Мюриел Доменак: Първата конкретна стъпка е подкрепата за Украйна. Както сега, така и в случай на споразумение за мир, след което да се предоставят гаранции за сигурността на Украйна.
Второ, да се повиши цената на една евентуална руска агресия. Т.е. да се засили както конвенционалното възпиране, така и капацитетът за конвенционални удари в дълбочина. Това означава също така да имаме по-силна противовъздушна отбрана. Това означава да укрепим силите на нашите сухопътни войски. Това означава да провеждаме учения, както вече правим.
Франция е солидарна със своите съюзници, включително в Черноморския регион, тъй като ние ръководим структурата за засилено предно присъствие на НАТО в Румъния. Френският военноморски флот редовно провежда наблюдателни операции.
ДВ: Каква роля може да играе Франция в архитектурата на сигурността на Европа след промяната в нейната ядрена доктрина, с което френският ядрен чадър може да бъде разширен над други европейски страни?
Мюриел Доменак: Това наистина е изключително важен въпрос предвид значителната промяна в ядрената доктрина на Франция, защото за първи път президентът на страната даде конкретни детайли за европейския аспект на френския възпиращ фактор. Това означава, че няма ситуация, в която сигурността на нашите съюзници да бъде застрашена, без това да застраши и тази на Франция.
Това, което той каза, беше много конкретно. Първо, във връзка с "взаимното подпомагане" между френските ядрени сили и конвенционалните сили на нашите съюзници.
И второ, Еманюел Макрон говори за възможността за разпределяне на френски стратегически сили сред нашите партньори. Така че това е наистина съвсем нов елемент. И това, което беше много интересно, е, че осем европейски държави откликнаха. Включително Германия.
"Спряхме да се правим, че нищо не се е случило"
ДВ: Как може да се промени често негативният разказ за състоянието на европейските страни и техния капацитет да се отбраняват?
Мюриел Доменак: Мисля, че наистина трябва да обръщаме внимание и на нашите успехи. Имаме склонност, особено във Франция, да се принизяваме. Това, разбира се, съществува и другаде в Европа, не сме единствените, които печелят "Златна палма" за това.
Мисля, че ако погледнем последните събития, европейците все пак успяха чрез твърда и единна позиция да обезкуражат Тръмп да вземе Гренландия. Т.е. има момент, в който спряхме да се правим, че нищо не се е случило. Мисля, че европейците разбраха, че трябва да повишат малко тона и излязоха от състоянието на отричане.
Дори страна, толкова привързана към гаранцията за американска защита като Полша, публикува съобщение, в което казва: "Не можем да се правим, че не чуваме това, което чуваме от американския президент относно НАТО".
И това е от съществено значение. Така че аз съм умерено оптимистична, че европейците разбират, че нямат друг избор - и че трябва да можем да разчитаме едни на други.
Мюриел Доменак е бивша посланичка на Франция в НАТО (2019-2024) и експерт по сигурността. Михаил Иванов разговаря с нея във Френския институт в София преди участието ѝ в конференцията "Кой ще защити Европа: Отговори от Париж и София".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #11
20:34 18.05.2026
2 Гинкобилоба
20:35 18.05.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #12, #26
20:36 18.05.2026
4 00014
20:36 18.05.2026
5 Пич
20:37 18.05.2026
6 Хм...
Първия по пост човек на у крайна е доказан наркоман, втория се има за вуду магьосник.
Найс, а?
Пък ние се чудим що руснаците не дават и косъм да падне от хунтата в Киев...
20:41 18.05.2026
7 Kaлпазанин
20:41 18.05.2026
8 Някой
20:46 18.05.2026
9 Наблюдател
20:54 18.05.2026
10 Ами
а населението и е около 1.75% от населението на земята.
ЕС притежава около 2.5% от ресурсите на планетата,
а населението и е около 5.5% от населението на земята.
Ха сега някой умник да ми обясни,
за какво и е на Русия да напада Европа :)
20:57 18.05.2026
11 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Четвърта година ме лъжеш, че крепостните са на Дунава. Засрами се, ушанка!
Коментиран от #20
21:05 18.05.2026
12 Румен Решетников
До коментар #3 от "Сатана Z":Четвърта година му се катерят, явно няма на какво... 😀
21:06 18.05.2026
13 Поредната мисирка
21:07 18.05.2026
14 Войната е неизбежна!
21:09 18.05.2026
15 Чета украински коментари за Дара!
Същите нещастници са като маскалите!
И укри и маскали мразят Европа и плюят по нея с пълна сила!
Путин се оказа прав - братя са!
Коментиран от #48
21:10 18.05.2026
16 Спрете да
21:30 18.05.2026
17 Поредната помия
21:31 18.05.2026
18 Слава на Русия
21:31 18.05.2026
19 Отстрани
Българите никога няма да намразят Русия и да се обърнат срещу нея, но със сигурност ще я заобичат още повече.
Ако си мислите, че интелектуалното ниво на българския читател е толкова ниско колкото на дебилите и педофилите от ПП и ДБ, които ви се връзват на глупостите, лъжете се жестоко!
21:31 18.05.2026
20 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #11 от "Копейкин Костя":Но въпреки всичко под десетки никове ,все пак продължаваш да си го слагаш на сухо в га,zундера ,жълтопаветен гресиран козяк ☝️!
Коментиран от #22
21:33 18.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тъпото руско говедо
Toва не би трябвало да учудва никого...
Това ще го оставиш ли, няма обидни квалификации?
Мерси!
Коментиран от #67
21:38 18.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кой
До коментар #3 от "Сатана Z":беше тоя владимирович ? Да не би да визираш онова бутоксовото плъхче дето и от своите почна да се крие в бункера че скоро очаква "бум"...
21:44 18.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тъпото руско говедо
Коментиран от #37
21:48 18.05.2026
31 Тити
21:49 18.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Той
21:50 18.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 емилиян
Коментиран от #50
21:53 18.05.2026
37 Тъпото руско говедо
До коментар #30 от "Тъпото руско говедо":може да се случи единствено, когато всички нации са във война,
Коментиран от #38, #39
21:53 18.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тъпото руско говедо
До коментар #37 от "Тъпото руско говедо":Като войната в Украйна.
Коментиран от #40, #41
21:55 18.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тъпото руско говедо
До коментар #39 от "Тъпото руско говедо":Или войната в Gaza
Коментиран от #42
21:56 18.05.2026
42 Тъпото руско говедо
До коментар #41 от "Тъпото руско говедо":Или войната в Иран.
Коментиран от #44
22:02 18.05.2026
43 Бангаранга
Защо в България от стотиците руски паметници няма един без шмайзер ?
А не хотели....
22:03 18.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Тъпото руско говедо
До коментар #44 от "Тъпото руско говедо":благодаря на Бога, че не сме президентска република, че като знам какви русофилски същества има в България със сигурност щяхме да сме във война с нашите съседи или да сме на фронта в Украйна в помощ на агресора Русия, защото те точно това искат... Разделяй и владей... Нещастните руски същества от много години си мечтаят да разпаднат Европейският съюз и НАТО по някакъв начин... я чрез Орбан, я чрез Фицо , я чрез Румен Радев... нали не си правите илюзии че сега, когато имаме министър председател русофил, той няма да изпълнява какво му заповядват от Кремъл... няма такъв филм... не съществува никъде в галактиката такова чудо... така че честито.
Коментиран от #46, #54, #55, #56, #57
22:06 18.05.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 И като
изкопахте днес?
22:18 18.05.2026
48 Пантелей Пътник
До коментар #15 от "Чета украински коментари за Дара!":Дай линк, моля.
22:21 18.05.2026
49 София майна
22:22 18.05.2026
50 13675
До коментар #36 от "емилиян":Емиляне, изписал си 856 символа и нищо, ама нищо смислено
22:35 18.05.2026
51 хахахахха
23:07 18.05.2026
52 жоро
23:08 18.05.2026
53 Ежко
23:10 18.05.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #45 от "Тъпото руско говедо":Всички русофоби и хахли вън от България,няма място тук за и3мет като вас!!!
Коментиран от #59
23:27 18.05.2026
57 хахахахха
До коментар #45 от "Тъпото руско говедо":Не знам на кого благодариш,ама се готви да те нахраня със собственото ти чаве!Ако нямаш чаве,а то най вероятно е така защото си личи че си мазен пед@л,то тогава и с родител пак става да те нахраним
23:47 18.05.2026
58 Крепостен на Хартиената мечка
00:03 19.05.2026
59 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #56 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
00:03 19.05.2026
60 Фродо fpv
00:04 19.05.2026
61 ру БЛАТА
00:04 19.05.2026
62 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #69
00:04 19.05.2026
63 На дунава с погачите
00:05 19.05.2026
64 Запада загина мож би почти сигурно скоро
Коментиран от #66
00:05 19.05.2026
65 Млад еврас
00:54 19.05.2026
66 Дочакаха копейките
До коментар #64 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Ми кво ще ве, дочакаха го копейките, ЕС режима фалира и го кара само на заеми, в рецесия е цяла еврастия хахахаха ще то дойде.
00:58 19.05.2026
67 Ха Ха
До коментар #23 от "Тъпото руско говедо":Е как Русия да не се готви за конфронтация, след като престъпната военна организация НАТО я определи за Враг №1
01:20 19.05.2026
68 От чужбина
01:21 19.05.2026
69 От много нулиране
До коментар #62 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Чак сами се нулираха укрите, 1/3 от държавата им превзета, от 45 милиона станаха на 20 а 2,7 милиона дадоха фира или са осакатени, безценно нали, хахахаха и тея се грижели за сигурността ти хахахаха майтапчия голЕм е тоя фен евраски.
01:25 19.05.2026
70 Хер Ото Флик
Къде е закона, къде са лекарите, тия всичките трябва да са позатворите или лудниците.
02:04 19.05.2026