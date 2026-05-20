Правителството разпореди държавните предприятия да внесат 100% от печалбата си в полза на държавата

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2025 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Отчисленията са в размер на 100% от печалбата за финансовата 2025 година. За търговските дружества, в които държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивидент или отчисление от печалбата в размер на 70 на сто. Срокът за внасянето им е 29 май 2026 година, съобщават от правителствената информационна служба.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността за публичните дружества, дадена им през 2018 г., да разпределят и междинен 6-месечен дивидент в размер на не по-малко от 50 на сто от печалбата, при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срокът за внасяне на дивидента по този ред е до 15 декември 2026 г.

С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

Размерът на отчисления от печалбата е в съответствие с нуждите на бюджета, с оглед спазване на фискалните правила и изисквания, съгласно Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж.