Новини
България »
Правителството разпореди държавните предприятия да внесат 100% от печалбата си в полза на държавата

Правителството разпореди държавните предприятия да внесат 100% от печалбата си в полза на държавата

20 Май, 2026 16:07 2 176 42

  • държавни предприятия-
  • правителство-
  • печалба

С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет, посочват управляващите

Правителството разпореди държавните предприятия да внесат 100% от печалбата си в полза на държавата - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2025 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Отчисленията са в размер на 100% от печалбата за финансовата 2025 година. За търговските дружества, в които държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивидент или отчисление от печалбата в размер на 70 на сто. Срокът за внасянето им е 29 май 2026 година, съобщават от правителствената информационна служба.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността за публичните дружества, дадена им през 2018 г., да разпределят и междинен 6-месечен дивидент в размер на не по-малко от 50 на сто от печалбата, при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срокът за внасяне на дивидента по този ред е до 15 декември 2026 г.

С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

Размерът на отчисления от печалбата е в съответствие с нуждите на бюджета, с оглед спазване на фискалните правила и изисквания, съгласно Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т. Живков

    19 5 Отговор
    Че то останаха ли такива, освен ВИК-тата?

    Коментиран от #4, #34

    16:10 20.05.2026

  • 2 Пари нема действайте

    23 19 Отговор
    Ами трябва за Боташ да се плаща...всеки ден отиват 500 000 евро....

    16:13 20.05.2026

  • 3 Красимир Петров

    13 17 Отговор
    Правилно решение

    Коментиран от #37

    16:20 20.05.2026

  • 4 Малката муха

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Т. Живков":

    ВиК-тата даже мисля не попадат в тази категория. Те са със специален статут. Но АЕЦ, НЕК, Булгартрансгаз, ТЕЦ Марица, БДЖ, Пощите, ВМЗ Сопот, ДППИ (Държавно предприятие пристанищтна инфраструктура) и още няколко са точно такива.

    16:20 20.05.2026

  • 5 Денонощен магазин

    19 20 Отговор
    На Крадев му трябват пари за Боташ 2!

    Коментиран от #36

    16:23 20.05.2026

  • 6 Факт

    19 3 Отговор
    Де ги тия държавни дружества на печалба

    Коментиран от #16

    16:23 20.05.2026

  • 7 Интересно

    27 0 Отговор
    досега в частни чекмеджета ли ги внасяха?

    16:23 20.05.2026

  • 8 Даааа

    15 8 Отговор
    Държавните - добре. А частните? А чуждите, дето ни ползват земята и евтината работна ръка, ниските данъци, кога? А свръх печалбите? Кога?

    Коментиран от #18

    16:24 20.05.2026

  • 9 въпросителна

    26 0 Отговор
    Златодобива ще внесе ли нещо ?

    16:26 20.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БРАВО

    12 1 Отговор
    Ще се видят в пари , особено от БДЖ !

    16:28 20.05.2026

  • 12 Грийн сок

    16 6 Отговор
    Следва национализация
    здравейте другари от
    поколение Z.

    16:28 20.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Молим?! Кои предприятия..

    6 0 Отговор
    За ония 240 дето тръкат кресла от еленска кожа срещу кьоравата мома с гаргата на ръката ли става на дума?

    16:30 20.05.2026

  • 15 Из падмасковие

    7 4 Отговор
    Оня рунак дето е собственик на офшорката Дънди Прешъс кво ще плати

    16:31 20.05.2026

  • 16 Стенли

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Моци би само АЕЦ а , но и той доста пари загуби с заради некадърното си управление , добре че беше "лошия "бай Тошо че тридесет и шест години демокрация както пее Иван Динев Устата икономика от заложна къща аптека и казино 😮‍💨🤨

    16:31 20.05.2026

  • 17 Хаха

    6 1 Отговор
    Започна се.

    16:31 20.05.2026

  • 18 голем смех

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Даааа":

    От монтанско си тръгва поредния крупен инвеститор, като затваря фабрика с 400 работни места. Били му станали скъпи работниците. Сега се чудя, да викам Ура ли, или да рева.... Ко шъ кайш?

    Коментиран от #20, #22, #28

    16:33 20.05.2026

  • 19 Хмм

    12 4 Отговор
    Правителствата на Радев имат навика да прибират държавни пари. Още първото му служебно правителство прибра едни 500 милиона евро, които правителството на ГЕРБ беше заделило за магистрала Хемус. От тогава един километър път не е направен.

    Коментиран от #21, #38

    16:34 20.05.2026

  • 20 селянин със цървули

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "голем смех":

    И кой е тоа крупен инвеститор у Монтана дето си тръгва?

    Коментиран от #23

    16:36 20.05.2026

  • 21 Дааам

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    готовите пари свършиха. сега се налага да се теглят държавни заеми, за да има какво да крадат. Ние ще ги връщаме с лихвите.

    16:37 20.05.2026

  • 22 Реви, реви

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "голем смех":

    Кое им е скъпо, работниците ли? Представяш ли си колко им плащат, щом вече им е скъпо! Реви, нямаш друг избор, явно!

    16:38 20.05.2026

  • 23 аве ти кажи

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "селянин със цървули":

    ше ривеш ли, или ше биеш капата от тавана от радост?

    16:38 20.05.2026

  • 24 мамник

    1 1 Отговор
    Баа..маа му! Тоа месец нема да се краде!😒

    16:40 20.05.2026

  • 25 1234

    8 1 Отговор
    да се видят концесиите и безплатните бази на говедата,стига аванта

    16:48 20.05.2026

  • 26 МунчоЛЕТ

    2 1 Отговор
    Сега 100%, след година - 200%🤓

    16:48 20.05.2026

  • 27 Тома

    8 1 Отговор
    А до сега къде отиваше печалбата на държавните предприятия бати Бойко

    Коментиран от #33

    16:50 20.05.2026

  • 28 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "голем смех":

    бегай и се спасявай

    16:53 20.05.2026

  • 29 Той и тя

    4 2 Отговор
    Нещо да не ви е ясно? И да не се ебав.те а пак да гласувате за тях, "от тук до края на света"- спомняте ли си?

    16:55 20.05.2026

  • 30 БеГемот

    1 1 Отговор
    Плащай....плащай....

    16:58 20.05.2026

  • 31 Радев

    5 5 Отговор
    им разказва играта и им нашльока канчетата. И това само за десет дена. Това е само началото. Ще им спука гьона на измислените играчи - гьонсурати. Нали му се подигравахте, е сега се смейте. Тепърва ще разберете, кой кара багера.
    Радев е политик от много високо ниво и е информиран за дейността на всички корумпета и мафиоти. Ако го кара така само за два месеца ще изчисти държавата от тези маймуни.
    За 40 години мафиотски преход Генерал Радев е най-успешният политик и голям държавник.

    17:02 20.05.2026

  • 32 Банките не може да ги изцеди тая година

    5 0 Отговор
    мистър Кеша, че още миналата година прасето Нушка ги накара да платят корпоративен данък за 2026-та, за да излезе стъкмистиката с дефицита за пред Лагардите и Лайнените.

    17:02 20.05.2026

  • 33 лесно е

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тома":

    Голяма част им оставаше за развитие и инвестиции.

    17:05 20.05.2026

  • 34 „Водоснабдяване и канализация“ дадено на

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Т. Живков":

    Израел. Няма да го барате !
    "Правителствата на България и Израел са одобрили „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, което е обнародвано в Държавен вестник на 9 август 2024.

    Самото споразумение е утвърдено с решение на Министерския съвет още на 9 април 2021 г., но е влязло в сила едва на 29 юли тази година. То е подписано от бившия министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Израел Йорам Елрон. На церемонията е присъствал и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев."

    17:07 20.05.2026

  • 35 Колкото

    3 1 Отговор
    и да го криете Радев в момента извършва ревизия по всички флангове и ще има много плач и ритници. На номенклатурата не й се вярва, но примката се затяга.

    17:09 20.05.2026

  • 36 Айше

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Денонощен магазин":

    Да ровне в касата на булката му.

    17:09 20.05.2026

  • 37 Ще има пара за удебеляване на заплатите

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    А простосмъртните , които не са на бюжетна хранилка , това какво ги грее?

    17:17 20.05.2026

  • 38 Така ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    По време на "постната пица" пък вие прибрахте милиард и половина от здравни осигуровки и така и не се разбра за какво.

    17:18 20.05.2026

  • 39 Каква е тази държава където се работи за

    2 0 Отговор
    10% плосък данък
    а честните частници за 90%
    И няма необлагаем минимум
    И всички плащат ДДС 20%

    17:19 20.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Електра

    0 0 Отговор
    Почва обезкостяването на държавата, а уж щяха да спират кражбите. Май всичко е било една шарлатания и прах в очите. Уж се крадяха по 10 милиарда и като спре Мунчо кражбите, щяло да има пари за всичко...

    17:31 20.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове