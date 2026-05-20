Правителството разпореди държавните предприятия да внесат 100% от печалбата си в полза на държавата

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2025 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.
Отчисленията са в размер на 100% от печалбата за финансовата 2025 година. За търговските дружества, в които държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивидент или отчисление от печалбата в размер на 70 на сто. Срокът за внасянето им е 29 май 2026 година, съобщават от правителствената информационна служба.
От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.
Запазва се възможността за публичните дружества, дадена им през 2018 г., да разпределят и междинен 6-месечен дивидент в размер на не по-малко от 50 на сто от печалбата, при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срокът за внасяне на дивидента по този ред е до 15 декември 2026 г.
С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.
Размерът на отчисления от печалбата е в съответствие с нуждите на бюджета, с оглед спазване на фискалните правила и изисквания, съгласно Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж.
4 Малката муха
До коментар #1 от "Т. Живков":ВиК-тата даже мисля не попадат в тази категория. Те са със специален статут. Но АЕЦ, НЕК, Булгартрансгаз, ТЕЦ Марица, БДЖ, Пощите, ВМЗ Сопот, ДППИ (Държавно предприятие пристанищтна инфраструктура) и още няколко са точно такива.
16:20 20.05.2026
12 Грійн сок
здравейте другари от
поколение Z.
16:28 20.05.2026
16 Стенли
До коментар #6 от "Факт":Моци би само АЕЦ а , но и той доста пари загуби с заради некадърното си управление , добре че беше "лошия "бай Тошо че тридесет и шест години демокрация както пее Иван Динев Устата икономика от заложна къща аптека и казино 😮💨🤨
16:31 20.05.2026
18 голем смех
До коментар #8 от "Даааа":От монтанско си тръгва поредния крупен инвеститор, като затваря фабрика с 400 работни места. Били му станали скъпи работниците. Сега се чудя, да викам Ура ли, или да рева.... Ко шъ кайш?
Коментиран от #20, #22, #28
16:33 20.05.2026
20 селянин със цървули
До коментар #18 от "голем смех":И кой е тоа крупен инвеститор у Монтана дето си тръгва?
Коментиран от #23
16:36 20.05.2026
21 Дааам
До коментар #19 от "Хмм":готовите пари свършиха. сега се налага да се теглят държавни заеми, за да има какво да крадат. Ние ще ги връщаме с лихвите.
16:37 20.05.2026
22 Реви, реви
До коментар #18 от "голем смех":Кое им е скъпо, работниците ли? Представяш ли си колко им плащат, щом вече им е скъпо! Реви, нямаш друг избор, явно!
16:38 20.05.2026
23 аве ти кажи
До коментар #20 от "селянин със цървули":ше ривеш ли, или ше биеш капата от тавана от радост?
16:38 20.05.2026
28 хаха
До коментар #18 от "голем смех":бегай и се спасявай
16:53 20.05.2026
31 Радев
Радев е политик от много високо ниво и е информиран за дейността на всички корумпета и мафиоти. Ако го кара така само за два месеца ще изчисти държавата от тези маймуни.
За 40 години мафиотски преход Генерал Радев е най-успешният политик и голям държавник.
17:02 20.05.2026
33 лесно е
До коментар #27 от "Тома":Голяма част им оставаше за развитие и инвестиции.
17:05 20.05.2026
34 „Водоснабдяване и канализация“ дадено на
До коментар #1 от "Т. Живков":Израел. Няма да го барате !
"Правителствата на България и Израел са одобрили „Споразумение за сътрудничество в областта на водите“, което е обнародвано в Държавен вестник на 9 август 2024.
Самото споразумение е утвърдено с решение на Министерския съвет още на 9 април 2021 г., но е влязло в сила едва на 29 юли тази година. То е подписано от бившия министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и посланика на Израел Йорам Елрон. На церемонията е присъствал и изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев."
17:07 20.05.2026
36 Айше
До коментар #5 от "Денонощен магазин":Да ровне в касата на булката му.
17:09 20.05.2026
37 Ще има пара за удебеляване на заплатите
До коментар #3 от "Красимир Петров":А простосмъртните , които не са на бюжетна хранилка , това какво ги грее?
17:17 20.05.2026
38 Така ли?
До коментар #19 от "Хмм":По време на "постната пица" пък вие прибрахте милиард и половина от здравни осигуровки и така и не се разбра за какво.
17:18 20.05.2026
39 Каква е тази държава където се работи за
а честните частници за 90%
И няма необлагаем минимум
И всички плащат ДДС 20%
17:19 20.05.2026
