Огнян Минчев: Европа не се стреми към "постигане на конвенционална победа над ядрената сила" Русия
29 Май, 2026 10:00

Украйна определя своите национални интереси в отговор на агресията и никой не може да преговаря с Кремъл вместо Украйна

Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европа не се стреми към "постигане на конвенционална победа над ядрена сила". Радев формулира абсурдна "цел" на Европа за да обоснове своята позиция за необходимостта от капитулация на Украйна и примиряване от страна на Европа с агресията на Кремъл, чиято цел е унищожаването на независимата украинска държава.

Преди всичко, Европа не е във война с Русия, за да се стреми към каквато и да е победа над нея - включително конвенционална. Европа мобилизира своите отбранителни способности и оказва финансова, политическа и материално-техническа помощ на Украйна, защото отлично разбира логиката на агресията: след евентуалното поражение на Украйна, Кремъл ще направи следващите стъпки, декларирани в прословутия меморандум от декември 2021 г. - връщане на геополитическото статукво от Ялта, ново поробване на Източна Европа и практическо зануляване на Европа като стратегически фактор. Затова Европа помага на Украйна, но не участва във войната с Русия.

Второ - като пряко следствие на факта, че Европа не е участник във войната: преговори между Европа и Кремъл може да има единствено ако Европа е в ролята на посредник. Украйна определя своите национални интереси в отговор на агресията и никой не може да преговаря с Кремъл вместо Украйна. Всяка трета страна може да бъде само посредник. Посредниците не се стремят към "конвенционална победа над ядрена сила" - те работят за оптимизиране на непрекия диалог между враждуващите страни. Опитите на администрацията на президента Тръмп да посредничи в конфликта от позиции, очевидно по-близки до тези на Кремъл, доведоха до практическа самоизолация на Вашингтон в преговорния процес.

Трето, комфортното парламентарно мнозинство и потенциала за практически еднолично взимане на решения от страна на Радев като политически лидер и премиер, вече водят - и все по-често ще водят до слагане знак на равенство между неговите лични позиции и интерпретации на основни национални и международни проблеми, и дългосрочния български национален интерес. Такава е логиката на политическото представителство - този който има мнозинство, управлява, включително и външната политика на страната. Затова е изключително важно да се мобилизират легитимните функции на опозицията и общественото мнение като корективи на официалната държавна политика. Никой от нас не може да си позволи да мълчи и да наблюдава. В една демократична система няма единоначалие, козируване и подчинение. От всички нас зависи качеството на публичния дебат, което допринася за създаване на рамката, в която се упражнява властта - в това число и във външната политика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 торба с уайна

    23 2 Отговор
    в геюсъюза нямаш право на мнение, геноцида на блюксел е най красивия

    10:06 29.05.2026

  • 3 Кандидат депутат

    23 2 Отговор
    Защо му е на някой да занулява Европа , когато самата тя го прави перфектно

    10:06 29.05.2026

  • 4 Гориил

    23 2 Отговор
    В действителност Европа бързо се приближава до ръба на колапса. България трябва да помисли как да се измъкне от капана на реакционното европейско единство.

    10:07 29.05.2026

  • 5 Циник

    16 3 Отговор
    Огняне, ами те Украйна и Русия много добре се бяха договорили в началото на 2022ра и всичко щеше да свърши ама вие с вашето "посредничество" направихте така, че войната да продължи и Украйна да е пред закриване. Така че хайде без тия, моля.

    10:07 29.05.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор
    Мин-джев е прав,той е гениален политолог!🦧🦍🥳🤣👍

    10:09 29.05.2026

  • 7 Глупости

    17 1 Отговор
    Оги, гледам, че спонсорите пак са развързали кесиите, търсейки евтини продажни душици... Това как Русия щяла да окупира източна Европа след Укра - това го разправяй на бабичките пред блока, въпреки, че и те едва ли ще повярват. А помощите, които корумпираната върхушка на ЕС изпраща на страна, която не е членка на ЕС, се крадат и разпределят между евро-либерастите, ако искаш да видиш доказателството с очите си - разходи се до Варна, един комплекс светна там без никакви документи, изграден с парите от нашите дарения... Докато ние се гърчим и се чудим как да вържем двата края

    10:10 29.05.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    9 0 Отговор
    Скоро скоро милиони,
    ЛГБТ батальони ,ще ни носят свабада!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    10:11 29.05.2026

  • 9 Гориил

    15 2 Отговор
    Да, Брюксел финансира производството на оръжие в България. След това парите се конфискуват и се изпращат в Украйна.В резултат на това българският народ плаща за убийството на руснаци от собствения си джоб.

    10:14 29.05.2026

  • 10 Фейк - либераст

    13 1 Отговор
    При всеки политически режим ПЛУЖЕКА ВИНАГИ Е БИЛ ПЛУЖЕК!

    10:16 29.05.2026

  • 11 Гориил

    8 0 Отговор
    Мечтаеха ли българските хора за европейска система за бичуване с пръчки?

    10:17 29.05.2026

  • 12 Пешко

    1 11 Отговор
    Как нито един русофил не напуска "фалиралата" Европа, а децата на руските политици със зъби и нокти драпат насам?

    Коментиран от #16

    10:17 29.05.2026

  • 13 Приветствам

    11 1 Отговор
    Още един разбирач на военните и всякакви други въпроси, се изказва. Ето от такива гурута има нужда Европа, за да спре да е съюз.

    10:18 29.05.2026

  • 14 Бягахме като дявол от тамян

    8 1 Отговор
    от комунизма, а се оказва, че най развитата държава е комунистическа-Китай. Ние отново сме с губещите. Каква е тази наша нещастна карма.

    10:18 29.05.2026

  • 15 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Господина илюстрира основната форма и съдържание на днешния демократ-тумбак без мозък.

    10:24 29.05.2026

  • 16 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пешко":

    Повече от 200 000 европейци и техните семейства живеят и работят в Русия. Те се чувстват комфортно и спокойно, затова посещават руски консулства, купуват руски визи за програмата за преселване и получават разрешения за пребиваване. Само през 2025 г. над 1500 европейски семейства са емигрирали в Русия.

    10:29 29.05.2026

  • 17 Хаха

    2 0 Отговор
    "Европа не се стреми към "постигане на конвенционална победа над ядрена сила"."

    Не се стреми към това, а към нанасяне на "стратегическо поражение" на Русия, което нееднократно са заявявали лидери в ЕССР, заедно със деления "великан"!
    А тоя с наднорменото тегло да вземе да погледне какви резултати има Радев на последните избори!
    Избирателите му искат точно такива думи и действия от Радев, а какво се иска на тоя с рейтинг 0 /нула/процента грантаджия, няма никакво значение!
    Да свиква с новите реалности в България шишкото, ако не му харесва е свободен да емигрира в Брюкселския халифат или на фронта в Купянск да "громи" Русия....

    10:32 29.05.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Тоя въпреки че отслабна, продължава да живее в паралелна реалност!

    10:32 29.05.2026

  • 19 Тоя колко

    0 0 Отговор
    бой е ял,но акъла не му дойде.

    10:43 29.05.2026

  • 20 Как

    0 0 Отговор
    Радев си е Радев.Винаги е предлагал Украйна да се предаде, за да настъпи мир. Странна позиция на главнокомандващ! Значи ако ни се ядосат турците ще трябва да се предаваме веднага!

    10:43 29.05.2026