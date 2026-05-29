Феновете на Славия продължават да настояват за оставката на Венцеслав Стефанов

Напрежението сред феновете на футболен клуб Славия нараства значително. Запалянковците на "белите" стартираха подписка, насочена към акционерното дружество на клуба, с която настояват за смяна на президента Венцеслав Стефанов. В своите изявления те го определят като "изпълнителен директор" и изразяват недоволството си от управлението му.

Привържениците обвиняват ръководството за липса на прозрачност и незадоволителни резултати на терена, което според тях се дължи на неадекватното управление. Петицията цели да мобилизира общественото мнение и да окаже натиск върху акционерите, за да бъде предприета промяна в управленската структура на клуба.

Ето какво написаха фенове на Славия:

"Уважаеми дами и господа,

С настоящата петиция изразяваме сериозното си безпокойство от текущото организационно състояние на ПФК "Славия 1913“ АД и спортно-техническото състояние на представителния отбор на клуба, които са следствие от дългогодишното еднолично управление на изпълнителния директор Венцеслав Стефанов.

Клубът, който е сред символите на българския футбол и важна част от спортната култура и идентичност на София, се намира в незапомнена ситуация, която се изразява най-вече в следното:

– Прогресивно намаляване до абсурден минимум на публиката на домакинските срещи на представителния отбор през последните няколко десетилетия;

– Постепенно заличаване на традиционните ценности на "Славия“ и славистите, каквито са възпитанието, феърплеят, уважението към съперника и към собствените си членове и привърженици.

– Обезличаването на клуба за сметка на засилването на личния негативен имидж на неговия ръководител Стефанов, който с управленските си решения и с постоянните си агресивни медийни изяви и изказвани мнения по всички възможни обществени теми на вътрешната политика, геополитиката, историята на България, намесата на политиката в спорта, за съперниците и за привържениците на клуба, превръща "Славия“ в най-мразения футболен клуб у нас. Тези негови действия създават нови и нови разделителни линии между "Славия“ и останалите отбори, обиждат като цяло феновете на клуба и създават разделение и противопоставяне между самите тях.

– В същото време Стефанов не дава обяснение защо през десетилетията, в които управлява клуба, публиката на "Славия“ драматично и постоянно намалява. Не се ли дължи това основно на натрупаната умора, апатия и голямо разочарование у много от привържениците от начина, по който се ръководи клуба, от постоянната липса на декларирани цели, от традиционно слабата селекция...

– Липсата на стратегия, на организационна програма и на ясна перспектива за развитие на ПФК "Славия 1913“ АД пречи на клуба да създаде цялостен продаваем продукт, който да привлича славистите на стадиона и да формира нови свои привърженици. Благодарение на добрата си школа "Славия“ постепенно се превръща единствено в място за обиграване и даване на възможности за развитие на млади български футболисти, които бързо-бързо биват трансферирани, което прави от клуба не претендент за високи постижения, а единствено донор на таланти към по-мощните икономически субекти в българския футбол, което създава и големи трудности пред работата на треньорите на представителния мъжки отбор на клуба.

Всичко това явно противоречи и нарушава устава на ПФК "Славия 1913“ АД, чийто чл. 4 гласи: ЦЕЛ. ПФК "Славия 1913“ АД се създава за развитие и осъществяване на професионален футбол с цел съхраняване и обогатяване традициите на ФК "Славия“.

Повече от ясно е, че сегашното положение, в което се намира ПФК "Славия 1913“ АД, не само не съхранява огромните традиции на "Славия“, а напротив – все повече отдалечава клуба от неговата идентичност, ценности и от големите спортни постижения в богатата му история.Затова призоваваме славистите от нашата общност да подкрепят тази петиция, с която да изпратят послание на акционерите и ръководителите на ПФК "Славия 1913“ АД да предприемат съответните мерки и действия, които преценят, за да гарантират изпълнението на заложената в устава основна цел.

А чрез това клубът да се върне на пътя към съхраняване на своите идентичност и ценности и представителният отбор отново да заеме трайна позиция сред най-добрите в българския футбол – там, където е било и трябва да бъде и занапред мястото на любимата "Славия“!

Защото целокупният български футбол има нужда от автентична и силна "Славия“! Благодарим за подкрепата

Слависти."