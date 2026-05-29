Феновете на Славия продължават да настояват за оставката на Венцеслав Стефанов

29 Май, 2026 17:33 591 7

Привържениците на "белите" организираха петиция срещу ръководството

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Напрежението сред феновете на футболен клуб Славия нараства значително. Запалянковците на "белите" стартираха подписка, насочена към акционерното дружество на клуба, с която настояват за смяна на президента Венцеслав Стефанов. В своите изявления те го определят като "изпълнителен директор" и изразяват недоволството си от управлението му.

Привържениците обвиняват ръководството за липса на прозрачност и незадоволителни резултати на терена, което според тях се дължи на неадекватното управление. Петицията цели да мобилизира общественото мнение и да окаже натиск върху акционерите, за да бъде предприета промяна в управленската структура на клуба.

Ето какво написаха фенове на Славия:

"Уважаеми дами и господа,

С настоящата петиция изразяваме сериозното си безпокойство от текущото организационно състояние на ПФК "Славия 1913“ АД и спортно-техническото състояние на представителния отбор на клуба, които са следствие от дългогодишното еднолично управление на изпълнителния директор Венцеслав Стефанов.

Клубът, който е сред символите на българския футбол и важна част от спортната култура и идентичност на София, се намира в незапомнена ситуация, която се изразява най-вече в следното:

– Прогресивно намаляване до абсурден минимум на публиката на домакинските срещи на представителния отбор през последните няколко десетилетия;

– Постепенно заличаване на традиционните ценности на "Славия“ и славистите, каквито са възпитанието, феърплеят, уважението към съперника и към собствените си членове и привърженици.

– Обезличаването на клуба за сметка на засилването на личния негативен имидж на неговия ръководител Стефанов, който с управленските си решения и с постоянните си агресивни медийни изяви и изказвани мнения по всички възможни обществени теми на вътрешната политика, геополитиката, историята на България, намесата на политиката в спорта, за съперниците и за привържениците на клуба, превръща "Славия“ в най-мразения футболен клуб у нас. Тези негови действия създават нови и нови разделителни линии между "Славия“ и останалите отбори, обиждат като цяло феновете на клуба и създават разделение и противопоставяне между самите тях.

– В същото време Стефанов не дава обяснение защо през десетилетията, в които управлява клуба, публиката на "Славия“ драматично и постоянно намалява. Не се ли дължи това основно на натрупаната умора, апатия и голямо разочарование у много от привържениците от начина, по който се ръководи клуба, от постоянната липса на декларирани цели, от традиционно слабата селекция...

– Липсата на стратегия, на организационна програма и на ясна перспектива за развитие на ПФК "Славия 1913“ АД пречи на клуба да създаде цялостен продаваем продукт, който да привлича славистите на стадиона и да формира нови свои привърженици. Благодарение на добрата си школа "Славия“ постепенно се превръща единствено в място за обиграване и даване на възможности за развитие на млади български футболисти, които бързо-бързо биват трансферирани, което прави от клуба не претендент за високи постижения, а единствено донор на таланти към по-мощните икономически субекти в българския футбол, което създава и големи трудности пред работата на треньорите на представителния мъжки отбор на клуба.

Всичко това явно противоречи и нарушава устава на ПФК "Славия 1913“ АД, чийто чл. 4 гласи: ЦЕЛ. ПФК "Славия 1913“ АД се създава за развитие и осъществяване на професионален футбол с цел съхраняване и обогатяване традициите на ФК "Славия“.

Повече от ясно е, че сегашното положение, в което се намира ПФК "Славия 1913“ АД, не само не съхранява огромните традиции на "Славия“, а напротив – все повече отдалечава клуба от неговата идентичност, ценности и от големите спортни постижения в богатата му история.Затова призоваваме славистите от нашата общност да подкрепят тази петиция, с която да изпратят послание на акционерите и ръководителите на ПФК "Славия 1913“ АД да предприемат съответните мерки и действия, които преценят, за да гарантират изпълнението на заложената в устава основна цел.

А чрез това клубът да се върне на пътя към съхраняване на своите идентичност и ценности и представителният отбор отново да заеме трайна позиция сред най-добрите в българския футбол – там, където е било и трябва да бъде и занапред мястото на любимата "Славия“!

Защото целокупният български футбол има нужда от автентична и силна "Славия“! Благодарим за подкрепата

Слависти."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георгиев

    3 1 Отговор
    Сложи са акционерите и с колко % участие? Има ли и кой е мажоритарния собственик? И ако е Венци Стефанов кви петиции, кви пет лева?

    17:45 29.05.2026

  • 2 1913

    8 2 Отговор
    Вън бензинджията-комунист от Славия!

    17:47 29.05.2026

  • 3 На 77 години е бившият фатмак

    9 2 Отговор
    Дядо Венци е срам за Славия.

    17:49 29.05.2026

  • 4 Време е да разкарат СИКаджииската мутра

    9 1 Отговор
    Времето на мутрите свърши!

    17:50 29.05.2026

  • 5 Питам

    1 4 Отговор
    Венци не е цвете! Но ако Венци подаде оставка "фенът" Тунчо Парапунчев ли ще поеме издръжката на Славия!

    Коментиран от #6

    18:04 29.05.2026

  • 6 Мутрите свършиха парите

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    Окрадоха всичко , затова паднаха от власт! Мутра не строител, мутра грабител!

    18:09 29.05.2026

  • 7 Славия

    0 1 Отговор
    Венцеслав Стефанов ще си прехвърли оставката от единия крачол в другия на по хладно

    18:43 29.05.2026

