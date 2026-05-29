Радев да внимава с обещанията си за увеличение дела в БВП на военните разходи

Румен Радев е обявил готовност България да изпълни ангажимента си за разходи от 5% от БВП за отбрана. Премиерът е казал това на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел, съобщават БТА и БНР.

Радев е отбелязал, че България е постигнала целта за инвестиции в отбраната в размер на 2 на сто от БВП, и последователно върви към повишаване до 5%.

Това е шокираща новина. Г-н Радев, българите не те избраха, за да увеличаваш разходите за милитаризация на страната. За да заделиш 5% от бюджета за тази цел, т.е. от 2 % както е сега, да заделиш 5%р значи да отрежеш от други пера- здравеопазване, образование, култура, социални разходи и много други. Кой те е упълномощил да даваш такова обещание? Нали парламентът трябва да то обсъди? Не трябва ли да се допита народа? Когато стана дума за приемане на еврото, ти предложи като президент референдум. Най- естествено е да се проведе референдум по тази тема.

Идеята за заделяне на 5% е на американския президент Тръмп, които поиска страните от НАТО да заделят 5% за отбрана- от досегашната цел от 2%. Но има огромна разлика- Америка може да задели 5%, защото е имперска сила, и нейните 5% ще са не са само за издръжка и модернизация на американската армия в страната, а и за издръжка на многобройните американски бази по света.

Между другото за 2025 г. САЩ са заделили за военни разходи 3.2%. Великобритания е заделила 2,3%, Германия 2,4% Съгласно публикацията на ВВС Великобритания е заявила намерение да увеличи този процент до 3,5% към 2035 г.

Съгласно данни на Атлантическия съвет нито една страна – член на НАТО досега не е поела официален ангажимент на държавно ниво да задели 5% от своя ВБП за отбрана към 2035 г., изразено е принципно съгласие но до там. Единствено Холандия е заявила, че ще задели към 2035г. 3.5%, а Испания официално отказва да поеме такъв ангажимент.

За какъв ангажимент, който е приела страната ни да задели 5% от своя ВБП за милитаризация говори премиера Радев? Той трябва да внимава какво обещания дава и да не се опиянява, от голямата власт, която получи, а тя му беше дадена за да се грижи за благосъстоянието на българския народ, а не за увеличаването на военните разходи за сметка на други жизнено важни обществено- икономически пера в бюджета на страната.