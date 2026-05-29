Новини
Мнения »
Радев да внимава с обещанията си за увеличение дела в БВП на военните разходи

Радев да внимава с обещанията си за увеличение дела в БВП на военните разходи

29 Май, 2026 13:00 824 29

  • румен радев-
  • марк рюте-
  • бвп

Г-н Радев, българите не те избраха, за да увеличаваш разходите за милитаризация на страната

Радев да внимава с обещанията си за увеличение дела в БВП на военните разходи - 1
Снимка: БГНЕС
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Румен Радев е обявил готовност България да изпълни ангажимента си за разходи от 5% от БВП за отбрана. Премиерът е казал това на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел, съобщават БТА и БНР.

Радев е отбелязал, че България е постигнала целта за инвестиции в отбраната в размер на 2 на сто от БВП, и последователно върви към повишаване до 5%.

Това е шокираща новина. Г-н Радев, българите не те избраха, за да увеличаваш разходите за милитаризация на страната. За да заделиш 5% от бюджета за тази цел, т.е. от 2 % както е сега, да заделиш 5%р значи да отрежеш от други пера- здравеопазване, образование, култура, социални разходи и много други. Кой те е упълномощил да даваш такова обещание? Нали парламентът трябва да то обсъди? Не трябва ли да се допита народа? Когато стана дума за приемане на еврото, ти предложи като президент референдум. Най- естествено е да се проведе референдум по тази тема.

Идеята за заделяне на 5% е на американския президент Тръмп, които поиска страните от НАТО да заделят 5% за отбрана- от досегашната цел от 2%. Но има огромна разлика- Америка може да задели 5%, защото е имперска сила, и нейните 5% ще са не са само за издръжка и модернизация на американската армия в страната, а и за издръжка на многобройните американски бази по света.

Между другото за 2025 г. САЩ са заделили за военни разходи 3.2%. Великобритания е заделила 2,3%, Германия 2,4% Съгласно публикацията на ВВС Великобритания е заявила намерение да увеличи този процент до 3,5% към 2035 г.

Съгласно данни на Атлантическия съвет нито една страна – член на НАТО досега не е поела официален ангажимент на държавно ниво да задели 5% от своя ВБП за отбрана към 2035 г., изразено е принципно съгласие но до там. Единствено Холандия е заявила, че ще задели към 2035г. 3.5%, а Испания официално отказва да поеме такъв ангажимент.

За какъв ангажимент, който е приела страната ни да задели 5% от своя ВБП за милитаризация говори премиера Радев? Той трябва да внимава какво обещания дава и да не се опиянява, от голямата власт, която получи, а тя му беше дадена за да се грижи за благосъстоянието на българския народ, а не за увеличаването на военните разходи за сметка на други жизнено важни обществено- икономически пера в бюджета на страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 9 Отговор
    Тези 5% са разписани в предизборната кампания на "Прогресивна България", така че г-н Радев ще си изпълни обещанието към избирателите.

    09:17 29.05.2026

  • 2 Уникуми

    16 5 Отговор
    Не знам защо Бай Ганьо все си избира униформени мозъци - ченгета/военни / пожарникари за водачи на стадото?

    13:06 29.05.2026

  • 3 Ххххххххххх

    11 7 Отговор
    4 години искахте увеличение на разходи за отбрана, за да ,,спрете Русия". Не може сега, да се измъкнете по терлици. Свикваите с новата реалност...

    13:06 29.05.2026

  • 4 И Радев

    12 3 Отговор
    е като всички управници.

    13:08 29.05.2026

  • 5 Един

    12 3 Отговор
    човек , който винаги е бил на държавна ясла и се е врял до големия кокал , нито ще го разбере , нито му дреме защо е избран ! Положението е катастрофално .

    13:12 29.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор
    От военен какво да очакваш освен военщина!
    ...а читалищата да режат от мизерните си бюджети, с които поддържат българщината!

    13:13 29.05.2026

  • 7 Ззз

    15 3 Отговор
    Останалите държави по 2,5% МАКСИМУМ, Радев двойно повече, все пак сме двойно по-богати от всички. Испания и Турция категорично не допускат на своя територия краварски самолети за бомбене на ирански училища, Радев им удължава престоя с още цял месец.

    Коментиран от #18

    13:15 29.05.2026

  • 8 Хехе

    6 2 Отговор
    Пак готви някаква далавера както навремето се опита с Грипените и Страйкърите.

    13:17 29.05.2026

  • 9 Този мошеник

    4 4 Отговор
    Вчера се хвали пред Рюте с ф16-ките, които бяха финансирани и поръчани от правителството на ГЕРБ.

    13:19 29.05.2026

  • 10 Лингвист

    3 9 Отговор
    Слагаш думичката "милитаризация" и всичко изведнъж става от черно - по черно.
    Само че, др.Гицов, хайде сега да сложим думичката "отбрана" и нещата, ще придобият друг смисъл. Миротвореца Борисов, който мечтаеше за платноходки в Черно море, доведе българската армия до смехотворно състояние. Тия 5% идат, за да компенсират десетилетията недофинансиране на армията и отбраната. А, и като стана въпрос за % - колко дават руснаците за милитаризация? Или по-добре да питаме - колко откъсват от тоталната милитаризация на държавата си за култура и прочие?

    Коментиран от #22, #29

    13:20 29.05.2026

  • 11 Тома

    5 0 Отговор
    Значи що трябва да вдигаме дела за военни разходи няма да спираме да събираме капачки за децата.

    13:25 29.05.2026

  • 12 Бялджип

    3 6 Отговор
    Радев е последователен. Който е проследил преди доста години разговора му със Сл. Трифонов в "Шоуто на Слави", ще е наясно че той още тогава, като млад генерал и изобщо без да е мислил че някога ще стане политик, говори за острата нужда България да има солидна отбрана. Осъзнава всички опасности пред държавата ни със свалени гащи, без никаква защита от външни нападения. Не той е виновен, че си унищожихме всичко, раздадохме и продадохме защитата си. Това трябва да се поправя!

    Коментиран от #16

    13:26 29.05.2026

  • 13 Абе Тони

    5 0 Отговор
    Не му вярвай на този какво е казал. Той досега е казвал много неща, но нищо не е направил. Сега няма да е по-различно.

    13:27 29.05.2026

  • 14 Явно

    7 0 Отговор
    натовският генерал ни готви за война..

    13:29 29.05.2026

  • 15 Българин

    1 7 Отговор
    Това залаха към Радев ли е?! Това беше залегнало още от предното правителство 5% от БВП да се отделят за отбрана,както и с решение на ЕС.Хайде вече стига.Все Радев нее ви е удобен.Българите харесваме политиката на Радев.Ако на някой не му е удобен,си е негова работа.

    13:33 29.05.2026

  • 16 Десо Радева

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бялджип":

    Появяваш се и тук с белия си джип
    Не караш ли новия Баварец?
    Засрами се

    13:33 29.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фаттмак

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ззз":

    Само е казал: Йесс ссърр. Без да са го питали.

    13:36 29.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Борислав Дичев

    1 4 Отговор
    Е, г-н Гицов, ако ставаше въпрос да се купува руска техника от съветско време, тогава друга песен ще пеете - за това, че народа е готов да къса от залъка си за да имаме силна армия и т. н. Но тъй като става въпрос за дълго отлаганата модернизация на въоръжението на българската армия в съответствие със стандартите на НАТО (нали не забравяте че сме членове на Алианса!), веднага се обявявате против, за да продължава зависимостта ни от путинска Русия и наливане всяка година на милиони грешни народни пари за поддръжка на грохналата съветска техника, която вече е музеен експонат в много страни. Иначе този ваш саботаж не пречи да леете океани от крокодилски сълзи за това, каква армия сме били имали, като в същото време всячески пречите за нейната модернизация. На това му казват лицемерие!

    Коментиран от #24

    13:38 29.05.2026

  • 21 5 процента От Пълно Канче Е ! Едно !

    2 0 Отговор
    От Пълно Канче Е !

    Едно !

    От !

    Праз !

    --

    но !

    Друго !

    13:38 29.05.2026

  • 22 Пингвист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лингвист":

    Тези 5% евентуално ще са за издокарване пред западните му ментори.И не е вярно,че армията" била неглижирана и недофинансирана.Такива като него,военния му м-р и много други (Запрянов,Тагарев,Свинаров) с действия и бездействия умишлено я съсипваха.Някой знае ли колко военна техника с "отпаднала" необходимост харизаха щедро на UA,а?!

    13:40 29.05.2026

  • 23 Голям

    2 0 Отговор
    таралеж си пусна Ганьо в гащите !

    13:41 29.05.2026

  • 24 Ако беше !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Борислав Дичев":

    По-нормален !

    Това нещо !

    Нямаше !

    Да го Напишеш !

    Коментиран от #28

    13:42 29.05.2026

  • 25 Фатмака

    1 0 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    14:01 29.05.2026

  • 26 провинциалист

    0 0 Отговор
    За 5-те % питайте Желязков във връзка с присъствието му на срещата на НАТО в Хага през 2025-та.

    14:04 29.05.2026

  • 27 Факти

    1 0 Отговор
    Дефицитът ни е над 3% и ЕС ще ни глобява с 0,05% или 60 милиона евро на 6 месеца, а този каун щял да вдига разходите за отбрана от 2 на 5%. Какво да очакваме от човек, който подари 2,5 милиарда евро на Боташ. Винаги като дойде копейка на власт и следва потоп. Винаги съм казвал, че Мутрата е зле, но Радев е много по-зле, защото е копейка. Те не разбират нищо от икономика и финанси и само изпълняват нареждания от Кремъл. Резултатът винаги е катастрофа. Луканов и Виденов ни докараха хиперинфлации и ги изритахме с протести. На Станишев му спряха еврофондовете. Винаги едно и също...

    14:05 29.05.2026

  • 28 Борислав Дичев

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ако беше !":

    Нещо друго може ли да роди изсушеният ти от злоба мозък?! Кое не е вярно?! Къде са ти аргументите против?! Като няма какво да възразите, си служите с обиди!

    14:08 29.05.2026

  • 29 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лингвист":

    Какво ни пука на нас, че руските роби дават 10% за армията? И ние давахме толкова по комунизма и стигнахме до режим на тока и купони за хляб. Ти това ли искаш? Хватката е Русия да бъде спряна в Украйна за да вземе възможно най-малко територия. Иначе ще стане по-силна и тогава вече ще трябва да харчиш яко за отбрана. До момента ЕС е дал 0,2% от БВП за тази война - това е цялата помощ, барараб с хуманитарната. По-добре да плащаме това днес, отколкото утре да плащаме 2, 3 или 5% отгоре. В момента изобщо нямаме нужда да наливаме допълнително с отбранителни мощности. Русия е слаба и е ангажирана в Украйна. Напълно достатъчно е да даваме тая фракция от процента на Украйна да я мачка.

    14:12 29.05.2026