Радев да внимава с обещанията си за увеличение дела в БВП на военните разходи

Румен Радев е обявил готовност България да изпълни ангажимента си за разходи от 5% от БВП за отбрана. Премиерът е казал това на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел, съобщават БТА и БНР.
Радев е отбелязал, че България е постигнала целта за инвестиции в отбраната в размер на 2 на сто от БВП, и последователно върви към повишаване до 5%.
Това е шокираща новина. Г-н Радев, българите не те избраха, за да увеличаваш разходите за милитаризация на страната. За да заделиш 5% от бюджета за тази цел, т.е. от 2 % както е сега, да заделиш 5%р значи да отрежеш от други пера- здравеопазване, образование, култура, социални разходи и много други. Кой те е упълномощил да даваш такова обещание? Нали парламентът трябва да то обсъди? Не трябва ли да се допита народа? Когато стана дума за приемане на еврото, ти предложи като президент референдум. Най- естествено е да се проведе референдум по тази тема.
Идеята за заделяне на 5% е на американския президент Тръмп, които поиска страните от НАТО да заделят 5% за отбрана- от досегашната цел от 2%. Но има огромна разлика- Америка може да задели 5%, защото е имперска сила, и нейните 5% ще са не са само за издръжка и модернизация на американската армия в страната, а и за издръжка на многобройните американски бази по света.
Между другото за 2025 г. САЩ са заделили за военни разходи 3.2%. Великобритания е заделила 2,3%, Германия 2,4% Съгласно публикацията на ВВС Великобритания е заявила намерение да увеличи този процент до 3,5% към 2035 г.
Съгласно данни на Атлантическия съвет нито една страна – член на НАТО досега не е поела официален ангажимент на държавно ниво да задели 5% от своя ВБП за отбрана към 2035 г., изразено е принципно съгласие но до там. Единствено Холандия е заявила, че ще задели към 2035г. 3.5%, а Испания официално отказва да поеме такъв ангажимент.
За какъв ангажимент, който е приела страната ни да задели 5% от своя ВБП за милитаризация говори премиера Радев? Той трябва да внимава какво обещания дава и да не се опиянява, от голямата власт, която получи, а тя му беше дадена за да се грижи за благосъстоянието на българския народ, а не за увеличаването на военните разходи за сметка на други жизнено важни обществено- икономически пера в бюджета на страната.
6 ДрайвингПлежър
...а читалищата да режат от мизерните си бюджети, с които поддържат българщината!
13:13 29.05.2026
7 Ззз
Коментиран от #18
13:15 29.05.2026
8 Хехе
13:17 29.05.2026
9 Този мошеник
13:19 29.05.2026
10 Лингвист
Само че, др.Гицов, хайде сега да сложим думичката "отбрана" и нещата, ще придобият друг смисъл. Миротвореца Борисов, който мечтаеше за платноходки в Черно море, доведе българската армия до смехотворно състояние. Тия 5% идат, за да компенсират десетилетията недофинансиране на армията и отбраната. А, и като стана въпрос за % - колко дават руснаците за милитаризация? Или по-добре да питаме - колко откъсват от тоталната милитаризация на държавата си за култура и прочие?
Коментиран от #22, #29
13:20 29.05.2026
12 Бялджип
Коментиран от #16
13:26 29.05.2026
16 Десо Радева
До коментар #12 от "Бялджип":Появяваш се и тук с белия си джип
Не караш ли новия Баварец?
Засрами се
13:33 29.05.2026
18 Фаттмак
До коментар #7 от "Ззз":Само е казал: Йесс ссърр. Без да са го питали.
13:36 29.05.2026
20 Борислав Дичев
Коментиран от #24
13:38 29.05.2026
13:38 29.05.2026
22 Пингвист
До коментар #10 от "Лингвист":Тези 5% евентуално ще са за издокарване пред западните му ментори.И не е вярно,че армията" била неглижирана и недофинансирана.Такива като него,военния му м-р и много други (Запрянов,Тагарев,Свинаров) с действия и бездействия умишлено я съсипваха.Някой знае ли колко военна техника с "отпаднала" необходимост харизаха щедро на UA,а?!
13:40 29.05.2026
24 Ако беше !
До коментар #20 от "Борислав Дичев":По-нормален !
Това нещо !
Нямаше !
Да го Напишеш !
Коментиран от #28
13:42 29.05.2026
28 Борислав Дичев
До коментар #24 от "Ако беше !":Нещо друго може ли да роди изсушеният ти от злоба мозък?! Кое не е вярно?! Къде са ти аргументите против?! Като няма какво да възразите, си служите с обиди!
14:08 29.05.2026
29 Факти
До коментар #10 от "Лингвист":Какво ни пука на нас, че руските роби дават 10% за армията? И ние давахме толкова по комунизма и стигнахме до режим на тока и купони за хляб. Ти това ли искаш? Хватката е Русия да бъде спряна в Украйна за да вземе възможно най-малко територия. Иначе ще стане по-силна и тогава вече ще трябва да харчиш яко за отбрана. До момента ЕС е дал 0,2% от БВП за тази война - това е цялата помощ, барараб с хуманитарната. По-добре да плащаме това днес, отколкото утре да плащаме 2, 3 или 5% отгоре. В момента изобщо нямаме нужда да наливаме допълнително с отбранителни мощности. Русия е слаба и е ангажирана в Украйна. Напълно достатъчно е да даваме тая фракция от процента на Украйна да я мачка.
14:12 29.05.2026