Porsche разработва конкурент на GLS и X7 с ДВГ

Изправени пред неоспоримото и продължително охлаждане на глобалното потребителско търсене на скъпи електромобили, хората зад цифрите в Porsche преживяват мащабна корпоративна преоценка. Преждевременното изтегляне от пазара на изключително печелившия Macan с двигател с вътрешно горене в полза на безшумен, изцяло електрически наследник предизвика болезнено и очевидно свиване на глобалните обеми на доставките. Осъзнавайки тази стратегическа грешка, Porsche официално пренаписа своя краткосрочен план, като открито призна, че пълното изоставяне на изкопаемите горива е напълно невъзможно в обозримо бъдеще.

За да изолира най-печелившите си сегменти от нестабилния пазар на електромобили, Porsche драстично промени курса на своите основни продуктови линии, като публично призна грешката си относно прибързаното изтегляне от пазара на Macan с бензинов двигател. Като незабавна корекция на курса, компанията официално удължи срока на живот на традиционния Cayenne с двигател с вътрешно горене, фиксирайки производствения му график чак до следващото десетилетие. Вместо да принуждава лоялните към марката да преминат към тежки, безшумни електромобили, компанията залага двойно на традиционните механични емоции. Тази двупосочна стратегия гарантира, че традиционните фенове, търсещи висока производителност, могат да продължат да избират ревящите V6 и V8 архитектури още едно десетилетие, като те ще се предлагат успоредно с нововъзникващите алтернативи на марката с нулеви емисии.

Това мащабно тактическо отстъпление от бъдеще, доминирано от батериите, фундаментално променя архитектурата на дългоочаквания голям флагман на Porsche. Отдавна се носеха слухове, че той ще се появи като революционен, изцяло електрически автомобил, но строго секретният проект с вътрешно кодово име K1 се преработва радикално от нулата, за да включи двигател с вътрешно горене. Вместо да се движи върху футуристична, специално предназначена за електромобили платформа, този триредов гигант ще използва удължена версия на модулната архитектура Premium Platform Combustion на Volkswagen Group.

В пряк разговор с австралийското автомобилно списание GoAuto, продуктовият говорител на Porsche Бен Вайнбергер ясно посочи, че този огромен нов семеен автомобил няма просто да се появи като удължена, седемместна версия на познатия Cayenne, предназначена да се състезава с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Вместо това, K1 ще дебютира като напълно уникална, независимо проектирана моделна линия, създадена да отключи огромен, неизползван обем на продажби на критичните, пренаситени с луксозни автомобили пазари в Северна Америка и Китай.

Докато традиционните двигатели, работещи на дизел, остават извън играта след историческите последици от скандала „Дизелгейт“ на Volkswagen Group, предстоящият K1 е готов да се възползва от огромната механична мощност на своите корпоративни събратя. Предвижда се този премиум флагман да споделя своите върхови V8 двигатели с двойно турбо с предстоящия Audi Q9.