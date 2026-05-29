Украйна удря по логистиката на Русия: как успя и колко още?
  Тема: Украйна

29 Май, 2026 17:14 733 59

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • петрол

Благодарение на технологичния пробив и оръжията, действащи на средно разстояние, те са успели частично да установят контрол върху граничните и тиловите логистични маршрути, които са от критично значение за армията на Русия

Украйна удря по логистиката на Русия: как успя и колко още? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Изглежда, че украинските военни са успели да затруднят логистиката на руските войски по "сухопътния коридор" към Крим. Все още е рано обаче да се говори за пълен контрол над руските маршрути за снабдяване.

Украинските сили за отбрана се опитват да установят огневи контрол върху основните логистични маршрути на руската армия в окупираните територии на Украйна. Благодарение на технологичния пробив и оръжията, действащи на средно разстояние, те са успели частично да установят контрол върху граничните и тиловите логистични маршрути, които са от критично значение за армията на Русия, както твърдят украинските военни.

Още в началото на май 1-ви корпус на Националната гвардия "Азов" заяви, че неговите пилоти вече извършват разузнавателно-ударно патрулиране в района на Мариупол, като държат под огневи контрол участъци от трасетата на така наречения сухопътен коридор към Крим на дълбочина до 160 км от линията на сраженията. В потвърждение на това украинските военни публикуваха в интернет многобройни видеоклипове с изгоряла руска техника по въпросния маршрут, водещ през окупираните южни територии на Украйна към Крим.

"Към днешна дата основното постижение за Москва в хода на продължаващата вече над 4 години кървава война изглежда създаването на сухоземен коридор към Крим. Сега вече е ясно, че това постижение е мимолетно. Реалността днес е тази: украински дронове летят над коридора, а на цивилните граждани е забранено да пътуват по него. За Руската федерация Крим се превръща в отвъдморска територия. И ние няма да спрем с това", написа във Фейсбук съоснователят на украинския Център за подкрепа на въздушното разузнаване Игор Луценко.

Въпреки тези съобщения все още е рано да се говори за пълен контрол над руските маршрути за снабдяване, смята Николай Белесков, старши анализатор в проекта "Върни се жив" и главен консултант в Националния институт за стратегически изследвания. За ДВ той казва, че по-скоро става дума за повишаване на ефективността на т.нар. middle strike – поразяване на цели в оперативната дълбочина на противника.

"В момента активните действия от страна на руснаците са по-малко, въпреки че зоната на тяхната отговорност е доста сериозна и там имаше сериозни нападения. Това дава резултат, но все още не е онзи поврат, който някои очакват. За нас това е по-скоро спиране на влошаването на ситуацията", отбеляза експертът.

Как украинците се възползваха от технологичния пробив

Експертите обясняват тези украински успехи с технологичния пробив - част от него е разработваният от Украйна ударен дрон Hornet с вградена система за изкуствен интелект.

Военният анализатор Михаил Жирохов е убеден, че Русия вече подготвя контрамерки – допълнителни мобилни огневи групи или масивно разполагане на мрежи срещу дронове по протежение на трасето. Но Украйна печели дори и само принуждавайки Русия да прави всичко това, защото всяка защитна мярка изисква ресурси, добавя той.

"Това е допълнително натоварване за руснаците. Те ще бъдат принудени да инвестират средства и да отклоняват ресурси, за да осигурят този път. Но ефективността на украинските удари в момента се дължи на ефекта на изненадата, който в бъдеще ще намалява. Четири години война показват: веднага щом се появи нещо ефективно, се появява и противодействие. Затова трябва да се използва максимално този момент, докато руснаците не са успели да организират ефективна противовъздушна отбрана в тази посока", подчертава Жирохов.

Какво е нужно, за да може Украйна да затвърди успеха си?

Жирохов посочва няколко конкретни стъпки, които биха помогнали да се засили натискът върху логистичните пътища на руската армия. На първо място, това е разширяване на ударите с безпилотни летателни апарати (БПЛА), които вече са доказали своята ефективност. На второ място, използването на по-тежки бойни части за БПЛА, кошто да са в състояние да поразяват и руската бронирана техника. На трето място, преминаване към нови категории цели. Експертът посочва, че пътят с дължина от стотици километри разполага със собствена инфраструктура – бензиностанции, сервизни обекти. Ударите по тях могат да затруднят логистиката на руската армия по-систематично, отколкото унищожаването на отделни транспортни средства, смята той.

Анализаторите обръщат внимание и на още един аспект. "Колкото и да са страхотни технологиите, ако нямаш достатъчно екипажи, не можеш да разгърнеш пълния им потенциал. Роботизираната война все пак изисква голям брой хора. И това в момента е едно от ключовите ограничения – недостигът на обучени украински екипажи във всички формирования, извършващи middle strike удари", смята военният експерт Николай Белесков. Фронтът изисква едновременно изпълнение на много задачи, всичко това се наслагва върху общия недостиг на хора на фронта и в резултат дори най-ефективните технологични решения не могат да реализират напълно потенциала си, обобщава анализаторът.

Рано е да се говори за деокупация

Запитан за перспективите за деокупация, Белесков отбелязва, че е рано да се говори за това. Все още липсват условия за такова настъпление, констатира той. За това е необходимо пълно преимущество в разузнаването и поразяването на целите.

"В момента Украйна е само на път да сведе до минимум предимствата на Русия в тези аспекти, но все още не я е лишила от възможността да открива украинските сили и да им причинява загуби", посочва Блесков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПОРЕДЕН ОПИТ

    21 5 Отговор
    НА ДОЙЧЕ ВКИСНАЛОТО ЗЕЛЕ ОТ МУХА ДА СЕ РОДИ СЛОН.ЕЕ НЯМА КАК ВЪПРЕКИ ТУРБО НАПЪНИТЕ.

    17:17 29.05.2026

  • 4 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    12 25 Отговор
    ВСУ набира мощ и скоро ще разкъса мършавата руска мечка.
    Слава Україні!

    Коментиран от #9, #12, #18, #25, #28

    17:18 29.05.2026

  • 5 Да обобщим

    9 17 Отговор
    Крим е отрязан.Незаконният мост е за десерт.💥

    Коментиран от #29

    17:19 29.05.2026

  • 6 Кук

    3 2 Отговор
    Пхахаххахааааа

    17:19 29.05.2026

  • 7 Дойчоебец

    18 4 Отговор
    А стига ва! Не ви ли омръзна да мразите? У да анАлизирате едностранчиво? Млъкнете и се смирете,защото точно вие- верните поданици на Адолф удавихте в кръв СВЕТА!

    Коментиран от #16

    17:19 29.05.2026

  • 8 Дойчо

    17 5 Отговор
    не се спря да реве с/у Русия. Разправят, че и дойчовци загинали от Орешника. Ех, каква лоша Русия, бре. Не иска да става слуга на Урсула и не си дава ресурсите

    17:19 29.05.2026

  • 9 Аве

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Датиева и братята и тебе 😀🇧🇬🇷🇺

    17:19 29.05.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    5 16 Отговор
    Ганя Тъпото гледа жирафа и вика:
    "Е, нема такова животно"!

    17:20 29.05.2026

  • 11 Дрът русодебил

    6 13 Отговор
    Вече сън не ни лови!
    Денонощно седим тука , първи на амбразурата!

    17:21 29.05.2026

  • 12 ТОЯ ПА ТОЯ

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    АБЕ ЦИГАНИНО КАКЪВ БРАТ МОЖЕ ДА ТИ Е УКРАИНЕЦ СЛАВЯНИН.

    17:21 29.05.2026

  • 13 Добри новини

    7 16 Отговор
    НАТО свиква спешно военния съвет на организацията, САЩ застават твърдо на адекватна позиция заради Румъния!
    Определя се санитарен минимум за руските дипломати валиден за всяка държава! Готвачите, чистачите, градинарите, електротехниците са с чинове от ФСБ, СВР и ГРУ, и ще бъдат изгонени.
    Да наемат фирми, като другите посолства или да си готвят и отпушват каналите сами!

    17:22 29.05.2026

  • 14 Свинята Умира

    4 8 Отговор
    Да праща със влака Роби да го мелят

    Коментиран от #23

    17:23 29.05.2026

  • 15 Украинската мафия удари България

    14 4 Отговор
    Това е най-важното, че украинската мафия и укро-бандерите безчинстват по нашите земи, за които са гинали дедите ни, а вие тук лаладжийствате.

    След няколко години ще се напълни с няколко милиона бандери в България, които ще придобият българско гражданство и ще си направят партия, с която ще печелят изборите.

    Както забраниха на руско--говорящите да си говорят майчиния език,
    така и ще забранят на българите да си говорим нашия език тук, на нашите земи.

    Благодарение на продажни политици и продажни тролове по сайтовете.

    Коментиран от #27, #59

    17:23 29.05.2026

  • 16 Българин

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "Дойчоебец":

    Е, да ги обичаме кремълските нацисти ли? Вярно, че ще унищожат Русия, ама на мене това не ми е интересно!

    Коментиран от #46

    17:23 29.05.2026

  • 17 ЗИЛ 117

    6 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #52

    17:23 29.05.2026

  • 18 А памперсна

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    С бакшиша начело, Рускийката не е ядрена сила.

    17:23 29.05.2026

  • 19 ЗИЛ 117

    7 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #57

    17:24 29.05.2026

  • 20 ЗИЛ 117

    5 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #51

    17:24 29.05.2026

  • 21 ЗИЛ 117

    7 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:24 29.05.2026

  • 22 Уат Абаут

    7 1 Отговор
    Я си припомнете акви хвалебствени статии пишехте за ураинското превдемане на Курска област.
    Може и без него дори - припомнете си всичките победни статии за Украйна през последните години (ако искате 4, ако искате 10 години, а ако искате още от създаването й преди 35 години).

    Статиите ви са с оценка: Ха-ха-хааа..аа

    17:24 29.05.2026

  • 23 Скоро инджинерното чудо на Путин

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Свинята Умира":

    Панелният мост ще падне

    17:24 29.05.2026

  • 24 Т Живков

    3 7 Отговор
    Само така.Смрът на комунизма!

    17:25 29.05.2026

  • 25 Братята ли?

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Ела да ги видиш братята си край Варна, щурмуват височината на "Баба Алино".

    Коментиран от #31

    17:25 29.05.2026

  • 26 факуса

    8 2 Отговор
    затуй ли само рев чуваме и оплаквания от лошата русия,че ги биела

    17:25 29.05.2026

  • 27 ГРУ гайтанжиева

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Украинската мафия удари България":

    Това са руски лъжи и опорки, разпространяване от полезни и безполезни ... и д и о т и !

    Коментиран от #42

    17:26 29.05.2026

  • 28 си пън

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    мощ набрана с бело е измамна

    17:26 29.05.2026

  • 29 Поспешим, лю...

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да обобщим":

    Обобщението винаги е грешна сметка, особенно без кръчмаря.

    17:26 29.05.2026

  • 30 Анализ

    6 1 Отговор
    Удрят с голо дупе по......!

    17:26 29.05.2026

  • 31 Това е само онова, за което знаем

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Братята ли?":

    Кой знае колко още такива закрити градове има за
    престъпните украински мафиоти и бандери в България,
    за които няма никога да научим.

    Коментиран от #39

    17:27 29.05.2026

  • 32 Всичко е до време

    7 0 Отговор
    Удряйте, удряйте , а пък като закъса ЕС с финансите като нас, заради помощта за вас , после има да цвинкяте и просите .

    17:28 29.05.2026

  • 33 Е ВЕМ ТИ УДАРИТЕ

    10 1 Отговор
    КАТО ЩЕ ГУБЯ 1/4 ОТ ЗЕМЯТА СИ.САМО БАНДЕР МОЖЕ ДА СЕ РАДВА НА ЗАЧГУБИТЕ. ПУТИН НЕ Е ПОИСКА ,НЕ ВИ Е ЗАТРИЛ ЗА ЧАС.

    17:29 29.05.2026

  • 34 Удри копейката с лопатЕто!

    2 9 Отговор
    До нас иране!

    17:29 29.05.2026

  • 35 А бе

    6 2 Отговор
    Що си не смените името от факти на дв? Каквото и да отвориш, все е дв.

    17:30 29.05.2026

  • 36 Удри бе!

    1 6 Отговор
    Удри по руzkaта иzzмет!

    17:31 29.05.2026

  • 37 Някой

    6 0 Отговор
    Аплодирате фашистите? Браво!
    Какво друго да се очаква от фашисти, освен да се подкрепят?

    17:31 29.05.2026

  • 38 Още колко

    4 1 Отговор
    Около 3 милиона укри успяха да възпрът Русия, сега и другите се мобилизират.

    17:31 29.05.2026

  • 39 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Това е само онова, за което знаем":

    Руският гражданин Невзоров получава украинско гражданство през 2009 година, а руският гражданин Портних получава българско през 2011г. - малко преди да стане кмет на Варна от ГЕРБ, но "украинците" са виновни... 🙂

    Коментиран от #55

    17:31 29.05.2026

  • 40 Дали Зеленски не е агент на Путин

    5 2 Отговор
    Само едно нещо ще ви дам да мислите върху него. Няколко въпроса са, но водят до един отговор. Защо Зеленски (или главнокомандващият му Сирски) не гледат да защитават собствените си украински войници, а предпочитат да взривяват хетролни рафинерии? Защо ловят хората по улиците и ги пращат на неосигурени и невъзможни за подръжка позиции по окопите и в сгради от разрушени села, където непрекъснато се бомбардират? Защо пращат дронове по собствените си войници, които се опитват да се предадат?

    За кого играе Зеленски ? За Украйна ли, или против Украйна?

    17:31 29.05.2026

  • 41 Хихи

    2 0 Отговор
    дойчезеле... УНИАН...

    17:33 29.05.2026

  • 42 а ма..

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "ГРУ гайтанжиева":

    Бгбандерке..днес от кремля казаха че юръпидиотите малко са дали сто млрда на зеления мухал и те няма да му стигнат за да си върне поне едно реакторче от запорожкио аец

    17:33 29.05.2026

  • 43 Разкрития

    3 2 Отговор
    Кой е Олег Невзоров и какви са връзките му с Русия и руските интереси в България?
    ДАНС и журналистически разследвания го свързват с руските специални служби и руските интереси в България.
    Това е и причината той да бъде лишен от право да влиза в България.
    Макар официално да се представя за предприемач от Одеса и собственик на строителната „КУБ Корпорация“, дейността му в страната предизвика мащабен политически и криминален скандал. През лятото на 2025 г. ДАНС налага на Невзоров и неговия съдружник 10-годишна забрана за влизане в България. Като официален мотив се посочват разследвания за пране на пари и данни за връзки с руските служби.
    В документите се твърди, че дейността му е застрашавала националната сигурност. След 2014 г. Невзоров пренасочва част от бизнеса си в анексирания от Русия полуостров Крим. Там негови компании извършват мащабно строителство в пълно сътрудничество с назначената от Москва администрация. Според данни на българските служби, тези проекти са координирани директно от руското ФСБ. Разследвания сочат, че Невзоров е участвал в организирането и финансирането на местни избори в Крим под контрола на руските власти, легитимирайки окупацията.

    17:33 29.05.2026

  • 44 Уронг Търн

    5 2 Отговор
    Мога да отговоря само на последния въпрос (колко още) докато намерите точката на кипене на руснаците.

    17:33 29.05.2026

  • 45 Голия

    2 3 Отговор
    много още , да удря до като радев падне от власт

    17:34 29.05.2026

  • 46 Опаа ,

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    българинът от Анадола пак се изходи...

    17:34 29.05.2026

  • 47 Пешко

    2 2 Отговор
    Ама те руснаците не бързат за никъде! Има още много за губене!

    Коментиран от #56

    17:36 29.05.2026

  • 48 Мутата

    2 2 Отговор
    Удря ги с гол г$ъ$з по м$ъ$д$е$т$е

    17:36 29.05.2026

  • 49 Бождар Искренов, Гибона

    3 3 Отговор
    Най-лесния път към Победата е налагане на пълен Огневи контрол над Москва ☝️

    17:37 29.05.2026

  • 50 Мимч

    2 1 Отговор
    Укрите нанася ли поражения по логистийата на руснаците.Що те не ви ли нанасят поражения по вашата логистика.Май,че сте залепени и съм сигурен,че ще ви отрежат от всякъде.Есента целия Донбас ще е руски.Запомнете това...

    17:38 29.05.2026

  • 51 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "ЗИЛ 117":

    Значи по твоите данни излиза, че убитите руснаци са почти 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    17:39 29.05.2026

  • 52 Руската Грессс

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "ЗИЛ 117":

    "..Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това ..."

    Руснаците първо се омазват до глави с гресс, после макя им ги почва мотиката.....😄

    17:39 29.05.2026

  • 53 Споко

    1 1 Отговор
    Още малко, съвсем малко.

    17:39 29.05.2026

  • 54 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха.

    17:39 29.05.2026

  • 55 КАТО ТЕ ПРАВИХ С МАЙКА ТИ

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    НЕ ПРЕДПОЛАГАХ ЧЕ ЩЕ СЕ РОДИ ТАКЪВ МЕГА ТУПАН КАТО ТЕБ.

    17:40 29.05.2026

  • 56 Точно обратното

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Пешко":

    Дългата война е най-вредна за Русия. Дори може да бъде фатална за нея.

    17:40 29.05.2026

  • 57 Ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    17:41 29.05.2026

  • 58 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    1 2 Отговор
    Копейки, император Путин вдига пенсионната възраст в Русия на 70 години. Това е чудесна новина имайки предвид, че средната продължителност на живота при мъжете там е 66 години!

    17:41 29.05.2026

  • 59 Ти не гледаш ли новини

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Украинската мафия удари България":

    за случая с незаконното строителство във Варна. Невзоров е руски/проруски индивид. Издирвано лице в Украйна, със запорирано имущество и банкови сметки поради множество измами и връзки с руското разузнаване. :) Затова и ДАНС са издали заповед да напусне България / заради връзки с руското разузнаване/

    17:43 29.05.2026

