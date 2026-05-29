Украйна удря по логистиката на Русия: как успя и колко още?

Изглежда, че украинските военни са успели да затруднят логистиката на руските войски по "сухопътния коридор" към Крим. Все още е рано обаче да се говори за пълен контрол над руските маршрути за снабдяване.
Украинските сили за отбрана се опитват да установят огневи контрол върху основните логистични маршрути на руската армия в окупираните територии на Украйна. Благодарение на технологичния пробив и оръжията, действащи на средно разстояние, те са успели частично да установят контрол върху граничните и тиловите логистични маршрути, които са от критично значение за армията на Русия, както твърдят украинските военни.
Още в началото на май 1-ви корпус на Националната гвардия "Азов" заяви, че неговите пилоти вече извършват разузнавателно-ударно патрулиране в района на Мариупол, като държат под огневи контрол участъци от трасетата на така наречения сухопътен коридор към Крим на дълбочина до 160 км от линията на сраженията. В потвърждение на това украинските военни публикуваха в интернет многобройни видеоклипове с изгоряла руска техника по въпросния маршрут, водещ през окупираните южни територии на Украйна към Крим.
"Към днешна дата основното постижение за Москва в хода на продължаващата вече над 4 години кървава война изглежда създаването на сухоземен коридор към Крим. Сега вече е ясно, че това постижение е мимолетно. Реалността днес е тази: украински дронове летят над коридора, а на цивилните граждани е забранено да пътуват по него. За Руската федерация Крим се превръща в отвъдморска територия. И ние няма да спрем с това", написа във Фейсбук съоснователят на украинския Център за подкрепа на въздушното разузнаване Игор Луценко.
Въпреки тези съобщения все още е рано да се говори за пълен контрол над руските маршрути за снабдяване, смята Николай Белесков, старши анализатор в проекта "Върни се жив" и главен консултант в Националния институт за стратегически изследвания. За ДВ той казва, че по-скоро става дума за повишаване на ефективността на т.нар. middle strike – поразяване на цели в оперативната дълбочина на противника.
"В момента активните действия от страна на руснаците са по-малко, въпреки че зоната на тяхната отговорност е доста сериозна и там имаше сериозни нападения. Това дава резултат, но все още не е онзи поврат, който някои очакват. За нас това е по-скоро спиране на влошаването на ситуацията", отбеляза експертът.
Как украинците се възползваха от технологичния пробив
Експертите обясняват тези украински успехи с технологичния пробив - част от него е разработваният от Украйна ударен дрон Hornet с вградена система за изкуствен интелект.
Военният анализатор Михаил Жирохов е убеден, че Русия вече подготвя контрамерки – допълнителни мобилни огневи групи или масивно разполагане на мрежи срещу дронове по протежение на трасето. Но Украйна печели дори и само принуждавайки Русия да прави всичко това, защото всяка защитна мярка изисква ресурси, добавя той.
"Това е допълнително натоварване за руснаците. Те ще бъдат принудени да инвестират средства и да отклоняват ресурси, за да осигурят този път. Но ефективността на украинските удари в момента се дължи на ефекта на изненадата, който в бъдеще ще намалява. Четири години война показват: веднага щом се появи нещо ефективно, се появява и противодействие. Затова трябва да се използва максимално този момент, докато руснаците не са успели да организират ефективна противовъздушна отбрана в тази посока", подчертава Жирохов.
Какво е нужно, за да може Украйна да затвърди успеха си?
Жирохов посочва няколко конкретни стъпки, които биха помогнали да се засили натискът върху логистичните пътища на руската армия. На първо място, това е разширяване на ударите с безпилотни летателни апарати (БПЛА), които вече са доказали своята ефективност. На второ място, използването на по-тежки бойни части за БПЛА, кошто да са в състояние да поразяват и руската бронирана техника. На трето място, преминаване към нови категории цели. Експертът посочва, че пътят с дължина от стотици километри разполага със собствена инфраструктура – бензиностанции, сервизни обекти. Ударите по тях могат да затруднят логистиката на руската армия по-систематично, отколкото унищожаването на отделни транспортни средства, смята той.
Анализаторите обръщат внимание и на още един аспект. "Колкото и да са страхотни технологиите, ако нямаш достатъчно екипажи, не можеш да разгърнеш пълния им потенциал. Роботизираната война все пак изисква голям брой хора. И това в момента е едно от ключовите ограничения – недостигът на обучени украински екипажи във всички формирования, извършващи middle strike удари", смята военният експерт Николай Белесков. Фронтът изисква едновременно изпълнение на много задачи, всичко това се наслагва върху общия недостиг на хора на фронта и в резултат дори най-ефективните технологични решения не могат да реализират напълно потенциала си, обобщава анализаторът.
Рано е да се говори за деокупация
Запитан за перспективите за деокупация, Белесков отбелязва, че е рано да се говори за това. Все още липсват условия за такова настъпление, констатира той. За това е необходимо пълно преимущество в разузнаването и поразяването на целите.
"В момента Украйна е само на път да сведе до минимум предимствата на Русия в тези аспекти, но все още не я е лишила от възможността да открива украинските сили и да им причинява загуби", посочва Блесков.
43 Разкрития
ДАНС и журналистически разследвания го свързват с руските специални служби и руските интереси в България.
Това е и причината той да бъде лишен от право да влиза в България.
Макар официално да се представя за предприемач от Одеса и собственик на строителната „КУБ Корпорация“, дейността му в страната предизвика мащабен политически и криминален скандал. През лятото на 2025 г. ДАНС налага на Невзоров и неговия съдружник 10-годишна забрана за влизане в България. Като официален мотив се посочват разследвания за пране на пари и данни за връзки с руските служби.
В документите се твърди, че дейността му е застрашавала националната сигурност. След 2014 г. Невзоров пренасочва част от бизнеса си в анексирания от Русия полуостров Крим. Там негови компании извършват мащабно строителство в пълно сътрудничество с назначената от Москва администрация. Според данни на българските служби, тези проекти са координирани директно от руското ФСБ. Разследвания сочат, че Невзоров е участвал в организирането и финансирането на местни избори в Крим под контрола на руските власти, легитимирайки окупацията.
