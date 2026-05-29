Новият албум на Пол Маккартни, „The Boys of Dungeon Lane“, вече е в продажба

29 Май, 2026 17:38 475 1

Венелина Маринова

Новият албум на британския музикант Пол Маккартни, „The Boys of Dungeon Lane“, беше пуснат в продажба на 29 май и е достъпен на големите стрийминг платформи. 18-ият солов албум на основателя на Бийтълс е кръстен на улица в родния град на музиканта Ливърпул, или по-скоро в предградието му Спийк. Улицата води до летище „Джон Ленън“, кръстено на партньора на Маккартни от Бийтълс.

Албумът с 14 песни е продуциран с помощта на американския продуцент Андрю Уат, известен с колаборациите си с Ролинг Стоунс и Елтън Джон. Соловият албум на 83-годишния Маккартни включва песен с дългогодишния му партньор от Бийтълс, барабаниста Ринго Стар.

Песента „Home to Us“ е посветена на детските спомени на Маккартни и Стар за родния им Ливърпул. Към тях на беквокали се присъединиха Криси Хайнд от рок групата The Pretenders и Шарлийн Спитери от шотландската група Texas.

В рецензията си „Дейли Телеграф“ даде максималните пет звезди на 27-ия студиен албум на Маккартни, наричайки го „радостно, късно напомняне за това, че Маккартни е мелодичен гений“. Американското музикално списание „Ролинг Стоун“ също похвали новия албум.

„Поглеждайки назад към славното си минало, Пол Маккартни ни предлага албум, който доказва, че никога не е бил по-жив“, пише рецензентът. „В „Момчетата от Дънджън Лейн“ Бийтълът се връща към дните си в Ливърпул преди славата, предприемайки сантиментално и изключително оптимистично пътешествие през живота, докато той тече“, отбелязва рецензентът на „Таймс“.

Британското музикално издание NME, играейки със заглавията на песните на Бийтълс „Дългият и криволичещ път“ и „С малка помощ от моите приятели“, нарича албума на сър Пол „екскурзоводско пътешествие по дългия и криволичещ път“, записано „с малко помощ от Ринго“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Този господинчо е един голям бездарник! Текстовете на песните на Металика или Мегадет(и не само те)имат с какво да те докоснат.

    18:43 29.05.2026