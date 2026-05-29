Украинските удари със среден обсег създават сериозни главоболия на Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От горящите петролни рафинерии до забавящото се наземно настъпление — Русия изпитва затруднения във войната си срещу Украйна, които отчасти се дължат на нарастващата мощ на украинските въоръжени сили в използването на дронове със среден обсег, пише "Ройтерс".

Като нанася удари по руската противовъздушна отбрана и логистични обекти на десетки километри зад фронтовата линия, Украйна нарушава руските бойни операции и проправя пътя за далекобойни атаки срещу руски петролни и военни съоръжения, заявиха двама украински командири, двама специалисти по дронове и трима военни анализатори.

Украински представители твърдят, че през последните месеци са били насочени повече ресурси към т.нар. "удари на средна дистанция", които обикновено обхващат цели на между 30 и 180 километра зад фронтовата линия.

Това е позволило на Украйна да поразява руски радари, системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег, комуникационна инфраструктура, логистични центрове и тежка военна техника в т.нар. "оперативна дълбочина", посочват източниците.

Според Роберт Бровди - командир на украинските Сили за безпилотни системи, далекобойните ударни дронове вече успяват по-лесно да преминават през руската отбрана и да поразяват петролни обекти дълбоко в руска територия.

"Ролята на ударите на средна дистанция в момента е решаваща", подчерта той, имайки предвид удари на разстояние до 2000 километра.

Военни анализатори отбелязват, че подобни атаки сами по себе си не могат да променят хода на войната срещу Русия, но оказват съществено влияние и е възможно динамиката на конфликта постепенно да се измества.

През последните месеци украинските далекобойни атаки с дронове нанесоха най-сериозните щети по руската петролна инфраструктура от началото на руската инвазия през 2022 г.

Миналия месец Русия намали добива на петрол заради атаките с дронове срещу пристанища и рафинерии, а доставките на суров петрол по единствения останал руски петролопровод към Европа бяха прекъснати.

Тези удари повишиха бойния дух в Украйна след зимата на масирани руски атаки срещу украинската електроенергийна мрежа, а темпото на руското настъпление на фронта е най-бавното от 2023 г. насам.

Разширяване на мащаба

Президентът Володимир Зеленски този месец заяви, че броят на украинските "удари на средна дистанция" се е удвоил спрямо март и е нараснал четирикратно спрямо февруари.

"Кусто" - полеви командир в 7-и батальон на 414-а отделна бригада за безпилотни системи на Бровди, заяви, че украинските способности за такива удари са се развили значително от есента насам.

"Разширихме мащаба, увеличихме броя на екипите и разширихме броя на използваните системи. Освен това разполагаме с по-голямо разнообразие от платформи", обясни той.

По думите му неговото подразделение се фокусира основно върху цели на до 100 километра от линията на бойния контакт. Най-ценните цели са руски радарни инсталации и системи за противовъздушна отбрана като "Бук", "Тор" и "Панцир". Други основни цели са тежката техника и логистичните обекти.

"Самият апарат обикновено изминава около 150 километра от точката на изстрелване и след това започва да търси цели в определения район", отбеляза той.

"Кусто" посочи, че най-често използваните дронове за удари на средна дистанция в неговото подразделение са произведеният в Украйна "Чаклун V" и "B-2".

Бровди заяви, че ръчното управление, вместо насочване по координати, осигурява по-голяма точност и че обикновено се използват не повече от три дрона за потвърдено унищожаване на една цел.

По негови думи силите му са унищожили най-малко 129 системи за противовъздушна отбрана тази година в окупираните от Русия територии.

Украйна нанесе множество удари по петролни обекти в руския черноморски пристанищен град Туапсе, а миналата седмица Бровди съобщи, че силите му са атакували и Рязанската петролна рафинерия — една от най-големите в Русия.

Освен това украинските атаки наложиха спиране на дейността на рафинерията НОРСИ — четвъртата по големина в Русия — както и съоръжения в Перм, на около 1500 километра от руско-украинската граница.

Натиск върху руската логистика

Дълбоките удари са позволили увеличаването на атаките със среден обсег, тъй като принуждават Русия да разпръсне системите си за противовъздушна отбрана далеч от фронтовата линия, заяви Джъстин Бронк, старши анализатор в Кралския институт за обединени служби в Лондон.

Това позволява на украинските сили да поразяват цели извън обсега на артилерията или на FPV дроновете, управлявани от първо лице — като складове за боеприпаси и гориво, командни пунктове, снабдителни превозни средства и други екипи за дронове със среден обсег.

През април украинските сили са извършили над 160 удара на разстояние между 120 и 150 километра, докладва украинското министерство на отбраната.

Подобни атаки затрудняват руските операции на бойното поле, защото увеличават дистанцията между фронтовите части и силите, които ги поддържат, обясни Илия Машина, командир на 431-вия отделен батальон за безпилотни авиационни системи "Бродяги".

"Колкото по-назад принуждаваш противника да се изтегли, толкова повече усложняваш логистиката му", посочи той, подчертавайки значението на внимателното планиране и постоянната координация за постигане на реален ефект.

Базираният в САЩ Институт за изследване на войната заяви, че руското настъпление е забавило темпото си от октомври насам, отчасти заради ударите със среден обсег, но също така и заради местните укрепления и особеностите на терена, особено в Донбас.

Руските сили изпитват и проблеми с комуникациите, след като технологичният милиардер Илон Мъск ограничи използването на сателитната интернет система Starlink от руска страна.

Иновации по необходимост

Според анализатора Джъстин Бронк бързото развитие на украинските способности за удари със среден обсег е резултат от необходимостта да бъде запълнена критична празнина, докато Русия оказва натиск върху украинските сили, които отстъпват по численост и въоръжение, и също успешно използва подобен тип атаки.

Честото използване на бойното поле е ускорило иновациите, докато Украйна се стреми да засили собственото си отбранително производство и да намали зависимостта си от чуждестранни доставки.

Комуникацията между производителите и операторите на фронта означава, че обратната връзка се внедрява в дроновите системи в рамките на дни, посочи "Кусто".

Технически инженер от същото подразделение с позивна "Символ" заяви, че някои производители вече доставят платформи, които са почти напълно готови за бойна употреба и не изискват допълнително програмиране.

"Преди ударите на средна дистанция бяха по-скоро единична способност", отбеляза той. "Сега те вече са системна част от операциите".

Емил Кастехелми от базираната във Финландия аналитична група Black Bird заяви, че атаките със среден обсег може и да не обърнат хода на войната срещу Русия, но представляват сериозно предизвикателство, към което руските сили ще трябва да се адаптират.

"И не мисля, че сме видели върха на тези способности", изтъкна той.