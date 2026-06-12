След визитата на Хакан Фидан в София: Газовият спор отстъпва пред стратегически енергиен съюз

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан и българското ръководство се споразумяха да предоговорят спорния газов договор между BOTAS и Булгаргаз на принципа „печалба за всички“, за да запазят двустранните си връзки и да разширят енергийното си партньорство.
По време на държавното си посещение в София, турският първи дипломат се срещна с българския премиер Румен Радев (първоначалният политически архитект на сделката) и други висши служители. Официалният отговор от Турция се фокусира върху изместване на наратива от спор за договора към по-широка, стратегическа регионална енергийна рамка.
И двете държави официално се съгласиха, че между турската държавна компания BOTAS и българската „Булгаргаз“ се водят дискусии за преразглеждане на условията на 13-годишното им споразумение „вземай или плащай“. Вместо да третират това единствено като финансов спор, Фидан и Радев се съгласиха да се насочат към по-широка схема за сътрудничество в областта на енергетиката. Това включва напредък по проекта за пренос и търговия със зелена енергия (свързващ Турция, България, Азербайджан и Грузия) и изграждане на нови междусистемни електропроводи.
Турция се съгласи да подкрепи увеличените транспортни и инфраструктурни потоци през България, по-специално обсъждайки втори железопътен прелез и разширяване на граничния капацитет на прелеза Капъкуле. Реакцията от Анкара и турския държавен апарат беше силно пресметната, като целта беше да се запази търговското влияние на Турция, като същевременно се запази дипломатическата ѝ позиция като надежден европейски енергиен център.
Министър Фидан публично подчерта, че Турция следи ситуацията отблизо, но безопасно. Турските държавни медии като TRT World и Anadolu Agency представиха предоговарянето на договора не като отстъпка, а като път към по-стабилно, „360-градусово“ геополитическо и енергийно съгласуване.
Зад дипломатическите любезности, основната търговска цел на Турция е защитата на финансовите ѝ интереси. Булгаргаз в момента дължи на BOTAS приблизително 153 милиона евро просрочени задължения и е изправен пред над 1,5 милиарда евро щети, ако се откаже от договора. Турският отговор показва готовност за промяна на капацитета или условията, но само ако България предложи еквивалентни отстъпки – като например гарантиран транзитен коридор за турски газ, насочен към по-широкия пазар на ЕС.
Официалният коментар на турската държава силно свързва гладкото разрешаване на случая BOTAS с политическата стабилност на Балканите. Анкара заяви, че разглежда настоящото правителство на България като жизненоважна врата към западните пазари, което прави ожесточената съдебна битка за таксите за газ контрапродуктивна за по-големите европейски търговски амбиции на Турция.
Първоначалното споразумение от 2023 г. задължаваше България да плаща на BOTAS приблизително 1 милион лева (512 000 евро) дневно до 2035 г. за резервиране на капацитета на терминала за втечнен природен газ, независимо дали България действително е внасяла газ. Тъй като България не е използвала капацитета, тя е натрупала огромен дълг, което накара българския парламент да поиска пълно предоговаряне на неравномерния договор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
16:32 12.06.2026
2 ФИДАН ЧО
16:33 12.06.2026
3 честен ционист
16:34 12.06.2026
4 Киото сан
16:34 12.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хххххххххххх
16:35 12.06.2026
7 Стенли
Коментиран от #25
16:37 12.06.2026
8 С две думи
16:38 12.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 !!!?
А да са хаирлия на наивниците...!!!?
16:47 12.06.2026
11 Господин
16:47 12.06.2026
12 Ти да видиш
Честит ви... "прогрес" 1,5 млн. мало.....умници.
16:56 12.06.2026
13 явер
16:57 12.06.2026
14 Айде бе!
16:58 12.06.2026
15 Ще чака договора да изтече . Тогава
16:59 12.06.2026
16 Ганьо
17:10 12.06.2026
17 Като ги знаем
17:13 12.06.2026
18 Един не-трол
17:13 12.06.2026
19 Мда
17:15 12.06.2026
20 Тъпчю
17:26 12.06.2026
21 трън
17:27 12.06.2026
22 Доньо Донев
17:27 12.06.2026
23 питанката
17:31 12.06.2026
24 ВИЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ...
Коментиран от #27, #29
17:35 12.06.2026
25 Нее
До коментар #7 от "Стенли":Тя винаги се е обличала делово. По-скоро е взела пример от министърката с ципчетата и рокличките на цветчета.🌺🌼🌸😎
17:49 12.06.2026
26 Aлфа Bълкът
17:58 12.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Подаръчно пликче
18:14 12.06.2026
29 Ние четем
До коментар #24 от "ВИЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ...":а ти се върти на лоста на Радев. Как да използваме капацитет,който е три пъти по-скъп от този на Гърция от Ревентуза?
Коментиран от #30
18:18 12.06.2026
30 Скоро ще чуеш и видиш
До коментар #29 от "Ние четем":Как можеше и как ще бъде. Потрай малко. Скъп скъп Колко скъп. При този недостиг на Европата щеше да лапа яко. Това беше САБОТАЖ.А И ОТ ТОЗИ ОТ ревентуза е със центове по евтин. Пък и недостатъчен. Резерва свърши.
18:25 12.06.2026