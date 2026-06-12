След визитата на Хакан Фидан в София: Газовият спор отстъпва пред стратегически енергиен съюз

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Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан и българското ръководство се споразумяха да предоговорят спорния газов договор между BOTAS и Булгаргаз на принципа „печалба за всички“, за да запазят двустранните си връзки и да разширят енергийното си партньорство.

По време на държавното си посещение в София, турският първи дипломат се срещна с българския премиер Румен Радев (първоначалният политически архитект на сделката) и други висши служители. Официалният отговор от Турция се фокусира върху изместване на наратива от спор за договора към по-широка, стратегическа регионална енергийна рамка.

И двете държави официално се съгласиха, че между турската държавна компания BOTAS и българската „Булгаргаз“ се водят дискусии за преразглеждане на условията на 13-годишното им споразумение „вземай или плащай“. Вместо да третират това единствено като финансов спор, Фидан и Радев се съгласиха да се насочат към по-широка схема за сътрудничество в областта на енергетиката. Това включва напредък по проекта за пренос и търговия със зелена енергия (свързващ Турция, България, Азербайджан и Грузия) и изграждане на нови междусистемни електропроводи.

Турция се съгласи да подкрепи увеличените транспортни и инфраструктурни потоци през България, по-специално обсъждайки втори железопътен прелез и разширяване на граничния капацитет на прелеза Капъкуле. Реакцията от Анкара и турския държавен апарат беше силно пресметната, като целта беше да се запази търговското влияние на Турция, като същевременно се запази дипломатическата ѝ позиция като надежден европейски енергиен център.

Министър Фидан публично подчерта, че Турция следи ситуацията отблизо, но безопасно. Турските държавни медии като TRT World и Anadolu Agency представиха предоговарянето на договора не като отстъпка, а като път към по-стабилно, „360-градусово“ геополитическо и енергийно съгласуване.

Зад дипломатическите любезности, основната търговска цел на Турция е защитата на финансовите ѝ интереси. Булгаргаз в момента дължи на BOTAS приблизително 153 милиона евро просрочени задължения и е изправен пред над 1,5 милиарда евро щети, ако се откаже от договора. Турският отговор показва готовност за промяна на капацитета или условията, но само ако България предложи еквивалентни отстъпки – като например гарантиран транзитен коридор за турски газ, насочен към по-широкия пазар на ЕС.

Официалният коментар на турската държава силно свързва гладкото разрешаване на случая BOTAS с политическата стабилност на Балканите. Анкара заяви, че разглежда настоящото правителство на България като жизненоважна врата към западните пазари, което прави ожесточената съдебна битка за таксите за газ контрапродуктивна за по-големите европейски търговски амбиции на Турция.

Първоначалното споразумение от 2023 г. задължаваше България да плаща на BOTAS приблизително 1 милион лева (512 000 евро) дневно до 2035 г. за резервиране на капацитета на терминала за втечнен природен газ, независимо дали България действително е внасяла газ. Тъй като България не е използвала капацитета, тя е натрупала огромен дълг, което накара българския парламент да поиска пълно предоговаряне на неравномерния договор.