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След визитата на Хакан Фидан в София: Газовият спор отстъпва пред стратегически енергиен съюз

След визитата на Хакан Фидан в София: Газовият спор отстъпва пред стратегически енергиен съюз

12 Юни, 2026 16:16, обновена 12 Юни, 2026 16:31 1 744 30

  • хакан фидан-
  • боташ-
  • газова сделка-
  • румен радев-
  • турция-
  • българия

Турция спасява сделката с България, без да губи милиардите си

След визитата на Хакан Фидан в София: Газовият спор отстъпва пред стратегически енергиен съюз - 1
Снимка: МС
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Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан и българското ръководство се споразумяха да предоговорят спорния газов договор между BOTAS и Булгаргаз на принципа „печалба за всички“, за да запазят двустранните си връзки и да разширят енергийното си партньорство.

По време на държавното си посещение в София, турският първи дипломат се срещна с българския премиер Румен Радев (първоначалният политически архитект на сделката) и други висши служители. Официалният отговор от Турция се фокусира върху изместване на наратива от спор за договора към по-широка, стратегическа регионална енергийна рамка.

И двете държави официално се съгласиха, че между турската държавна компания BOTAS и българската „Булгаргаз“ се водят дискусии за преразглеждане на условията на 13-годишното им споразумение „вземай или плащай“. Вместо да третират това единствено като финансов спор, Фидан и Радев се съгласиха да се насочат към по-широка схема за сътрудничество в областта на енергетиката. Това включва напредък по проекта за пренос и търговия със зелена енергия (свързващ Турция, България, Азербайджан и Грузия) и изграждане на нови междусистемни електропроводи.

Турция се съгласи да подкрепи увеличените транспортни и инфраструктурни потоци през България, по-специално обсъждайки втори железопътен прелез и разширяване на граничния капацитет на прелеза Капъкуле. Реакцията от Анкара и турския държавен апарат беше силно пресметната, като целта беше да се запази търговското влияние на Турция, като същевременно се запази дипломатическата ѝ позиция като надежден европейски енергиен център.

Министър Фидан публично подчерта, че Турция следи ситуацията отблизо, но безопасно. Турските държавни медии като TRT World и Anadolu Agency представиха предоговарянето на договора не като отстъпка, а като път към по-стабилно, „360-градусово“ геополитическо и енергийно съгласуване.

Зад дипломатическите любезности, основната търговска цел на Турция е защитата на финансовите ѝ интереси. Булгаргаз в момента дължи на BOTAS приблизително 153 милиона евро просрочени задължения и е изправен пред над 1,5 милиарда евро щети, ако се откаже от договора. Турският отговор показва готовност за промяна на капацитета или условията, но само ако България предложи еквивалентни отстъпки – като например гарантиран транзитен коридор за турски газ, насочен към по-широкия пазар на ЕС.

Официалният коментар на турската държава силно свързва гладкото разрешаване на случая BOTAS с политическата стабилност на Балканите. Анкара заяви, че разглежда настоящото правителство на България като жизненоважна врата към западните пазари, което прави ожесточената съдебна битка за таксите за газ контрапродуктивна за по-големите европейски търговски амбиции на Турция.

Първоначалното споразумение от 2023 г. задължаваше България да плаща на BOTAS приблизително 1 милион лева (512 000 евро) дневно до 2035 г. за резервиране на капацитета на терминала за втечнен природен газ, независимо дали България действително е внасяла газ. Тъй като България не е използвала капацитета, тя е натрупала огромен дълг, което накара българския парламент да поиска пълно предоговаряне на неравномерния договор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    27 9 Отговор
    ЕЦБ повиши лихвите вчера с 0,25 пункта,честито на ипотекарите,това е още 100Е на месец за ипотеката и още 20% инфлация отгоре на 100% инфлация която Тиквата Прасето и Простокирчовците ви докараха с юрото, очаквайте още повишение на лихвите през юли и септември с по още 0,25 пункта и още 40% инфлация

    16:32 12.06.2026

  • 2 ФИДАН ЧО

    24 0 Отговор
    И НЯМА ДА ЗАКАЧАШ ПЕЕВСКИ.

    16:33 12.06.2026

  • 3 честен ционист

    17 5 Отговор
    Мистър Кеш ще прави заменки за концесията за магистралата към безпартийния Делиорман.

    16:34 12.06.2026

  • 4 Киото сан

    21 6 Отговор
    Дайте им магистрала Черно море ,че поне да я построят бързо и качествено!!!

    16:34 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хххххххххххх

    22 21 Отговор
    Боташ нямаше да се случи, ако Киро и компания, не скъсаха отношенията с Русия, заради Украйна.

    16:35 12.06.2026

  • 7 Стенли

    12 3 Отговор
    Бе тя нашата министърка много секси се облякла 😁, може би взема пример от "хубавото" Наде 😁

    Коментиран от #25

    16:37 12.06.2026

  • 8 С две думи

    28 5 Отговор
    милиардната сделка на Росен Христов , гения министър на Радев , остава да тежи на плещите на българските граждани ! Нещо очаквано ! И очаквано позорно !

    16:38 12.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 !!!?

    19 3 Отговор
    Турците усетиха, че с Мистър Кеш могат да доят България с "Боташ" тук, "Боташ" там...!!!
    А да са хаирлия на наивниците...!!!?

    16:47 12.06.2026

  • 11 Господин

    18 3 Отговор
    Фидан гледа със самочувствие , сигурност, достойнство и на лицето му се очертава лека и едвам забележима фина усмивка . Другият не го коментирам .

    16:47 12.06.2026

  • 12 Ти да видиш

    18 3 Отговор
    Тоест (демек).... ще ни го вкарат още по-дълбоко. Та да може да ни излезе през устата.;)
    Честит ви... "прогрес" 1,5 млн. мало.....умници.

    16:56 12.06.2026

  • 13 явер

    17 2 Отговор
    Сега дадохме още на турците, този глупав Радев.

    16:57 12.06.2026

  • 14 Айде бе!

    13 2 Отговор
    Нема такова нещо печалба за всички, защото тази печалба все някой ще трябва да я плати и да не вземат вместо да го поправят договора да го дозабатачат и да фалират Булгаргаз, не че той вече не е в технически фалит.

    16:58 12.06.2026

  • 15 Ще чака договора да изтече . Тогава

    6 2 Отговор
    Чак ще почне да преговаря

    16:59 12.06.2026

  • 16 Ганьо

    11 2 Отговор
    Нашия все повече ми прилича на бай Тошо на младини...

    17:10 12.06.2026

  • 17 Като ги знаем

    14 1 Отговор
    Какви договори сключват, да не затънем по-яко, всичко без права за нашата страна, без условия за разтрогване

    17:13 12.06.2026

  • 18 Един не-трол

    11 1 Отговор
    Като знам какви ги свършиха с договора с Боташ не ми се мисли сега какви са ги надробили.

    17:13 12.06.2026

  • 19 Мда

    12 1 Отговор
    До Пловдив май вече ще турско! Благодарим ви български слуги

    17:15 12.06.2026

  • 20 Тъпчю

    7 1 Отговор
    Така и не разбрах ще плащаме или не на Боташ

    17:26 12.06.2026

  • 21 трън

    8 1 Отговор
    и в двата договора има нещо не съместимо с българските интереси и българската национална сигурност Турция иска да лапа такса или рекет от всяка стока която минава през България това е недопустимо това може да се случи само и единствено ако българска стока минава през Турция без такси или преминава чужда такса от която в България да прибира дивиденти!!!

    17:27 12.06.2026

  • 22 Доньо Донев

    7 1 Отговор
    Аве на снимката единия прилича на един от моите?Или двойник ли да е ,на един от моите? И солта ще оближем и сопите ще изядем. С такива политически издънки, друго не можем и да се надяваме. Турция е в такава изгодна ситуация, че каквото и да предоговаряме, винаги ще сме надупени. Вече нямам отговор, кой е по вреден, Борисов или Радев? И двамата са национално бедствие.

    17:27 12.06.2026

  • 23 питанката

    6 2 Отговор
    Шефа на България Хакан Фидан го познах , но кой е до него ?

    17:31 12.06.2026

  • 24 ВИЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ...

    5 5 Отговор
    Резервиране на капацитета за природен газ, НО ТЪЙ КАТО ДО СЕГА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИЗПОЛЗВАЛА КАПАЦИТЕТА ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАЗ ТЯ Е НАТРУПАЛА ОГРОМЕН ДЪЛГ. И КОЙ, КОЙ НЕ Е ИЗПОЛЗВАЛ ТОЗИ КАПАЦИТЕТ ДА ВНАСЯ ГАЗ ДВЕ ГОДИНИ 24 КИРЧО ШИШ И ТУУУП А 25 ТУУУП И ШИШ НАРОЧНО ЗА ДА НАВРЕДЯТ НА РАДЕВ. АКО Е ТАКА НА СЪД ЗА НЕ ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТОКА ПОЛЗИ. СЕГА ЩЕ ВНАСЯМЕ ГАЗ И ЩЕ ПРОДАВАМЕ НА ЕВРОПА.

    Коментиран от #27, #29

    17:35 12.06.2026

  • 25 Нее

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Тя винаги се е обличала делово. По-скоро е взела пример от министърката с ципчетата и рокличките на цветчета.🌺🌼🌸😎

    17:49 12.06.2026

  • 26 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    Просто ще намалее това плащане към Турция за сметка на други, които няма да бодат очите толкова.

    17:58 12.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Подаръчно пликче

    5 0 Отговор
    Сега турците каквото си поискат ще го имат. А "Боташ" все пак не е разтрогнат и няма да го разтрогнат докато не ни изклатат докрай.

    18:14 12.06.2026

  • 29 Ние четем

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ВИЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ...":

    а ти се върти на лоста на Радев. Как да използваме капацитет,който е три пъти по-скъп от този на Гърция от Ревентуза?

    Коментиран от #30

    18:18 12.06.2026

  • 30 Скоро ще чуеш и видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ние четем":

    Как можеше и как ще бъде. Потрай малко. Скъп скъп Колко скъп. При този недостиг на Европата щеше да лапа яко. Това беше САБОТАЖ.А И ОТ ТОЗИ ОТ ревентуза е със центове по евтин. Пък и недостатъчен. Резерва свърши.

    18:25 12.06.2026