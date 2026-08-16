Джокович призна за здравословен проблем: Измъчва ме през последните няколко години

Новак Джокович отпадна още във втория си мач на турнира от сериите ATP Masters 1000 в Синсинати, а след поражението разкри, че зад физическите му трудности стои здравословен проблем, който го съпътства от години. 39-годишният сърбин започна убедително срещу аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте, но в хода на срещата постепенно загуби физическа свежест. В крайна сметка Джокович отстъпи с 6:2, 4:6, 4:6 след повече от два часа игра, предава ATP.

Бившият №1 в света призна, че тежките условия в Охайо – високите температури и влажността – са оказали сериозно влияние върху състоянието му. Сърбинът беше попитан дали причината е в необходимостта да се адаптира към условията в първия си турнир след „Уимбълдън“. Той обаче уточни, че проблемът не е временен.

„Просто имам здравословно състояние, което ме измъчва през последните няколко години. То предизвиква много проблеми, особено когато времето е горещо и влажността е висока“, обясни носителят на многобройни титли от Големия шлем. Джокович допълни, че напрежението от самия мач също може да влоши състоянието му. По думите му той е очаквал тежките атмосферни условия, но комбинацията от жегата, влагата и емоционалното натоварване е оказала по-силен ефект върху него.

Въпреки отпадането си Джокович продължава да има впечатляващ баланс в Синсинати – 45 победи и 13 загуби според Infosys ATP Win/Loss Index. Сърбинът е трикратен шампион в турнира, но призна, че не е сигурен дали ще се върне отново на Lindner Family Tennis Center. „Искрено се надявам, но за съжаление изглежда по-вероятно това да не се случи. Нека все пак видим какво ще донесе бъдещето“, каза Джокович.