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Джокович призна за здравословен проблем: Измъчва ме през последните няколко години

Джокович призна за здравословен проблем: Измъчва ме през последните няколко години

16 Август, 2026 14:15 1 042 1

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  • здравословни проблеми

Бившият №1 в света призна, че тежките условия в Охайо са оказали сериозно влияние върху състоянието му

Джокович призна за здравословен проблем: Измъчва ме през последните няколко години - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович отпадна още във втория си мач на турнира от сериите ATP Masters 1000 в Синсинати, а след поражението разкри, че зад физическите му трудности стои здравословен проблем, който го съпътства от години. 39-годишният сърбин започна убедително срещу аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте, но в хода на срещата постепенно загуби физическа свежест. В крайна сметка Джокович отстъпи с 6:2, 4:6, 4:6 след повече от два часа игра, предава ATP.

Бившият №1 в света призна, че тежките условия в Охайо – високите температури и влажността – са оказали сериозно влияние върху състоянието му. Сърбинът беше попитан дали причината е в необходимостта да се адаптира към условията в първия си турнир след „Уимбълдън“. Той обаче уточни, че проблемът не е временен.

„Просто имам здравословно състояние, което ме измъчва през последните няколко години. То предизвиква много проблеми, особено когато времето е горещо и влажността е висока“, обясни носителят на многобройни титли от Големия шлем. Джокович допълни, че напрежението от самия мач също може да влоши състоянието му. По думите му той е очаквал тежките атмосферни условия, но комбинацията от жегата, влагата и емоционалното натоварване е оказала по-силен ефект върху него.

Въпреки отпадането си Джокович продължава да има впечатляващ баланс в Синсинати – 45 победи и 13 загуби според Infosys ATP Win/Loss Index. Сърбинът е трикратен шампион в турнира, но призна, че не е сигурен дали ще се върне отново на Lindner Family Tennis Center. „Искрено се надявам, но за съжаление изглежда по-вероятно това да не се случи. Нека все пак видим какво ще донесе бъдещето“, каза Джокович.


САЩ
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  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    14:20 16.08.2026

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