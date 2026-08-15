Александър Атанасов: Много хора пишат, че София се е провалила с Евровизия!

Много хора пишат, че София се е провалила с Евровизия!
И да — **Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас!**
Това отбеляза във "Фейсбук" Александър Атанасов.
За мен обаче решението беше почти очевадно. Просто София няма подходяща зала за провеждането на конкурс от мащаба на Евровизия.
Някои ще кажат: „Ами зала 8888 Арена?“
Да, ама не.
Една от причините е свързана с името на залата. Организаторите на Евровизия имат строги изисквания към мястото на провеждане, включително залата да не носи име на търговски спонсор.
И тук идва интересният въпрос — защо София е позволила залата да бъде преименувана по този начин?
Заради един договор и някакви приходи от него София изпуска възможността да бъде домакин на събитие, което би донесло милиони от туризъм, хотели, ресторанти, транспорт и реклама.
А сега тези милиони ще отидат в Бургас.
Така че не бих казал, че Бургас е „спечелил“ Евровизия само заради по-добра кандидатура.
Как мислите — трябваше ли София да направи всичко възможно, за да приеме Евровизия?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зала мутра 8888
20:04 15.08.2026
2 Пич
Музика - нула !!!
И извратеняци връз извратеняци и от двата пола!!!
20:07 15.08.2026
3 Яшар
20:08 15.08.2026
4 име
Коментиран от #16
20:08 15.08.2026
5 Васко ДС-то
20:10 15.08.2026
6 Последния Софиянец
20:11 15.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Очевидно
Поне ще се усвоят едни пари и шанс за туризма по черноморието.
Никога няма да произведат свястна песен за този конкурс.
Някой да е чул по-хубаво музика от тази през 90-те години? Не!
Не разбирам защо изобщо се опитват, като ме могат.
20:20 15.08.2026
9 Ганя Путинофила
20:20 15.08.2026
10 О, Морес
20:25 15.08.2026
11 Гласове от зайчарника в Банкя
20:33 15.08.2026
12 Другарю Кмете
20:34 15.08.2026
13 ?????
Толкова ми е лилаво за мъките на столичните бозави че ще трябва да пътуват до Бургас за този конкурс с цвят на дъгата(жалко че дъгата я употребиха по тоя начин) че ще си сипя една ракия, а не някакъв бозав коктейл.
20:38 15.08.2026
14 РЕАЛИСТ
Коментиран от #15
20:39 15.08.2026
15 ?????
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Но в интерес на истината е провела 4 Универсиади - 2 летни 1961 и 1977 г. и две зимни 1983 и 1989 г.
Така да се каже да се знае кво е било.
Коментиран от #20
20:45 15.08.2026
16 Славист
До коментар #4 от "име":Какво се чудиш юнак?Целата държава се храни от комара.Я да го викнат Валерчо,да обясни как щеше да бори хазарта...Сега им дават лицензи на кило,виж само билбордовете.Вероятно се прибират големи рушвети и кяра си върви.Важното е,че Милуол би и аз си прибрах едни 20кинта.Само Славия!!
20:55 15.08.2026
17 Кокорчо
21:13 15.08.2026
18 Избягал
Но вижте на какво прилича София, даже и в центъра.
Изронени и изкъртени тротоари навсякъде.
Никаква проходимост за инвалиди.
Презастрояване. Липса на градинки и паркове.
Такава ситуация няма оправия и след 50 години или ако има ще е с налети милиарди...
От 20 години съм в чужбина. Имат елементарни стандарти за тротоари например. Да не говориме за други неща.
Нещо е направено веднъж като хората и си стои 50 години без проблем на мястото.
21:14 15.08.2026
19 Край
Коментиран от #21
21:18 15.08.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "?????":Ще сравняваш Универсиада с Олимпийски игри ли? Зимните се провеждат по принцип в известни зимни курорти.
21:24 15.08.2026
21 ?????
До коментар #19 от "Край":Абе само да попитам.
Нали и Джирото тая година беше голяма реклама що реват сега черноморските оператори?
Та и с Евровизията ще е така.
Няколко дни и толкова.
Абе като с еврото - нали чакахме туристи и инвестиции - къде са бре?
21:25 15.08.2026