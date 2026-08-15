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Александър Атанасов: Много хора пишат, че София се е провалила с Евровизия!

Александър Атанасов: Много хора пишат, че София се е провалила с Евровизия!

15 Август, 2026 20:00 951 21

  • софия-
  • бургас-
  • евровизия-
  • конкурс

За мен обаче решението беше почти очевадно

Александър Атанасов: Много хора пишат, че София се е провалила с Евровизия! - 1
Снимка: Фейсбук
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Много хора пишат, че София се е провалила с Евровизия!

И да — **Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас!**

Това отбеляза във "Фейсбук" Александър Атанасов.

За мен обаче решението беше почти очевадно. Просто София няма подходяща зала за провеждането на конкурс от мащаба на Евровизия.

Някои ще кажат: „Ами зала 8888 Арена?“

Да, ама не.

Една от причините е свързана с името на залата. Организаторите на Евровизия имат строги изисквания към мястото на провеждане, включително залата да не носи име на търговски спонсор.

И тук идва интересният въпрос — защо София е позволила залата да бъде преименувана по този начин?

Заради един договор и някакви приходи от него София изпуска възможността да бъде домакин на събитие, което би донесло милиони от туризъм, хотели, ресторанти, транспорт и реклама.

А сега тези милиони ще отидат в Бургас.

Така че не бих казал, че Бургас е „спечелил“ Евровизия само заради по-добра кандидатура.

Как мислите — трябваше ли София да направи всичко възможно, за да приеме Евровизия?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зала мутра 8888

    12 1 Отговор
    се храни добре и без геювизия

    20:04 15.08.2026

  • 2 Пич

    17 4 Отговор
    Стига с тази гейска сбирщина бе!!!
    Музика - нула !!!
    И извратеняци връз извратеняци и от двата пола!!!

    20:07 15.08.2026

  • 3 Яшар

    18 3 Отговор
    Абе хора народа хич не му е за вашата Евровизия ,той гледа да върже двата края след теслата на ПП Гроп и Бойко лъжеца и едно прасе .двама мафиоти .върнаха ни 20 г назад ..50% обеднели !

    20:08 15.08.2026

  • 4 име

    14 1 Отговор
    Същата жалка работа е с двете ни футболни лиги. Уж е забранена рекламата на хазарт, обаче и залата и двете лиги носят имената на сайтове за хазарт. Лобиране за вратички в закона, които хрантутниците в НС с гогини се правят че не виждат. Иначе Радев само да си отвори устата и още преди да е казал нещо, почват да го плюят и обясняват как ще навреди. Не че го оправдавам и няма кусури, ама плюещите го са от години в политиката и нищо полезно не са свършили. А издънката от страна на Васко ДСто с името на залата при кандидатстването за домакинството само показват кви некадърници са Васко и петроханската му дружинка

    Коментиран от #16

    20:08 15.08.2026

  • 5 Васко ДС-то

    15 4 Отговор
    София не се е провалила, а Васко некадърника провали София, като я превърна в мръсно и изкъртено гето!

    20:10 15.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    София губи но Истанбул печели

    20:11 15.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Очевидно

    4 2 Отговор
    Евровизия не си заслужава дори да се коментира от към качество и съдържателността на песните и музиката изобщо.
    Поне ще се усвоят едни пари и шанс за туризма по черноморието.
    Никога няма да произведат свястна песен за този конкурс.
    Някой да е чул по-хубаво музика от тази през 90-те години? Не!
    Не разбирам защо изобщо се опитват, като ме могат.

    20:20 15.08.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    5 4 Отговор
    По мрежите на Запад вече ни взеха на присмех и наричат Бур г ъ з Burg-a s s, и било пълно с бездомни котки!

    20:20 15.08.2026

  • 10 О, Морес

    1 0 Отговор
    Тук НЕ Е Содом!

    20:25 15.08.2026

  • 11 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 0 Отговор
    Бацовите осмици

    20:33 15.08.2026

  • 12 Другарю Кмете

    1 2 Отговор
    вземи обяви една седмица траур и да се приключва. То и без това ще ходят само участниците, екипите и роднините им - може и у Самоков на Рилецу залата...

    20:34 15.08.2026

  • 13 ?????

    3 0 Отговор
    Уф.
    Толкова ми е лилаво за мъките на столичните бозави че ще трябва да пътуват до Бургас за този конкурс с цвят на дъгата(жалко че дъгата я употребиха по тоя начин) че ще си сипя една ракия, а не някакъв бозав коктейл.

    20:38 15.08.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор
    Стига с тази София, бе. На времето два пъти се опита да вземе зимна олимпиада и се провали . Имахме такива известни зимни курорти, като Боровец и Пампорово, ама все София, та София. Сега не могат да преглътнат, че Бургас има много по добри карти на масата.

    Коментиран от #15

    20:39 15.08.2026

  • 15 ?????

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Но в интерес на истината е провела 4 Универсиади - 2 летни 1961 и 1977 г. и две зимни 1983 и 1989 г.
    Така да се каже да се знае кво е било.

    Коментиран от #20

    20:45 15.08.2026

  • 16 Славист

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Какво се чудиш юнак?Целата държава се храни от комара.Я да го викнат Валерчо,да обясни как щеше да бори хазарта...Сега им дават лицензи на кило,виж само билбордовете.Вероятно се прибират големи рушвети и кяра си върви.Важното е,че Милуол би и аз си прибрах едни 20кинта.Само Славия!!

    20:55 15.08.2026

  • 17 Кокорчо

    0 0 Отговор
    Докарайте Кончита Вурс и Дана Интернешънъл. Тримата ще се позабавляваме и ще направим една Бунга Бунга.

    21:13 15.08.2026

  • 18 Избягал

    2 0 Отговор
    Евровизия не ме интересува.
    Но вижте на какво прилича София, даже и в центъра.
    Изронени и изкъртени тротоари навсякъде.
    Никаква проходимост за инвалиди.
    Презастрояване. Липса на градинки и паркове.
    Такава ситуация няма оправия и след 50 години или ако има ще е с налети милиарди...
    От 20 години съм в чужбина. Имат елементарни стандарти за тротоари например. Да не говориме за други неща.
    Нещо е направено веднъж като хората и си стои 50 години без проблем на мястото.

    21:14 15.08.2026

  • 19 Край

    0 1 Отговор
    Евровизия в Бургас е държавническо решение. Евровизията е чудесна за реклама на българския туризъм от която има нужда Черноморието а не шоплука. Бургас има всики данни да направи добър конкурс и смело и само напред. Софиянци си имат други бизнеси, не им трябва задръстен с чужденци град.

    Коментиран от #21

    21:18 15.08.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Ще сравняваш Универсиада с Олимпийски игри ли? Зимните се провеждат по принцип в известни зимни курорти.

    21:24 15.08.2026

  • 21 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Край":

    Абе само да попитам.
    Нали и Джирото тая година беше голяма реклама що реват сега черноморските оператори?
    Та и с Евровизията ще е така.
    Няколко дни и толкова.
    Абе като с еврото - нали чакахме туристи и инвестиции - къде са бре?

    21:25 15.08.2026