Александър Атанасов: Много хора пишат, че София се е провалила с Евровизия!

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Много хора пишат, че София се е провалила с Евровизия!

И да — **Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас!**

Това отбеляза във "Фейсбук" Александър Атанасов.

За мен обаче решението беше почти очевадно. Просто София няма подходяща зала за провеждането на конкурс от мащаба на Евровизия.

Някои ще кажат: „Ами зала 8888 Арена?“

Да, ама не.

Една от причините е свързана с името на залата. Организаторите на Евровизия имат строги изисквания към мястото на провеждане, включително залата да не носи име на търговски спонсор.

И тук идва интересният въпрос — защо София е позволила залата да бъде преименувана по този начин?

Заради един договор и някакви приходи от него София изпуска възможността да бъде домакин на събитие, което би донесло милиони от туризъм, хотели, ресторанти, транспорт и реклама.

А сега тези милиони ще отидат в Бургас.

Така че не бих казал, че Бургас е „спечелил“ Евровизия само заради по-добра кандидатура.

Как мислите — трябваше ли София да направи всичко възможно, за да приеме Евровизия?