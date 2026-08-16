От луксозни немски всъдеходи до практични чешки комбита или какви коли са си купили българските политици през изминалата година

Ежегодните декларации за имущество и интереси, публикувани от Сметната палата, традиционно привличат вниманието с банковите сметки и недвижимите имоти. Под финансовите суми обаче се крие показателен разрез на автопарка, управляван от хората във властта. Официалните данни очертават ясна трикомпонентна структура на предпочитанията: високопроизводителни германски флагмани, прагматични модели от масовия сегмент и стратегическо разчитане на оперативен лизинг или държавен транспорт.

Лидер в категориите за максимална мощност и пазарна стойност на лични автомобили за изминалата година е лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов. В неговата декларация фигурират две придобивки с марката Mercedes-Benz. Първата е всъдеходът G 500 AMG, придобит за 212 890 евро след продажба на друг актив. Под предния капак на емблематичния модел работи 4.0-литров V8 битурбо двигател (M176), генериращ мощност от 422 конски сили и 610 Нм въртящ момент, задвижващ постоянно четирите колела през 9-степенна автоматична предавателна кутия 9G-TRONIC.

Второто превозно средство е купето Mercedes-Benz CL 65 AMG, закупено за 97 064 евро. Моделът се задвижва от 6.0-литров V12 битурбо агрегат (M275 AMG), разполагащ с 612 конски сили и електронно ограничен въртящ момент от 1000 Нм, комбиниран с 5-степенна автоматична предавателна кутия AMG SPEEDSHIFT. Общата инвестиция за двата автомобила надхвърля 300 000 евро.

В противоположния край на спектъра се позиционира служебният министър-председател Румен Радев, чиято декларация отразява рационален подход към личната мобилност. Той е декларирал като личен автомобил Škoda Octavia, придобит за 8 274 евро. Чешкият бестселър от Млада Болеслав традиционно залага на балансирана ергономия, икономични задвижващи системи от семейството TSI/TDI и ниски разходи за поддръжка, допълвайки осигурените от Националната служба за охрана (НСО) служебни возила.

Подобна ориентация към средния и компактния клас се наблюдава при редица депутати и държавни служители, които залагат на японски и европейски марки от масовия пазар, придобити предимно на вторичния пазар или чрез лизингови структури.

Включването на допълнителни публични фигури от политическия живот показва подобно разнообразие. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов декларира препоръчвания от практична гледна точка компактен SUV Ford Kuga, закупен на вторичния пазар с кредитни средства. Моделът често разчита на 2.0-литров EcoBlue дизелов двигател със 150 или 190 конски сили и интелигентна система за задвижване на четирите колела AWD.

От своя страна, Кирил Петков от „Продължаваме промяната“ декларира по-ранна покупка на Mini Cooper – хечбек с дължина около 3.8 метра, задвижван от 1.5-литров 3-цилиндров турбомотор със 136 конски сили, осигуряващ динамика в градски условия и нисък разход на гориво.

Паралелно с покупката на собствени превозни средства, в политическите среди се засилва тенденцията за ползване на автомобили без прехвърляне на собственост. Председателят на ДПС Делян Пеевски отново е декларирал ползването на общо пет автомобила, вписани изцяло като наети. Оперативният лизинг и дългосрочният наем оптимизират административните ангажименти по поддръжката, застраховките и остатъчната стойност на машините.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, както и други представители в парламента, не са посочили нови лични покупки на четири колела през настоящата година. Те разчитат на служебния автопарк, осигурен от държавните институции, или на вече декларирани в минали периоди превозни средства.

Данните от публикуваните декларации показват ясна диференциация при избора на транспорт – от високопроизводителни V12 и V8 модели, през доказани практични автомобили за ежедневна употреба, до гъвкави лизингови решения.