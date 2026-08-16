Тествахме новото Peugeot 408: Дизайнът привлича погледи, но достатъчно ли е това и какви са цените у нас?

Моделът Peugeot 408 винаги е заемал нестандартна ниша в автомобилния свят. Съчетание между класически хечбек, купе и леко повдигнат кросоувър, този модел трудно влиза в традиционните категории. С появата на обновената му версия, екипът ни го подложи на обстоен тест, за да проверим дали направените промени го правят по-привлекателен избор за родните купувачи.

Екстериор

Външните промени при новото Peugeot 408 са дискретни, но осезаеми. В предната част прави впечатление преработената решетка, както и новите фарове. Досегашните вертикални LED дневни светлини, наподобяващи единичен „зъб“, са отстъпили място на новия фирмен подпис с три светлинни „нокътя“.

Страничният профил запазва своите динамични линии, като вече стандартно за гамата се предлагат 19-цолови алуминиеви джанти. В задната част емблематичният щит с лъва е заменен от изписано с едри букви светещо име на марката върху капака на багажника.

Забележима подробност остава обемната задна броня от необработена черна пластмаса. Макар да осигурява известна защита при нискоскоростни маневри, този детайл продължава да поражда дискусии относно естетиката си, а пластмасата е податлива на драскотини при товарене на по-тежък багаж.

Интериор

Салонът на 408 запазва познатата концепция i-Cockpit с малък волан и дигитално приборно табло, разположено над него. Оформлението изглежда модерно, с качествени материали в горната част на таблото и добра сглобка. Позицията зад волана обаче остава специфична — докато за водачи със среден ръст концепцията е удобна, по-високите шофьори могат да изпитат затруднения с намирането на оптимална позиция без воланът да закрива част от контролните уреди.

Мултимедийната система разполага с 10-инчов екран и поддържа персонализиращи се сензорни бутони за бърз достъп (i-Toggles), което улеснява управлението на основните функции. Архитектурата на самите менюта обаче изисква време за свикване, а логиката на подменютата не винаги е интуитивна по време на движение.

По отношение на простора, моделът предлага много добро пространство за краката на втория ред седалки благодарение на дългото междуосие. Поради скосената линия на покрива обаче, пространството за главите на по-високи пътници отзад е ограничено. Багажният обем от 508 литра е напълно достатъчен за нуждите на едно семейство, макар да отстъпва на по-практични семейни комбита в същия ценови клас.

Двигатели и ходови характеристики

На българския пазар моделът се предлага с няколко варианта на задвижване. Тестваната от нас версия разчита на 1,2-литров мек хибрид с мощност 145 к.с. По време на теста, включващ градско шофиране и междуградски отсечки, отчетохме среден разход от около 6,5 л/100 км, което е реален резултат за автомобил с тези размери. Гамата включва още Plug-in хибрид с 225 к.с., както и напълно електрическа версия E-408 с батерия с капацитет 58 kWh.

На пътя Peugeot 408 демонстрира стегнато пътно поведение. Малкият волан създава усещане за директно и пъргаво управление в завои. Настройките на окачването обаче са сравнително твърди, което се усеща при преминаване през неравности и паваж, където возията губи част от комфорта си. При скорост от 130 км/ч на магистрала в купето се долавят и аеродинамични шумове, и такива от гумите, което намалява леко рафинираността при дълги преходи. Поради наклоненото задно стъкло, маневрирането на заден ход разчита силно на камерите за обзор.

Интересно е да кажем още, че от техническа гледна точка, обновеният 408 е изграден върху третото поколение на платформата EMP2 (Efficient Modular Platform). В новата хибридна модификация 1,2-литровият трицилиндров агрегат работи по цикъла на Милър и използва ангренажна верига вместо досегашния ремък, което разрешава сериозен потенциален проблем с надеждността при по-ранните версии. Трансмисията e-DCS6 е шестстепенна кутия с двоен съединител, в чийто корпус е интегриран синхронен електромотор. Тази архитектура осигурява плавно превключване, макар че при прехода между електрическо задвижване и задействане на двигателя с вътрешно горене в градски условия се долавят леки колебания в педала на газта.

Шасито залага на познатата конфигурация с McPherson отпред и усукваща се торсионна греда отзад. Поради сравнително голямото междуосие от 2.79 метра и ниския център на тежестта спрямо класическите SUV автомобили, каросерията показва минимално накланяне в бързи завои. Кормилното управление е с къса предавателна настройка, което осигурява бърза реакция при смяна на посоката, но обратната връзка от пътя през волана остава синтетична и изолирана. При спирачната система прелива механичното спиране с регенеративното зареждане на 48-волтовата батерия, което изисква привикване при прецизно дозиране на спирачното усилие при спиране от ниска скорост.

Като субективно усещане зад волана, Peugeot 408 демонстрира инженерна зрялост, но спира крачка преди да бъде наистина завършен спортен или изключително комфортен автомобил. Агрегатът със 145 к.с. предлага достатъчен тягов ресурс за нормално ежедневно придвижване, но при пълно натоварване или изпреварване на извънградско липсва допълнителен динамичен резерв. С други думи французите са създали автомобил, който впечатлява със специфичната си концепция и стабилност при средно темпо, но инженерите са направили компромис с фината филтрация на окачването и силата на агрегата, което не кореспондира с доста интересната външна силуетна динамика.

Заключение и цени

След всичко казано до тук, можем да заключем, че и след обновлението си Peugeot 408 остава автомобил за купувачи, които търсят силна индивидуалност и различен дизайн на пътя. Той предлага добра функционалност за ежедневна употреба, но прави някои компромиси с возията и интериорната ергономия.

На родния пазар цените за новото Peugeot 408 започват от приблизително 32 800 евро за базовите нива на оборудване и могат да надхвърлят 41 000 евро за добре оборудваните Plug-in хибридни и електрически версии. В този ценови диапазон моделът се изправя пред сериозна конкуренция от по-традиционни и практични семейни автомобили, поради което изборът му остава въпрос главно на лични стилови предпочитания.

Плюсове:

Атрактивен и отличителен дизайн на каросерията.

Отлично пространство за краката на пътниците на задната седалка.

Достатъчно голям и практичен багажник (508 литра).

Директно управление и пъргаво усещане в завои.

Минуси:

Ограничено пространство за главите на втория ред заради купе-линията.

Сравнително твърда возия по неравни настилки.

Графичният интерфейс на инфоразвлекателната система изисква привикване.

Твърди и евтино изглеждащи пластмаси в някои части от салона.