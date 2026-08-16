100 дни кабинет "Радев“: спокойствие без промяна на модела

Първите 100 дни на кабинета "Радев“ вече са зад гърба ни. Виждам, че им е трудно. И това не ме изненадва - да управляваш държава е много по-трудно, отколкото да критикуваш управлението ѝ.
Няма да правя генерални заключения. Сто дни са достатъчни, за да се очертаят тенденции, но не и за "окончателна присъда". Затова ще нахвърля няколко бележки от моята камбанария.
На първо място - спокоен съм. Това е първото лято от 2021 г. насам, в което се движа спокойно по улиците и не се чувствам обект на активни мероприятия. За мен това не е маловажен детайл, а една от най-съществените промени. МВР има ръководство, което, поне по моите наблюдения, не използва системата, за да обслужва политически и местни зависимости, самозабравили се кметове и областни партийни координатори. Ако тази промяна се окаже трайна, тя заслужава да бъде отчетена.
На второ място - не съм станал по-богат, но и не се оплаквам. Не очаквам от нито едно правителство да направи отделния човек богат за 100 дни. Държавата е длъжна да създава условия хората да могат сами да постигат благосъстояние - чрез работеща икономика, предвидими правила и справедливи институции. Засега правителството не се справя по тази линия: богатите стават по-богати, а бедните - по-бедни. За останалото съм благодарен на Господ.
На трето място - обещаната или очаквана битка с олигархичния модел засега не се вижда. Фирмите, кръговете и лицата, които години наред са сред основните реципиенти на публичен ресурс и обществени блага, до голяма степен остават същите. Смяната на политическите лица няма особена стойност, ако не води до промяна на механизмите, по които държавата разпределя влияние, ресурси и възможности. Ако моделът остава, промяната на върха е преди всичко кадрова, а не системна.
На четвърто място - административният и организационният капацитет на властта изглежда прекалено концентриран около Николай Копринков. Това е проблем не само персонално, а институционално. Една държава не може да бъде управлявана устойчиво чрез ограничен кръг от хора, неформални канали и персонални зависимости. Силното управление се познава по силните институции, а не по силата на отделния посредник между тях.
На пето място - комуникацията на властта започва да се превръща в неин собствен противник. Иво Христов или е изморен, или преминава през сериозен творчески дефицит, защото част от публичните послания на премиера вместо да затварят политически теми, произвеждат нови скандали и полемики с отрицателен ефект за управлението.
Самият Христов също би следвало да бъде значително по-внимателен в медийните си изяви и публичните оценки по различни теми. Когато си вицепремиер, вече не говориш единствено като интелектуалец, анализатор или гражданин със собствена позиция. Всяка дума се възприема като дума на властта и в определени случаи - на държавата. Свободата да имаш мнение остава, но институционалната тежест на поста променя отговорността, с която това мнение се изразява.
Това са само щрихи. Умишлено не влизам в конкретика, защото тогава разговорът за първите 100 дни ще стане много по-дълъг и далеч по-неудобен.
Има какво да се анализира - назначенията във властта, съмненията и сигналите за търговия с влияние и корупционни зависимости, "Лукойл“, поведението на част от управляващите депутати и очевидния дефицит на юридически, политически и комуникационен капацитет при някои от тях, различните крила във властта, ролята на старите икономически кръгове, влиянието на бившата Държавна сигурност, силното влияние на чужди служби (на не партньорски държави), наличието на активни неонацистки групировки, несправящи се специални служби и въпросът: доколко зад официалната конструкция на управлението съществува далеч по-сложна система от отношения и интереси между кръгове около Копринков, Гергов, Радев, Доган, Орлин Алексиев, ГЕРБ, ДПС и други представители на едрия бизнес и съдебната власт.
Това обаче е отделен и много по-сериозен анализ.
Засега изводът ми за първите 100 дни е по-прост: има промяна в усещането за държавата, но все още не виждам достатъчно доказателства за промяна на самия модел.
А точно там е големият тест пред кабинета "Радев“. Защото властта може да смени имената, кабинетите и говорителите, но истинската промяна започва едва когато смени правилата, зависимостите и начина, по който държавата разпределя власт, влияние и публичен ресурс.
Относно имемната - пак са същите. С извинение към тези лица, които съм прппуснал. Другият път ще се поправя. Не е от незнание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:02 16.08.2026
2 1488
туй вика чорапа
13:04 16.08.2026
3 Сто дни
13:05 16.08.2026
4 Налудник
Коментиран от #5
13:05 16.08.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Налудник":В новия бюджет 23 млрд повече за олигарсите понеже вече делят на три.
Коментиран от #37
13:08 16.08.2026
6 Мнение
13:10 16.08.2026
7 РАДЕВ МАСОНА
13:13 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 12...34
Коментиран от #14
13:16 16.08.2026
11 тиквенсониада
13:18 16.08.2026
12 Очевадка
Имам нетърпимост към недоходоносно личности във всички пространства.
13:18 16.08.2026
13 Госあ
13:20 16.08.2026
14 Госあ
До коментар #10 от "12...34":црън Ваньо, че те праи бела държава (квото и да означава това), А?
Коментиран от #21
13:22 16.08.2026
15 РАДЕВ
Коментиран от #25
13:23 16.08.2026
16 без промяна на модела
13:24 16.08.2026
17 Мдаам
Делян Добрев - ФЕН на Радев.Това е обяснението за кадрите на ГЕРБ и ДПС които назначиха.
13:31 16.08.2026
18 Когато прочетете статията от днес
13:32 16.08.2026
19 равносметка
13:33 16.08.2026
20 Най лесно се пишат глупости
Шофьорите имат едно златно правило - с каквато скорост изкачваш планината, с такава се спускай! В икономиката е същото - колкото годиние съсипвана една държава, за толкова ще се оправи! Какво са сто дни управление
Ти къде спа до сега? И защо журналистите си мислят, че разбират от всичко и са безпристрастни!
13:34 16.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сто дни
13:36 16.08.2026
23 Така си е
13:37 16.08.2026
24 Рефер
Същия,както предишните,само малко по-различни олигарси...
13:38 16.08.2026
25 Българския народ
До коментар #15 от "РАДЕВ":Радев за кого да гласуваме другия път , за да ни оправи малко ?????? Че всички обещават предизборно като теб , ама не дават ??????
13:38 16.08.2026
26 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
13:40 16.08.2026
27 Аксиома
13:40 16.08.2026
28 Ние с гайдите
13:42 16.08.2026
29 истинската промяна ще започне
13:44 16.08.2026
30 Рундю и Рундювица и
13:47 16.08.2026
31 Анонимен
Коментиран от #36
13:47 16.08.2026
32 Софиянец
13:50 16.08.2026
33 Дойдох, видях, опитах искам да се върна
13:51 16.08.2026
34 Г.Герг
13:52 16.08.2026
35 Не искаме атлантически престъпници
13:52 16.08.2026
36 Евгени от Алфапласт
До коментар #31 от "Анонимен":Опозицията, тихо там, от коневръза!🤣
13:56 16.08.2026
37 Алооуу
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Нали Радев беше твоя президент бре
13:59 16.08.2026
38 Продължаваме да се дърляме
Не е ли време на някой от входовете в София да бъде издигнат висок монумент на този български хан
Коментиран от #41
14:00 16.08.2026
39 Мята пари от самалйота
14:03 16.08.2026
40 Пак
14:04 16.08.2026
41 Ами
До коментар #38 от "Продължаваме да се дърляме":Да преместим Альошата от Пловдив ,ще му сменим шмайзера с меч ,и готово
14:06 16.08.2026
42 Продължаваме да се дърляме
Не е ли време на някой от входовете в София да бъде издигнат висок монумент на този български хан
14:07 16.08.2026
43 Васил
14:08 16.08.2026
44 Смок
14:10 16.08.2026