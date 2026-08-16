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100 дни кабинет "Радев“: спокойствие без промяна на модела

100 дни кабинет "Радев“: спокойствие без промяна на модела

16 Август, 2026 13:00 986 44

  • стоян тончев-
  • либерта-
  • румен радев-
  • правителство-
  • 100 дни

Умишлено не влизам в конкретика, защото тогава разговорът за първите 100 дни ще стане много по-дълъг и далеч по-неудобен

100 дни кабинет "Радев“: спокойствие без промяна на модела - 1
Снимка: БГНЕС
Либерта Либерта информационен сайт
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първите 100 дни на кабинета "Радев“ вече са зад гърба ни. Виждам, че им е трудно. И това не ме изненадва - да управляваш държава е много по-трудно, отколкото да критикуваш управлението ѝ.

Няма да правя генерални заключения. Сто дни са достатъчни, за да се очертаят тенденции, но не и за "окончателна присъда". Затова ще нахвърля няколко бележки от моята камбанария.

На първо място - спокоен съм. Това е първото лято от 2021 г. насам, в което се движа спокойно по улиците и не се чувствам обект на активни мероприятия. За мен това не е маловажен детайл, а една от най-съществените промени. МВР има ръководство, което, поне по моите наблюдения, не използва системата, за да обслужва политически и местни зависимости, самозабравили се кметове и областни партийни координатори. Ако тази промяна се окаже трайна, тя заслужава да бъде отчетена.

На второ място - не съм станал по-богат, но и не се оплаквам. Не очаквам от нито едно правителство да направи отделния човек богат за 100 дни. Държавата е длъжна да създава условия хората да могат сами да постигат благосъстояние - чрез работеща икономика, предвидими правила и справедливи институции. Засега правителството не се справя по тази линия: богатите стават по-богати, а бедните - по-бедни. За останалото съм благодарен на Господ.

На трето място - обещаната или очаквана битка с олигархичния модел засега не се вижда. Фирмите, кръговете и лицата, които години наред са сред основните реципиенти на публичен ресурс и обществени блага, до голяма степен остават същите. Смяната на политическите лица няма особена стойност, ако не води до промяна на механизмите, по които държавата разпределя влияние, ресурси и възможности. Ако моделът остава, промяната на върха е преди всичко кадрова, а не системна.

На четвърто място - административният и организационният капацитет на властта изглежда прекалено концентриран около Николай Копринков. Това е проблем не само персонално, а институционално. Една държава не може да бъде управлявана устойчиво чрез ограничен кръг от хора, неформални канали и персонални зависимости. Силното управление се познава по силните институции, а не по силата на отделния посредник между тях.

На пето място - комуникацията на властта започва да се превръща в неин собствен противник. Иво Христов или е изморен, или преминава през сериозен творчески дефицит, защото част от публичните послания на премиера вместо да затварят политически теми, произвеждат нови скандали и полемики с отрицателен ефект за управлението.

Самият Христов също би следвало да бъде значително по-внимателен в медийните си изяви и публичните оценки по различни теми. Когато си вицепремиер, вече не говориш единствено като интелектуалец, анализатор или гражданин със собствена позиция. Всяка дума се възприема като дума на властта и в определени случаи - на държавата. Свободата да имаш мнение остава, но институционалната тежест на поста променя отговорността, с която това мнение се изразява.

Това са само щрихи. Умишлено не влизам в конкретика, защото тогава разговорът за първите 100 дни ще стане много по-дълъг и далеч по-неудобен.

Има какво да се анализира - назначенията във властта, съмненията и сигналите за търговия с влияние и корупционни зависимости, "Лукойл“, поведението на част от управляващите депутати и очевидния дефицит на юридически, политически и комуникационен капацитет при някои от тях, различните крила във властта, ролята на старите икономически кръгове, влиянието на бившата Държавна сигурност, силното влияние на чужди служби (на не партньорски държави), наличието на активни неонацистки групировки, несправящи се специални служби и въпросът: доколко зад официалната конструкция на управлението съществува далеч по-сложна система от отношения и интереси между кръгове около Копринков, Гергов, Радев, Доган, Орлин Алексиев, ГЕРБ, ДПС и други представители на едрия бизнес и съдебната власт.

Това обаче е отделен и много по-сериозен анализ.

Засега изводът ми за първите 100 дни е по-прост: има промяна в усещането за държавата, но все още не виждам достатъчно доказателства за промяна на самия модел.

А точно там е големият тест пред кабинета "Радев“. Защото властта може да смени имената, кабинетите и говорителите, но истинската промяна започва едва когато смени правилата, зависимостите и начина, по който държавата разпределя власт, влияние и публичен ресурс.

Относно имемната - пак са същите. С извинение към тези лица, които съм прппуснал. Другият път ще се поправя. Не е от незнание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Смяната на олигархията върви по план тихо и спокойно и само Росен Миленов им разваля рахата.

    13:02 16.08.2026

  • 2 1488

    9 6 Отговор
    само бич и хомот за раята
    туй вика чорапа

    13:04 16.08.2026

  • 3 Сто дни

    7 2 Отговор
    в повече !

    13:05 16.08.2026

  • 4 Налудник

    12 4 Отговор
    Трябва да си много наивен, за да очакваш, че гарванът ще извади очите на другите двама гарвани. С наднорменото тегло. Които се "снишиха".😎

    Коментиран от #5

    13:05 16.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Налудник":

    В новия бюджет 23 млрд повече за олигарсите понеже вече делят на три.

    Коментиран от #37

    13:08 16.08.2026

  • 6 Мнение

    11 3 Отговор
    Нищо не направи това антинародно и антисоциално правителство, освен да осигури на себе си, депутатите, репресивния апарат и олигархията големи доходи. Много големи лъжи и пиар около тях. Ако няма фалшификации, няма как да спечелят и президентските избори. И е добре Радев да чете, какво мислят за него и колко са останали привържениците му след 100 дни, а не да вярва на фейк агенциите.

    13:10 16.08.2026

  • 7 РАДЕВ МАСОНА

    12 4 Отговор
    Се оказа лъжец. Сговори се с мафията и Боко и Шиши.

    13:13 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 12...34

    9 4 Отговор
    Хората бързо забравят.От 89г.плочата едно и също пее.Искахме истинска демокрация да живеем като белите държави,дано тия не ни докарат до Виденов ите дни.

    Коментиран от #14

    13:16 16.08.2026

  • 11 тиквенсониада

    4 6 Отговор
    Аз пък мисля , че е добре , че намагнитените индивиди Бойчо и Дидко , ги няма в управлението. Като 1 крачка , това е добре ! Да видим какво ще последва ! Но поне началото е добро.

    13:18 16.08.2026

  • 12 Очевадка

    3 2 Отговор
    Очаквам и подобряване на финансовото ми състояние или да се разкара от сцената.
    Имам нетърпимост към недоходоносно личности във всички пространства.

    13:18 16.08.2026

  • 13 Госあ

    1 4 Отговор
    Подобно на педофилите, тези соросоидни разсейки опорочиха и се изгавриха с най изконните ценности като свободата и дъгата - като символ на детството!

    13:20 16.08.2026

  • 14 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "12...34":

    црън Ваньо, че те праи бела държава (квото и да означава това), А?

    Коментиран от #21

    13:22 16.08.2026

  • 15 РАДЕВ

    11 1 Отговор
    КАКВО НЕ МУ ХАРЕСВАТЕ НА МОДЕЛА БЕ СТОЯНЕ , МНОГО СИ Е ХУБАВ , САМО ДЕТО ЕДНИ МИЛИОНИ ВЛИЗАХА НА БАНКЯТА И ШИШИ , А СЕГА СА В МОЯ ДЖОБ !!!! ДА ЖИВЕЯТ БУДАЛИТЕ ВЪВ БЪЛГАРИЯ !!!!

    Коментиран от #25

    13:23 16.08.2026

  • 16 без промяна на модела

    5 2 Отговор
    Но с ускорена милитаризация и явна натовска окупация !

    13:24 16.08.2026

  • 17 Мдаам

    4 2 Отговор
    олигархията направиха.ОЧЕбийно е.От Самите ГЕРБ и ДПС явно направиха ПУЧ срещу лидерите си.Бойко в момента смешен.Тръгнал да създава нова шайка от младежи на неговото ниво....Не ще да подава оставка , аааа.
    Делян Добрев - ФЕН на Радев.Това е обяснението за кадрите на ГЕРБ и ДПС които назначиха.

    13:31 16.08.2026

  • 18 Когато прочетете статията от днес

    7 1 Отговор
    " Иво Аръков получил със 100 000 евро по-малко за проектите си по ПВУ " вероятно ще разберете и ще ви стане кристално ясно каква пародия е България, каква бутафория е този ЕС и за какви глупости се харчат парите на данъкоплатците..

    13:32 16.08.2026

  • 19 равносметка

    8 2 Отговор
    Не знам колко продуктивни са първите 100 дни за кабнета Радев, но за гласувалите за него и за редовите българи като цяло са пълен провал.

    13:33 16.08.2026

  • 20 Най лесно се пишат глупости

    3 5 Отговор
    Журналисте, мисли преди да пишеш!
    Шофьорите имат едно златно правило - с каквато скорост изкачваш планината, с такава се спускай! В икономиката е същото - колкото годиние съсипвана една държава, за толкова ще се оправи! Какво са сто дни управление
    Ти къде спа до сега? И защо журналистите си мислят, че разбират от всичко и са безпристрастни!

    13:34 16.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сто дни

    6 3 Отговор
    100 дни кабинет "Радев“: сто дни поклони пред русията, сто дни измяна на България.

    13:36 16.08.2026

  • 23 Така си е

    2 2 Отговор
    Държавната ни сигурност е под силното влияние на чужди служби (на така наречените погрешно партньорски държави), наличието на активни неонацистки украински и атлантически престъпни групировки е очевиден факт. Разложението на морала на младите благодарение на Евровизия, Ергена и ред други извратении е толерирано от управляващата ни сган

    13:37 16.08.2026

  • 24 Рефер

    6 1 Отговор
    Модела "Радев" вече е ясен...!
    Същия,както предишните,само малко по-различни олигарси...

    13:38 16.08.2026

  • 25 Българския народ

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "РАДЕВ":

    Радев за кого да гласуваме другия път , за да ни оправи малко ?????? Че всички обещават предизборно като теб , ама не дават ??????

    13:38 16.08.2026

  • 26 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    4 2 Отговор
    Модела на зеления чорап е готов за разграждане!Чакаме следващия "месия" !

    13:40 16.08.2026

  • 27 Аксиома

    6 1 Отговор
    От българина по тъп може да бъде само друг българин !

    13:40 16.08.2026

  • 28 Ние с гайдите

    3 2 Отговор
    България е замесена в мащабен международен скандал, след като стана ясно, че българска компания действа като посредник в масивна оръжейна сделка за доставка на американски КАСЕТЪЧНИ боеприпаси и ракети от Турция за Украйна. . Скандалът предизвика остри международни реакции, тъй като касетъчните оръжия са забранени от над 100 държави по света (включително и от България), 🙁 Българският посредник: В документите е посочено частното българско дружество VTIC International Ltd., базирано в София. Компанията участва в консорциум заедно с турски и американски фирми за реализиране на кървавия трансфер. / Е , Радев , ще отемеш ли лиценза на оръжейния олигарх престъпил и български и международни закони ? Или ще дайстваш като турски шпионин ?

    13:42 16.08.2026

  • 29 истинската промяна ще започне

    4 6 Отговор
    едва след като НАТО и Атлантизма бъдат обявени за терористични и престъпни ! До тогава никаква промяна няма да има

    13:44 16.08.2026

  • 30 Рундю и Рундювица и

    4 1 Отговор
    за чеп за зеле не стават... поредните атлантически кретени но по подли и двулични

    13:47 16.08.2026

  • 31 Анонимен

    4 2 Отговор
    Спокойствие хахахаха отвсякъде те засипват с лъжи огромни лъжи величието на господаря Един решил че е собственик на държавата ни а зад него служебници които само прибират Оставка

    Коментиран от #36

    13:47 16.08.2026

  • 32 Софиянец

    4 1 Отговор
    Как пък да няма промяна на модела?! Сглобкаджиите от герб дпс и сектантите ппдб бяха изритани от властта! Това е най-важното! Стига вече безродници, мутри, турци, педофили, хомосексуалисти и бандеровци на власт!

    13:50 16.08.2026

  • 33 Дойдох, видях, опитах искам да се върна

    2 0 Отговор
    Ами, това предполагаемо е антимафиотският модел за който кандидат бившият президент говореше през изминалите 7г - от единия крачол в другия.

    13:51 16.08.2026

  • 34 Г.Герг

    1 0 Отговор
    Мен Мунчо мноу мъ кефи !

    13:52 16.08.2026

  • 35 Не искаме атлантически престъпници

    1 1 Отговор
    Искаме и се нуждаем от "Тимур и неговата команда" в пряк и преносен смисъл. Знам че младите килеши и идея си нямат за какво точно говоря !...

    13:52 16.08.2026

  • 36 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Опозицията, тихо там, от коневръза!🤣

    13:56 16.08.2026

  • 37 Алооуу

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Нали Радев беше твоя президент бре

    13:59 16.08.2026

  • 38 Продължаваме да се дърляме

    2 0 Отговор
    След три години се навършват 1225 години откакто Хан Крум направи София български град

    Не е ли време на някой от входовете в София да бъде издигнат висок монумент на този български хан

    Коментиран от #41

    14:00 16.08.2026

  • 39 Мята пари от самалйота

    2 0 Отговор
    за всякакви Пимпири, Перперикони, псевдокултурници, азербайджански шамани, смахнати паткани и Евро-олигофрени. ту-тууу!

    14:03 16.08.2026

  • 40 Пак

    0 0 Отговор
    Ще ходим за Цар в чужбина,няма маатреал

    14:04 16.08.2026

  • 41 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Продължаваме да се дърляме":

    Да преместим Альошата от Пловдив ,ще му сменим шмайзера с меч ,и готово

    14:06 16.08.2026

  • 42 Продължаваме да се дърляме

    0 0 Отговор
    След три години се навършват 1220години откакто Хан Крум направи София български град

    Не е ли време на някой от входовете в София да бъде издигнат висок монумент на този български хан

    14:07 16.08.2026

  • 43 Васил

    0 0 Отговор
    Кабинета на празните обещания и дългове имате ли усещане за бананова република?

    14:08 16.08.2026

  • 44 Смок

    0 0 Отговор
    Танца на змията-хипнотизиране и паралезиране на жертвата в случая народа.

    14:10 16.08.2026