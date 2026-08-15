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Стоян Тончев: В правовата държава никой не трябва да е едновременно обвинител, съдия и палач

Стоян Тончев: В правовата държава никой не трябва да е едновременно обвинител, съдия и палач

15 Август, 2026 18:00 848 12

  • стоян тончев-
  • георги кузев-
  • убийство-
  • пловдив-
  • младежи-
  • наказание

Вината се установява единствено от съда, с влязла в сила присъда

Стоян Тончев: В правовата държава никой не трябва да е едновременно обвинител, съдия и палач - 1
Снимка: Фейсбук
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Лицата, обвинени за жестокото убийство на младия мъж в Пловдив, при доказване на вината им по несъмнен начин, трябва да понесат наказание, съответстващо на изключителната тежест на извършеното деяние.

И тук държа да подчертая нещо изключително важно - жертвата не е доказан педофил! В правовата държава никой няма право сам да произнася присъди, още по-малко да се превръща едновременно в обвинител, съдия и палач. Вината се установява единствено от съда, с влязла в сила присъда.

Ако бъдат доказани публично огласените обстоятелства за начина на извършване на убийството, за причинените страдания на жертвата, както и за заснемането и разпространяването на видеозапис, тогава обществото има пълното право да постави въпроса - дали действащият Наказателен кодекс предвижда адекватна санкция за подобни престъпления.

В момента българското наказателно право предвижда специален, по-благоприятен режим за непълнолетните извършители, включително задължително редуциране на наказанията, които за пълнолетен извършител биха могли да бъдат доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Според мен този въпрос вече трябва да бъде поставен пред Народното събрание - сега!

При изключително тежки умишлени престъпления против личността, извършени от непълнолетни, които са били способни да разбират свойството и значението на постъпките си и да ръководят поведението си, законодателят трябва да обсъди възможността съдът да не бъде автоматично обвързан от сегашната редукция на наказанието.

Не призовавам за автоматични присъди. Призовавам съдът да разполага с възможност, при строго определени и изключителни случаи, след индивидуална преценка на личността на извършителя, степента на обществена опасност, начина на извършване и всички доказателства по делото, да може да наложи и най-тежкото предвидено от закона наказание.

Затова призовавам народните представители от управляващата ПП “Прогресивна България” в най-кратък срок да подготвят Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и да поискат свикване на извънредно заседание на Народното събрание. Да си прекъснат лятната ваканция, защото става въпрос за отнет човешки живот и защото агресията и насилието от непълнолетни в България продължава и след този случай!

Разполагат с необходимото парламентарно мнозинство и няма причина този въпрос да бъде отлаган. Освен ако толерират този вид престъпление и искат убийците да се разминат с леки наказания! А и съм убеден, че при добре аргументиран и юридически прецизен законопроект подкрепа ще бъде намерена и сред останалите парламентарни групи.

Топката е във Вашите ръце, г-н Румен Радев!

Когато обществото е изправено пред случай на толкова тежко насилие, политическият отговор не трябва да бъде изместван към медийни сензации и спорове за паметници. Той трябва да бъде институционален, законодателен и отговорен. На нужната висота.

За какви паметници говорим, когато пред нас стои въпросът дали законът е достатъчно справедлив, спрямо едни от най-тежките престъпления срещу човешкия живот, и когато непълнолетни зверове убиват?

Политикът трябва да осмисля всяка своя дума и да предвижда обществените последици от нея. Особено когато става дума за убийство, за човешки живот и за чувството за справедливост на цялото общество.

Промени в Наказателния кодекс. Това е дебатът, който трябва да започне. Сега!

И възможност за доживотен затвор и за непълнолетни извършители - само в изключително тежки, изрично определени от закона случаи, при доказана вина и след индивидуална преценка на съда.

Защото възрастта трябва да бъде фактор при определянето на наказанието, но не бива сама по себе си да се превръща в абсолютна преграда пред справедливостта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    0 3 Отговор
    Дезинформацията е оръжие. Кой я върти? Властта, парите и алгоритмите. Кой печели? Контролът. Кой губи? Всички ние. Лечение няма – има мислене. Четене. Проверка. Пауза. Хакерите един ден може да обърнат оръжието. А лъжата, брат, е като пепел – ще я духнеш, а тя пак се връща.

    🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    18:05 15.08.2026

  • 2 Според мен

    6 2 Отговор
    ще бъдат осъдени на 10-15 г. затвор и ще излязат омърсени, озлобени и изпечени все още млади рецидивисти. Единственото което възпитава е трудът, трябва да работят тежка физическа работа по 8ч. на ден в нещо като трудова колония. Да бъдат предпазени от тормоз, сексуални посегателства и да получават справедлива заплата за труда си. Част от парите за тяхна издръжка, а другите за кръвнина. Това обаче нашата държава няма да може да им осигури и ще стане както писах в началото.

    18:12 15.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айде бе

    6 1 Отговор
    Тоя тъпунгер къде беше и защо не призоваваше когато от няколко години локални банди от непълнолетни и агитки пребиваха хора, включително и по търговските центрове!?
    Тогава явно нямаше проблем!?

    18:29 15.08.2026

  • 5 Не е вярно че

    1 0 Отговор
    Вината се установява единствено от съда, с влязла в сила присъда. Това съждение моментално дава индулгенция на престъпници примерно като на Натаняху. Влязлата в сила присъда само потвърждава вината институционално, но тя в някой от случаите е не само установена но и неопревержима !

    18:35 15.08.2026

  • 6 Ами ако съда е корумпиран

    3 0 Отговор
    И не отсъди справедлива присъда ? Както Административният съд във Варна примерно само преди дни по случая с Баба Алино ?

    18:39 15.08.2026

  • 7 Повечето административни органи

    3 0 Отговор
    са точно обвинител, съдия и палач едновременно. Или Стоян Тончев не е чувал съждението " необжалваем правен акт" ? Не ми се влиза в обеснителен режим относно колизии и т.н Всяка една заповед издадена на спец. службите на практика е също: (обвинител, съдия и палач) .

    18:48 15.08.2026

  • 8 Дано

    1 0 Отговор
    Дано след тази защита на садистите, децата му да не попадат на такива изверги.
    Господ да помага!

    19:05 15.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗНАЕМ !

    1 0 Отговор
    Стоян Тончев , явно не знаеш как се става магистрат .

    19:13 15.08.2026

  • 12 Правовата държава

    0 0 Отговор
    Наказателен кодекс на Република България е приет през 1968 година.

    Правовата държава - форма на държавно управление, при която върховенство има законът.
    Ако държавните органи и институции функционираха и спазват установения правен ред ще е безсмислено хората да се опитват да раздават правосъдие.

    Действащият Наказателен кодекс (НК) на Република България е изменян и допълван над 100 пъти от неговото приемане през 1968 година наса.
    По-лесно за политиците е да правят постоянни промени на парче. По-добре за обществото и правото е да се приеме нов, съвременен кодекс, но цената за това е огромен труд, време и политическа воля.

    19:53 15.08.2026