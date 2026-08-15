Стоян Тончев: В правовата държава никой не трябва да е едновременно обвинител, съдия и палач

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Лицата, обвинени за жестокото убийство на младия мъж в Пловдив, при доказване на вината им по несъмнен начин, трябва да понесат наказание, съответстващо на изключителната тежест на извършеното деяние.

И тук държа да подчертая нещо изключително важно - жертвата не е доказан педофил! В правовата държава никой няма право сам да произнася присъди, още по-малко да се превръща едновременно в обвинител, съдия и палач. Вината се установява единствено от съда, с влязла в сила присъда.

Ако бъдат доказани публично огласените обстоятелства за начина на извършване на убийството, за причинените страдания на жертвата, както и за заснемането и разпространяването на видеозапис, тогава обществото има пълното право да постави въпроса - дали действащият Наказателен кодекс предвижда адекватна санкция за подобни престъпления.

В момента българското наказателно право предвижда специален, по-благоприятен режим за непълнолетните извършители, включително задължително редуциране на наказанията, които за пълнолетен извършител биха могли да бъдат доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Според мен този въпрос вече трябва да бъде поставен пред Народното събрание - сега!

При изключително тежки умишлени престъпления против личността, извършени от непълнолетни, които са били способни да разбират свойството и значението на постъпките си и да ръководят поведението си, законодателят трябва да обсъди възможността съдът да не бъде автоматично обвързан от сегашната редукция на наказанието.

Не призовавам за автоматични присъди. Призовавам съдът да разполага с възможност, при строго определени и изключителни случаи, след индивидуална преценка на личността на извършителя, степента на обществена опасност, начина на извършване и всички доказателства по делото, да може да наложи и най-тежкото предвидено от закона наказание.

Затова призовавам народните представители от управляващата ПП “Прогресивна България” в най-кратък срок да подготвят Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и да поискат свикване на извънредно заседание на Народното събрание. Да си прекъснат лятната ваканция, защото става въпрос за отнет човешки живот и защото агресията и насилието от непълнолетни в България продължава и след този случай!

Разполагат с необходимото парламентарно мнозинство и няма причина този въпрос да бъде отлаган. Освен ако толерират този вид престъпление и искат убийците да се разминат с леки наказания! А и съм убеден, че при добре аргументиран и юридически прецизен законопроект подкрепа ще бъде намерена и сред останалите парламентарни групи.

Топката е във Вашите ръце, г-н Румен Радев!

Когато обществото е изправено пред случай на толкова тежко насилие, политическият отговор не трябва да бъде изместван към медийни сензации и спорове за паметници. Той трябва да бъде институционален, законодателен и отговорен. На нужната висота.

За какви паметници говорим, когато пред нас стои въпросът дали законът е достатъчно справедлив, спрямо едни от най-тежките престъпления срещу човешкия живот, и когато непълнолетни зверове убиват?

Политикът трябва да осмисля всяка своя дума и да предвижда обществените последици от нея. Особено когато става дума за убийство, за човешки живот и за чувството за справедливост на цялото общество.

Промени в Наказателния кодекс. Това е дебатът, който трябва да започне. Сега!

И възможност за доживотен затвор и за непълнолетни извършители - само в изключително тежки, изрично определени от закона случаи, при доказана вина и след индивидуална преценка на съда.

Защото възрастта трябва да бъде фактор при определянето на наказанието, но не бива сама по себе си да се превръща в абсолютна преграда пред справедливостта.