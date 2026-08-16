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Мая Манолова: Надценки от 80% до 130%. Да не стане зимата на нашето недоволство

Мая Манолова: Надценки от 80% до 130%. Да не стане зимата на нашето недоволство

16 Август, 2026 14:04 1 735 50

  • мая манолова-
  • поскъпване-
  • спекула-
  • търговски вериги

На практика „Кошницата с грижа“ се оказа празна

Мая Манолова: Надценки от 80% до 130%. Да не стане зимата на нашето недоволство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма как да е справедлива цената в търговските вериги, при положение че официално контролните органи заявиха, че става дума за надценки от порядъка на 80% до 130%. Няма как да говорим за справедливи цени, при положение че „Евростат“ обяви, че в България млечните продукти са най-скъпи. Няма как да смятаме, че цените са справедливи, при положение че една и съща стока, една и съща марка, един и същи бранд в една и съща верига в София е на много по-висока цена, отколкото във Виена, Берлин или Амстердам“.

Това коментира в „Тази неделя“ по бТВ Мая Манолова, бивш омбудсман и депутат, лидер на "Изправи се, БГ".

„Тоест ясно е, че се злоупотребява с потребителите, че има спекулативно раздуване на цените и няма българин, който в момента да смята, че цените в магазините са справедливи. Същото е и при услугите, същото е при лекарствата, същото е при горивата, ако щете, същото е и при битовите сметки. Но най-големият проблем безспорно е с цените на храните, защото това са нещата, които всяко българско семейство пазарува всеки ден“, посочи тя.

„Предстои зима и нещата ще станат още по-сериозни. Да не стане зимата на нашето недоволство, ако цените продължават да летят нагоре. Защото чувството за поскъпване на живота и за обедняване наистина е повсеместно, особено след влизането на еврото в България.

„Кошницата с грижа“ беше една добра идея, но нейната реализация я показа пред хората като една куха мярка. На практика „Кошницата с грижа“ се оказа празна. И то е заради подигравателното и арогантно отношение на търговските вериги към потребителите“, коментира Мая Манолова.

„Те се подиграха и с гражданите, и с намеренията на правителството по този начин да регулира цените. Сега няма какво да си говорим. Самият факт, че в кошницата попадна например млечнокисел продукт вместо кисело мляко и продукт за мазане вместо маргарин, е достатъчно показателен.

И числата, на всичкото отгоре. Така най-безцеремонно търговските вериги... Една от тях се опита да си направи реклама с „Кошницата с грижа“, като тези дни обяви, че, видите ли, за два месеца 6 милиона продукта били продадени от тези в „Кошницата с грижа“. И от тези 6 милиона продукта, забележете - 3 милиона са захар“, отбеляза Мая Манолова.

„Останалите, повечето от тях, са под 1 евро. Тоест 6 милиона продукта са продадени през „Кошницата с грижа“, което е 3% от оборота за два месеца на тази търговска верига. Тоест на практика видяхме, че „Кошницата с грижа“ не доведе до никаква положителна промяна“, заяви тя.

„Справедливата стойност, определянето на справедлива стойност, е първата мярка, първата реална мярка на държавата за контрол на цените. До момента никое предишно правителство не направи абсолютно нищо, ама нищо, нищо, за да попречи на спекулата по отношение на българските граждани.

Това е първата мярка. Държавата се ангажира, методиката излезе, мисля, че на 3 август, и ние можем да видим по какъв начин ще се определя справедливата цена.

Сега, това не е таван, не е лимитирана крайна стойност на основни хранителни продукти, но е една референтна стойност, един показател за това каква би следвало да бъде цената на основни хранителни продукти на щандовете в търговските вериги“, коментира Мая Манолова.

И от друга страна, това не е просто поредната информационна кампания, че, видите ли, те продават по-скъпо, отколкото би следвало, защото е предвидено в случаите, в които има значителни отклонения — такъв е изразът, от справедливата стойност, да следват проверки, ще има контрол и след тези проверки ще има санкции. И тук дали ще сработи справедливата стойност като мярка за овладяване на цените, зависи изцяло от контролните органи“, заяви още бившият омбудсман.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дур

    30 15 Отговор
    Капитализма е система на упадък и разруха, на лишения и мизерия за 80% от хората. Има ли капитализъм има и малка част много богати и големи маси от бедняци.
    14:03 16.08.2026

    Коментиран от #15, #16, #39

    14:06 16.08.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    21 6 Отговор
    Майчето с възрастта става все по-секси...😍

    14:09 16.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    16 4 Отговор
    българина яде много и е дебел, коли кара.
    трябва и високо ддс на храните, горивата

    за гуведата само камшик и хомот по чорапски

    14:10 16.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    36 4 Отговор
    С приемането на еврото откраднаха половината спестявания на българите но това не ги ядосва.

    Коментиран от #6, #17

    14:13 16.08.2026

  • 5 Закон за еврото

    25 0 Отговор
    Не проработи!

    14:22 16.08.2026

  • 6 Батка

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И за парите от валутния борд нещо оглушително се мълчи...

    14:23 16.08.2026

  • 7 Никакво недоволство няма да има

    26 0 Отговор
    Племето е робско, цели 800 години!

    Коментиран от #10

    14:23 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Еврото ни съсипа

    23 7 Отговор
    Европа е нацистки коптор

    14:28 16.08.2026

  • 10 много народи

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Никакво недоволство няма да има":

    по света имат робско минало от много години, но нито се позовават на това, нито се оправдават, а си търсят верния път. Стига с това! И нали ви се каза от жълтопаветниците, че не е било робство, а ПРИСЪСТВИЕ.

    Но това не е по темата, която поставя Мая Манолова. Тя си кара по схемата - ето нарушения, ще протестираме до дупка. Но не си задава въпрос ТЯ САМАТА какво успя да направи през некраткия си политически път! Само като омбудсман беше добра, а там Я СЛОЖИ борисов, за да си има капия при БСП.

    Преди малко една жена от властта бодрячески отговаряше по БНР, че няма да има инфлация по време на Евровизия 2027, защото пазарът си казва думата. Кога си я казва и кага не - не се наемат да разсъждават такива боравещи с инфлацията.

    14:29 16.08.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    3 4 Отговор
    На вашето няма да е !
    На нашето ЩЕ ДА Е !!!
    Последната есен на комунизма.

    14:30 16.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Янко

    18 0 Отговор
    Дали друг народ щеше да търпи и купува стоки с 80-130% надценки.Но англичанина е казал навремето след като е обиколил света че по п.рост народ от българите не е виждал.

    Коментиран от #41

    14:32 16.08.2026

  • 14 кошница стрижа

    10 1 Отговор
    Даже Мая Манолова, възхищавайки се от радевото вице Йотова, се възмущава от политиката им относно цените.
    При картели и монополни търговски вериги цената не може да е справедлива, когато е монополна цена.
    Справедлива е само оная цена, при която стоката доброволно е избрана и напълно се реализира на пазара без изтекли срокове на годност.

    14:33 16.08.2026

  • 15 Това са 80%

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дур":

    от хората, наречени дебили от проф. Иво Христов, идеолог на комунизма. Българската поговорка в случая е: Каквото изчука - изпука. Има такива дори с вечни борчове - пукат повече отколкото изчукват. Това са бедните у нас и по света, просто са орисани да са бедни. В една капиталистическа страна имало учител математик който бил обичан от учениците си защото говорел с тях по всички теми. Децата били на бедни и богати семейства което създавало доста напрежение в класа. Веднъж те политали учителя: знаем, че има социалистически държави където няма бедни и богати, не може ли и у нас да стане така?

    Коментиран от #23, #36, #45

    14:35 16.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Какви спестения

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Повечето живеем от заплата до заплата.

    Коментиран от #48

    14:37 16.08.2026

  • 18 Ти Мая

    13 6 Отговор
    Която подкрепяше мунчо Крадев боташов винаги сега говориш за "зима на масово недоволство". Не недоволство а мунчо ще бъде рaзчлeнeн. Помните ли слогана му преди 4 месеца- "Знаем ,можем и ще успеем". Битка с олигархията и инфлацията. За 4 месеца вдигна ток,вода,топло -енергия ,винетки ,сега цигари и за 4 месеца хранителни продукти с 15% нагоре. В същото време червената му крадлива олигархия която му купи изборите открадна милиарди от народа а за гласувалите за мунчо един ръбест и чепат.

    Коментиран от #20

    14:37 16.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ако наричаш така

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "Ти Мая":

    Достойният генерал от ВВС и 9 години президент, как ли наричаш двамата дебеланковци, крали и правили схеми толкова години???? Хайде сподели! Или участваш в схемите и ти се разваля рахата сега?

    Коментиран от #25, #33

    14:39 16.08.2026

  • 21 Риванола

    6 3 Отговор
    Още при първата инфлация беше със 70% надценка.
    Тая да не реве, че сега е станало скъпо.

    14:39 16.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Продължение

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Това са 80%":

    Добре, казал учителя, утре имаме контролно и ще напиша на всеки средно-аритметичната оценка от контролното. Средната била 5 и той наистина на всеки написал мн. добър(5). Отличницците не били доволни, а тия с двойки и тройки най-много се радвали. На следващото контролно отличниците не се старали и средната оценка била Добър(4). Този път се ядосали и петоркаджиите и на третото кнтролно всички имали среден(3). На последното контролно никой не се подготвил защото всички очаквали (3) дори без да са писали нещо. Средната оценка била слаб(2).

    14:44 16.08.2026

  • 24 Нерито

    8 2 Отговор
    Мая Ма, пак си в грешка, всичко в България и вериги е... 200% надценка!
    Ще има цена на изритването през късната есен! Справедливата цена, ама с празната кошница!!! Рундьо вече знае за капана!
    Ще си посипва главата с пепел, ама късно!!!

    14:46 16.08.2026

  • 25 Лyд ли си или пиян

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "ако наричаш така":

    Какъв "достоен генерал" с вид на тракторист от 70-те години на миналия век ограбил държавата заедно с олигарсите си?

    Коментиран от #29

    14:51 16.08.2026

  • 26 Юрошитът

    5 0 Отговор
    причини СТО процента повишение на цени. Имотни балони. Безобразно повишение от 2020 г. на ток, подгряване на вода, студена вода, мобилни, парно, СИ 30%, счетоводни фирми 40% повишение. Лекарствата са с по-високи цени с 200% от Гърция. За да ни набутат фалшифицираха инфлация и дефицит.
    В Гърция фалшификаторите бяха вкарани в затворите, след като Евростат призна за фалшифицираните данни. В Територията Евростат призна на стр. ЕС, че българите са фалшифицирали данни дефицит, осъдени няма.. 2025 зимата сметки за ток януари 400 лв.
    Унищожиха Конституция, граници и национална парична единица.
    Престъпниците са в НС.
    Ужасяващи данни излизат за безводието и безхаберието на МОСВ.
    От над 9 милиона в момента сме 5.5 милиона.
    Унищожиха ни.

    14:51 16.08.2026

  • 27 Анонимен

    4 1 Отговор
    През зимата съм решил да се преместя на село. Направих си зимнина, сега си чистя двора от стари дървета, оказа се, че ще имам дърва за две години. Поне къщата да не стои празна и да не си давам парите само за ток и боклуци от магазините. Тъкмо изкарват сега и пиперчето, започвам да купувам и да пека, 80 цента е на килограм на пазара. Който само стои в панелката и чака нещо да се случи, имам лоши новини, ще дочака още по-голяма мизерия.

    Коментиран от #31

    14:52 16.08.2026

  • 28 Лена

    3 0 Отговор
    Това което изпращат забегналите в чужбина, вече е равно на БВП на България
    ... за една година!!!
    Там намират всичко от което страната ни се нуждае, производство, икономика бизнес, живот и управление и вяра в бъдещето! Защо ли не затворите тотално държавата? Всичко е расипия, кражби и корупция!!!

    Коментиран от #32

    14:55 16.08.2026

  • 29 а ти колко си У РЕД?

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Лyд ли си или пиян":

    Онези от опозицията пожарникари, мафиоти и всякакви нискочели КОЛКО красиви ти изглеждат? За първи път някой поставя под въпрос въниността на Радев. ЯВОНО ЗАЩО. Идеалите за физическа красота са мечо ту-туу и шиши магнитски плюс доста от жълтопаветните. Нямам никакво съмнение, че ти си неземен красавец/красавица.

    14:56 16.08.2026

  • 30 Анонимен

    5 2 Отговор
    РАДЕВ назначи съпруга и бкп на много сладка печеливша позиция ДА ЖИВЕЕ БКП

    14:56 16.08.2026

  • 31 Кви панелки

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Те гонят тебе бе Смех

    Коментиран от #35

    14:57 16.08.2026

  • 32 Лено Офффцо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Лена":

    БВТ е 50 милиарда евро,ти добре ли си да не си пасла канабис или те е перкал някой дрогиран Курт.

    14:59 16.08.2026

  • 33 в действителност

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "ако наричаш така":

    Радев не се срива. Срива се политическият модел, който той победи.

    Няма данни Радев да е обещавал да ни заведе в рая. Кой ти го каза - боко мутрата? Мечо ту-туу и другият дебеланчо газ пи-та-ят от унищожителната загуба и сега нищо друго не им остава освен да влязат в своя стил „крадецът вика дръжте крадеца“. И те, милите си мислят, че са УБЕДИТЕЛИНИ. Не са - СМЕШНИ са с критиката към ПБ и Радев. И това го вижда ЦЯЛА народ. Затова и расте популярността им. Сега-засега бие само четири пъти гробарите по одобрение. Боко не можеше и да мечтае за това при все купуваните гласове дори откровено от ЖИПКАТА с нашите пари.

    15:01 16.08.2026

  • 34 Фактите

    6 1 Отговор
    За 100 дни мунчо на власт -
    Оценката на опозицията от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за първите 100 на кабинета "Радев" е пълен провал. Според ПП правителството не само не е елеминирало олигархията, а е напълнил властта със службогонци. ДБ напомня, че гражданите не са гласували за нов управител на старата система, а да бъде променена, коетоне се случва. Вместо това герберските калинки станаха прогресивни копринки.

    За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е „елиминирал олигархията“ в политическата власт, като напълни властта със службогонци от стария политически модел, заявават от ПП и дават конкретни примери.

    15:01 16.08.2026

  • 35 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кви панелки":

    Глупчо, напъни си малко безполезната глава и може и да разбереш нещо.

    15:03 16.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Коста

    2 0 Отговор
    А в това време съседна Гърция сваля цените на основните стоки. И те са комунисти а?

    15:05 16.08.2026

  • 38 Някой

    4 1 Отговор
    И Мая Манолова, и Румен Радев са рожби на едно и също зло - БКП=БСП.

    Кога на българите ще им дойде акъла?

    Коментиран от #44

    15:06 16.08.2026

  • 39 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дур":

    Същото беще и при Тодор Живкжв: "имаше малка част много богати номенклатурчици и големи маси от бедняци"

    Всичките "из"-ми са зло и капитализъм, и комунизъм, и социализъм. Чавечеството е в задънената улица на "из"-мите.

    15:10 16.08.2026

  • 40 Не влиза

    0 0 Отговор
    Българи, украйнци и руснаци в златем милиард.

    15:13 16.08.2026

  • 41 Весело

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Янко":

    Защото англичанина като е обикалял света, е пропуснял Москва.

    15:15 16.08.2026

  • 42 Манолова,

    3 0 Отговор
    нямаш причина да ревеш, твоя пухльо добре захлебвате. С нето умирисахте студиата, а се присламчихте към рундьо. Безсрамница!

    15:18 16.08.2026

  • 43 Елита живее на друга планета

    5 0 Отговор
    Пандемията доказа, че елитите възприемат обикновените хора като мъртъв товар.

    15:19 16.08.2026

  • 44 От 1991-година

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Някой":

    Всички президенти еднакви.

    15:21 16.08.2026

  • 45 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Това са 80%":

    Не са социалистически, а са социални държавите, пример Норвегия, Финландия ...

    И в тези социални държава има богати, няма държава в която да няма богати. Няма държава, която да си няма крал или президент, или емир, или аятолах... или министри. Няма беден крал, президент, министър ...

    15:23 16.08.2026

  • 46 Г€Н€РАЛ Д€$И

    4 0 Отговор
    Я ДА МЪЛЧИШ Н€БЛАГОДАРНИЦ€, моят р"ум€н" НАЗНАЧИ твоят "ан г€л" най д€ нов
    НА ХРАНИЛКАТА В "КИНТ€К$"....!

    15:26 16.08.2026

  • 47 Румен

    2 0 Отговор
    Мая и ти ли ?

    15:35 16.08.2026

  • 48 Язе

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Какви спестения":

    Добре де. Това е въпрос на манталитет и планиране. Колегите, с моята заплата, чакат нетърпеливо на банкомата, на датата на заплата. А аз, съм игнорирал(по невнимание)съобщението за превод и разбрах седмица по-късно. Без да се отрази на разходите ми. Айде кажи ми, как за един, 1000€(примерно) стигат, а за друг - мисия невъзможна. Не винаги е виновен друг.Ниска финансова култура. А иначе, сравнявах цените в Лидл, преди година и сега. Ами х2 са.

    15:39 16.08.2026

  • 49 Новият закон ще важи

    0 0 Отговор
    Новият закон ще важи само за някои ХранИ, а не за всички стоки в БГ.

    15:46 16.08.2026

  • 50 Знайко

    1 0 Отговор
    "Надценки от 80% до 130%."

    Майо Ма, голяма част от тази надценка отива в държавата, а не в бизнеса, в този държавен рекет влизат надценки за
    + 20%ДДС
    + 22% пенсионна осигуовка
    + 8% здравна осигуровка
    +10% данък доход
    + акциз
    + още много други данъци и такси

    Няма как бизнесмените да плащат на държавята половината от осигуровките на работниците + още 20% ДДС + ... И надценката да е ниска, математиката не излиза.

    България ще се оправи, когато бъргарите проумеят, че досегашните ппедисенти, депутати и министри са виномни за всичко.

    Промяната/бандата/ на фатмака Румен, е все от бивши бесепари, гербаджии, чалгари ...
    "Вълка козината си вени, но не и нрава."

    Ама деб... не могат да проумеят, че големият ПРОБЛЕМ е бг държавата. А бг държавата тава сме ние българите. Проблема сме всички, Мая Манолова е част от проблемите, а не от решенията.

    15:57 16.08.2026

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