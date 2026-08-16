Мая Манолова: Надценки от 80% до 130%. Да не стане зимата на нашето недоволство

„Няма как да е справедлива цената в търговските вериги, при положение че официално контролните органи заявиха, че става дума за надценки от порядъка на 80% до 130%. Няма как да говорим за справедливи цени, при положение че „Евростат“ обяви, че в България млечните продукти са най-скъпи. Няма как да смятаме, че цените са справедливи, при положение че една и съща стока, една и съща марка, един и същи бранд в една и съща верига в София е на много по-висока цена, отколкото във Виена, Берлин или Амстердам“.

Това коментира в „Тази неделя“ по бТВ Мая Манолова, бивш омбудсман и депутат, лидер на "Изправи се, БГ".

„Тоест ясно е, че се злоупотребява с потребителите, че има спекулативно раздуване на цените и няма българин, който в момента да смята, че цените в магазините са справедливи. Същото е и при услугите, същото е при лекарствата, същото е при горивата, ако щете, същото е и при битовите сметки. Но най-големият проблем безспорно е с цените на храните, защото това са нещата, които всяко българско семейство пазарува всеки ден“, посочи тя.

„Предстои зима и нещата ще станат още по-сериозни. Да не стане зимата на нашето недоволство, ако цените продължават да летят нагоре. Защото чувството за поскъпване на живота и за обедняване наистина е повсеместно, особено след влизането на еврото в България.

„Кошницата с грижа“ беше една добра идея, но нейната реализация я показа пред хората като една куха мярка. На практика „Кошницата с грижа“ се оказа празна. И то е заради подигравателното и арогантно отношение на търговските вериги към потребителите“, коментира Мая Манолова.

„Те се подиграха и с гражданите, и с намеренията на правителството по този начин да регулира цените. Сега няма какво да си говорим. Самият факт, че в кошницата попадна например млечнокисел продукт вместо кисело мляко и продукт за мазане вместо маргарин, е достатъчно показателен.

И числата, на всичкото отгоре. Така най-безцеремонно търговските вериги... Една от тях се опита да си направи реклама с „Кошницата с грижа“, като тези дни обяви, че, видите ли, за два месеца 6 милиона продукта били продадени от тези в „Кошницата с грижа“. И от тези 6 милиона продукта, забележете - 3 милиона са захар“, отбеляза Мая Манолова.

„Останалите, повечето от тях, са под 1 евро. Тоест 6 милиона продукта са продадени през „Кошницата с грижа“, което е 3% от оборота за два месеца на тази търговска верига. Тоест на практика видяхме, че „Кошницата с грижа“ не доведе до никаква положителна промяна“, заяви тя.

„Справедливата стойност, определянето на справедлива стойност, е първата мярка, първата реална мярка на държавата за контрол на цените. До момента никое предишно правителство не направи абсолютно нищо, ама нищо, нищо, за да попречи на спекулата по отношение на българските граждани.

Това е първата мярка. Държавата се ангажира, методиката излезе, мисля, че на 3 август, и ние можем да видим по какъв начин ще се определя справедливата цена.

Сега, това не е таван, не е лимитирана крайна стойност на основни хранителни продукти, но е една референтна стойност, един показател за това каква би следвало да бъде цената на основни хранителни продукти на щандовете в търговските вериги“, коментира Мая Манолова.

„И от друга страна, това не е просто поредната информационна кампания, че, видите ли, те продават по-скъпо, отколкото би следвало, защото е предвидено в случаите, в които има значителни отклонения — такъв е изразът, от справедливата стойност, да следват проверки, ще има контрол и след тези проверки ще има санкции. И тук дали ще сработи справедливата стойност като мярка за овладяване на цените, зависи изцяло от контролните органи“, заяви още бившият омбудсман.