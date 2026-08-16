Мая Манолова: Надценки от 80% до 130%. Да не стане зимата на нашето недоволство

„Няма как да е справедлива цената в търговските вериги, при положение че официално контролните органи заявиха, че става дума за надценки от порядъка на 80% до 130%. Няма как да говорим за справедливи цени, при положение че „Евростат“ обяви, че в България млечните продукти са най-скъпи. Няма как да смятаме, че цените са справедливи, при положение че една и съща стока, една и съща марка, един и същи бранд в една и съща верига в София е на много по-висока цена, отколкото във Виена, Берлин или Амстердам“.
Това коментира в „Тази неделя“ по бТВ Мая Манолова, бивш омбудсман и депутат, лидер на "Изправи се, БГ".
„Тоест ясно е, че се злоупотребява с потребителите, че има спекулативно раздуване на цените и няма българин, който в момента да смята, че цените в магазините са справедливи. Същото е и при услугите, същото е при лекарствата, същото е при горивата, ако щете, същото е и при битовите сметки. Но най-големият проблем безспорно е с цените на храните, защото това са нещата, които всяко българско семейство пазарува всеки ден“, посочи тя.
„Предстои зима и нещата ще станат още по-сериозни. Да не стане зимата на нашето недоволство, ако цените продължават да летят нагоре. Защото чувството за поскъпване на живота и за обедняване наистина е повсеместно, особено след влизането на еврото в България.
„Кошницата с грижа“ беше една добра идея, но нейната реализация я показа пред хората като една куха мярка. На практика „Кошницата с грижа“ се оказа празна. И то е заради подигравателното и арогантно отношение на търговските вериги към потребителите“, коментира Мая Манолова.
„Те се подиграха и с гражданите, и с намеренията на правителството по този начин да регулира цените. Сега няма какво да си говорим. Самият факт, че в кошницата попадна например млечнокисел продукт вместо кисело мляко и продукт за мазане вместо маргарин, е достатъчно показателен.
И числата, на всичкото отгоре. Така най-безцеремонно търговските вериги... Една от тях се опита да си направи реклама с „Кошницата с грижа“, като тези дни обяви, че, видите ли, за два месеца 6 милиона продукта били продадени от тези в „Кошницата с грижа“. И от тези 6 милиона продукта, забележете - 3 милиона са захар“, отбеляза Мая Манолова.
„Останалите, повечето от тях, са под 1 евро. Тоест 6 милиона продукта са продадени през „Кошницата с грижа“, което е 3% от оборота за два месеца на тази търговска верига. Тоест на практика видяхме, че „Кошницата с грижа“ не доведе до никаква положителна промяна“, заяви тя.
„Справедливата стойност, определянето на справедлива стойност, е първата мярка, първата реална мярка на държавата за контрол на цените. До момента никое предишно правителство не направи абсолютно нищо, ама нищо, нищо, за да попречи на спекулата по отношение на българските граждани.
Това е първата мярка. Държавата се ангажира, методиката излезе, мисля, че на 3 август, и ние можем да видим по какъв начин ще се определя справедливата цена.
Сега, това не е таван, не е лимитирана крайна стойност на основни хранителни продукти, но е една референтна стойност, един показател за това каква би следвало да бъде цената на основни хранителни продукти на щандовете в търговските вериги“, коментира Мая Манолова.
„И от друга страна, това не е просто поредната информационна кампания, че, видите ли, те продават по-скъпо, отколкото би следвало, защото е предвидено в случаите, в които има значителни отклонения — такъв е изразът, от справедливата стойност, да следват проверки, ще има контрол и след тези проверки ще има санкции. И тук дали ще сработи справедливата стойност като мярка за овладяване на цените, зависи изцяло от контролните органи“, заяви още бившият омбудсман.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дур
14:03 16.08.2026
Коментиран от #15, #16, #39
14:06 16.08.2026
2 Евгени от Алфапласт
14:09 16.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
трябва и високо ддс на храните, горивата
за гуведата само камшик и хомот по чорапски
14:10 16.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #17
14:13 16.08.2026
5 Закон за еврото
14:22 16.08.2026
6 Батка
До коментар #4 от "Последния Софиянец":И за парите от валутния борд нещо оглушително се мълчи...
14:23 16.08.2026
7 Никакво недоволство няма да има
Коментиран от #10
14:23 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Еврото ни съсипа
14:28 16.08.2026
10 много народи
До коментар #7 от "Никакво недоволство няма да има":по света имат робско минало от много години, но нито се позовават на това, нито се оправдават, а си търсят верния път. Стига с това! И нали ви се каза от жълтопаветниците, че не е било робство, а ПРИСЪСТВИЕ.
Но това не е по темата, която поставя Мая Манолова. Тя си кара по схемата - ето нарушения, ще протестираме до дупка. Но не си задава въпрос ТЯ САМАТА какво успя да направи през некраткия си политически път! Само като омбудсман беше добра, а там Я СЛОЖИ борисов, за да си има капия при БСП.
Преди малко една жена от властта бодрячески отговаряше по БНР, че няма да има инфлация по време на Евровизия 2027, защото пазарът си казва думата. Кога си я казва и кага не - не се наемат да разсъждават такива боравещи с инфлацията.
14:29 16.08.2026
11 АГАТ а Кристи
На нашето ЩЕ ДА Е !!!
Последната есен на комунизма.
14:30 16.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Янко
Коментиран от #41
14:32 16.08.2026
14 кошница стрижа
При картели и монополни търговски вериги цената не може да е справедлива, когато е монополна цена.
Справедлива е само оная цена, при която стоката доброволно е избрана и напълно се реализира на пазара без изтекли срокове на годност.
14:33 16.08.2026
15 Това са 80%
До коментар #1 от "Дур":от хората, наречени дебили от проф. Иво Христов, идеолог на комунизма. Българската поговорка в случая е: Каквото изчука - изпука. Има такива дори с вечни борчове - пукат повече отколкото изчукват. Това са бедните у нас и по света, просто са орисани да са бедни. В една капиталистическа страна имало учител математик който бил обичан от учениците си защото говорел с тях по всички теми. Децата били на бедни и богати семейства което създавало доста напрежение в класа. Веднъж те политали учителя: знаем, че има социалистически държави където няма бедни и богати, не може ли и у нас да стане така?
Коментиран от #23, #36, #45
14:35 16.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Какви спестения
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Повечето живеем от заплата до заплата.
Коментиран от #48
14:37 16.08.2026
18 Ти Мая
Коментиран от #20
14:37 16.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ако наричаш така
До коментар #18 от "Ти Мая":Достойният генерал от ВВС и 9 години президент, как ли наричаш двамата дебеланковци, крали и правили схеми толкова години???? Хайде сподели! Или участваш в схемите и ти се разваля рахата сега?
Коментиран от #25, #33
14:39 16.08.2026
21 Риванола
Тая да не реве, че сега е станало скъпо.
14:39 16.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Продължение
До коментар #15 от "Това са 80%":Добре, казал учителя, утре имаме контролно и ще напиша на всеки средно-аритметичната оценка от контролното. Средната била 5 и той наистина на всеки написал мн. добър(5). Отличницците не били доволни, а тия с двойки и тройки най-много се радвали. На следващото контролно отличниците не се старали и средната оценка била Добър(4). Този път се ядосали и петоркаджиите и на третото кнтролно всички имали среден(3). На последното контролно никой не се подготвил защото всички очаквали (3) дори без да са писали нещо. Средната оценка била слаб(2).
14:44 16.08.2026
24 Нерито
Ще има цена на изритването през късната есен! Справедливата цена, ама с празната кошница!!! Рундьо вече знае за капана!
Ще си посипва главата с пепел, ама късно!!!
14:46 16.08.2026
25 Лyд ли си или пиян
До коментар #20 от "ако наричаш така":Какъв "достоен генерал" с вид на тракторист от 70-те години на миналия век ограбил държавата заедно с олигарсите си?
Коментиран от #29
14:51 16.08.2026
26 Юрошитът
В Гърция фалшификаторите бяха вкарани в затворите, след като Евростат призна за фалшифицираните данни. В Територията Евростат призна на стр. ЕС, че българите са фалшифицирали данни дефицит, осъдени няма.. 2025 зимата сметки за ток януари 400 лв.
Унищожиха Конституция, граници и национална парична единица.
Престъпниците са в НС.
Ужасяващи данни излизат за безводието и безхаберието на МОСВ.
От над 9 милиона в момента сме 5.5 милиона.
Унищожиха ни.
14:51 16.08.2026
27 Анонимен
Коментиран от #31
14:52 16.08.2026
28 Лена
... за една година!!!
Там намират всичко от което страната ни се нуждае, производство, икономика бизнес, живот и управление и вяра в бъдещето! Защо ли не затворите тотално държавата? Всичко е расипия, кражби и корупция!!!
Коментиран от #32
14:55 16.08.2026
29 а ти колко си У РЕД?
До коментар #25 от "Лyд ли си или пиян":Онези от опозицията пожарникари, мафиоти и всякакви нискочели КОЛКО красиви ти изглеждат? За първи път някой поставя под въпрос въниността на Радев. ЯВОНО ЗАЩО. Идеалите за физическа красота са мечо ту-туу и шиши магнитски плюс доста от жълтопаветните. Нямам никакво съмнение, че ти си неземен красавец/красавица.
14:56 16.08.2026
30 Анонимен
14:56 16.08.2026
31 Кви панелки
До коментар #27 от "Анонимен":Те гонят тебе бе Смех
Коментиран от #35
14:57 16.08.2026
32 Лено Офффцо
До коментар #28 от "Лена":БВТ е 50 милиарда евро,ти добре ли си да не си пасла канабис или те е перкал някой дрогиран Курт.
14:59 16.08.2026
33 в действителност
До коментар #20 от "ако наричаш така":Радев не се срива. Срива се политическият модел, който той победи.
Няма данни Радев да е обещавал да ни заведе в рая. Кой ти го каза - боко мутрата? Мечо ту-туу и другият дебеланчо газ пи-та-ят от унищожителната загуба и сега нищо друго не им остава освен да влязат в своя стил „крадецът вика дръжте крадеца“. И те, милите си мислят, че са УБЕДИТЕЛИНИ. Не са - СМЕШНИ са с критиката към ПБ и Радев. И това го вижда ЦЯЛА народ. Затова и расте популярността им. Сега-засега бие само четири пъти гробарите по одобрение. Боко не можеше и да мечтае за това при все купуваните гласове дори откровено от ЖИПКАТА с нашите пари.
15:01 16.08.2026
34 Фактите
Оценката на опозицията от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за първите 100 на кабинета "Радев" е пълен провал. Според ПП правителството не само не е елеминирало олигархията, а е напълнил властта със службогонци. ДБ напомня, че гражданите не са гласували за нов управител на старата система, а да бъде променена, коетоне се случва. Вместо това герберските калинки станаха прогресивни копринки.
За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е „елиминирал олигархията“ в политическата власт, като напълни властта със службогонци от стария политически модел, заявават от ПП и дават конкретни примери.
15:01 16.08.2026
35 Анонимен
До коментар #31 от "Кви панелки":Глупчо, напъни си малко безполезната глава и може и да разбереш нещо.
15:03 16.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Коста
15:05 16.08.2026
38 Някой
Кога на българите ще им дойде акъла?
Коментиран от #44
15:06 16.08.2026
39 Някой
До коментар #1 от "Дур":Същото беще и при Тодор Живкжв: "имаше малка част много богати номенклатурчици и големи маси от бедняци"
Всичките "из"-ми са зло и капитализъм, и комунизъм, и социализъм. Чавечеството е в задънената улица на "из"-мите.
15:10 16.08.2026
40 Не влиза
15:13 16.08.2026
41 Весело
До коментар #13 от "Янко":Защото англичанина като е обикалял света, е пропуснял Москва.
15:15 16.08.2026
42 Манолова,
15:18 16.08.2026
43 Елита живее на друга планета
15:19 16.08.2026
44 От 1991-година
До коментар #38 от "Някой":Всички президенти еднакви.
15:21 16.08.2026
45 Някой
До коментар #15 от "Това са 80%":Не са социалистически, а са социални държавите, пример Норвегия, Финландия ...
И в тези социални държава има богати, няма държава в която да няма богати. Няма държава, която да си няма крал или президент, или емир, или аятолах... или министри. Няма беден крал, президент, министър ...
15:23 16.08.2026
46 Г€Н€РАЛ Д€$И
НА ХРАНИЛКАТА В "КИНТ€К$"....!
15:26 16.08.2026
47 Румен
15:35 16.08.2026
48 Язе
До коментар #17 от "Какви спестения":Добре де. Това е въпрос на манталитет и планиране. Колегите, с моята заплата, чакат нетърпеливо на банкомата, на датата на заплата. А аз, съм игнорирал(по невнимание)съобщението за превод и разбрах седмица по-късно. Без да се отрази на разходите ми. Айде кажи ми, как за един, 1000€(примерно) стигат, а за друг - мисия невъзможна. Не винаги е виновен друг.Ниска финансова култура. А иначе, сравнявах цените в Лидл, преди година и сега. Ами х2 са.
15:39 16.08.2026
49 Новият закон ще важи
15:46 16.08.2026
50 Знайко
Майо Ма, голяма част от тази надценка отива в държавата, а не в бизнеса, в този държавен рекет влизат надценки за
+ 20%ДДС
+ 22% пенсионна осигуовка
+ 8% здравна осигуровка
+10% данък доход
+ акциз
+ още много други данъци и такси
Няма как бизнесмените да плащат на държавята половината от осигуровките на работниците + още 20% ДДС + ... И надценката да е ниска, математиката не излиза.
България ще се оправи, когато бъргарите проумеят, че досегашните ппедисенти, депутати и министри са виномни за всичко.
Промяната/бандата/ на фатмака Румен, е все от бивши бесепари, гербаджии, чалгари ...
"Вълка козината си вени, но не и нрава."
Ама деб... не могат да проумеят, че големият ПРОБЛЕМ е бг държавата. А бг държавата тава сме ние българите. Проблема сме всички, Мая Манолова е част от проблемите, а не от решенията.
15:57 16.08.2026