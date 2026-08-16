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Доц. д-р Борислав Цеков: Застой по Брежневски

Доц. д-р Борислав Цеков: Застой по Брежневски

16 Август, 2026 14:00 1 468 49

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  • русофили

Пред България се задават тежки кризи заради това управление и за съжаление има вероятност да бъдат съживени мрачните спомени от жанвиденовите времена

Доц. д-р Борислав Цеков: Застой по Брежневски - 1
Снимка: БГНЕС
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управленска дезориентация, остър дефицит на компетентност и липса на адекватна визия за реалните проблеми на България и техните решения. Това демонстрираха управляващите през стоте дни след съставянето на кабинета "Радев".

Въпреки пълния политически и медиен комфорт, в който работят, те не показват потенциал да изпълнят своите предизборни обещания и да оправдаят очакванията, които целенасочено генерираха предизборно.

Свидетели сме на сто дни застой по Брежневски.

Напомнят на онази хумореска, в която безсмислено се набива крак по плаца от командира до другото дърво. Представената управленска програма е еклектичен сбироток от фейсбук "съображения" и мерки от типа "на когото, каквото му хрумне".

Потвърждава се и известната политическа аксиома на Цеков-Бернщайнер-Шмит, че колкото по-неспособно е едно управление да решава реалните проблеми на гражданите, толкова по-радикални идеи за промени в Конституцията предлага, за да имитира дейност.

Те не могат една "кошница с грижа" да осигурят по магазините както гръмко обещаваха на наивните избиратели, тръгнали Конституцията да променят.

Остро трябва да се критикува и лакейската линия в угода на Кремъл, заради която бяха и публично похвалени от "центъра" в Москва.

Пред България се задават тежки кризи заради това управление и за съжаление има вероятност да бъдат съживени мрачните спомени от жанвиденовите времена.

Добре че навремето успяхме да присъединим България към ЕС и НАТО, а пък предните управляващи въведоха единната европейска валута, които сега служат като политически и икономически борд и не позволяват да ни превърнат в евразийско гето.

Но България е обречена да изгуби още историческо време в този застой. Не съм оптимист.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    56 9 Отговор
    Оф и това НПО изпълзя от дупката си.

    Коментиран от #14

    14:03 16.08.2026

  • 2 Васил

    24 35 Отговор
    Ама излъганите овце какво са очаквали от един тъп фатмак който даже нямаше програма за управление????

    Коментиран от #47

    14:04 16.08.2026

  • 3 Остър дефицит на компетентност!

    31 9 Отговор
    Назначават се само калинки !

    Коментиран от #4

    14:05 16.08.2026

  • 4 Я вижте във ВУЗ-овете

    31 0 Отговор

    До коментар #3 от "Остър дефицит на компетентност!":

    пълно е с калинки!

    14:06 16.08.2026

  • 5 Сатана Z

    52 11 Отговор
    Какво знаеш ти бе,Цеков за застоя при Брежнев когато срещу две целувки Най Тодор ни осигуряваше суровини и технологии от СССР за една петилетка напред.Голем умник се извъди,пребоядисан червен гащник.

    Коментиран от #16

    14:06 16.08.2026

  • 6 Когато прочетете статията от днес

    37 6 Отговор
    " Иво Аръков получил със 100 000 евро по-малко за проектите си по ПВУ " вероятно ще разберете и ще ви стане кристално ясно каква пародия е България, каква бутафория е този ЕС и за какви глупости се харчат парите на данъкоплатците..

    14:12 16.08.2026

  • 7 нека да се знае

    44 10 Отговор
    Епохата на застоя, както наричат управлението ва Брежнев някои де факто за повечето граждани на СССР е най-хубавото време на страната. Построени милиони безплатни жилища, стабилна работа, стоки в магазините, спокойствие и предвидимост. Хората в бившата СССР изпитват абсолютна носталгия по тези времена. Така че Цековчето пак дъвче някакви евтини дъвки. Мазния зализен перчев нищо не разбира.

    14:13 16.08.2026

  • 8 Витя

    39 7 Отговор
    Видяхме колко е компетентен този идиот по царско време.Изпълзя от дупката и дава акъл.

    14:14 16.08.2026

  • 9 Пламен

    29 6 Отговор
    Нали еврото щеше да ни направи богати??

    14:16 16.08.2026

  • 10 Какви ни казва дефакто!

    19 2 Отговор
    Огромният бюджет за оръжия изтощават ресурсите на държавата. Ниска производителност ! Липсва стимул за труд и технологично обновление, което определено след известно време ще доведе до дефицит на стоки и за масово потребление.

    14:16 16.08.2026

  • 11 Този

    27 4 Отговор
    Тоя е много злобен. В кой клуб членува, че много е съмнителен. Сигурно още е заврян зет, ама се фукляви пред хората. Ама то няма кой да му вярва.

    14:16 16.08.2026

  • 12 Цола Драгойчева

    6 4 Отговор
    Ей кога ще се върне цоциализъмът,как хубаво си живеехме с бай Тодор и Джурката

    14:17 16.08.2026

  • 13 Сатана Z

    34 4 Отговор
    Осъжданият за злоупотреба с лични данни
    Доцент- доктор Цеков притежава Галъп" купена от купена от Райчев и Стойчев с пари от скрап.Лицето подвизаващо се ежеседмично тук,Първан Симеонов захлебва на хранилката директор в същата агенция .
    Нали се сещате с какви врътки се занимава Доцент доктор Цеков?

    Коментиран от #49

    14:17 16.08.2026

  • 14 нали нещо трябва да каже

    25 5 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    това същество и то "твърде укорително" към управлението на Радев, за да се бори с комплексите си, че е посредствена личност. Дори и името му не можем да започним камо ли негови значими идеи.
    Глупости на търкалета! Естествено е и никой не е обещавал безоблачни дни още от първия ден на управлението си. ВСИЧКО друго е от ЛУКАВОГО!

    Коментиран от #42

    14:18 16.08.2026

  • 15 Олеееее....

    5 2 Отговор
    Застой по Брежневски а не бурен растеж като при Сталин .....

    14:18 16.08.2026

  • 16 не може да бъде

    35 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Доц.д-.р Цеков е защитил докторат по дървена философия и той самият е изтъкнат дървен философ!?

    14:20 16.08.2026

  • 17 Алооо шамана?

    22 1 Отговор
    Как така " Пред България се задават тежки кризи..." ? Ще сринем и еврото ли ?

    14:20 16.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Песимизъм за Европа

    20 3 Отговор
    Белият дом публикува това, което Брюксел цензурира от десетилетие: Европа се е свила от 25% от световния БВП (за 1990 г.) до 14% днес, и се движи към „цивилизационно заличаване“ и ще бъде „неузнаваема след 20 години“ по сегашния си курс.
    Този анализ не идва от руското разузнаване. Нито от дисидентски анализатори. Вашингтон, в собствената си национална стратегия, отбелязва момента на смъртта. Трагедията на Европа – или по-скоро на ЕС, който е само относително малка част от Европа – не се състои в поражението ѝ от външна сила. Нейната трагедия се състои в доброволния ѝ ангажимент за самоунищожение, в бъркането на моралната суета със стратегия, самонараняването с принципи или аплодисментите на неоконсерваторите със суверенитет. 12 2025 National Security Strategy пдф

    14:22 16.08.2026

  • 21 Иван 1

    22 3 Отговор
    До цент хайде да спрете да го лансирате не става затова е до- цент .

    14:24 16.08.2026

  • 22 Фен

    6 13 Отговор
    Бе Радев, никога не е ставал за нещо. Ама и блатото, в което затъваме, е евроатлантическо, не е евразийско.

    14:30 16.08.2026

  • 23 Когато прочетете статията от днес

    11 3 Отговор
    " Иво Аръков получил със 100 000 евро по-малко за проектите си по ПВУ " вероятно ще разберете и ще ви стане кристално ясно каква пародия е България, каква бутафория е този ЕС и за какви глупости се харчат парите на данъкоплатците..

    14:30 16.08.2026

  • 24 Биби

    1 10 Отговор
    За сто деня Пембен уреди живота на десет поколения фатмета подир себе си! А кофтия матерял че мо плаща масрафа три поколения за напреде деа! Внетен ли сме?

    14:32 16.08.2026

  • 25 защо

    10 2 Отговор
    Явно, от коминтиралите, никой не се е запитал, какво аджаба е това. Ето малко информация:
    "Името на „аксиомата“: Съчетанието „Цеков-Бернщайнер-Шмит“ (понякога изписвано и като „Цеков-Бернщайнер-Смит“) е измислено съзнателно, за да звучи като тежко научно правило или фундаментална теорема от правото или икономиката, засилвайки сатиричния ефект."
    Ама освен сатиричния, да подсили и ... и аз незнам "Потвърждава се и известната политическа аксиома на Цеков-", всеки сам да преценява. ИЗВЕСТНАТА!!!
    Ти да видиш.

    14:34 16.08.2026

  • 26 Левски

    15 2 Отговор
    Тоя отдавна не го бяха показвали. Специалист по всичко. Цека, хубавите работи стават бавно. Защо не се кандидатираш за президент. Много ще ти отива.

    14:40 16.08.2026

  • 27 Специалист

    14 1 Отговор
    Този кога го пуснаха от дом за душевноболни. А дайте думата на някой умен човек

    14:42 16.08.2026

  • 28 Лост

    8 2 Отговор
    Цеката соло тъш.ка на Тръмп.Я да обясни за напредъка на Тръмп и гледал ли е филма"Има ли пилот в самолета".Не ,че самолетите са дошли.

    14:53 16.08.2026

  • 29 УжасТ

    11 1 Отговор
    Пореднияттурско-анг лийски лакей , който до вчера се е клел в комунизма . Нямат свършване , бе ! Итова нещо е назначено от евроатлантиците за ... " Доц. д-р" ???

    14:56 16.08.2026

  • 30 Дедо

    9 2 Отговор
    Доцента на ДъПъСъ и Пееффски

    Коментиран от #32

    14:58 16.08.2026

  • 31 Тая рошава пъпка

    6 2 Отговор
    Докога ще ни я слагате, като косъм в супата!

    14:59 16.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 НИЩО МУ НЯМА

    2 9 Отговор
    ТАКОВА НЕ КАДЪРНО ПРАВИТЕЛСТВО
    НЕ Е ИМАЛО ОТ ВРЕМЕТО НА
    ИМПЕРАТОР ТОДОР КОМИН...☝

    Коментиран от #37

    15:02 16.08.2026

  • 34 идиоти вън

    6 2 Отговор
    Видно е че някои си искат баце шиши и педроханци явно при тях име било добре но на България и българите не но на тях не им пука!!!!

    15:03 16.08.2026

  • 35 Хаха

    6 2 Отговор
    Продължаваме педофилията още не могат да проумеят,че вече никога няма да са на власт.

    15:05 16.08.2026

  • 36 А добро утро

    2 10 Отговор
    От пет годони ви говоря, че Фатмащината е Жанвиденовщина и ви чака КРАДЕВА ЗИМА.

    15:06 16.08.2026

  • 37 НИЩО МУ НЯМА

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "НИЩО МУ НЯМА":

    ....Теодор Комнин.....

    15:07 16.08.2026

  • 38 Не знам

    4 3 Отговор
    Защо му давате думата на тоз примат. Сигурно си плаща. Поне не му показвайте физиономията, че съм гнуслив.

    15:07 16.08.2026

  • 39 9689

    5 2 Отговор
    Този няма да го взема за инкасатор на тоалетна.

    15:08 16.08.2026

  • 40 Поправка

    4 2 Отговор
    Лошото е, че навремето набутаха България към ЕС и НАТО, а пък предните yes-управляващи въведоха единната европейска валута, които сега служат като политически и икономически борд и не позволяват да напуснем колониалното европейско гето.

    Но България е обречена да изгуби още историческо време в този евроробовладелски строй.

    15:15 16.08.2026

  • 41 цеко Бориславов

    4 1 Отговор
    Що не вземе този титан на мисълта и специалист по всичко,да се кандидатира за президент?
    Мажоритарен избор!
    Да видим колко гласа ще събере.

    15:19 16.08.2026

  • 42 Да не

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "нали нещо трябва да каже":

    забравяме, че купи сайта на Недялко/агенция ПИК/ ,разбира се с парите на Шиши.

    15:20 16.08.2026

  • 43 Тръгнал Цеков плаши еврозоната с Виденов

    4 2 Отговор
    Цековв, застоя беше при Боко и Делян- 15 години.Купихте ли си фабрика на 8 септемри -ПИК а?
    Заслужаваше си избора, на Радев.Каза мутри вън и го направи.Асвабади ни от Боко, Делян и Костя.

    15:27 16.08.2026

  • 44 Кака Нашева

    1 2 Отговор
    Този пуяк какъв се явява в случая ?

    15:27 16.08.2026

  • 45 стъргалото

    3 1 Отговор
    Да уточним,този когато Брежнев умира е бил на около 10 години.
    Може и да е пропуснал БНА
    Нека поне да не мисли,че аудиторията е на неговото интелектуално ниво. Не. Нашето ниво е по- високо.

    15:27 16.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    АЛООУ...МНОГО ТИ МИРИШАТ...КРАКАТА..

    15:34 16.08.2026

  • 48 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Тия болните от мъка, че летеца ги отнесе с мнозинство се чудят какво да изходят! Като ми говори за застой туй човече, да не би да ми казва, че преди Радев беше някакъв невиждан просперитет?! Нали именно заради застоя преди това , летеца получи пълно мнозинство бе, калъф!

    15:45 16.08.2026

  • 49 Да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Пеевски му купи Галъп, след като Цеков издържал изпита за подкупност!!!

    16:00 16.08.2026