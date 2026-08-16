Доц. д-р Борислав Цеков: Застой по Брежневски

Управленска дезориентация, остър дефицит на компетентност и липса на адекватна визия за реалните проблеми на България и техните решения. Това демонстрираха управляващите през стоте дни след съставянето на кабинета "Радев".
Въпреки пълния политически и медиен комфорт, в който работят, те не показват потенциал да изпълнят своите предизборни обещания и да оправдаят очакванията, които целенасочено генерираха предизборно.
Свидетели сме на сто дни застой по Брежневски.
Напомнят на онази хумореска, в която безсмислено се набива крак по плаца от командира до другото дърво. Представената управленска програма е еклектичен сбироток от фейсбук "съображения" и мерки от типа "на когото, каквото му хрумне".
Потвърждава се и известната политическа аксиома на Цеков-Бернщайнер-Шмит, че колкото по-неспособно е едно управление да решава реалните проблеми на гражданите, толкова по-радикални идеи за промени в Конституцията предлага, за да имитира дейност.
Те не могат една "кошница с грижа" да осигурят по магазините както гръмко обещаваха на наивните избиратели, тръгнали Конституцията да променят.
Остро трябва да се критикува и лакейската линия в угода на Кремъл, заради която бяха и публично похвалени от "центъра" в Москва.
Пред България се задават тежки кризи заради това управление и за съжаление има вероятност да бъдат съживени мрачните спомени от жанвиденовите времена.
Добре че навремето успяхме да присъединим България към ЕС и НАТО, а пък предните управляващи въведоха единната европейска валута, които сега служат като политически и икономически борд и не позволяват да ни превърнат в евразийско гето.
Но България е обречена да изгуби още историческо време в този застой. Не съм оптимист.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #14
14:03 16.08.2026
2 Васил
Коментиран от #47
14:04 16.08.2026
3 Остър дефицит на компетентност!
Коментиран от #4
14:05 16.08.2026
4 Я вижте във ВУЗ-овете
До коментар #3 от "Остър дефицит на компетентност!":пълно е с калинки!
14:06 16.08.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #16
14:06 16.08.2026
6 Когато прочетете статията от днес
14:12 16.08.2026
7 нека да се знае
14:13 16.08.2026
8 Витя
14:14 16.08.2026
9 Пламен
14:16 16.08.2026
10 Какви ни казва дефакто!
14:16 16.08.2026
11 Този
14:16 16.08.2026
12 Цола Драгойчева
14:17 16.08.2026
13 Сатана Z
Доцент- доктор Цеков притежава Галъп" купена от купена от Райчев и Стойчев с пари от скрап.Лицето подвизаващо се ежеседмично тук,Първан Симеонов захлебва на хранилката директор в същата агенция .
Нали се сещате с какви врътки се занимава Доцент доктор Цеков?
Коментиран от #49
14:17 16.08.2026
14 нали нещо трябва да каже
До коментар #1 от "пръц":това същество и то "твърде укорително" към управлението на Радев, за да се бори с комплексите си, че е посредствена личност. Дори и името му не можем да започним камо ли негови значими идеи.
Глупости на търкалета! Естествено е и никой не е обещавал безоблачни дни още от първия ден на управлението си. ВСИЧКО друго е от ЛУКАВОГО!
Коментиран от #42
14:18 16.08.2026
15 Олеееее....
14:18 16.08.2026
16 не може да бъде
До коментар #5 от "Сатана Z":Доц.д-.р Цеков е защитил докторат по дървена философия и той самият е изтъкнат дървен философ!?
14:20 16.08.2026
17 Алооо шамана?
14:20 16.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Песимизъм за Европа
Този анализ не идва от руското разузнаване. Нито от дисидентски анализатори. Вашингтон, в собствената си национална стратегия, отбелязва момента на смъртта. Трагедията на Европа – или по-скоро на ЕС, който е само относително малка част от Европа – не се състои в поражението ѝ от външна сила. Нейната трагедия се състои в доброволния ѝ ангажимент за самоунищожение, в бъркането на моралната суета със стратегия, самонараняването с принципи или аплодисментите на неоконсерваторите със суверенитет. 12 2025 National Security Strategy пдф
14:22 16.08.2026
21 Иван 1
14:24 16.08.2026
22 Фен
14:30 16.08.2026
23 Когато прочетете статията от днес
14:30 16.08.2026
24 Биби
14:32 16.08.2026
25 защо
"Името на „аксиомата“: Съчетанието „Цеков-Бернщайнер-Шмит“ (понякога изписвано и като „Цеков-Бернщайнер-Смит“) е измислено съзнателно, за да звучи като тежко научно правило или фундаментална теорема от правото или икономиката, засилвайки сатиричния ефект."
Ама освен сатиричния, да подсили и ... и аз незнам "Потвърждава се и известната политическа аксиома на Цеков-", всеки сам да преценява. ИЗВЕСТНАТА!!!
Ти да видиш.
14:34 16.08.2026
26 Левски
14:40 16.08.2026
27 Специалист
14:42 16.08.2026
28 Лост
14:53 16.08.2026
29 УжасТ
14:56 16.08.2026
30 Дедо
Коментиран от #32
14:58 16.08.2026
31 Тая рошава пъпка
14:59 16.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 НИЩО МУ НЯМА
НЕ Е ИМАЛО ОТ ВРЕМЕТО НА
ИМПЕРАТОР ТОДОР КОМИН...☝
Коментиран от #37
15:02 16.08.2026
34 идиоти вън
15:03 16.08.2026
35 Хаха
15:05 16.08.2026
36 А добро утро
15:06 16.08.2026
37 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #33 от "НИЩО МУ НЯМА":....Теодор Комнин.....
15:07 16.08.2026
38 Не знам
15:07 16.08.2026
39 9689
15:08 16.08.2026
40 Поправка
Но България е обречена да изгуби още историческо време в този евроробовладелски строй.
15:15 16.08.2026
41 цеко Бориславов
Мажоритарен избор!
Да видим колко гласа ще събере.
15:19 16.08.2026
42 Да не
До коментар #14 от "нали нещо трябва да каже":забравяме, че купи сайта на Недялко/агенция ПИК/ ,разбира се с парите на Шиши.
15:20 16.08.2026
43 Тръгнал Цеков плаши еврозоната с Виденов
Заслужаваше си избора, на Радев.Каза мутри вън и го направи.Асвабади ни от Боко, Делян и Костя.
15:27 16.08.2026
44 Кака Нашева
15:27 16.08.2026
45 стъргалото
Може и да е пропуснал БНА
Нека поне да не мисли,че аудиторията е на неговото интелектуално ниво. Не. Нашето ниво е по- високо.
15:27 16.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ганев
До коментар #2 от "Васил":АЛООУ...МНОГО ТИ МИРИШАТ...КРАКАТА..
15:34 16.08.2026
48 Лопата Орешник
15:45 16.08.2026
49 Да уточним
До коментар #13 от "Сатана Z":Пеевски му купи Галъп, след като Цеков издържал изпита за подкупност!!!
16:00 16.08.2026