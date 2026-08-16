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Мис България Радост Тодорова стана майка за втори път на Голяма Богородица (СНИМКИ)

Мис България Радост Тодорова стана майка за втори път на Голяма Богородица (СНИМКИ)

16 Август, 2026 14:27 1 000 5

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  • дете-
  • раждане-
  • георги костадинов

Щастливите родители са кръстили бебето Самуил

Мис България Радост Тодорова стана майка за втори път на Голяма Богородица (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейството на спортния директор на "Левски“ Георги Костадинов и красивата му съпруга Радостина Тодорова "Мис Вселена България 2015“ се увеличи с още един член навръх празничния 15 август, Голяма Богородица. На бял свят се появи вторият им син, когото щастливите родители кръстиха Самуил.

Раждането на бебето донесе огромна радост за баткото Георги, който преди дни отпразнува четвъртия си рожден ден и с нетърпение очакваше своето братче, пише Plovdiv24.bg. Радостина и новороденото се чувстват отлично, а Георги Костадинов определя събитието като най-голямата си победа.

През март 2025 г. двойката преживя мъчителен период, след като загуби близнаци в петия месец от бременността. Въпреки трагедията Радостина намери сили да говори публично за случилото се и определяше новата си бременност като най-голямата изненада, надежда и топлина.

Красавицата описва 2025 година като своя най-голям учител, научил я да освободи контрола и да живее с благодарност. Трагичният момент от миналото настъпил по време на рутинен ехографски преглед, последван от тежко мъртво раждане в продължение на 16 часа, което тя превръща в лична сила за ново начало.

Въпреки сериозните преживявания, Радостина запазва чувството си за хумор и споделя с усмивка, че гардеробът ѝ е силно отеснял и разполага с едва три удобни дрехи за ежедневието с децата. В момента тя се наслаждава пълноценно на моментите със семейството си, като първото ѝ майчинство започва през 2022 г. след преминаване през трудни репродуктивни процедури.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕЛЯ

    6 3 Отговор
    Да им е честито момченцето ! Красиво и интелигентно семейство, да са живи и здрави, много щастливи заедно !

    Коментиран от #2

    14:32 16.08.2026

  • 2 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕЛЯ":

    Диви селяндури примати , отвратителни селски физиономии , дете полуидиотче ....
    Облечени като изпаднали влашки цигани или палестински бежанци ....
    Ужас , семейство кретени ....и продължават да се размножават !!!?!!!

    15:03 16.08.2026

  • 3 Аз красавица

    2 0 Отговор
    не виждам ! Плебейски физиономии , тя със спусната коса , като за преди сън и всички в бяло се стъкмили..... А малкия гол с жилетка ?!

    Коментиран от #5

    15:19 16.08.2026

  • 4 Ние с гайдите

    1 1 Отговор
    Да са живи и здрави !

    15:26 16.08.2026

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аз красавица":

    А "големия " гол със сако ...!!!???!!!
    Пурко , гос-ин Пурко , " Господин за един ден".....

    15:56 16.08.2026