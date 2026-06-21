Владо Йончев: Краят на войната ще е най-кръвопролитен

Украйна нанесе мащабни удари в района на Москва, европейските лидери говорят за "отстъпваща Русия" – какви са възможните сюжети за развитието на войната, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Владо Йончев, главен редактор на "OFFNews".
Владо Йончев очертава три големи линии: военната ситуация, мотивацията на двете общества, и поведението на българската власт спрямо Русия и ЕС.
Военната динамика: "Украйна измисли нещо изключително важно"
Йончев описва как войната се променя след 2022 г. Русия дълго време е в настъпление, но Украйна компенсира липсата на "Пейтриът" чрез асиметрични удари с дронове:
Линията на съприкосновение
"Не е важна само линията на съприкосновение. Малко по-голям е контекстът. В един дълъг период – да кажем от октомври 2022-ра до края на миналата, 2025‑та година – Русия беше в настъпление и доста притискаше Украйна.
Нещо, на което Украйна по никакъв начин не може да отговори, са руските удари с балистични ракети. Причината, поради която не може да отговори, е, че няма достатъчно ракети "Пейтриът", които американците по някакъв начин не могат да доставят.
Украйна измисли нещо изключително важно – асиметрични удари с дронове, с които от една страна показва на Русия, че може да пренася войната на нейна територия. Дълго време западните партньори, най-вече САЩ, не ѝ доставяха ракети, с които тя може да удря в руския тил, но Украйна сама си ги направи. Или имаше забрани –"ще ви дадем такива и такива, ама не може да стреляте по Русия".
И от една страна сега Украйна може да удря много надълбоко и да влошава руската икономика – най-вече нефтопреработвателната, оръжейната промишленост и военно‑промишления комплекс. От друга страна, може да контролира логистични трасета.
Украйна унищожава камиони, мостове и логистика, което води до недостиг на всичко в руската армия – "хляб, вода, патрони". Когато ти си на фронта и чакаш някаква доставка – може да е хляб, може да е вода, може да са патрони, муниции, каквото и да е – и не дойде първият камион по график, не дойде вторият, защото е взривен, не дойде третият, не дойде четвъртият… В един момент просто свършват патроните. Свършва всичко. И или те пленяват, или се предаваш, или каквото и да е.
И в момента войната е изключително двуостра.
Голямата новина според него е първата в историята битка, спечелена от автономни роботи:
"Никой не ги управляваше… снабдени с изкуствен интелект… разгромиха руското подразделение."
Мотивацията: "От едната страна е Украйна – държава, която се грижи за хората, от другата – Русия - бедност"
Йончев прави контраст между Украйна и Русия. "Един от големите козове на Путин в тази война беше, че воюваха ниските слоеве на обществото. И покрайнините – само те усещаха тази война. Елитите, Москва, Петербург, най‑образованите и най‑богатите – те не усещаха. Мотивацията на руската армия е бедност – оскотели от бедност милиони руснаци."
Той подчертава огромните социални разлики:
"Основната част от населението на Русия живее в такава бедност, която ние не можем да си представим."
Възможният край на войната: "Реалният край ще бъде или във Варшава, или в Москва"
Йончев смята, че: "Руснаците вече усещат войната и голяма част от тях категорично не я приемат. Има няколко варианта оттук нататък. Ако Путин е достатъчно умен – нещо, в което аз не съм много убеден – той ще търси бързо замразяване на конфликта. Защото в момента Украйна е във възход, но от друга страна украинците не знаят колко дълго ще продължи този възход.
Но въпреки това, ако теглим една черта от началото на войната – все пак Русия има своите победи. Тя е завладяла територия, по-голяма от България, отнета от Украйна. Тоест Путин може да представи дори сегашното положение като някакъв тип победа и може би все още има ресурс да убеди обществото в това.
Другият вариант е той да продължи да търси първоначалната си цел – разгрома на Украйна. Но тогава нещата стават много несигурни. Защото всъщност победата във всяка една война не се решава толкова на фронтовата линия, колкото вътре в обществото. Кое общество ще издържи и кое ще рухне първо?
Руската икономика е пренапрегната. Украинската също е пренапрегната, но те не могат да отстъпят – иначе ще загубят държавата си. А руснаците – нищо няма да им се случи, ако отстъпят. Всъщност ще започнат да живеят по-добре.
И всички си дават сметка, че в момента цялото това напрежение, целият този страх – който неминуемо битува и за близките им на фронта, и за самите тях, защото вече украинските дронове достигат до тях – всъщност е безсмислен.
Тази война може да бъде прекратена. Русия пак ще си я има – ще си е там, където винаги е била. И всъщност ще е по‑богата и по-силна, отколкото е в момента. Защото няма всичките пари да отиват за войната.
Едно от обясненията защо не свършва тази война е – представете си какво ще стане, ако утре войната свърши. Какво ще се прави с тази едномилионна армия, която някак си трябва да се прибере – озверели хора, които са живели в окопи и с автомати? Според мен няма как… Трябва нещо да се измисли. И всъщност това, което е измислено, ще бъде изтребено в следващите седмици, в следващите месеци. Тази война ще стане много кръвопролитна в края си, за да може поне да не е толкова голяма масата от войници, които се прибират по домовете си. В края на войната са най-кръвопролитните сражения. Това ще е белегът.
България, Радев и "новият Орбан"
Ние многократно от Радев сме виждали тотално разминаване – едно говори към публиката в България, друго говори на европейските партньори, а за съвсем трето гласува.
Но дори и този номер да е минавал преди време за някакви дребни неща, този път е феноменален гаф. Европа много се напати със троянския кон Виктор Орбан, който блокираше редица решения, свързани с Русия, с цел да изнудва Европейския съюз.
Неговата схема беше ясна: "Аз ще наложа вето, а пък вие, за да го вдигна, отпуснете някакви пари. Или спрете проверките за не знам коя си кражба на европейски средства."
И европейците се научиха как да го заобикалят. Те още при избора на Радев подходиха със съмнението, че Радев е новият Орбан. Сега той го затвърди.
Най-вероятно, когато е формулирал гениалните си съждения, си е мислел колко хитро го е измислил – едно за българска публика, друго за европейска. Но това отекна изключително силно.
И посланието е, че той се опитва да подмени геостратегическия избор на България, геополитическия, и да ни вкара отново в руската орбита, и да ни извади от Европа.
Последиците от това изказване ще бъдат огромни. Европа не може да си позволи да не контролира този… да не "обязди" този троянски кон. А как го прави – сме виждали много пъти. Прави го с мека сила, с финансов натиск, със спиране на фондове, с процедури за контрол.
Тоест тази реплика ще ни струва изключително много в финансов план и ще ни струва в обединяване."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Брадър
Коментиран от #21, #22
10:40 21.06.2026
2 Мишел
10:41 21.06.2026
3 Пич
10:41 21.06.2026
4 Васил
Коментиран от #18
10:41 21.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тити на Кака
Коментиран от #27
10:43 21.06.2026
7 Да е ясно
10:43 21.06.2026
8 мишок
10:44 21.06.2026
9 Дон Цеци
Коментиран от #31
10:45 21.06.2026
10 Хасковски каунь
Ами украина се изтегля от Константиновка . Евакуира Крематорск. Не си е върнала нито един населен пункт. Убити 15:1.....
Ей, мушмуроци журналисти!
Коментиран от #13
10:45 21.06.2026
11 койдазнай
10:45 21.06.2026
12 Евгени от Алфапласт
10:46 21.06.2026
13 Мартин
До коментар #10 от "Хасковски каунь":Как е съотношението при генералите?Колко ватнишки генерали станаха на русенско варено?
Коментиран от #20
10:50 21.06.2026
14 Гост
10:51 21.06.2026
15 Минавам само да кажа
Приятна неделя на всички останали нормални хора!
10:52 21.06.2026
16 Дон Корлеоне
Коментиран от #19, #32
10:55 21.06.2026
17 Хи хи
10:55 21.06.2026
18 НПО Петрохан
До коментар #4 от "Васил":Разбираш ги тези работи.. и при теб ли така стана?
10:56 21.06.2026
19 Хи хи
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":Пусна го, и ти е пратил по него едно дронче да види кво правиш !!
10:56 21.06.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Мартин":Абе дай данни за украинските генерали?
С тази удари с Фабове- не ми казвай че няма.
10:58 21.06.2026
21 Дано
До коментар #1 от "Бай Брадър":скоро да свърши всичко, но няма да се учудя още 20 г. да върви тази война. Само трябва да се стегнем в ЕС. И ако почнат и тук да гърмят климатици, да не им обръщаме внимание.
10:59 21.06.2026
22 Тимур
До коментар #1 от "Бай Брадър":Не по-голям от теб
10:59 21.06.2026
23 Завърналите се От АФГАНИСТАН
Всички станаха Бандити
Наемни Убийци
Кримални Авторитети.
ОПГта . Бригади .
Руска Мафия .
Всекидневни Престрелки
Убийства .
Това ги чака Руснаците след Края и на
Тази Война.
Във Още по големи Мащаби
От това което беше през 90 те.
Русия ще бъде още много
Дълго
Бойно поле
Дори след края на Войната.
Путин хубаво се наигра .
Сега да му мислят Руските Нещастници.
Коментиран от #28
10:59 21.06.2026
24 Статията представя розовите сънища
Неосъзнавашти края на Е С а мечтаещи за края на Русия
11:02 21.06.2026
25 Другарят Радев
Той трябва да ютилизира тази 1 000 000 армия от фронтоваци, защото върнат ли се в Русия - я революция ще последва, я гражданска война. Това е огромна маса народ, които ще поискат да продължат да си получават по 300 000 рубли на месец и да стрелят и всички да ги е страх от тях.
На Путин му остава само едно - да ги праща в безмислени щурмове срещу Краматорск и Словянск, докато ВСУ ги избие и се превърнат на тор.
11:02 21.06.2026
26 хъхъ
11:03 21.06.2026
27 Тити
До коментар #6 от "Тити на Кака":Пиши на кака си да ти прати снимки от Мацква, ако имат изобщо интернет. Ама не от Мацква на дъното, а от столицата....
11:03 21.06.2026
28 Българофил
До коментар #23 от "Завърналите се От АФГАНИСТАН":Затова България не само не трябва да възстановява връзки с Русия, както приказва Радев, а да затвори границите си за руснаци за десет и повече години, защото ще плъзнат тук като хлебарки руските бандит-ветерани.
11:04 21.06.2026
29 Уникално
11:04 21.06.2026
30 Аз съм веган
11:04 21.06.2026
31 Хахахаха
До коментар #9 от "Дон Цеци":Не знам, кое имаш предвид да уплаши Русия? Щот руснаците са уплашени, висят с часове по бензиностанции, без да знаят дали ще могат да заредят. Във всеки град са подложени на удари. Та незнам, кое смяташ за Русия? Ако смяташ тупин за Русия, той ще воюва до последния руснак, той все пак е в бункер, няма как да го стигнат.
11:05 21.06.2026
32 Хахахаха
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":При следващите удари на ВСУ с дронове по масква, Орешника се пуска по сървърите на Телеграм!
11:06 21.06.2026