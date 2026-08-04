Денков поиска управляващите да покажат протокола, подписан от "Булгаргаз" и "Боташ" през юли

Депутатът от "Продължаваме промяната" Николай Денков поиска да види протокола, подписан от "Булгаргаз" и Боташ през месец юли, за да стане ясно кой, какво и в чий интерес е договорил.
В своята фейсбук страница той припомни думите на премиера Румен Радев, че Турция не е поискала нищо, когато се е съгласила да замрази договора за 15 месеца, информират от news.bg.
По думите му обаче с решение на Министерския съвет турска компания е получила 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел" в Черно море.
Денков посочва, че на фона на лъжите на управляващите ще е нужно нещо повече от медийна заявка, че не са спазарили енергийната независимост на България и националния интерес в полза на още една чужда държава. Според него това се прави, за да се "оправи" кашата с "Боташ", която те сами са забъркали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #7
20:28 04.08.2026
2 Шорт
20:30 04.08.2026
3 Анонимен
Коментиран от #28
20:34 04.08.2026
4 Овчар
20:34 04.08.2026
5 Помак
20:37 04.08.2026
6 мунчо обеща
Коментиран от #12
20:41 04.08.2026
7 Гошо
До коментар #1 от "Българин":Е ми навремето като руснаците ни бутаха в ръцете Южен поток ние си ги завряхме отзад Е сега затова преяден ихтибар на Ердоган и бакшиш
Коментиран от #13
20:43 04.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
Блок Хан Тервел се държи от Шел и OMW и решението за продажба на 33% на Турците си е корпоративно решение и Радев тук няма нищо общо.Мин.съвет регистрира сделката ,но ако откаже ще бъде БГ ще бъде съдена от ШЕЛ+ОМВ за пропуснати ползи.Турците откриха газ в Черно море ,а тия само тъпчат на едно място.В случая е 1на 0 за правителство.
20:43 04.08.2026
10 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #14
20:46 04.08.2026
11 Първо Дяков
Коментиран от #15
20:49 04.08.2026
12 Шорт
До коментар #6 от "мунчо обеща":Ко знаиш ти? Крим е руски! Проруски Натовци!😂
20:49 04.08.2026
13 Ей Смешко
До коментар #7 от "Гошо":Прочети пък за Южен поток ,какви бяха условията пълно дърво.Руснаците го строят ,той е транзитен за Сърби и натам.Бяха измислили някакви милиарди за строеж за да не плащат 20 г такси.Анадъмо,руски тръбата.
20:50 04.08.2026
14 Демек
До коментар #10 от "kоkорчо 💋🍌":Казваш за Про100 Киро!
20:50 04.08.2026
15 Денков
До коментар #11 от "Първо Дяков":Какво подписа с 0крайна? Кви са тия шопски имена!? Денко?
20:51 04.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сапунджиев
20:58 04.08.2026
20 Смях
21:01 04.08.2026
21 име
21:02 04.08.2026
22 Ба бааааа
21:06 04.08.2026
23 Дани
21:08 04.08.2026
24 Сзо
21:09 04.08.2026
25 БОЦ - ко
Еднакво плюта и от свой, и от ония...
21:10 04.08.2026
26 Котаракът Феликс
21:10 04.08.2026
27 До т.нар. Академик
21:18 04.08.2026
28 Много взе се пени
До коментар #3 от "Анонимен":Този отдавна забравен и с нищо добро не запомнен
Резили на кило важното е да върти колело на интриги с цел нищо правене че по лесно
Само да се бележи за още жив
21:19 04.08.2026
29 Зенко
Този Рундьо, Боташ ефенди, скоро ще прехвърли и България към Турция!
Само почакайте,, ще почне с Кърджали!
21:21 04.08.2026
30 Мфа
21:22 04.08.2026