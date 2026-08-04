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Денков поиска управляващите да покажат протокола, подписан от "Булгаргаз" и "Боташ" през юли

Денков поиска управляващите да покажат протокола, подписан от "Булгаргаз" и "Боташ" през юли

4 Август, 2026 20:26 727 30

  • николай денков-
  • протокол-
  • управляващи-
  • булгаргаз-
  • боташ

На фона на лъжите на управляващите ще е нужно нещо повече от медийна заявка, че не са спазарили енергийната независимост на България и националния интерес в полза на още една чужда държава, коментира депутатът от ПП

Денков поиска управляващите да покажат протокола, подписан от "Булгаргаз" и "Боташ" през юли - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от "Продължаваме промяната" Николай Денков поиска да види протокола, подписан от "Булгаргаз" и Боташ през месец юли, за да стане ясно кой, какво и в чий интерес е договорил.

В своята фейсбук страница той припомни думите на премиера Румен Радев, че Турция не е поискала нищо, когато се е съгласила да замрази договора за 15 месеца, информират от news.bg.

По думите му обаче с решение на Министерския съвет турска компания е получила 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел" в Черно море.

Денков посочва, че на фона на лъжите на управляващите ще е нужно нещо повече от медийна заявка, че не са спазарили енергийната независимост на България и националния интерес в полза на още една чужда държава. Според него това се прави, за да се "оправи" кашата с "Боташ", която те сами са забъркали.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    8 16 Отговор
    Ако не почитаме интересите на Ердоган, той ще ни накаже изключително жестоко! За това трябва ръцете да целуваме на Радев, че умее да зачита законните интереси на големите сили, без да създава скандали!

    Коментиран от #7

    20:28 04.08.2026

  • 2 Шорт

    12 3 Отговор
    Купуват Ботошлийте Прескъп американски газ. От руски произход! Комисионата за подписвачите на договора в офшорки!

    20:30 04.08.2026

  • 3 Анонимен

    12 10 Отговор
    То и до договора с Боташ нямаше изобщо да се стига, ако точно вие ПеПейци не бяхте спрели газта преди да изтече договора. Да не говорим, че много добре знаехте за Боташ, преди да се подпише, ама си мълчахте.

    Коментиран от #28

    20:34 04.08.2026

  • 4 Овчар

    6 7 Отговор
    Овцете нямат право да искат..! Слушат чобанина и това е..!

    20:34 04.08.2026

  • 5 Помак

    11 1 Отговор
    Да Йотова да покаже протоколите с боташ нали е претендент

    20:37 04.08.2026

  • 6 мунчо обеща

    15 2 Отговор
    че ако го изберат ще покаже как боташ е печеливш сега има пълно мнозинство КОГА????????

    Коментиран от #12

    20:41 04.08.2026

  • 7 Гошо

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Е ми навремето като руснаците ни бутаха в ръцете Южен поток ние си ги завряхме отзад Е сега затова преяден ихтибар на Ердоган и бакшиш

    Коментиран от #13

    20:43 04.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    6 6 Отговор
    По думите му обаче с решение на Министерския съвет турска компания е получила 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел" в Черно море.Тук Денков ЛЪЖЕ
    Блок Хан Тервел се държи от Шел и OMW и решението за продажба на 33% на Турците си е корпоративно решение и Радев тук няма нищо общо.Мин.съвет регистрира сделката ,но ако откаже ще бъде БГ ще бъде съдена от ШЕЛ+ОМВ за пропуснати ползи.Турците откриха газ в Черно море ,а тия само тъпчат на едно място.В случая е 1на 0 за правителство.

    20:43 04.08.2026

  • 10 kоkорчо 💋🍌

    9 5 Отговор
    аз предлагам ппдб да покажат декларацията за гражданство на кильрчо

    Коментиран от #14

    20:46 04.08.2026

  • 11 Първо Дяков

    8 6 Отговор
    Да покаже протоколите, които подписа с 0крайна!

    Коментиран от #15

    20:49 04.08.2026

  • 12 Шорт

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "мунчо обеща":

    Ко знаиш ти? Крим е руски! Проруски Натовци!😂

    20:49 04.08.2026

  • 13 Ей Смешко

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    Прочети пък за Южен поток ,какви бяха условията пълно дърво.Руснаците го строят ,той е транзитен за Сърби и натам.Бяха измислили някакви милиарди за строеж за да не плащат 20 г такси.Анадъмо,руски тръбата.

    20:50 04.08.2026

  • 14 Демек

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "kоkорчо 💋🍌":

    Казваш за Про100 Киро!

    20:50 04.08.2026

  • 15 Денков

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Първо Дяков":

    Какво подписа с 0крайна? Кви са тия шопски имена!? Денко?

    20:51 04.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сапунджиев

    3 1 Отговор
    Ние направихме пачките при киро, сега ни е яд, че не участваме.

    20:58 04.08.2026

  • 20 Смях

    4 0 Отговор
    Толкова договори са подписани преди. Що не искахте кога управляваха Борисов, Пеевски....

    21:01 04.08.2026

  • 21 име

    4 0 Отговор
    Мишока денков кога ще покаже протоколите от договорите без конкурс, без изисквания, без оценка на предложенията, за доставка на още прескъпи чертежи на самолети, БТРи, морално остаряли противотанкови ракети, и строеж на нови блокове в АЕЦ Козлодуй, които ще се извършва от Хюндай, а договора е с Уестингхаус. Там корко милиарда потънаха?

    21:02 04.08.2026

  • 22 Ба бааааа

    2 0 Отговор
    Аве денкуф що не си гледаш сапуня

    21:06 04.08.2026

  • 23 Дани

    2 0 Отговор
    Деньо къде е протокола подписан с урките,защо не поискахте скритата карта от гробарите от табуретката и водопада КЪДЕ БЯХТЕ ПОДЛОГИ ОТ СГЛОБКАТА- крадохте лъгахте а сега ревете на чужди гробища!!!

    21:08 04.08.2026

  • 24 Сзо

    1 0 Отговор
    Продължаваме разпродаването.

    21:09 04.08.2026

  • 25 БОЦ - ко

    0 0 Отговор
    Е, не сме имали такава ГЮВЕН дия,
    Еднакво плюта и от свой, и от ония...

    21:10 04.08.2026

  • 26 Котаракът Феликс

    1 0 Отговор
    Здрасти бе гризач.

    21:10 04.08.2026

  • 27 До т.нар. Академик

    3 0 Отговор
    Г-н Денков, вие ставате единствено за преподавател в Петроханския свободен университет за пед.али и пед.офили който сертифицирахте и от който е и академичната ви степен...

    21:18 04.08.2026

  • 28 Много взе се пени

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Този отдавна забравен и с нищо добро не запомнен
    Резили на кило важното е да върти колело на интриги с цел нищо правене че по лесно
    Само да се бележи за още жив

    21:19 04.08.2026

  • 29 Зенко

    0 0 Отговор
    На народа ще покажат от трите, най-дългото! Ежедневна истина, за расови овце!
    Този Рундьо, Боташ ефенди, скоро ще прехвърли и България към Турция!
    Само почакайте,, ще почне с Кърджали!

    21:21 04.08.2026

  • 30 Мфа

    0 0 Отговор
    Да Денкофф да го покажат и ти Денкофф да покажеш какво подписа за мигрантите! По- колко инжинера ни връщат на ден, господарите ти?

    21:22 04.08.2026

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