Денков поиска управляващите да покажат протокола, подписан от "Булгаргаз" и "Боташ" през юли

Депутатът от "Продължаваме промяната" Николай Денков поиска да види протокола, подписан от "Булгаргаз" и Боташ през месец юли, за да стане ясно кой, какво и в чий интерес е договорил.

В своята фейсбук страница той припомни думите на премиера Румен Радев, че Турция не е поискала нищо, когато се е съгласила да замрази договора за 15 месеца, информират от news.bg.

По думите му обаче с решение на Министерския съвет турска компания е получила 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел" в Черно море.

Денков посочва, че на фона на лъжите на управляващите ще е нужно нещо повече от медийна заявка, че не са спазарили енергийната независимост на България и националния интерес в полза на още една чужда държава. Според него това се прави, за да се "оправи" кашата с "Боташ", която те сами са забъркали.