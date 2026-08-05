Съдът отложи освобождаването на Шон "Диди" Комбс заради бой в затвора

Прогнозната дата за освобождаване на американския рапър и музикален продуцент Шон „Диди“ Комбс бе отложена след побой, в който рапърът беше въвлечен преди седмици. Федералният регистър вече посочва 20 февруари 2028 г., след като по-рано датата беше преместена на 24 януари същата година.

56-годишният Шон Комбс изтърпява присъдата си във федералния затвор Fort Dix в Ню Джърси. През октомври 2025 г. съдия Арун Субраманиан го осъди на 50 месеца лишаване от свобода, пет години надзор след освобождаването и глоба от 500 000 долара.

Промяната идва след като стана ясно, че Пи Диди и друг затворник са се сбили след спречкване. Според неназовани източници персоналът е прекратил конфликта, а рапърът временно е бил поставен в изолирано помещение. Федералното бюро по затворите не е потвърдило официално подробностите около предполагаемия инцидент.

Това не е първата промяна в прогнозния срок. През последните месеци в публичните регистри последователно се появяваха различни дати през 2028 г., включително през април, февруари и януари. Последната налична информация сочи 20 февруари 2028 г.

Шон Комбс беше признат за виновен през юли 2025 г. по две обвинения за транспортиране на хора с цел проституция. Съдебните заседатели го оправдаха по по-тежките обвинения за трафик с цел сексуална експлоатация и участие в организирана престъпна дейност, които можеха да доведат до доживотна присъда.

При произнасянето на присъдата съдията заяви, че трябва да отчете както кариерата на Шон „Диди“ Комбс като самостоятелно изградил се артист и предприемач, така и свидетелствата за физическо, емоционално и психологическо насилие над жени.

Музикалният продуцент обжалва присъдата и твърди, че срокът е прекомерен. Докато съдебната процедура продължава, посочената дата за освобождаване остава прогнозна и може отново да бъде променена.