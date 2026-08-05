Лъжи, клевети, внушения: руските фейкове и германският вот

Над 180 фейка с всевъзможни лъжи и клевети срещу кандидати на всички партии освен на "Алтернатива за Германия" - така изглежда руската операция "Матрьошка" непосредствено преди регионалните избори в Германия.

Eрик Щер гледа и не вярва на очите си, когато вижда първите фалшиви видеа за него в интернет. Студентът е кандидат на Левицата на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември.

Твърденията във видеоклиповете са наистина смущаващи. Казва се, че той:

е заподозрян, че е убил баба си, за да наследи жилището ѝ;

е убил уебкам моделка от ревност;

е организирал нелегални гей секс партита в германски университет;

е помагал на университета във Ваймар да пише по-добри оценки на западногермански студенти.

Изглежда сякаш всички тези обвинени са съобщени от авторитетни медии в Германия. Това обаче са измислици, а видеата изобщо не са дело на медиите, за които се твърди - ФАЦ, "Щерн", АРД и "Шпигел".

Повече от 180 фейка в навечерието на изборите

Екипът на ДВ за проверка на фактите стига до заключението, че въпросните видеа са част от руската операция за оказване на пропагандно влияние, известна под името "Матрьошка".

ДВ намира над 180 фалшиви публикации в платформите X, Bluesky и TikTok. Данните са събрани от изследователския колектив "Antibot4Navalny", създаден първоначално с цел разкриване на дезинформация срещу руския опозиционер Алексей Навални, убит в руски наказателен лагер. Сега екипът си е поставил за задача да следи руските операции за влияние в интернет. ДВ е събрал фалшивите публикации, публикувани от 24 юни насам. Всички те излизат само в делнични дни - през уикенда дезинформаторите явно си почиват.

Много от постовете са целенасочени опити за дискредитиране на кандидати за предстоящите избори за регионален парламент в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, както и за общинските избори в Долна Саксония - всички те са през септември. Изборите се смятат за важен показател на политическите нагласи в Германия.

Германия отдавна е на прицел за руската пропаганда

Операция "Матрьошка" отдавна е взела на прицел Германия - от септември 2023 тя тече активно по няколко платформи.

Юлия Смирнова е изследователка в Центъра за мониторинг, анализ и стратегия - неправителствен мозъчен тръст в Берлин - и отдавна наблюдава "Матрьошка". Нейните изследвания сочат, че от фалшивите новини са засегнати всички партии в Германия с изключение на дяснопопулистката "Алтернатива за Германия", която е отчасти обявена за дясноекстремистка, и лявата коалиция на Сара Вагенкнехт. Иначе "Матрьоршка" се е фокусира и върху други събития като изборите в Армения и Олимпийските игри във Франция, обяснява Смирнова. "Новост за руските кампании е, че се атакуват конкретни кандидати при изборите за регионални парламенти" в Германия, отбелязва тя.

Пабло Маристани де лас Касас от Института за стратегически диалог в Лондон също следи опитите за оказване на пропагандно политическо влияние. Той казва, че наративите при "Матрьошка" и други сходни кампании са обикновено "проруски, антигермански и антиевропейски".

Кой се крие зад "Матрьошка"?

Директна връзка с руската държава не може да бъде категорично доказана, но много от белезите сочат именно към Русия, казва Де лас Касас.

Авторите на проекта "Гнида", които с помощта на данни с отворен код анализират и разкриват руски дезинформационни кампании, вече са идентифицирали руски автори, които стоят зад "Матрьошка". От техните разкрития излиза, че операциите за влияние са пряко свързани както от техническа, така и от съдържателна гледна точка с прословутата единица "Щорм-1516", която вече е действала активно в навечерието на изборите за Бундестаг.

Смирнова твърди, че текущата операция е "с много голяма вероятност руска кампания, която се провежда по поръчка на президентската администрация". Тя се осъществява в "Матрьошка" предимно чрез "частни фирми с опит в областта на дигиталния маркетинг и политическите пиар кампании".

Как да различим фейковете на "Матрьошка"?

Фейковете са на добро техническо ниво, но има дребни несъответствия спрямо оригиналните видеа на истинските медии, които издават фалшификацията. Разпознаването става с помощта на следните въпроси:

• Може ли въпросното видео да се открие на официалния профил на медията?

• Съответстват ли дизайнът и шрифтът с тези на истинската медия?

• Какъв е произходът на снимковия материал и свързан ли е той изобщо с разказваната история?

• Показва ли видеото някакви доказателства, които могат да бъдат проверени?

Отговорът на тези въпроси много често потвърждава недвусмислено, че става дума за измислени истории, краден снимков материал, клонирани лога и неточни копия на оригиналния видеодизайн.

Какви наративи се разпространяват преди изборите в Германия?

Те могат да бъдат групирани в две основни категории:

- дискредитиране на кандидати за изборите - например чрез фалшива информация, че те са извършили престъпления, корумпирани са, употребяват наркотици или са свързани със сексуални престъпления.

Фалшиви твърдения, че кметът на Берлин е замесен в опит за убийство.

- опит за вбиване на клин между източно- и западногерманци - във видео, което уж цитира данни от европейската статистическа служба "Евростат", се твърди например, че повечето западногерманци смятали Обединението на Германия за грешка. Евростат отговори на запитването на ДВ, че никога не е провеждала подобна анкета.

Mного от фейковете внушават, че заради липсата на сигурност в страната, неравноправното третиране на източни и западни германци, както и проблемите в инфраструктурата можело да се очаква, че в 2030 година ще настъпи ново разделяне на Германия. Според някои от тези лъжи дори имало план за повторно издигане на Берлинската стена.

Успешни ли са тези дезинформационни кампании?

Все още е рано за окончателна равносметка. По-ранни проучвания показаха, че ефектът от дезинформационни кампании като "Матрьошка" досега е по-скоро ограничен. Това се дължи и на факта, че за разлика от X други платформи като Bluesky или TikTok често изтриват съдържанието доста бързо.

Кандидатът от Левицата Щер обаче не иска да разчита на това и възнамерява да подаде жалба срещу фалшивите публикации. Той вече се е опитал безуспешно да поиска видеоклип за него в Х да бъде премахнат, но платформата не виждала"основание да го изтрие".