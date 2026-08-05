Лъжи, клевети, внушения: руските фейкове и германският вот

Над 180 фейка с всевъзможни лъжи и клевети срещу кандидати на всички партии освен на "Алтернатива за Германия" - така изглежда руската операция "Матрьошка" непосредствено преди регионалните избори в Германия.
Eрик Щер гледа и не вярва на очите си, когато вижда първите фалшиви видеа за него в интернет. Студентът е кандидат на Левицата на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември.
Твърденията във видеоклиповете са наистина смущаващи. Казва се, че той:
е заподозрян, че е убил баба си, за да наследи жилището ѝ;
е убил уебкам моделка от ревност;
е организирал нелегални гей секс партита в германски университет;
е помагал на университета във Ваймар да пише по-добри оценки на западногермански студенти.
Изглежда сякаш всички тези обвинени са съобщени от авторитетни медии в Германия. Това обаче са измислици, а видеата изобщо не са дело на медиите, за които се твърди - ФАЦ, "Щерн", АРД и "Шпигел".
Повече от 180 фейка в навечерието на изборите
Екипът на ДВ за проверка на фактите стига до заключението, че въпросните видеа са част от руската операция за оказване на пропагандно влияние, известна под името "Матрьошка".
ДВ намира над 180 фалшиви публикации в платформите X, Bluesky и TikTok. Данните са събрани от изследователския колектив "Antibot4Navalny", създаден първоначално с цел разкриване на дезинформация срещу руския опозиционер Алексей Навални, убит в руски наказателен лагер. Сега екипът си е поставил за задача да следи руските операции за влияние в интернет. ДВ е събрал фалшивите публикации, публикувани от 24 юни насам. Всички те излизат само в делнични дни - през уикенда дезинформаторите явно си почиват.
Много от постовете са целенасочени опити за дискредитиране на кандидати за предстоящите избори за регионален парламент в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, както и за общинските избори в Долна Саксония - всички те са през септември. Изборите се смятат за важен показател на политическите нагласи в Германия.
Германия отдавна е на прицел за руската пропаганда
Операция "Матрьошка" отдавна е взела на прицел Германия - от септември 2023 тя тече активно по няколко платформи.
Юлия Смирнова е изследователка в Центъра за мониторинг, анализ и стратегия - неправителствен мозъчен тръст в Берлин - и отдавна наблюдава "Матрьошка". Нейните изследвания сочат, че от фалшивите новини са засегнати всички партии в Германия с изключение на дяснопопулистката "Алтернатива за Германия", която е отчасти обявена за дясноекстремистка, и лявата коалиция на Сара Вагенкнехт. Иначе "Матрьоршка" се е фокусира и върху други събития като изборите в Армения и Олимпийските игри във Франция, обяснява Смирнова. "Новост за руските кампании е, че се атакуват конкретни кандидати при изборите за регионални парламенти" в Германия, отбелязва тя.
Пабло Маристани де лас Касас от Института за стратегически диалог в Лондон също следи опитите за оказване на пропагандно политическо влияние. Той казва, че наративите при "Матрьошка" и други сходни кампании са обикновено "проруски, антигермански и антиевропейски".
Кой се крие зад "Матрьошка"?
Директна връзка с руската държава не може да бъде категорично доказана, но много от белезите сочат именно към Русия, казва Де лас Касас.
Авторите на проекта "Гнида", които с помощта на данни с отворен код анализират и разкриват руски дезинформационни кампании, вече са идентифицирали руски автори, които стоят зад "Матрьошка". От техните разкрития излиза, че операциите за влияние са пряко свързани както от техническа, така и от съдържателна гледна точка с прословутата единица "Щорм-1516", която вече е действала активно в навечерието на изборите за Бундестаг.
Смирнова твърди, че текущата операция е "с много голяма вероятност руска кампания, която се провежда по поръчка на президентската администрация". Тя се осъществява в "Матрьошка" предимно чрез "частни фирми с опит в областта на дигиталния маркетинг и политическите пиар кампании".
Как да различим фейковете на "Матрьошка"?
Фейковете са на добро техническо ниво, но има дребни несъответствия спрямо оригиналните видеа на истинските медии, които издават фалшификацията. Разпознаването става с помощта на следните въпроси:
• Може ли въпросното видео да се открие на официалния профил на медията?
• Съответстват ли дизайнът и шрифтът с тези на истинската медия?
• Какъв е произходът на снимковия материал и свързан ли е той изобщо с разказваната история?
• Показва ли видеото някакви доказателства, които могат да бъдат проверени?
Отговорът на тези въпроси много често потвърждава недвусмислено, че става дума за измислени истории, краден снимков материал, клонирани лога и неточни копия на оригиналния видеодизайн.
Какви наративи се разпространяват преди изборите в Германия?
Те могат да бъдат групирани в две основни категории:
- дискредитиране на кандидати за изборите - например чрез фалшива информация, че те са извършили престъпления, корумпирани са, употребяват наркотици или са свързани със сексуални престъпления.
Фалшиви твърдения, че кметът на Берлин е замесен в опит за убийство.
- опит за вбиване на клин между източно- и западногерманци - във видео, което уж цитира данни от европейската статистическа служба "Евростат", се твърди например, че повечето западногерманци смятали Обединението на Германия за грешка. Евростат отговори на запитването на ДВ, че никога не е провеждала подобна анкета.
Mного от фейковете внушават, че заради липсата на сигурност в страната, неравноправното третиране на източни и западни германци, както и проблемите в инфраструктурата можело да се очаква, че в 2030 година ще настъпи ново разделяне на Германия. Според някои от тези лъжи дори имало план за повторно издигане на Берлинската стена.
Успешни ли са тези дезинформационни кампании?
Все още е рано за окончателна равносметка. По-ранни проучвания показаха, че ефектът от дезинформационни кампании като "Матрьошка" досега е по-скоро ограничен. Това се дължи и на факта, че за разлика от X други платформи като Bluesky или TikTok често изтриват съдържанието доста бързо.
Кандидатът от Левицата Щер обаче не иска да разчита на това и възнамерява да подаде жалба срещу фалшивите публикации. Той вече се е опитал безуспешно да поиска видеоклип за него в Х да бъде премахнат, но платформата не виждала"основание да го изтрие".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 kоkорчо 💋🍌
14:03 05.08.2026
4 Сатана Z
Са казали българите за Германците
14:03 05.08.2026
5 Вашето мнение
14:04 05.08.2026
6 Луи Дьо Финес
14:04 05.08.2026
7 Сатана Z
14:05 05.08.2026
8 DW - Пропаганден машинен
14:05 05.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Василий Зайцев
Коментиран от #27
14:07 05.08.2026
11 Не чета пасквили
14:07 05.08.2026
12 Сатана Z
14:07 05.08.2026
13 Вашето мнение
14:08 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да бе ,да ! 😜
14:10 05.08.2026
16 Я, кой негодува
14:11 05.08.2026
17 Кръчмаря със сметката
Експлозията край Екатеринбург не е просто технически инцидент, а брутална екзекуция в тила, която хвърли в паника руския военно-промишлен комплекс. Луксозният „Мерцедес“ на Владимир Ткачук – директорът на „Уралдронзавод“, където се произвеждат дроновете-убийци „Упир“ и FPV машините за фронта в Украйна – беше буквално разкъсан и изпепелен от мощно взривно устройство.
Вълната от ликвидации на руски оръжейници вече е в пълна сила и никой в Русия не е в безопасност. При дефлаграцията шофьорът-охранител на Ткачук е загинал на място, разкъсан от шрапнелите в купето. Самият Ткачук е оцелял по чиста случайност, тъй като взривът е избухнал секунда преди да седне зад волана. Въпреки това, ударната вълна го е смляла. В момента той бере душа в реанимацията в критично състояние – буквално с половин глава, разкъсано от металните парчета лице и тежки изгаряния, като лекарите не дават никакви шансове за пълноценно възстановяване.
Този случай, заедно с неотдавнашното покушение срещу конструктора на дроновете „Овод“ Андрей Черезов в Тула, показва едно: ловът на хора, произвеждащи оръжия за терора над Украйна, е открит. Всеки русофил, който се възхищава на руската военна машина, трябва да погледне тази овъглена картина. Можете да произвеждате хиляди дронове, да печелите милиони и да се возите в скъпи западни коли, но накрая сметката винаги се плаща. Възмездието застига с
Коментиран от #18, #20
14:12 05.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дааа...
Тва..история,армия, език, произход и т.н..
А Фюрера им е световно известен педофил и извратеняк...и масов убиец
Факт
14:14 05.08.2026
20 Леле - леле ! 🤔
До коментар #17 от "Кръчмаря със сметката":Ха така ! Нека си знаят българските оръжейни олигарси , когато ги застигне справедливото руско отмъщение !
Коментиран от #24
14:16 05.08.2026
21 Зеления
1. Урсула създава целенасочена пропаганда срещу държава член на ЕС, каквато е България, когато през 2022 г. обяви, че подписва със С. Македония договор за разполагане на ФРОНТЕКС на "чист македонски език", след като България не признава такъв език?
2. Кога този екип ще посочи Георги лозанов за шовинист след като в последната си статия в ДВ, твърдеше, че който не приема неговата гледна точка е интелектуално неграмотен
3. Кога екипа ще уведоми обществото за Кая и Урсула че са популистки след като никога не осъдиха удари на Украйна срещу цивилни руснаци
4. Кога екипа на ДВ ще се самосезира, че всички автори в самото ДВ когато пишат за ППДБ ги наричат "демократичната опозиция" внушавайки целенасочено извън всякакви журналистически стандарти, че всички други партии НЕ СА ДЕМОКРАТИЧНИ"
5. Кога същия този екип ще пусне статия в която да развенчае слаганото по медиите название "икономически експерт" за Малтин Димитров, който освен в НПО и депутат 20 г. нищо друго не е работил и няма как да го назовават журналистите "експерт" след като няма никакъв практически опит в нито една компания, която се занимава с икономика?
Коментиран от #26
14:19 05.08.2026
22 Ами те защо не
Даже няма нужда да са фейкове. Хитлеризъм с путлеризъм в действие.
14:20 05.08.2026
23 Споко,
Нацизмът се преследва от закона.
14:21 05.08.2026
24 Хахааа!
До коментар #20 от "Леле - леле ! 🤔":Хубав виц!
14:21 05.08.2026
25 Добре де,нали
14:22 05.08.2026
26 Зеления
До коментар #21 от "Зеления":Огромно количество хора не само в България, но и в Европа не казват че Русия не е агресор те ясно си дават сметка кой нападна пръв, но заради наложения Урсулски Райх в Европа вече ненавиждат самата Европа и съвсем грешно либералите ги определят като евроскептици, руски агенти, копейки....самите действия на фюрер Урсула и нейните послушни медии и анализатори създават тази вълна на недоволство и неприязън и тя само ще се увеличава като снежна топка пусната от хълма надолу.
14:24 05.08.2026
27 Ей сега та направих Хасан Насраала
До коментар #10 от "Василий Зайцев":Безкнижник, спешно си купи учебник по история, защото неграмотността ти е стряскаща. Първо, през 1945 г. над Райхстага се вееше съветското знаме с петолъчката, сърпа и чука, а не руският трикольор. Същият този руски трикольор по онова време се използваше от Руската освободителна армия (РОА) на генерал Власов – т.е. от руснаците, които се биеха на страната на Хитлер.
Второ, Червената армия не беше „руска“. В нея милиони украинци, беларуси, грузинци, татари, арменци и казахи дадоха живота си. На знамето над Райхстага бяха монтирани имената на Мелитон Кантария (грузинец) и Алексей Берест (украинец). Да приписваш тази победа на Русия е обида към паметта на милионите други народи, които Сталин използва като пушечно месо.
Трето, ако не бяха САЩ и Великобритания с програмата „Ленд-лиз“, днес в Москва щяха да говорят на немски. Дори самият Сталин на Техеранската конференция признава: „Без американското производство Войната щеше да бъде загубена“. Съветският съюз щеше да остане без суровини, без барут, без самолети и без продоволствие (американската консерва „тушонка“ буквално спаси армията от глад).
И най-важното – погледни крайната равносметка. Кой спечели и кой загуби в исторически план? Германия, въпреки че беше разрушена, се изправи, обедини се, стана най-мощната икономика в Европа и днес германците живеят с най-висок стандарт на живот. А твоят любим СССР фалира, изгуби Студената война и се разпадна на 15 парчета, оставяйки след себе си разруха и мизерия. Т
Коментиран от #28, #34, #35
14:26 05.08.2026
28 Ей сега та направих Хасан Насраала
До коментар #27 от "Ей сега та направих Хасан Насраала":Така че, кой кого победи?
14:28 05.08.2026
29 Реалист
Отидоха да доят крави в Украйна, но попаднаха на бик и сега гълтат каквото пусне.
Копейките и те така ...
14:39 05.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Янко
14:51 05.08.2026
32 стоян георгиев
14:54 05.08.2026
33 КОРЕКТИВ
15:04 05.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 БРАТО,
До коментар #27 от "Ей сега та направих Хасан Насраала":сам определяш това НИЩО като безкнижник ! И очакваш ли нещичко да е проумял от изчерпателни факти, които споделяш !?!
Тоя събира центрове из джобовете на майка си и на баща си, за да си "напудри" носа, а ти за учебници му говориш ! Божеееее ...
15:21 05.08.2026