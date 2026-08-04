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Русия: Страхът, който може да взриви системата на Путин
  Тема: Украйна

Русия: Страхът, който може да взриви системата на Путин

4 Август, 2026 21:00 1 620 47

  • константин егерт-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • александър чайко

Взривът в ресторант в Москва не беше само покушение срещу генерал Чайко. Той показа на елита на Русия, че войната се завръща у дома.

Русия: Страхът, който може да взриви системата на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Константин Егерт

Взривът в ресторант "Balzi Rossi" в Москва вече няма как да се обявявава за "мафиотска свада", нито за "взрив на газова бутилка". Руското посолство в Рим определи случилото се като “терористичен акт”, чиято цел била да сплаши… италианците, живеещи в Русия.

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Защо лъже Министерството на външните работи

Тази нелепа и лъжлива версия е измислена, за да се признае очевидното - че до ресторанта е избухнала бомба, но от друга страна - да не се споменава онзи, за когото изглежда е била предназначена. След като стана ясно кои са ранените и загиналите, предположението, че на прицел е бил 55-годишният генерал-полковник Александър Чайко, изглежда все по-обосновано. Командващият въздушно-космическите войски на Русия е естествена мишена за украинските специални служби поради заеманата от него длъжност.

Фактът, че той е командвал войските, извършили военни престъпления в град Буча през 2022 г., превръща Чайко в обект на специално внимание от страна на Киев. Ако целта на покушението е бил именно той, то животът му занапред ще стане много по-труден. Едно е, когато охраната ти съобщи: "Възможно е да бъдете обект на покушение, трябва да се вземат допълнителни предпазни мерки”. Съвсем друго е обаче, когато преживееш покушение, а и да загубиш близки в него (ако е вярна информацията, че зетят му е загинал, а дъщеря му е била ранена).

Когато избира военна кариера, човек приема за даденост възможността да загине. Командващият ВКС обаче се издига до друго ниво – до самия връх на пирамидата. Той е заобиколен от охрана, адютанти, придворни, лимузини и десетки други формални и неформални символи на статута си. И изведнъж всичко това се оказва без значение, защото си се превърнал в жива мишена.

Войната се завърна в най-висшите кръгове на режима на Путин

В историческата част на Москва е трудно да се намери по-престижен квартал от този, където се случи взривът. До Кремъл се стига за 30 минути пеша. Цената на квадратен метър в сградата, където се намира ресторантът, достига 1 милион рубли.

В деня на взрива в ресторанта е имало празненство. Предполагам, че повечето от присъствалите на него спокойно могат да си купят апартамент в прочутата в Москва сграда. В края на краищата, в света, в който живее предполагаемият организатор на тържеството, подобни банкети не са просто събиране на роднини, приятели и колеги, а на хора, които трябва да бъдат поканени заради общественото им положение, или на хора, които искаш да привлечеш около себе си, за да повишиш своя имидж и ранг. Това е висшата администрация на путинската диктатура, която по същество води агресивна война срещу Украйна, а едновременно с това и печели от нея - ордени, звания или просто пари.

Сега обаче тази "тяхна” война се връща обратно при тях - не като образ на екрана, не като точка на картата или като изображение на смартфона. А като явно и смъртоносно присъствие в сърцето на собствената им столица. Противникът им, както се оказа, може лесно да установи всякакви подробности от личния им живот, също както е научил за мястото и датата на банкета на 1 август.

Дори ако основната цел на онези, които са провели операцията, формално не е постигната, въздействието на случилото се върху съзнанието на Путиновия "елит” несъмнено ще бъде силно. Те няма да подадат оставки, няма да се покаят и няма да спрат да убиват украинци. Нещо повече - ще започнат да се успокояват с всякакви баналности, като например с идеята, че втори път няма как да бъдат ударени. Те просто нямат друг изход. Съзнателно се превърнаха във винтчета от безмилостната бюрократична машина, в пленници на системата, която самите те създадоха заедно с Путин.

Страхът, който може да разруши режима

Но страхът завинаги ще се настани в сърцата им. Дори и да няма нови подобни акции. А те най-вероятно ще се повторят и то - неведнъж: такава е логиката на войната в една епоха, в която изпълнител на атентат може да бъде вербуван и чрез WhatsApp. И всеки път, когато влизат в кафене в центъра на Москва, тези хора, със или без униформи, не само ще питат за менюто, но и трескаво ще се опитват да разберат коя е компанията, която празнува нещо на онази дълга маса. И именно този страх ще разруши отвътре създадената лично от тях административна машина за убийства.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 kоkорчо 💋🍌

    9 7 Отговор
    на ф16-ката 🛩️
    румен чорапа 🧦
    той ще лети
    драги зрители
    само за вас

    Коментиран от #39

    21:02 04.08.2026

  • 2 Неомъжена

    8 12 Отговор
    Руси мъже и жени не лайквам.
    Няма значение колко от тях ще умрат.
    Не ни занимавайте с чужди войни.

    Коментиран от #18

    21:02 04.08.2026

  • 3 факт

    19 6 Отговор
    най-много да взриви Киев

    21:03 04.08.2026

  • 4 Дойче зеле

    10 7 Отговор
    Тероризмът по меко и е няма

    21:03 04.08.2026

  • 5 не знам какво ще се взриви

    7 5 Отговор
    но Путин всякаш има зависимости от еврейската световна мафия

    21:03 04.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дойче веле

    14 1 Отговор
    Пак ближат захар през стъкло и викат че било сладко...! Нагли до краен предел..!

    21:14 04.08.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    НАИВНО Е ДА СЕ МИСЛИ ЧЕ АМЕРИКАНЦИ ИЛИ ГРАЖДАНИ НА ЕС
    НЕ МОЖЕМ ДА ПРАВИМ АТЕНТАТИ СРЕЩУ АМЕРИКАНЦИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС :)
    .....
    ФИЛИЯТА ВИНАГИ ИМА ДВЕ СТРАНИ :)

    21:14 04.08.2026

  • 9 Кална ватенка

    10 6 Отговор
    В Русия генерали да искаш.

    21:15 04.08.2026

  • 10 Хи хи хи

    10 4 Отговор
    А страхът който може да взриви фашистите и райхстага се сбъдва , сбъдва се и разрухата във ес ....затова тъй силно ритът марсулите от феса .....защото кражбите им ше спорът !!!!!!!!

    21:20 04.08.2026

  • 11 Дойче ....дойче зеле

    12 6 Отговор
    Я кажи как е във швабия и колко е нафтата , бензина , газта ....и защо купувате от краварите на четворна цена , а не вземате от РУСИЯ за да не плаща народа ви за БЕЗРАЗСЪДНИТЕ и НЕКАДЪРНИ решения на управляващите ви НЕКАДЪРНИЦИ ?????

    21:25 04.08.2026

  • 12 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    8 13 Отговор
    ЩЕ СИ ПОЛУЧАТ
    ВСИЧКО КОЕТО ЗАСЛУЖАВАТ.

    ЩЕ БЪДАТ ПРЕСЛЕДВАНИ ДО ДУПКА .

    21:28 04.08.2026

  • 13 Ами

    15 6 Отговор
    Стига с тези окраински специални служби. Всички знаят кой стои зад атентата.
    Окраина не разполага със собствени източници на информация.
    Всичко се дава и прави от западните служби. Окраинците са само фигуранти.
    В Русия страх няма. Те се е справяла и пак ще се справи с тероризма.
    Срахът е в дълбоката държава. Тя знае че умира и няма шанс да оцелее.

    Коментиран от #17, #20

    21:28 04.08.2026

  • 14 шаа

    11 2 Отговор
    винаги съм се смял искрено на "ФРАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки". е па колко да е широк, колкото устни на кифла целунала стипца

    21:29 04.08.2026

  • 15 Тити

    7 9 Отговор
    Путлер ще завърши като Хитлер в Бункера

    21:35 04.08.2026

  • 16 Добре,добре са ударил

    5 3 Отговор
    Много добре се е получило.Следващият път повече.

    21:35 04.08.2026

  • 17 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    И Горбачов е виновен!😂😂😂

    Коментиран от #25

    21:36 04.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Атина Паднала

    12 5 Отговор
    Мечтайте си зеле,мечтите са безплатни докато не ви надуят чутурите.Драг нах Остен,хахаха.

    21:39 04.08.2026

  • 20 не може да бъде

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Може би и затова Дойче веле защитава така този атентат който по своята същност е като тия на Ислямска държава - напълно безогледен спрямо цивилните жертви- целта е с терора да се всее ужас и страх !?Но както се казва не са познали ...и за капак на всичко жената която е носила пратката е загинала като камикадзе а ген.Чайко май е невредим!?

    Коментиран от #26

    21:40 04.08.2026

  • 21 Удри евраста с лопатЕто

    14 5 Отговор
    Обаче не взривява системата на Путин, с евтина пропаганда няма как да победите Русия, а и прекалихте вече и европееца започна да не ви вярва, дори най надъханите почват да мразят украинците.

    21:42 04.08.2026

  • 22 млад еврас

    13 3 Отговор
    Докъто чакате да се взриви системата в Русия то в укрия вече се взриви и започнаха протестите, то така и до де чакахте да фалира Русия то фалира европа, обаче с тея "лидери" толкова, да благодарим на мръсулинките за тая работа.

    21:45 04.08.2026

  • 23 ДВ с поредните лъжи

    11 3 Отговор
    ДВ ненормални сте

    21:47 04.08.2026

  • 24 Свободен

    4 10 Отговор
    Авторът много надценява руснаците!
    Това са хора, които могат само да се напият и да крадат!
    Дори мисловните им процеси не могат да създават такива хипотези!
    Украинците добре се грижат за тях и то по правилният начин - без много приказки!

    Коментиран от #30

    21:51 04.08.2026

  • 25 Ами

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Горбачов беше наивен и запада просто се възползва от него.
    Той си мислеше, че запада си държи на думата както изтока.
    Сега вече е ясно. Дори и от разписанието на хартия се отмятат.
    Със запада всякакви договори са нищожни, камоли от дадената дума.

    Коментиран от #33

    21:55 04.08.2026

  • 26 Ами

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "не може да бъде":

    Всички терористични организации и групировки
    са създадени и покровителствани от запада.

    21:59 04.08.2026

  • 27 Колеги

    3 0 Отговор
    Времето за пропаганда и дезинформация изтече следва само реалноста помака прасчо дръш се за палците аде коили палци

    22:03 04.08.2026

  • 28 УКРАИНЦИТЕ

    7 2 Отговор
    ВЗРИВИЛИ КАФЕНЕ
    РУСНАЦИТЕ ГРЪМНАХА ЕДИНСТВЕНИЯТ МОСТ СВЪРЗВАЩ ДУНАВСКИТЕ ПРИСТАНИЩА С ОДЕСА
    АМИ КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ
    ПОМНИТЕ ЛИ КОГАТО ВЗРИВИХА МОТОРОЛА КОМАНДИР НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В ДОНЕЦК
    И КО СТАНА
    АМИ ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗАЧИСТВАТ КОНСТАНТИНОВКА
    КОГА ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯТ ОБМЕН НА ЗАГИНАЛИ

    22:06 04.08.2026

  • 29 ПОРЕДЕН ПЪТ

    5 2 Отговор
    САМО НЕДОКЛАТЯЦИ СЕ ОРИ Г ВАТ НА ТОВА ЗЕЛЕ

    22:07 04.08.2026

  • 30 ЗАБРАВИ НАЙ ВАЖНОТО

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Свободен":

    ДА НАПРЕДВАТ НА ФРОНТА
    И ДА НЕУТРАЛИЗИРАТ УК....РОПИ
    КОГА ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯТ ОБМЕН НА ЗАГИНАЛИ

    Коментиран от #37

    22:08 04.08.2026

  • 31 Простотията, която ще взриви сайта

    6 1 Отговор
    на "Факти".

    22:10 04.08.2026

  • 32 Абе, тъпaци, ако не ви плащат

    8 1 Отговор
    на ден по 100 000 за тези пopъчковите статии, вие сте пълни oлигoфpени за да се излагате с тия пpoстотии.

    22:12 04.08.2026

  • 33 оня с коня

    4 8 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Какво значение има дали обвиняваш Горби в "наивност" и дали Западът му бил обещал нещо,пък не го спазил,след като именно благодарение на Горбачов се изоглавихме от Руския Ярем,Реституирахме си Земите и Имотите които пък снасят Акуратно като Златни кокошки немъчени Кинти?Е,някои си караме с Кеф БМВ-тата по Моретата,други пък сте се строили със поизсъхнали Погачи на Дунава да посрещате Дядя Ваня,затовова и Мъдрият Народ е казал "Кой заквото е учил".

    Коментиран от #36, #43

    22:14 04.08.2026

  • 34 Ей това да си копейка е Божие наказание

    3 5 Отговор
    След години копейките ще бъдат изучавани в учебниците като най-загубените същества пребивавали някога по Аспаруховите земи.

    22:17 04.08.2026

  • 35 Имам един сериозен въпрос

    6 1 Отговор
    Някой да се е сетил някога сайтът "Факти" да пусне ДОРИ ЕДНА, ЕДНИЧКА СТАТИЯ
    с "факти" и едкватни журналистически разследвания
    какво точно е направил санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски,
    ама точно, конкретно.
    Аз лично нищо не съм видял. Ако вие знаете, дайте ми линк със статията от "Факти".

    Защото аз виждам тук се говори за Путин, за Русия с по 10-15 статии на ден,
    а за човека, който го смятат за центъра на корупцията, на олигархичната система в България няма нито една статия.
    Аз си мисля, че в една нормална медия, която се смята за такава с евроантлантическа
    насоченост, ние трябва да виждаме всеки ден по 10-15 статии срещу него, а 1-2 за Путин и Русия.

    22:19 04.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ЗАБРАВИ НАЙ ВАЖНОТО":

    Пак си прескочил дувара.

    22:21 04.08.2026

  • 38 Прочетох само заглавието!

    4 1 Отговор
    И веднага познах кой ще да е Автора...😉🤣😂!

    22:21 04.08.2026

  • 39 Ами ДА...!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    Румен е летец на боен свръхзвуков изтребител и е нещо нормално да лети на ,,Ф-16"...!
    А Ти ще ,,летиш" на ,,Ладата" си от Бай-Тошово време,щото нЕмаш парички ,за ,,Гоуф",или ,,Баварец"...🤣😂🤣😂😆!

    22:25 04.08.2026

  • 40 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "НЕ ЗНАМ ЗА КАКВО BMW ДРЪНЧИШ":

    Не е Проблем че не знаеш за какви БМВ-та "дрънча",лошото е че не знаеш на кой Свят живееш:)

    22:25 04.08.2026

  • 41 Соня

    5 1 Отговор
    Русия, руснаците и... страх! Я слезте на Земята и вижте внимателно! Кой се страхува от Русия? Кой от руснаците?
    Европа на джендърите и ние с политическата на пасмина!

    22:26 04.08.2026

  • 42 Констатация

    5 1 Отговор
    BБлаженството на нацисткото DW ще заседне в гърлото му.
    Не руснаците се страхуват ,а нацистите в ЕС и имз ащо.
    Защото ако натовците отворят война срещу Русия ,то тази война няма да бъде както тази в Украйна.
    Путин щади уктаинците и не убива цивилното население.
    При евентуална война с НАТО няма да бъде така. И най-важното е че разделена Европа няма защита пред хиперзвуковите ракети на Русия и войната няма да продължи дълго.

    22:33 04.08.2026

  • 43 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    На пръв поглед Горбачов наистина ни отвори вратата,
    но на практика вратата никога не е била затваряна.
    Нашите управляващи гравитираха около СССР единствено защото руснаците
    ни даваха по-вече от колкото взимаха, за разлика от сегашните ни "приятели".
    Когато Горбачов ни каза "нямаме за даване, сбогом",
    управляващите тръгнаха да си търсят нови покровители.
    И какво значение има какво имаш, важното е как живееш.
    А по-голяма част от хората сега не живеят по-добре.

    Коментиран от #47

    22:38 04.08.2026

  • 44 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Чат GTP

    Константин Егерт: Чуждестранен агент

    Да, руският журналист Константин Егерт е определен за чуждестранен агент. Руското Министерство на правосъдието го добави в регистъра на 25 август 2023 г. 1, 2

    Подробности за решението на Министерството на правосъдието

    Дата на включване: 25 август 2023 г.

    Основания: Според министерството журналистът се е обявил против специалната военна операция в Украйна, разпространил е невярна информация относно решенията на руските власти и е сътрудничил с чуждестранни медии.

    Статут: Към момента на включването му в регистъра той е работил като кореспондент на германската телевизия DW.

    22:42 04.08.2026

  • 45 Гост

    2 0 Отговор
    Пак ли преврат? Гладна кокошка просо сънува 4 години вече.

    22:43 04.08.2026

  • 46 Още от началото

    0 0 Отговор
    Пиша ,че Русия няма да спечели тази война ,ама само минуси получавам

    22:56 04.08.2026

  • 47 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Ще започна с умната ти приказка че не е важно какво имаш,а как живееш.Безспорно е така,но във "Винету"/любимата ми книга ,щото е любима и на Кумира ми ББ/ пише следното:"Ако си богат може да си щастлив,но може и да си нещастен.Беден ли си обаче,със сигурност ще бъдеш само нещастен"!Колкото до твърденията ти че и преди Горбачов Вратата никога не е била затваряна пред нас...Ти търсил ли си някога не Врата,а дори малка Вратичка в Желязната Завеса с която бяхме обградени и ако се опиташ да я прескочиш,се стреляше "на месо"?давали са ни Руснаците повече отколкото са ни вземали?Върволица от наши тирове пътуваха за Матушката със с всичко що се яде и пие но НА ЦЕНИ ОПРЕДЕЛЕНИ от Руската страна,а задължението ни бе да купуваме САМО руски стоки независимо от качеството им за да процъфтява Руската икономика а не нашата.И да- имахме голяма за страната ни Армия но това бе по Заповед на русия която я ползваше като безплатна наемна Армия,а Българите заделяхме по 14% от БВП за издръжка,като закономерно ...фалирахме и то на 2 пъти.

    23:01 04.08.2026