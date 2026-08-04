Русия: Страхът, който може да взриви системата на Путин

Коментар на Константин Егерт
Взривът в ресторант "Balzi Rossi" в Москва вече няма как да се обявявава за "мафиотска свада", нито за "взрив на газова бутилка". Руското посолство в Рим определи случилото се като “терористичен акт”, чиято цел била да сплаши… италианците, живеещи в Русия.
Защо лъже Министерството на външните работи
Тази нелепа и лъжлива версия е измислена, за да се признае очевидното - че до ресторанта е избухнала бомба, но от друга страна - да не се споменава онзи, за когото изглежда е била предназначена. След като стана ясно кои са ранените и загиналите, предположението, че на прицел е бил 55-годишният генерал-полковник Александър Чайко, изглежда все по-обосновано. Командващият въздушно-космическите войски на Русия е естествена мишена за украинските специални служби поради заеманата от него длъжност.
Фактът, че той е командвал войските, извършили военни престъпления в град Буча през 2022 г., превръща Чайко в обект на специално внимание от страна на Киев. Ако целта на покушението е бил именно той, то животът му занапред ще стане много по-труден. Едно е, когато охраната ти съобщи: "Възможно е да бъдете обект на покушение, трябва да се вземат допълнителни предпазни мерки”. Съвсем друго е обаче, когато преживееш покушение, а и да загубиш близки в него (ако е вярна информацията, че зетят му е загинал, а дъщеря му е била ранена).
Когато избира военна кариера, човек приема за даденост възможността да загине. Командващият ВКС обаче се издига до друго ниво – до самия връх на пирамидата. Той е заобиколен от охрана, адютанти, придворни, лимузини и десетки други формални и неформални символи на статута си. И изведнъж всичко това се оказва без значение, защото си се превърнал в жива мишена.
Войната се завърна в най-висшите кръгове на режима на Путин
В историческата част на Москва е трудно да се намери по-престижен квартал от този, където се случи взривът. До Кремъл се стига за 30 минути пеша. Цената на квадратен метър в сградата, където се намира ресторантът, достига 1 милион рубли.
В деня на взрива в ресторанта е имало празненство. Предполагам, че повечето от присъствалите на него спокойно могат да си купят апартамент в прочутата в Москва сграда. В края на краищата, в света, в който живее предполагаемият организатор на тържеството, подобни банкети не са просто събиране на роднини, приятели и колеги, а на хора, които трябва да бъдат поканени заради общественото им положение, или на хора, които искаш да привлечеш около себе си, за да повишиш своя имидж и ранг. Това е висшата администрация на путинската диктатура, която по същество води агресивна война срещу Украйна, а едновременно с това и печели от нея - ордени, звания или просто пари.
Сега обаче тази "тяхна” война се връща обратно при тях - не като образ на екрана, не като точка на картата или като изображение на смартфона. А като явно и смъртоносно присъствие в сърцето на собствената им столица. Противникът им, както се оказа, може лесно да установи всякакви подробности от личния им живот, също както е научил за мястото и датата на банкета на 1 август.
Дори ако основната цел на онези, които са провели операцията, формално не е постигната, въздействието на случилото се върху съзнанието на Путиновия "елит” несъмнено ще бъде силно. Те няма да подадат оставки, няма да се покаят и няма да спрат да убиват украинци. Нещо повече - ще започнат да се успокояват с всякакви баналности, като например с идеята, че втори път няма как да бъдат ударени. Те просто нямат друг изход. Съзнателно се превърнаха във винтчета от безмилостната бюрократична машина, в пленници на системата, която самите те създадоха заедно с Путин.
Страхът, който може да разруши режима
Но страхът завинаги ще се настани в сърцата им. Дори и да няма нови подобни акции. А те най-вероятно ще се повторят и то - неведнъж: такава е логиката на войната в една епоха, в която изпълнител на атентат може да бъде вербуван и чрез WhatsApp. И всеки път, когато влизат в кафене в центъра на Москва, тези хора, със или без униформи, не само ще питат за менюто, но и трескаво ще се опитват да разберат коя е компанията, която празнува нещо на онази дълга маса. И именно този страх ще разруши отвътре създадената лично от тях административна машина за убийства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
румен чорапа 🧦
той ще лети
драги зрители
само за вас
Коментиран от #39
21:02 04.08.2026
2 Неомъжена
Няма значение колко от тях ще умрат.
Не ни занимавайте с чужди войни.
Коментиран от #18
21:02 04.08.2026
3 факт
21:03 04.08.2026
4 Дойче зеле
21:03 04.08.2026
5 не знам какво ще се взриви
21:03 04.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дойче веле
21:14 04.08.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ МОЖЕМ ДА ПРАВИМ АТЕНТАТИ СРЕЩУ АМЕРИКАНЦИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС :)
.....
ФИЛИЯТА ВИНАГИ ИМА ДВЕ СТРАНИ :)
21:14 04.08.2026
9 Кална ватенка
21:15 04.08.2026
10 Хи хи хи
21:20 04.08.2026
11 Дойче ....дойче зеле
21:25 04.08.2026
12 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
ВСИЧКО КОЕТО ЗАСЛУЖАВАТ.
ЩЕ БЪДАТ ПРЕСЛЕДВАНИ ДО ДУПКА .
21:28 04.08.2026
13 Ами
Окраина не разполага със собствени източници на информация.
Всичко се дава и прави от западните служби. Окраинците са само фигуранти.
В Русия страх няма. Те се е справяла и пак ще се справи с тероризма.
Срахът е в дълбоката държава. Тя знае че умира и няма шанс да оцелее.
Коментиран от #17, #20
21:28 04.08.2026
14 шаа
21:29 04.08.2026
15 Тити
21:35 04.08.2026
16 Добре,добре са ударил
21:35 04.08.2026
17 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #13 от "Ами":И Горбачов е виновен!😂😂😂
Коментиран от #25
21:36 04.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Атина Паднала
21:39 04.08.2026
20 не може да бъде
До коментар #13 от "Ами":Може би и затова Дойче веле защитава така този атентат който по своята същност е като тия на Ислямска държава - напълно безогледен спрямо цивилните жертви- целта е с терора да се всее ужас и страх !?Но както се казва не са познали ...и за капак на всичко жената която е носила пратката е загинала като камикадзе а ген.Чайко май е невредим!?
Коментиран от #26
21:40 04.08.2026
21 Удри евраста с лопатЕто
21:42 04.08.2026
22 млад еврас
21:45 04.08.2026
23 ДВ с поредните лъжи
21:47 04.08.2026
24 Свободен
Това са хора, които могат само да се напият и да крадат!
Дори мисловните им процеси не могат да създават такива хипотези!
Украинците добре се грижат за тях и то по правилният начин - без много приказки!
Коментиран от #30
21:51 04.08.2026
25 Ами
До коментар #17 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Горбачов беше наивен и запада просто се възползва от него.
Той си мислеше, че запада си държи на думата както изтока.
Сега вече е ясно. Дори и от разписанието на хартия се отмятат.
Със запада всякакви договори са нищожни, камоли от дадената дума.
Коментиран от #33
21:55 04.08.2026
26 Ами
До коментар #20 от "не може да бъде":Всички терористични организации и групировки
са създадени и покровителствани от запада.
21:59 04.08.2026
27 Колеги
22:03 04.08.2026
28 УКРАИНЦИТЕ
РУСНАЦИТЕ ГРЪМНАХА ЕДИНСТВЕНИЯТ МОСТ СВЪРЗВАЩ ДУНАВСКИТЕ ПРИСТАНИЩА С ОДЕСА
АМИ КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ
ПОМНИТЕ ЛИ КОГАТО ВЗРИВИХА МОТОРОЛА КОМАНДИР НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В ДОНЕЦК
И КО СТАНА
АМИ ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗАЧИСТВАТ КОНСТАНТИНОВКА
КОГА ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯТ ОБМЕН НА ЗАГИНАЛИ
22:06 04.08.2026
29 ПОРЕДЕН ПЪТ
22:07 04.08.2026
30 ЗАБРАВИ НАЙ ВАЖНОТО
До коментар #24 от "Свободен":ДА НАПРЕДВАТ НА ФРОНТА
И ДА НЕУТРАЛИЗИРАТ УК....РОПИ
КОГА ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯТ ОБМЕН НА ЗАГИНАЛИ
Коментиран от #37
22:08 04.08.2026
31 Простотията, която ще взриви сайта
22:10 04.08.2026
32 Абе, тъпaци, ако не ви плащат
22:12 04.08.2026
33 оня с коня
До коментар #25 от "Ами":Какво значение има дали обвиняваш Горби в "наивност" и дали Западът му бил обещал нещо,пък не го спазил,след като именно благодарение на Горбачов се изоглавихме от Руския Ярем,Реституирахме си Земите и Имотите които пък снасят Акуратно като Златни кокошки немъчени Кинти?Е,някои си караме с Кеф БМВ-тата по Моретата,други пък сте се строили със поизсъхнали Погачи на Дунава да посрещате Дядя Ваня,затовова и Мъдрият Народ е казал "Кой заквото е учил".
Коментиран от #36, #43
22:14 04.08.2026
34 Ей това да си копейка е Божие наказание
22:17 04.08.2026
35 Имам един сериозен въпрос
с "факти" и едкватни журналистически разследвания
какво точно е направил санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски,
ама точно, конкретно.
Аз лично нищо не съм видял. Ако вие знаете, дайте ми линк със статията от "Факти".
Защото аз виждам тук се говори за Путин, за Русия с по 10-15 статии на ден,
а за човека, който го смятат за центъра на корупцията, на олигархичната система в България няма нито една статия.
Аз си мисля, че в една нормална медия, която се смята за такава с евроантлантическа
насоченост, ние трябва да виждаме всеки ден по 10-15 статии срещу него, а 1-2 за Путин и Русия.
22:19 04.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Карлуково
До коментар #30 от "ЗАБРАВИ НАЙ ВАЖНОТО":Пак си прескочил дувара.
22:21 04.08.2026
38 Прочетох само заглавието!
22:21 04.08.2026
39 Ами ДА...!
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":Румен е летец на боен свръхзвуков изтребител и е нещо нормално да лети на ,,Ф-16"...!
А Ти ще ,,летиш" на ,,Ладата" си от Бай-Тошово време,щото нЕмаш парички ,за ,,Гоуф",или ,,Баварец"...🤣😂🤣😂😆!
22:25 04.08.2026
40 оня с коня
До коментар #36 от "НЕ ЗНАМ ЗА КАКВО BMW ДРЪНЧИШ":Не е Проблем че не знаеш за какви БМВ-та "дрънча",лошото е че не знаеш на кой Свят живееш:)
22:25 04.08.2026
41 Соня
Европа на джендърите и ние с политическата на пасмина!
22:26 04.08.2026
42 Констатация
Не руснаците се страхуват ,а нацистите в ЕС и имз ащо.
Защото ако натовците отворят война срещу Русия ,то тази война няма да бъде както тази в Украйна.
Путин щади уктаинците и не убива цивилното население.
При евентуална война с НАТО няма да бъде така. И най-важното е че разделена Европа няма защита пред хиперзвуковите ракети на Русия и войната няма да продължи дълго.
22:33 04.08.2026
43 Ами
До коментар #33 от "оня с коня":На пръв поглед Горбачов наистина ни отвори вратата,
но на практика вратата никога не е била затваряна.
Нашите управляващи гравитираха около СССР единствено защото руснаците
ни даваха по-вече от колкото взимаха, за разлика от сегашните ни "приятели".
Когато Горбачов ни каза "нямаме за даване, сбогом",
управляващите тръгнаха да си търсят нови покровители.
И какво значение има какво имаш, важното е как живееш.
А по-голяма част от хората сега не живеят по-добре.
Коментиран от #47
22:38 04.08.2026
44 Сатана Z
Константин Егерт: Чуждестранен агент
Да, руският журналист Константин Егерт е определен за чуждестранен агент. Руското Министерство на правосъдието го добави в регистъра на 25 август 2023 г. 1, 2
Подробности за решението на Министерството на правосъдието
Дата на включване: 25 август 2023 г.
Основания: Според министерството журналистът се е обявил против специалната военна операция в Украйна, разпространил е невярна информация относно решенията на руските власти и е сътрудничил с чуждестранни медии.
Статут: Към момента на включването му в регистъра той е работил като кореспондент на германската телевизия DW.
22:42 04.08.2026
45 Гост
22:43 04.08.2026
46 Още от началото
22:56 04.08.2026
47 оня с коня
До коментар #43 от "Ами":Ще започна с умната ти приказка че не е важно какво имаш,а как живееш.Безспорно е така,но във "Винету"/любимата ми книга ,щото е любима и на Кумира ми ББ/ пише следното:"Ако си богат може да си щастлив,но може и да си нещастен.Беден ли си обаче,със сигурност ще бъдеш само нещастен"!Колкото до твърденията ти че и преди Горбачов Вратата никога не е била затваряна пред нас...Ти търсил ли си някога не Врата,а дори малка Вратичка в Желязната Завеса с която бяхме обградени и ако се опиташ да я прескочиш,се стреляше "на месо"?давали са ни Руснаците повече отколкото са ни вземали?Върволица от наши тирове пътуваха за Матушката със с всичко що се яде и пие но НА ЦЕНИ ОПРЕДЕЛЕНИ от Руската страна,а задължението ни бе да купуваме САМО руски стоки независимо от качеството им за да процъфтява Руската икономика а не нашата.И да- имахме голяма за страната ни Армия но това бе по Заповед на русия която я ползваше като безплатна наемна Армия,а Българите заделяхме по 14% от БВП за издръжка,като закономерно ...фалирахме и то на 2 пъти.
23:01 04.08.2026