Защо все още всички не виждат новата екстра в навигацията Waze

Популярната навигационна платформа Waze, която от години е собственост на технологичния гигант Google, най-накрая започна да изобразява светофарите директно върху екраните за навигация. Ако обаче вече сте инсталирали най-актуалната версия на приложението и въпреки това не виждате познатите икони по обичайните си маршрути, не се притеснявайте – проблемът не е във вашия телефон.

Причината за това неравномерно присъствие се крие във фундаменталния начин, по който функционира Waze. За разлика от класическите карти, при които новите функции се активират с едно натискане на бутона от разработчиците, тук всичко разчита на огромната общност от редактори доброволци. Докато Google Maps ползва автоматизирани бази данни, във Waze всеки отделен светофар трябва да бъде ръчно нанесен, проверен и валидиран от местните картографи. Липсата на икони във вашия регион просто означава, че процесът по индексиране на съответните кръстовища все още продължава.

Разработчиците са възприели изключително дискретен подход при внедряването на новата екстра. Светофарите се визуализират единствено като малки статични символи върху картата, без да се задействат досадни звукови аларми или изскачащи известия. Това спестява излишен стрес на шофьорите и предпазва екрана от претоварване с информация, особено в гъсто населените градски зони с последователни регулирани кръстовища.

За онези, които нямат търпение функцията да оживее и в техния град, съществува пряк път – всеки потребител може да се свърже с регионалната редакторска общност или сам да се включи в подаването на сигнали за липсващи светофари. Междувременно от Waze вече подготвят и следващото логично подобрение на интерфейса, като на ред са индикаторите за знака "СТОП", които да улеснят допълнително ориентацията за предимство по пътищата.