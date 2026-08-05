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Нетната миграция към Германия намалява! Все повече работници от новите страни членки на ЕС се завръщат по родните си места

Нетната миграция към Германия намалява! Все повече работници от новите страни членки на ЕС се завръщат по родните си места

5 Август, 2026 13:51 946 19

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Страната трябва да подобри условията за живот и работа, за да остане привлекателна за квалифицираните кадри, включително чрез ограничаване на данъчната и социалноосигурителната тежест

Нетната миграция към Германия намалява! Все повече работници от новите страни членки на ЕС се завръщат по родните си места - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Нетната миграция към Германия продължава да намалява, като през последните две години за първи път от десетилетие се наблюдава обрат при движението на работната сила от новите държави членки на Европейския съюз. Все повече хора се завръщат в страните си на произход, докато броят на търсещите убежище и на новопристигналите мигранти също намалява.

Това сочи анализ на Института за германска икономика (IW), изготвен въз основа на данни на Федералната статистическа служба и получен в БТА.

Според проучването през 2024 г. нетната миграция от новите държави членки на ЕС става отрицателна. Около 35 000 души повече са напуснали Германия, отколкото са се установили в страната от тези държави. През 2025 г. отрицателният баланс се задълбочава до приблизително 45 000 души.

Така се прекъсва тенденцията от предходното десетилетие, когато Германия беше един от основните получатели на работна сила от Централна и Източна Европа. Анализаторите посочват, че обръщането на процеса вероятно няма да бъде временно, тъй като демографските промени в държавите на произход ограничават наличния потенциал за нова трудова миграция.

Подобна тенденция се наблюдава и при страните от Западните Балкани. След достигнатия връх през 2022 г. нетната имиграция от региона намалява, като през 2025 г. възлиза на около 40 000 души.

Паралелно с това Германия отчита и значителен спад на броя на молбите за убежище.

През 2023 г. първични молби за международна закрила са подали 329 000 души, докато през 2025 г. техният брой намалява до 113 000.

Най-голям принос за това има рязкото намаление на кандидатите от Сирия – от близо 100 000 през 2023 г. до около 23 000 две години по-късно. Според авторите на изследването причините не се изчерпват със затягането на германската миграционна политика, а са свързани и с политическите промени в Сирия след края на режима на Башар Асад през 2024 г.

Значително намаляват и молбите за убежище от граждани на Афганистан – от 51 000 на 24 000, както и от Турция – от 61 000 на 12 000.

Отделна категория остават украинските граждани, които се приемат по специалния режим за временна закрила, а не чрез системата за предоставяне на убежище.

През 2025 г. нетната миграция от Украйна възлиза на около 89 000 души. Въпреки че това остава най-големият миграционен поток от една държава, той е по-малък спрямо 2024 г., когато нетният приток е бил 116 000 души.

В резултат общата нетна миграция към Германия през 2025 г. намалява до около 235 000 души – най-ниското равнище от 2010 г. досега.

Изследването отчита и още една тенденция – увеличаване на емиграцията на германски граждани.

През 2025 г. близо 100 000 германци са напуснали страната. Според експерта по миграция Видо Гайс-Тьоне това все още не е критично развитие, но увеличението с около 30 процента спрямо 2023 г. е предупредителен сигнал.

По думите му на фона на застаряващото население Германия трудно може да си позволи да губи висококвалифицирани специалисти. Според него страната трябва да подобри условията за живот и работа, за да остане привлекателна за квалифицираните кадри, включително чрез ограничаване на данъчната и социалноосигурителната тежест.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Голям смях

    4 2 Отговор
    Когато преуспееш по света, винаги се връщаш на село.

    13:55 05.08.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    29 2 Отговор
    Германците бягат от Германия така, както мароканците от Мароко! Основно в Русия, където има демокрация и права на човека! В Русия хората могат да отглеждат децата си , без заплахите от ЛГБТ и други педофилски организации!

    13:58 05.08.2026

  • 6 Като си закрие цялата икономика

    21 0 Отговор
    Германия и минат на купони и миграция няма да има

    13:58 05.08.2026

  • 7 Сатана Z

    5 1 Отговор
    В такива случаи нека си припомним Димчо Дебелянов

    “Да се завърнеш в бащината къща
    Когато гроздето във вино се превръща
    И свел глава над майчиното рамо
    Тихо да шептиш
    Заклахте ли прасето, мамо?”

    Коментиран от #11

    13:59 05.08.2026

  • 8 Германия отдавна не е

    19 0 Отговор
    привлекателна за квалифицираните кадри от Ирак, Иран, Сирия, Алжир, Мароко и т.н

    14:06 05.08.2026

  • 9 Разбирач

    20 0 Отговор
    Хората бегат, защото не искат да живеят в Халифат

    14:10 05.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тежко ми е на душата, братко

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Ей, благодаря ти за коментара. Уцели ме. Гурбетчии съм я тоя пуст Дойчланд и нямам търпение да се прибера в родината. То това да си свариш ракийка, да хапнеш кротко салатка, майка ти да ти изпере, сготви го няма никъде. За това се живее, ей

    14:13 05.08.2026

  • 12 Ники

    11 3 Отговор
    Няма такова нещо, живея в Германия, имам много познати българи , дори някой да се прибере, идват двама. Тези данни са заради това че затегнаха помощите и трябва да бачкаш. По този начин братята роми и търтеи които не искат да работят започнаха да се връщат. Човек с добра работа и семейство , много трудно би се върнал, като се има в предвид мафията владееща иначе прекрасната ни родина.

    Коментиран от #17

    14:15 05.08.2026

  • 13 Нас Нетната миграция не ни

    5 1 Отговор
    Интересува а само брутната

    14:16 05.08.2026

  • 14 хахахаха

    9 2 Отговор
    То вече почти няма разлика къде ще работиш в европа, навсякъде те оскубват яко и нищо вече не можеш да спестиш, накрая на месеца си на 0, то и тука да работиш пак на 0, та за какво да ходиш, единственото е че там има повече работа, но и там почва да намалява, сега които са неквалифицирана работна ръка, без да знаят езика с около 2000 евра нето и нищо не спестяват или трябва да се ограничават от всичко, навремето работиш за 1500 марки ама спестяваш 1000 и си беше ок. Та до тук се докара ЕС сам самичък и никой не им е виновен.

    14:19 05.08.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    8 1 Отговор
    Нормално!

    Германия се деиндустриализира ударно и повече няма нужда от работна ръка....

    С две думи:
    Санкциите работят! 🤣🤣🤣

    14:20 05.08.2026

  • 16 Долу ЕС

    2 1 Отговор
    източно европейците, бели хора, се прибират, за да оставят германия на че р ните, които толкова желаят!!! еврейските нпо та и цру ще довършат германия демографски и икономически, като отнъшение за холокоста! това е плана изпълняван вече 70 г, той почри е завършен, процесите в германия са необратими както и в цяла западна Европа

    14:23 05.08.2026

  • 17 млад еврас

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ники":

    Затегнаха помощите, обаче почваш да спазваш новите правила и продължаваш да си ги вземаш, тука говорим за хора без сериозна професия и език, които и там не са много добре, но и те все още не се връщат защото в България не могат да си намерят работа, квото и да говорят за липсващата работна ръка са си глyпoти, само в големите градове се търсят хора или за временна работа, в малки градове и села е пустиня направо, който е със семейството, говори езици и има добра професия ще си намери работа навсякъде и си решава къде ще му е по добре.

    14:30 05.08.2026

  • 18 от това е всичко

    2 0 Отговор
    Този вид демокрация неминуемо преминава в олигархия и сега достигна този момент, европа позволи на олигарси, къртели и корпорации да завземат и управляват ЕС режима, олигарси тип Мъск, разни фамилии и къртели са много по богати от задлъжнелите държави, те владеят всичко, индустрия, икономика, земеделие, политика всичко, а самия ЕС е тежко корумпиран, олигархичния режим се лекува само и единствено с диктатура, няма друг начин да вземеш властта от олигарсите, та нещата ще отиват на зле.

    14:40 05.08.2026

  • 19 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    От този коментар разбираме,че има нетна и брутна миграция, което всъщност е поредната журналистическа простотия. Няма ли да има по високи критерии за назначенията на журналисти? Тези които се подвизават сега в ТВ са много прости, нагли и корумпирани начело с Бойко Василев, Цветанка, Поли Златарева, Йочев,Цекова, Чешмеджиева, Любенов, Обретенова, Светльо индиеца,Лора Крумова и др. То май всички.

    15:14 05.08.2026

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