Украйна извади нефтопреработването в Русия извън строя

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Украинските удари по руски нефтопреработвателни съоръжения през юли извадиха от строя голяма част от тях. Обемът на преработвания суров петрол междувременно е намалял до най-ниското ниво от 2002 г. насам.

През юли обемът на преработвания суров нефт в Русия е възлизал средно на 3,6 млн. барела дневно, което е с около една трета по-малко от обичайната за сезона норма. Поради украинските удари по нефтените заводи в Русия те са намалили преработката до най-ниското ниво от май 2002 г. насам, съобщи в понеделник, 3 август, агенция Bloomberg, позовавайки се на данни на EA Analytics.

"Усилията на Русия да укрепи своята противовъздушна отбрана могат отчасти да намалят броя на дроновете, достигащи целта, но няма да могат да ги защитят напълно", констатира Сергей Вакуленко - старши научен сътрудник в Берлинския център „Карнеги“ за изследване на Русия и Евразия.

Минимум 30 атаки по нефтените заводи

По данни на агенцията през юли големите руски нефтопреработвателни заводи и петролни танкери, също както и цялата тръбопроводна и морска инфраструктура, са били подложени на удари поне 30 пъти. Това е вторият по големина брой удари за един месец от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, отбелязва агенцията.

През първата половина на юли основните цели на украинските удари бяха нефтопреработвателните заводи, което принуди руските производители да продават почти рекордни обеми суров нефт в чужбина, тъй като редица нефтопреработвателните заводи излязоха от строя.

Украинската стратегия се промени през юли

През втората половина на юли Украйна пренасочи вниманието си към танкерите и морската инфраструктура на Русия, отбелязват журналистите от Bloomberg. Въоръжените сили на Украйна продължиха да атакуват танкери в Черно и Азовско море, в резултат от което бяха прекъснати доставките от южните пристанища на Русия.

Във връзка със засилените атаки Министерството на отбраната на Русия предупреди корабите, че Черно море не е безопасно за корабоплаване и че съществуват рискове за един от ключовите маршрути за износ на петрол.

Русия не разполага с пълна защита за тези обекти

Русия разполага с „известни възможности“ да пренасочи петрола от Новоросийск към балтийските пристанища, смята Хорхе Леон, старши вицепрезидент и ръководител на отдела за геополитически анализ в компанията Rystad Energy AS. Тези пристанища обаче също са изложени на прекъсвания поради украинските атаки, посочва експертът.

По-рано, на 23 юли, влезе в сила 21-вият пакет от санкции на ЕС срещу Русия. Тези мерки са насочени, наред с другото, към ограничаване на постъпленията в руския бюджет от продажбата на петрол. Според властите на ЕС тези средства помагат на Москва да продължи да финансира агресивната война на Русия срещу Украйна.