Украйна извади нефтопреработването в Русия извън строя

Украинските удари по руски нефтопреработвателни съоръжения през юли извадиха от строя голяма част от тях. Обемът на преработвания суров петрол междувременно е намалял до най-ниското ниво от 2002 г. насам.
През юли обемът на преработвания суров нефт в Русия е възлизал средно на 3,6 млн. барела дневно, което е с около една трета по-малко от обичайната за сезона норма. Поради украинските удари по нефтените заводи в Русия те са намалили преработката до най-ниското ниво от май 2002 г. насам, съобщи в понеделник, 3 август, агенция Bloomberg, позовавайки се на данни на EA Analytics.
"Усилията на Русия да укрепи своята противовъздушна отбрана могат отчасти да намалят броя на дроновете, достигащи целта, но няма да могат да ги защитят напълно", констатира Сергей Вакуленко - старши научен сътрудник в Берлинския център „Карнеги“ за изследване на Русия и Евразия.
Минимум 30 атаки по нефтените заводи
По данни на агенцията през юли големите руски нефтопреработвателни заводи и петролни танкери, също както и цялата тръбопроводна и морска инфраструктура, са били подложени на удари поне 30 пъти. Това е вторият по големина брой удари за един месец от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, отбелязва агенцията.
През първата половина на юли основните цели на украинските удари бяха нефтопреработвателните заводи, което принуди руските производители да продават почти рекордни обеми суров нефт в чужбина, тъй като редица нефтопреработвателните заводи излязоха от строя.
Украинската стратегия се промени през юли
През втората половина на юли Украйна пренасочи вниманието си към танкерите и морската инфраструктура на Русия, отбелязват журналистите от Bloomberg. Въоръжените сили на Украйна продължиха да атакуват танкери в Черно и Азовско море, в резултат от което бяха прекъснати доставките от южните пристанища на Русия.
Във връзка със засилените атаки Министерството на отбраната на Русия предупреди корабите, че Черно море не е безопасно за корабоплаване и че съществуват рискове за един от ключовите маршрути за износ на петрол.
Русия не разполага с пълна защита за тези обекти
Русия разполага с „известни възможности“ да пренасочи петрола от Новоросийск към балтийските пристанища, смята Хорхе Леон, старши вицепрезидент и ръководител на отдела за геополитически анализ в компанията Rystad Energy AS. Тези пристанища обаче също са изложени на прекъсвания поради украинските атаки, посочва експертът.
По-рано, на 23 юли, влезе в сила 21-вият пакет от санкции на ЕС срещу Русия. Тези мерки са насочени, наред с другото, към ограничаване на постъпленията в руския бюджет от продажбата на петрол. Според властите на ЕС тези средства помагат на Москва да продължи да финансира агресивната война на Русия срещу Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ГанЧо
23:06 04.08.2026
3 Аз да питам
Или е безплатно?
Коментиран от #23
23:06 04.08.2026
4 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци – американската, англосаксонската и еврейската – подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дали са разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия – заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Същото искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #26, #29
23:07 04.08.2026
5 Елена
е на свършване!
Русия има 68 Нефтохима, с калибър Бургас,
Зельо, торбичка с дрога!
23:08 04.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бензиностанцията с ракети
Проси ракети от клоуна Ким!
Смешни ушанки!
Коментиран от #18, #37
23:08 04.08.2026
8 Януари 2022
23:08 04.08.2026
9 НЕМОЖАЧи.ру
Коментиран от #12
23:09 04.08.2026
10 бензинджиите с ракети
ну паГади
23:09 04.08.2026
11 Русодебил
И без това ви гони старческо безсъние!
23:10 04.08.2026
12 НА теб ти трябва
До коментар #9 от "НЕМОЖАЧи.ру":една девитализация, и без това не ставаш за нищо.
23:10 04.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами
Защото ако е на тях ... Благодаря им.
И на тях благодаря, и на маиките им, и на сестрите им,
и на дъщерите им, и на цялата им рода от женски пол.
23:12 04.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Радио Ереван
- Защото са при Бандера
23:13 04.08.2026
17 ?????
Преди месец е било нещо такова ако изключим хиперболите на Дойче Велле.
Сега вече не е така.
Между другото дори при кризата с бензина за спекулативна цена се смятала 1 - 1.1 евра.
С изключение на Крим. Там е около 2 евра.
23:13 04.08.2026
18 Жица
До коментар #7 от "Бензиностанцията с ракети":За това покрайната реве ден и нощ, щото рашата нямали ракети......
23:14 04.08.2026
19 Сандо
Коментиран от #22
23:17 04.08.2026
20 АМИ КО ДА КАЖА
НЕ Е БОЛУК НО ИМА
В ХАРКОВ КАК Е
НОСАТ ГО С КОФИ
23:18 04.08.2026
21 Лигата на дъгообразните
Коментиран от #25
23:19 04.08.2026
22 Мусорчик
До коментар #19 от "Сандо":Ти не разбираш ли, че Русия е раково образование и никога руснак няма да бъде приет в Европа? Това го разбират и самите руснаци и затова са толкова озлобени. Но те сами си го направиха.
Коментиран от #33, #39, #40
23:28 04.08.2026
23 Там няма такъв лукс-,,легло"...?!
До коментар #3 от "Аз да питам":Спи се(ако изобщо могат да заспят от силният тътен на взривяваните Балистически Ракети...) по стълбите,пейките,или директно на плочките,на земята ...!
23:28 04.08.2026
24 ру БЛАТА
До коментар #6 от "Седем сухогруза днес":Както всичко останало крадено от запад даже и парцала им който наричат знаме е реплика на Холандия
23:29 04.08.2026
25 Чиба Рашка
До коментар #21 от "Лигата на дъгообразните":Ходи си размахвай парцала другаде тук е България не е мордор Z
Коментиран от #27
23:30 04.08.2026
26 Хахахаха
До коментар #4 от "Луганск":Ако САЩ умре, кой ще дава на рашите пилешки бутчета след това, да не измрът от глад?
Коментиран от #30
23:31 04.08.2026
27 Сергей Вакуленко - старши научен сътрудн
До коментар #25 от "Чиба Рашка":Ааа,не коментирам ,просто минавам 😄🇷🇺🤙
23:33 04.08.2026
28 Из падмасковие
23:36 04.08.2026
29 1234
До коментар #4 от "Луганск":Лепилар стига си копипействал
23:37 04.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Слава
23:38 04.08.2026
32 Пропаганда
23:50 04.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 БПФ
Коментиран от #35
00:00 05.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Куров
00:05 05.08.2026
37 Гост
До коментар #7 от "Бензиностанцията с ракети":Абе бая си ги шият, не е като да са свършили ракетите. Тия наще си спят си в метрото редовно. А ватенките си лупат яко разиришли
00:07 05.08.2026
38 име
00:20 05.08.2026
39 Прочети за
До коментар #22 от "Мусорчик":Евгени Лебедев, малоумник.
Хем баща му е бил в КГБ-то.
А сина - лорд.
00:35 05.08.2026
40 Верно си мусорчик, драги
До коментар #22 от "Мусорчик":от нерециклируемия тип, не става за нищо, директно при Ковачки.
00:36 05.08.2026