Новини
Мнения »
Украйна извади нефтопреработването в Русия извън строя

Украйна извади нефтопреработването в Русия извън строя

4 Август, 2026 23:00 1 021 40

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • петрол

През първата половина на юли основните цели на украинските удари бяха нефтопреработвателните заводи, което принуди руските производители да продават почти рекордни обеми суров нефт в чужбина

Украйна извади нефтопреработването в Русия извън строя - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украинските удари по руски нефтопреработвателни съоръжения през юли извадиха от строя голяма част от тях. Обемът на преработвания суров петрол междувременно е намалял до най-ниското ниво от 2002 г. насам.

През юли обемът на преработвания суров нефт в Русия е възлизал средно на 3,6 млн. барела дневно, което е с около една трета по-малко от обичайната за сезона норма. Поради украинските удари по нефтените заводи в Русия те са намалили преработката до най-ниското ниво от май 2002 г. насам, съобщи в понеделник, 3 август, агенция Bloomberg, позовавайки се на данни на EA Analytics.

"Усилията на Русия да укрепи своята противовъздушна отбрана могат отчасти да намалят броя на дроновете, достигащи целта, но няма да могат да ги защитят напълно", констатира Сергей Вакуленко - старши научен сътрудник в Берлинския център „Карнеги“ за изследване на Русия и Евразия.

Минимум 30 атаки по нефтените заводи

По данни на агенцията през юли големите руски нефтопреработвателни заводи и петролни танкери, също както и цялата тръбопроводна и морска инфраструктура, са били подложени на удари поне 30 пъти. Това е вторият по големина брой удари за един месец от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, отбелязва агенцията.

През първата половина на юли основните цели на украинските удари бяха нефтопреработвателните заводи, което принуди руските производители да продават почти рекордни обеми суров нефт в чужбина, тъй като редица нефтопреработвателните заводи излязоха от строя.

Украинската стратегия се промени през юли

През втората половина на юли Украйна пренасочи вниманието си към танкерите и морската инфраструктура на Русия, отбелязват журналистите от Bloomberg. Въоръжените сили на Украйна продължиха да атакуват танкери в Черно и Азовско море, в резултат от което бяха прекъснати доставките от южните пристанища на Русия.

Във връзка със засилените атаки Министерството на отбраната на Русия предупреди корабите, че Черно море не е безопасно за корабоплаване и че съществуват рискове за един от ключовите маршрути за износ на петрол.

Русия не разполага с пълна защита за тези обекти

Русия разполага с „известни възможности“ да пренасочи петрола от Новоросийск към балтийските пристанища, смята Хорхе Леон, старши вицепрезидент и ръководител на отдела за геополитически анализ в компанията Rystad Energy AS. Тези пристанища обаче също са изложени на прекъсвания поради украинските атаки, посочва експертът.

По-рано, на 23 юли, влезе в сила 21-вият пакет от санкции на ЕС срещу Русия. Тези мерки са насочени, наред с другото, към ограничаване на постъпленията в руския бюджет от продажбата на петрол. Според властите на ЕС тези средства помагат на Москва да продължи да финансира агресивната война на Русия срещу Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ГанЧо

    17 2 Отговор
    Украйна направо победи Русия разиришли начи.

    23:06 04.08.2026

  • 3 Аз да питам

    16 7 Отговор
    в метрото в Киев как върви цената на едно легло?
    Или е безплатно?

    Коментиран от #23

    23:06 04.08.2026

  • 4 Луганск

    13 9 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци – американската, англосаксонската и еврейската – подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дали са разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия – заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Същото искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #26, #29

    23:07 04.08.2026

  • 5 Елена

    16 7 Отговор
    Русия без нефтопреработване, Осрайна без бензиностанции! Явно белото за Зельо
    е на свършване!
    Русия има 68 Нефтохима, с калибър Бургас,
    Зельо, торбичка с дрога!

    23:08 04.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бензиностанцията с ракети

    10 14 Отговор
    остана без бензин и ракети!
    Проси ракети от клоуна Ким!
    Смешни ушанки!

    Коментиран от #18, #37

    23:08 04.08.2026

  • 8 Януари 2022

    6 11 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    23:08 04.08.2026

  • 9 НЕМОЖАЧи.ру

    10 11 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация

    Коментиран от #12

    23:09 04.08.2026

  • 10 бензинджиите с ракети

    6 8 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    23:09 04.08.2026

  • 11 Русодебил

    11 9 Отговор
    Русодебилите на амбразурата. Застъпвайте нощна смяна!
    И без това ви гони старческо безсъние!

    23:10 04.08.2026

  • 12 НА теб ти трябва

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    една девитализация, и без това не ставаш за нищо.

    23:10 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    9 5 Отговор
    На окраина ли да благодарим, че нафтата вече мина евро и осемдесет?
    Защото ако е на тях ... Благодаря им.
    И на тях благодаря, и на маиките им, и на сестрите им,
    и на дъщерите им, и на цялата им рода от женски пол.

    23:12 04.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Радио Ереван

    7 3 Отговор
    -Защо в Укрорайха не останаха мъже да си е б @т жените?
    - Защото са при Бандера

    23:13 04.08.2026

  • 17 ?????

    6 3 Отговор
    Да.
    Преди месец е било нещо такова ако изключим хиперболите на Дойче Велле.
    Сега вече не е така.
    Между другото дори при кризата с бензина за спекулативна цена се смятала 1 - 1.1 евра.
    С изключение на Крим. Там е около 2 евра.

    23:13 04.08.2026

  • 18 Жица

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бензиностанцията с ракети":

    За това покрайната реве ден и нощ, щото рашата нямали ракети......

    23:14 04.08.2026

  • 19 Сандо

    13 6 Отговор
    В отговор Русия извади недодържавата окраина извън строя,където и е мястото.Докато го има това раково образование в европа няма да има спокойствие.

    Коментиран от #22

    23:17 04.08.2026

  • 20 АМИ КО ДА КАЖА

    10 3 Отговор
    ВЕЧЕ В КРИМ ИМА ГОРИВО
    НЕ Е БОЛУК НО ИМА
    В ХАРКОВ КАК Е
    НОСАТ ГО С КОФИ

    23:18 04.08.2026

  • 21 Лигата на дъгообразните

    7 2 Отговор
    Ко стана с коалицията на лаещите ,има ли я ,нема ли я ,за един приятел от Кремль оитам 😄🇷🇺🤙

    Коментиран от #25

    23:19 04.08.2026

  • 22 Мусорчик

    5 14 Отговор

    До коментар #19 от "Сандо":

    Ти не разбираш ли, че Русия е раково образование и никога руснак няма да бъде приет в Европа? Това го разбират и самите руснаци и затова са толкова озлобени. Но те сами си го направиха.

    Коментиран от #33, #39, #40

    23:28 04.08.2026

  • 23 Там няма такъв лукс-,,легло"...?!

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз да питам":

    Спи се(ако изобщо могат да заспят от силният тътен на взривяваните Балистически Ракети...) по стълбите,пейките,или директно на плочките,на земята ...!

    23:28 04.08.2026

  • 24 ру БЛАТА

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Седем сухогруза днес":

    Както всичко останало крадено от запад даже и парцала им който наричат знаме е реплика на Холандия

    23:29 04.08.2026

  • 25 Чиба Рашка

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Лигата на дъгообразните":

    Ходи си размахвай парцала другаде тук е България не е мордор Z

    Коментиран от #27

    23:30 04.08.2026

  • 26 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    Ако САЩ умре, кой ще дава на рашите пилешки бутчета след това, да не измрът от глад?

    Коментиран от #30

    23:31 04.08.2026

  • 27 Сергей Вакуленко - старши научен сътрудн

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Чиба Рашка":

    Ааа,не коментирам ,просто минавам 😄🇷🇺🤙

    23:33 04.08.2026

  • 28 Из падмасковие

    4 4 Отговор
    Целия колективен Брикс и Коминтерна изгубихме от една украине срам и позор,

    23:36 04.08.2026

  • 29 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    Лепилар стига си копипействал

    23:37 04.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Слава

    2 1 Отговор
    На Русия ,Бог знае кого да спонсорира 🤙

    23:38 04.08.2026

  • 32 Пропаганда

    2 1 Отговор
    Отново и отново , а нещата в реалността са доста по-различни

    23:50 04.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БПФ

    2 2 Отговор
    Не знам какво са извадили, но от 15-20 дни вече няма видеа с опашки по бензиностанциите в Русия. Само че укрия вече е тотално изолирана откъм морето - нито един кораб не смее дори да доближи укpoпитeшките пристанища !!!! С износът на пшеница, единственото, което остана на укpитеза износ, освен yличницитe, е свършено. Ще карат на хляб, вода и житна ракия, поне пшеница и слънчоглед ще имат в изобилие.

    Коментиран от #35

    00:00 05.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Куров

    1 2 Отговор
    Ще ми ядат макарите и дългото в средата укрите

    00:05 05.08.2026

  • 37 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бензиностанцията с ракети":

    Абе бая си ги шият, не е като да са свършили ракетите. Тия наще си спят си в метрото редовно. А ватенките си лупат яко разиришли

    00:07 05.08.2026

  • 38 име

    1 0 Отговор
    Дойче ВЦ пропуска да отбележи, че САЩ остави Украйна без ракети за ПВО и помогна на Русия, като направи война с Иран и Ормузкия проток е затворен, а цените на петрола скочиха и Русия печели повече. И докато киевската хунта надува балона за обезлюдения Крим в който щели да влизат, същевременно реве че не може да си позволи да влезе в състояние на война в предстоящата зима на 2027г. Тва е щото печели, нали!

    00:20 05.08.2026

  • 39 Прочети за

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мусорчик":

    Евгени Лебедев, малоумник.
    Хем баща му е бил в КГБ-то.
    А сина - лорд.

    00:35 05.08.2026

  • 40 Верно си мусорчик, драги

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мусорчик":

    от нерециклируемия тип, не става за нищо, директно при Ковачки.

    00:36 05.08.2026