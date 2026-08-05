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"Варварство": руски дронове преследват цивилни по улиците
  Тема: Украйна

"Варварство": руски дронове преследват цивилни по улиците

5 Август, 2026 13:45 1 428 68

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Според външния министър на Украйна Андрий Сибиха става въпрос за целенасочена кампания за тормоз над цивилните граждани в бившата съветска република

"Варварство": руски дронове преследват цивилни по улиците - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Видео, на което дрон преследва продавач на зеленчуци в Херсон, а след това се взривява, събра милиони гледания в социалните мрежи. Според Зеленски "човешкото сафари" отдавна е част от инструментариума на Русия.

Видео, на което се вижда как дрон преследва продавач на зеленчуци в Херсон, събра милиони гледания в социалните мрежи. Той се опитва да се скрие около буса и щайгите си, но безпилотният летателен апарат се върти около него, а накрая се и взривява. 52-годишният мъж е ранен, но оцелява.

"Човешко сафари"

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва в "човешко сафари". Независими проверки на медиите потвърждават, че кадрите са автентични и са от град Херсон, който беше отвоюван от Украйна още през ноември 2022 година.

По-късно пострадалият разказа в интервю от болницата как се е опитал да сигнализира пред дрона, че продава домати и патладжани, но пилотът очевидно е игнорирал това. Интервюто беше разпространено от военните власти в града.

Цивилните в Херсон редовно стават мишена

Според външния министър на Украйна Андрий Сибиха става въпрос за целенасочена кампания за тормоз над цивилните граждани в Украйна. "Това варварско руско военно престъпление в Херсон изисква международно осъждане и правосъдие, но хиляди подобни престъпления никога не стават обществено достояние", написа той.

Още през май 2025 г. Съветът на ООН по правата на човека стигна до заключението, че атаките с дронове на руските въоръжени сили срещу цивилни в региона на Херсон представляват престъпления срещу човечеството. Херсон е близо до фронта - на река Днепър, където украинските и руски войски се сражават. Цивилни в столицата на Херсонска област редовно са обект на атаки.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9689

    29 1 Отговор
    Болни мозъци бол.

    Коментиран от #4

    13:46 05.08.2026

  • 2 Браво

    30 16 Отговор
    Само така, трепане на място, да не се мъчат хората с тоя наркоман!

    Коментиран от #11

    13:47 05.08.2026

  • 3 Видеото вече е приложено при

    13 52 Отговор
    путинското досие в Хага.
    Май ще изгние в бункера от шубе.

    Коментиран от #6, #68

    13:48 05.08.2026

  • 4 Рашките се раждат мутанти

    8 39 Отговор

    До коментар #1 от "9689":

    Заради радиацията там.

    Коментиран от #28

    13:49 05.08.2026

  • 5 Фейк - либераст

    46 7 Отговор
    Бравос! Най- достоверния източник за събитията по света и у нас "ДОЙЧЕ ВЕЛЕ" / Германска вълна/, новото име на "ФЬОЛКИШЕР БЕОБАХТЕР" /Народен наблюдател/ ! ВеРВАТЕ МУ!

    13:49 05.08.2026

  • 6 Лекарите казаха до септември

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Видеото вече е приложено при":

    Толкоз.

    13:50 05.08.2026

  • 7 Наблюдател

    6 33 Отговор
    Видях го в Ютуб. Сигурно са се забавлявали. Преди няколко години вагнеровци в Сирия бяха хванали един местен, не искал да воюва за Асад. И те се забавляваха. Отрязаха му ръцете, главата, провесиха го за краката да виси. Бяха си пуснали руска музика и танцуваха, докато един снима.

    Коментиран от #15

    13:51 05.08.2026

  • 8 1488

    27 2 Отговор
    туй го преписахте вчера ама тъй го ноидхате че уж зелето го казвал

    13:51 05.08.2026

  • 9 Някой

    44 4 Отговор
    А когато САЩ елиминираха хора по същия начин нямаше проблем. После Израел като почна да елиминира цивилни по същия, че и по по-коварни начини, пак нищо. Украйна като бомбардираше цивилни преди войната, пак нищо.

    Коментиран от #19

    13:51 05.08.2026

  • 10 1488

    24 2 Отговор
    туй го преписахте вчера ама тъй го преписахте че уж зелето го казвал

    13:51 05.08.2026

  • 11 Да ти се връща многократно!

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    На теб и родата ти.
    Ама преди това – да се мъчиш.

    Коментиран от #23, #47

    13:52 05.08.2026

  • 12 ЦСКА Москва

    10 5 Отговор
    Така се побеждава,без милост за фашистите !

    Коментиран от #25, #26

    13:52 05.08.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    31 3 Отговор
    Нали вече се разбрахме, че това са нацистки дронове на укротерористите и никой не вярва на евтината ви пропаганда!

    13:52 05.08.2026

  • 14 А, как

    24 3 Отговор
    Разбрахте, че е руски, а не украински, който постановъчно или не преследва свой.

    13:52 05.08.2026

  • 15 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Аз съм гледал и под съпровод на БГ кючеци как се трепят в Сирия.

    13:52 05.08.2026

  • 16 Зшукозаписна компания Кобзон рекърдс

    2 22 Отговор
    Намериха ли главата на Чайко? Дъщеря му как е? А зетя? Отпразнуваха ли скъпарския рожден ден на военнопрестъпника?

    13:53 05.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 kоkорчо 💋🍌

    10 18 Отговор
    рушистите толкоз отчаяни почнаха плода-зеленчук да гърмят

    Коментиран от #20

    13:54 05.08.2026

  • 19 Дай видео където американски дрон гони

    6 16 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    хора по улиците, м? Май обичаш да послъгваш.
    Внимавай какво си пожелаваш.

    13:54 05.08.2026

  • 20 Нали,

    6 20 Отговор

    До коментар #18 от "kоkорчо 💋🍌":

    после реват защо хората ги смятат за по-низши от зарзават.
    Защото рашките са едноклетъчни..

    13:56 05.08.2026

  • 21 Урко фашисти вие се варвари

    16 4 Отговор
    Урки ненормални сте

    13:56 05.08.2026

  • 22 Иванов

    15 1 Отговор
    Аре, бе! Това не беше ли от вчера?
    Нещо по-ново нЕма ли?

    13:57 05.08.2026

  • 23 Само Левски, България

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "Да ти се връща многократно!":

    Внимавай, пос.ерко!
    Помним как пълнеше памперса при Мочата.

    Коментиран от #27

    13:58 05.08.2026

  • 24 Русия

    12 4 Отговор
    Всеки патрон един кравар,фашист и евро-либерал по малко,така се кове ПОБЕДАТА над Сатанистите.

    13:58 05.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Само Левски, България

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "ЦСКА Москва":

    Не на нас тия.
    Внимавай, пос.ерко!
    Помним как пълнеше памперса при Мочата.

    Коментиран от #31

    14:00 05.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Русия

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рашките се раждат мутанти":

    По добре мутант,отколкото като теб не доразвит защото си заченат в не правилният отвор !

    14:03 05.08.2026

  • 29 DW - Пропаганден машинен

    18 2 Отговор
    А yкpoпитеcите да взривяват деца на плаж е "хуманно" според изpoдите от DW!?

    14:04 05.08.2026

  • 30 България

    2 10 Отговор
    Нито евроцент за възрожденски нацист, предател путинец и маргинал! Да карат на дигитални рубли. Така се кове ПОБЕДАТА над кремълските фашисти!

    14:05 05.08.2026

  • 31 ЦСКА Москва

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Само Левски, България":

    Муууууууууу ,ко каза муууууууууууууууууууууууууу

    Коментиран от #36

    14:07 05.08.2026

  • 32 Това е вярно DW

    13 1 Отговор
    Една продавачка на пазара каза.Еийййй как ги измисляте тея неща .ВЕРВАМЕВИ ХА ХА ХА ХО

    14:08 05.08.2026

  • 33 Гласът на Москва – Пропаганден немашинен

    3 13 Отговор
    А руските мутанти да взривяват деца навсякъде – в болници, училища, домове, родилни отделения, по улиците – е "хуманно" според изpoдите от Гласът на Москва

    14:11 05.08.2026

  • 34 Само Левски, България

    1 1 Отговор
    Я, мутанти на хоризонта!

    14:13 05.08.2026

  • 35 Зелени

    8 1 Отговор
    Патешки курешки. Бял байрак, безумци!

    14:14 05.08.2026

  • 36 Само Левски, България

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "ЦСКА Москва":

    Я, мутанти мучат на руски език!

    14:14 05.08.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    13 0 Отговор
    Втори ден Киев продължава спешният антикризисен PR след като хладнокръвно уби цивилни, в т.ч. и деца на плажа в Архипо- Осиповка в Краснодарския край на РФ....

    Разбира се, няма да си помогне с нищо!

    Коментиран от #49, #53

    14:14 05.08.2026

  • 38 байлар

    12 0 Отговор
    Каквото е "Варварство": украински дронове да убиват деца по плажовете.

    14:14 05.08.2026

  • 39 Русия е една варварска клоака

    3 12 Отговор
    Фараона Пусин каза за Руслямията "великой мировой державойЮ и "одним из центров многополярного мира"

    БВП: 2,1%
    Търговия: 1,3%.
    Население: 1,7–1,9%.
    Научни статии: 1,9%.
    Заявки за патент: 0,6%.

    Къв център бе, вие сте клошари наблюдаващи развитието на света от страни !

    14:15 05.08.2026

  • 40 Възраждане

    11 1 Отговор
    Денацифицикацията е законна с указ на Владимир Владимирович. Полезно е за природата. Нарича се санитарно прочистване

    Коментиран от #46

    14:15 05.08.2026

  • 41 Азззззззз

    15 1 Отговор
    Ако говорите за варварство, идете вижте Алеята на ангелите! Там са избити от укрите руски деца.

    14:17 05.08.2026

  • 42 Биби

    2 8 Отговор
    Путилифонът скимтежно бе заевено нежно каде не е било верно и дроловите биле пуснати да издират на бат Пундю тапията за завършен милиционерскио уневерсетет! Внетен ли е?

    14:17 05.08.2026

  • 43 "Варварство" !

    7 1 Отговор
    Полицейски дронове преследват цивилни по магистрала Тракия

    14:20 05.08.2026

  • 44 Българин

    2 7 Отговор
    Продължавайте да трепете генералите на орките! Елементарно и лесно изпълнимо е.

    14:21 05.08.2026

  • 45 Иван 1

    3 0 Отговор
    Хората които го измислиха тази работа в момента се оплакват ,че са по добри от тях макар, че продължават да гонят и убиват цивилни.

    14:21 05.08.2026

  • 46 Затова

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Възраждане":

    Срещнеш ли копейка трепИ!!За доброто настроение.

    14:22 05.08.2026

  • 47 Знаеш ли

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Да ти се връща многократно!":

    Ти си пътник😀

    Коментиран от #55

    14:22 05.08.2026

  • 48 Нацистки Израел

    8 0 Отговор
    От години практикува "човешко сафари" поне в 3 чужди държави но си мълчим нали? Бомби в пейджери и играчки поставя но пак си мълчим....

    14:23 05.08.2026

  • 49 Ко правим на плаж,на плаж ко праим?

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Навън е война!Ко праим на плажа?

    Коментиран от #57

    14:24 05.08.2026

  • 50 Трол

    6 1 Отговор
    Според мен на улицата дроновете са гонили Зеления. Програмирани да да разпознават тази мутра. Той е най-разпознаваемия в света. Но не само дронове, а всеки му има зъб и би го подгонил, ако забележи да се мотае из квартала му.

    14:24 05.08.2026

  • 51 Ясно беее

    4 0 Отговор
    опитал се да сигнализира пред дрона, че продава домати и патладжани, но пилотът очевидно е игнорирал това като е видял на каква цена ги продава тоя спекулант

    14:26 05.08.2026

  • 52 ДВОЕН СТАНДАРТ!

    7 0 Отговор
    Хубаво втори ден я дъвчете тая ,,дъвка"...!
    А нещо да кажете,за убитите 7 и десетки ранени цивилни граждани,на плажа на курорта Геленджик,обстреляни съвсем умишлено и целенасочено от Украински дрон...?!
    Мммм...?!?!

    Коментиран от #54

    14:27 05.08.2026

  • 53 Чиба мръшоо нефелна!

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Замърсяваш интернет пространството.

    14:28 05.08.2026

  • 54 Ко правим на плаж,на плаж ко праим?

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "ДВОЕН СТАНДАРТ!":

    Навън е война?Ко праим на плажа?

    Коментиран от #58, #60

    14:29 05.08.2026

  • 55 Копейкотрошач

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Знаеш ли":

    Една тесла ти е достатъчн.

    14:30 05.08.2026

  • 56 И аз така като карам ски

    6 0 Отговор
    си настройвам дрона да лети след мен и да ме снима. После мога да кажа че е бил руски и ме е преследвал...

    14:30 05.08.2026

  • 57 По тая логика...!

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ко правим на плаж,на плаж ко праим?":

    Ко праЙм на плаж на ,,Слънчака",като в Родината ни е война...?!
    За ония здрави и яки млади украинци говоря,с ,,Q-7"-миците...дето аз и Ти им плащаме ,,дневни" и ,,квартирни"...,щото идите ли билЕ...- ,,Бежанци"...?!

    14:33 05.08.2026

  • 58 665

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ко правим на плаж,на плаж ко праим?":

    Шиеме осиновителката ти !

    14:34 05.08.2026

  • 59 ФАШИСТКИ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ

    6 1 Отговор
    ПЛАЧЕТЕ ЗА. РУСКО ЗНАМЕ НАД РАЙХСТАГА
    ЩЕ ГО ИМАТЕ КАКТО Е ТРЪГНАЛО

    14:35 05.08.2026

  • 60 Е добре...!

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ко правим на плаж,на плаж ко праим?":

    Да не си шизофреник,че го повтаряш като пациент на Д-р Цветеслава Гълъбова...?!?!

    14:36 05.08.2026

  • 61 Много е просто

    1 4 Отговор
    Русия минава през абсолютна монархия с крепостни роби, кратък период на капитализъм без демокрация, болшевишки терор, социализъм с всякакви ограничения, мутрешки капитализъм, и нещо, което едни ще нарекат православен консерватизъм, а други нацизъм. Каква ценностна система да изградиш при това положение, на кои традиции да заложиш? Ако прочетеш патриарх Кирил, той казва, че войната е Божие дело.

    Коментиран от #64, #65

    14:41 05.08.2026

  • 62 Янко

    5 1 Отговор
    Обикновено това е работа на славните херои от бандерастан които освен руснаци трепят и свои войници които искат да се предадат в плен.Последното им героиство е атаката на плажа с деца

    14:42 05.08.2026

  • 63 Добри

    3 0 Отговор
    А украински дронове убиват деца на плажа! Ама това е демократично!

    15:06 05.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 НАИСТИНА!

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Много е просто":

    Много е просто...!Като Теб-самият...!

    15:23 05.08.2026

  • 66 ВАРВАРСТВО!

    1 0 Отговор
    Украинското ТЦК,преследва,посмели да се покажат на бял свят млади мъже и насила ги ,,Бусофицират" за фронта ..!

    15:27 05.08.2026

  • 67 Дойче теле

    0 0 Отговор
    Я се скрийте бе, личи че това е любителски дрон!

    15:27 05.08.2026

  • 68 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Видеото вече е приложено при":

    Корав ли си че това е любителски дрон! Защо вярвате на всяка украинска пропаганда? Даже го прикачил към досието на Путин, смешник!

    15:30 05.08.2026

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