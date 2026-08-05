"Варварство": руски дронове преследват цивилни по улиците

Видео, на което дрон преследва продавач на зеленчуци в Херсон, а след това се взривява, събра милиони гледания в социалните мрежи. Според Зеленски "човешкото сафари" отдавна е част от инструментариума на Русия.
Видео, на което се вижда как дрон преследва продавач на зеленчуци в Херсон, събра милиони гледания в социалните мрежи. Той се опитва да се скрие около буса и щайгите си, но безпилотният летателен апарат се върти около него, а накрая се и взривява. 52-годишният мъж е ранен, но оцелява.
"Човешко сафари"
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва в "човешко сафари". Независими проверки на медиите потвърждават, че кадрите са автентични и са от град Херсон, който беше отвоюван от Украйна още през ноември 2022 година.
По-късно пострадалият разказа в интервю от болницата как се е опитал да сигнализира пред дрона, че продава домати и патладжани, но пилотът очевидно е игнорирал това. Интервюто беше разпространено от военните власти в града.
Цивилните в Херсон редовно стават мишена
Според външния министър на Украйна Андрий Сибиха става въпрос за целенасочена кампания за тормоз над цивилните граждани в Украйна. "Това варварско руско военно престъпление в Херсон изисква международно осъждане и правосъдие, но хиляди подобни престъпления никога не стават обществено достояние", написа той.
Още през май 2025 г. Съветът на ООН по правата на човека стигна до заключението, че атаките с дронове на руските въоръжени сили срещу цивилни в региона на Херсон представляват престъпления срещу човечеството. Херсон е близо до фронта - на река Днепър, където украинските и руски войски се сражават. Цивилни в столицата на Херсонска област редовно са обект на атаки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9689
Коментиран от #4
13:46 05.08.2026
2 Браво
Коментиран от #11
13:47 05.08.2026
3 Видеото вече е приложено при
Май ще изгние в бункера от шубе.
Коментиран от #6, #68
13:48 05.08.2026
4 Рашките се раждат мутанти
До коментар #1 от "9689":Заради радиацията там.
Коментиран от #28
13:49 05.08.2026
5 Фейк - либераст
13:49 05.08.2026
6 Лекарите казаха до септември
До коментар #3 от "Видеото вече е приложено при":Толкоз.
13:50 05.08.2026
7 Наблюдател
Коментиран от #15
13:51 05.08.2026
8 1488
13:51 05.08.2026
9 Някой
Коментиран от #19
13:51 05.08.2026
10 1488
13:51 05.08.2026
11 Да ти се връща многократно!
До коментар #2 от "Браво":На теб и родата ти.
Ама преди това – да се мъчиш.
Коментиран от #23, #47
13:52 05.08.2026
12 ЦСКА Москва
Коментиран от #25, #26
13:52 05.08.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К.😺
13:52 05.08.2026
14 А, как
13:52 05.08.2026
15 честен ционист
До коментар #7 от "Наблюдател":Аз съм гледал и под съпровод на БГ кючеци как се трепят в Сирия.
13:52 05.08.2026
16 Зшукозаписна компания Кобзон рекърдс
13:53 05.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #20
13:54 05.08.2026
19 Дай видео където американски дрон гони
До коментар #9 от "Някой":хора по улиците, м? Май обичаш да послъгваш.
Внимавай какво си пожелаваш.
13:54 05.08.2026
20 Нали,
До коментар #18 от "kоkорчо 💋🍌":после реват защо хората ги смятат за по-низши от зарзават.
Защото рашките са едноклетъчни..
13:56 05.08.2026
21 Урко фашисти вие се варвари
13:56 05.08.2026
22 Иванов
Нещо по-ново нЕма ли?
13:57 05.08.2026
23 Само Левски, България
До коментар #11 от "Да ти се връща многократно!":Внимавай, пос.ерко!
Помним как пълнеше памперса при Мочата.
Коментиран от #27
13:58 05.08.2026
24 Русия
13:58 05.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Само Левски, България
До коментар #12 от "ЦСКА Москва":Не на нас тия.
Внимавай, пос.ерко!
Помним как пълнеше памперса при Мочата.
Коментиран от #31
14:00 05.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Русия
До коментар #4 от "Рашките се раждат мутанти":По добре мутант,отколкото като теб не доразвит защото си заченат в не правилният отвор !
14:03 05.08.2026
29 DW - Пропаганден машинен
14:04 05.08.2026
30 България
14:05 05.08.2026
31 ЦСКА Москва
До коментар #26 от "Само Левски, България":Муууууууууу ,ко каза муууууууууууууууууууууууууу
Коментиран от #36
14:07 05.08.2026
32 Това е вярно DW
14:08 05.08.2026
33 Гласът на Москва – Пропаганден немашинен
14:11 05.08.2026
34 Само Левски, България
14:13 05.08.2026
35 Зелени
14:14 05.08.2026
36 Само Левски, България
До коментар #31 от "ЦСКА Москва":Я, мутанти мучат на руски език!
14:14 05.08.2026
37 az СВО Победа 81
Разбира се, няма да си помогне с нищо!
Коментиран от #49, #53
14:14 05.08.2026
38 байлар
14:14 05.08.2026
39 Русия е една варварска клоака
БВП: 2,1%
Търговия: 1,3%.
Население: 1,7–1,9%.
Научни статии: 1,9%.
Заявки за патент: 0,6%.
Къв център бе, вие сте клошари наблюдаващи развитието на света от страни !
14:15 05.08.2026
40 Възраждане
Коментиран от #46
14:15 05.08.2026
41 Азззззззз
14:17 05.08.2026
42 Биби
14:17 05.08.2026
43 "Варварство" !
14:20 05.08.2026
44 Българин
14:21 05.08.2026
45 Иван 1
14:21 05.08.2026
46 Затова
До коментар #40 от "Възраждане":Срещнеш ли копейка трепИ!!За доброто настроение.
14:22 05.08.2026
47 Знаеш ли
До коментар #11 от "Да ти се връща многократно!":Ти си пътник😀
Коментиран от #55
14:22 05.08.2026
48 Нацистки Израел
14:23 05.08.2026
49 Ко правим на плаж,на плаж ко праим?
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Навън е война!Ко праим на плажа?
Коментиран от #57
14:24 05.08.2026
50 Трол
14:24 05.08.2026
51 Ясно беее
14:26 05.08.2026
52 ДВОЕН СТАНДАРТ!
А нещо да кажете,за убитите 7 и десетки ранени цивилни граждани,на плажа на курорта Геленджик,обстреляни съвсем умишлено и целенасочено от Украински дрон...?!
Мммм...?!?!
Коментиран от #54
14:27 05.08.2026
53 Чиба мръшоо нефелна!
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Замърсяваш интернет пространството.
14:28 05.08.2026
54 Ко правим на плаж,на плаж ко праим?
До коментар #52 от "ДВОЕН СТАНДАРТ!":Навън е война?Ко праим на плажа?
Коментиран от #58, #60
14:29 05.08.2026
55 Копейкотрошач
До коментар #47 от "Знаеш ли":Една тесла ти е достатъчн.
14:30 05.08.2026
56 И аз така като карам ски
14:30 05.08.2026
57 По тая логика...!
До коментар #49 от "Ко правим на плаж,на плаж ко праим?":Ко праЙм на плаж на ,,Слънчака",като в Родината ни е война...?!
За ония здрави и яки млади украинци говоря,с ,,Q-7"-миците...дето аз и Ти им плащаме ,,дневни" и ,,квартирни"...,щото идите ли билЕ...- ,,Бежанци"...?!
14:33 05.08.2026
58 665
До коментар #54 от "Ко правим на плаж,на плаж ко праим?":Шиеме осиновителката ти !
14:34 05.08.2026
59 ФАШИСТКИ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ
ЩЕ ГО ИМАТЕ КАКТО Е ТРЪГНАЛО
14:35 05.08.2026
60 Е добре...!
До коментар #54 от "Ко правим на плаж,на плаж ко праим?":Да не си шизофреник,че го повтаряш като пациент на Д-р Цветеслава Гълъбова...?!?!
14:36 05.08.2026
61 Много е просто
Коментиран от #64, #65
14:41 05.08.2026
62 Янко
14:42 05.08.2026
63 Добри
15:06 05.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 НАИСТИНА!
До коментар #61 от "Много е просто":Много е просто...!Като Теб-самият...!
15:23 05.08.2026
66 ВАРВАРСТВО!
15:27 05.08.2026
67 Дойче теле
15:27 05.08.2026
68 Дон Дони
До коментар #3 от "Видеото вече е приложено при":Корав ли си че това е любителски дрон! Защо вярвате на всяка украинска пропаганда? Даже го прикачил към досието на Путин, смешник!
15:30 05.08.2026