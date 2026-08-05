"Варварство": руски дронове преследват цивилни по улиците

Видео, на което дрон преследва продавач на зеленчуци в Херсон, а след това се взривява, събра милиони гледания в социалните мрежи. Според Зеленски "човешкото сафари" отдавна е част от инструментариума на Русия.

Видео, на което се вижда как дрон преследва продавач на зеленчуци в Херсон, събра милиони гледания в социалните мрежи. Той се опитва да се скрие около буса и щайгите си, но безпилотният летателен апарат се върти около него, а накрая се и взривява. 52-годишният мъж е ранен, но оцелява.

"Човешко сафари"

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва в "човешко сафари". Независими проверки на медиите потвърждават, че кадрите са автентични и са от град Херсон, който беше отвоюван от Украйна още през ноември 2022 година.

По-късно пострадалият разказа в интервю от болницата как се е опитал да сигнализира пред дрона, че продава домати и патладжани, но пилотът очевидно е игнорирал това. Интервюто беше разпространено от военните власти в града.

Цивилните в Херсон редовно стават мишена

Според външния министър на Украйна Андрий Сибиха става въпрос за целенасочена кампания за тормоз над цивилните граждани в Украйна. "Това варварско руско военно престъпление в Херсон изисква международно осъждане и правосъдие, но хиляди подобни престъпления никога не стават обществено достояние", написа той.

Още през май 2025 г. Съветът на ООН по правата на човека стигна до заключението, че атаките с дронове на руските въоръжени сили срещу цивилни в региона на Херсон представляват престъпления срещу човечеството. Херсон е близо до фронта - на река Днепър, където украинските и руски войски се сражават. Цивилни в столицата на Херсонска област редовно са обект на атаки.