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Йотова вече е в кампания, останалите още търсят себе си

Йотова вече е в кампания, останалите още търсят себе си

5 Август, 2026 12:58 645 24

  • йотова-
  • избори-
  • президент-
  • кандидат-
  • кампания

Ако опонентите продължат да се колебаят, битката може да бъде решена още преди истински да е започнала

Йотова вече е в кампания, останалите още търсят себе си - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Президентската кампания на практика вече започна. Не защото календарът го казва, а защото единственият кандидат с реално изградена публична стратегия вече е на терена. Докато останалите политически сили все още разсъждават кого да издигнат, кого да убедят и каква формула да търсят, Илияна Йотова – настоящ президент, след като Румен Радев слезе на политическия терен, вече води кампания.

Август традиционно е месец за политическа пауза. Тази година обаче изглежда различно. Докато голяма част от потенциалните претенденти ще използват времето за вътрешнопартийни сметки и сондажи, включително почивка и плаж, Йотова печели най-ценния политически ресурс – време. Всеки ден, в който няма ясно очертан основен съперник, работи в нейна полза.

Допълнително предимство за действащия вицепрезидент донесе и официалният отказ на Даниел Вълчев да участва в президентската надпревара. Именно около негова кандидатура мнозина виждаха възможност за широко обществено и политическо обединение отвъд традиционните партийни разделения. С оттеглянето му тази хипотеза отпадна и политическото пространство остана още по-раздробено.

Към момента официално издигнат кандидат е и председателят на БЗНС Николай Ненчев. Очаква се в надпреварата да се включат и други, като Иван Христанов, например, както и други нови или вече познати лица. Говори се за още кандидатури, но засега повечето остават в сферата на политическите намерения, а не на реалните решения.

Именно тук се появява големият парадокс. Почти всички анализатори приемат като най-вероятен сценарий провеждането на балотаж. Истинският въпрос вече не е дали ще има втори тур, а кой ще се изправи срещу Илияна Йотова. Най-често се споменава лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, но при динамична кампания не могат да бъдат изключени и други развития.

Колкото повече кандидати навлизат в първия тур, толкова повече се разпилява опозиционният вот. Всеки нов претендент отнема гласове не толкова от фаворита, колкото от останалите негови конкуренти. Това превръща първия тур в битка за оцеляване между опозиционните кандидати, а не в директен сблъсък с фаворита.

И все пак не бива да бъде изключван и един сценарий, който доскоро изглеждаше почти немислим – избор на президент още на първи тур. За подобен развой са необходими много фактори да се подредят едновременно, но ако опозицията остане силно раздробена, без обща стратегия и без убедителна кандидатура, подобна възможност вече не звучи толкова невероятно, колкото звучеше преди няколко месеца.

Разбира се, предизборната кампания тепърва ще предлага изненади. Българската политика многократно е доказвала, че умее да произвежда неочаквани обрати в последните седмици. Именно затова сегашното предимство на Йотова не е гаранция за окончателен успех.

Има и още един важен елемент, който може да промени конфигурацията. До този момент Илияна Йотова все още не е представила кандидата за вицепрезидент. А именно тази фигура може да се окаже решаваща. Добре подбраният партньор би разширил обществената подкрепа и би донесъл допълнителна тежест на кандидат-президентската двойка. Неубедителният избор обаче може да се превърне в слабата точка на иначе силна кампания.

Причината е очевидна. В съвременната политика кандидатите вече не са атакувани само за собствените си действия. Под обществен и медиен натиск попадат и хората около тях. Всеки официално обявен претендент почти мигновено става обект на проверки, компроматни кампании, публикации и опити за репутационно дискредитиране. Затова изборът на вицепрезидент вече не е просто кадрово решение, а стратегически ход, способен както да донесе допълнителни проценти, така и да създаде сериозни политически проблеми.

Засега обаче фактите говорят сами. Двама кандидати вече са на терена. Останалите още търсят посоката си. А в политиката времето почти винаги работи за този, който пръв е започнал да играе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОХААА ОХРАНЕНА СЛЪНЧЕВА БУЛКА

    9 2 Отговор
    МАСОН......

    Коментиран от #4, #20

    13:02 05.08.2026

  • 2 Сила

    10 0 Отговор
    Всяка една от тия трите тьотки бабишкери покрай нея може да и стане "вице "....
    Това е интелектуалното ниво на БГ политиците ...

    13:05 05.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.Истински българин.

    13:06 05.08.2026

  • 4 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "ОХААА ОХРАНЕНА СЛЪНЧЕВА БУЛКА":

    И тамплиер !!!
    От " ТЕМУ "....

    13:06 05.08.2026

  • 5 Пушек от лулата на Шамана

    5 0 Отговор
    Слагам тенджера на главата и играя танца на радостта.
    За другите индианци от резервата не отговарям.

    13:09 05.08.2026

  • 6 Наблюдател

    6 7 Отговор
    Ако трябва жена да се избере за Президент, то аз познавам само 2 достойни за този пост:

    - Цвета Рангелова
    - Искра Михайлова

    Трябват ни точно такива огън жени, които защитават българския интерес.

    Коментиран от #11, #15

    13:14 05.08.2026

  • 7 Вашето мнение

    9 1 Отговор
    Синоптичката се ослушва, дали жена му ще го пусне за президентин. Затова се бави.

    13:16 05.08.2026

  • 8 Тя и

    10 1 Отговор
    трите червени баби очилати - лика прилика за в "Трета възраст" ! Каква политика , какви пет лева ?

    Коментиран от #19

    13:16 05.08.2026

  • 9 Промяна

    4 1 Отговор
    БИТКАААААААААААА АМА ЧЕ ЛЪЖИ НЕВИЖДАНИИИИИИ ГРАБИТЕЛИ ВЪН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА НИ ДЪРЖАВА

    13:18 05.08.2026

  • 10 Промяна

    4 1 Отговор
    СЧУПЕНИТЕ МАДУРОВКИ ЦИК РАДЕВО РЪЛНО ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ВЛАСТ НАВСЯКЪДЕ Е МОДЕЛ РАДЕВ ХАХАХАХАХАХА

    13:19 05.08.2026

  • 11 Фил

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Що?
    Камериерката на Деси Банова също е достойна.

    13:19 05.08.2026

  • 12 Зъл пес

    8 0 Отговор
    Стига сте набивали в главите на хората името ИИдиотова.Нека всички полит.партии кажат какъв е техният избор,и всеки да реши.Аз лично няма да гласувам за нея.

    13:21 05.08.2026

  • 13 ЙОТОВА Е НАМЕРИЛА СЕБЕ СИ

    5 1 Отговор
    В масонско-темплиерските тайни общества. Никога не гласувайте за тази змия.

    13:27 05.08.2026

  • 14 Щом

    4 0 Отговор
    е намерила себе си , да се връща на село към корените си , червените ! И да не си играе най - безсрамно на политик !

    13:36 05.08.2026

  • 15 Картаген

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Най-достойната жена за президент е Ким Йо-чонг.김여정
    Носителка на черен колан по тае куон до и стоманена воля.Останалото е театро.

    13:37 05.08.2026

  • 16 иван костов

    2 0 Отговор
    Май ще имаме поредният президент-соросоид, който обслужва чужди интереси и ненавижда родината си! Не случайно педофилската общност си трае и се назлъндисва- Йотова е техният най добър кандидат!😕 Ако посочи Гном, или вождът Полу ДваПръстаЧело, за вицепрезидент, щастието на педофилите ще е пълно!😁

    13:40 05.08.2026

  • 17 Мерак

    2 0 Отговор
    голем има,ама трудно ще я огрее.Помним малките изцепки,когато трябваше да се спре на суж.премиер,пък после Гюров и компания ходиха да ближат и предават в Киев.И не се обадили на г-жата.Помним и на Мюнхенската конф-я как беше на първи ред и после с трепет неописуем държеше ръцете на Макрон.Двойник на Радев е!

    13:40 05.08.2026

  • 18 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Хитра е Идиотова,прицелила се е в червените бабички,които поради слабият си слух,късогледство и деменция не чува и не помнят тази краварска подлога с ОПГ-то ПБ какви мръсотии и предателства сътвори на България !

    13:41 05.08.2026

  • 19 Отвратително!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тя и":

    Снимката е потресаваща! Алцхаймер ще гласува за Йотова!

    13:42 05.08.2026

  • 20 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ОХААА ОХРАНЕНА СЛЪНЧЕВА БУЛКА":

    Тамплиери стават само мъже.

    Коментиран от #24

    13:43 05.08.2026

  • 21 "Йотова вече е в кампания"

    2 0 Отговор
    На излагацията вече кампания ли му викаме?

    13:48 05.08.2026

  • 22 ЦСКА Москва

    1 0 Отговор
    Идиотова не е в кампания,а в КОМПАНИЯТА на нац.предател Р.Боташа,краварското посолство,Шефа на Тамплиерите Р.Ралчев и още безброй престъпници и българоубиици.

    13:49 05.08.2026

  • 23 Няма да гласувм за жена в никакъв

    0 0 Отговор
    случай. Да ходи да готви, пере, глади и да яхва прахусмукачката пенсионерката щом още сили има

    13:51 05.08.2026

  • 24 МНОГО Я ЗНАЕШ ТАА С ТОПКИ ЛИ Е

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    БЕЗ ТОПКИ ЛИ Е А И НИЙ БЪЛГАРИТЕ СМЕ ЦАРЕ НА ИЗВРАЩЕНИЯТА .КАЛИНКИТЕ НИЙ ГИ ИЗМИСЛИХМЕ И ВНЕДРИХМЕ ,ПОЖАРНИКАРИ ДЖЕНЕРАЛИ С КРИМИ ДОСИЕТА....

    13:51 05.08.2026