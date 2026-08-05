Йотова вече е в кампания, останалите още търсят себе си

Президентската кампания на практика вече започна. Не защото календарът го казва, а защото единственият кандидат с реално изградена публична стратегия вече е на терена. Докато останалите политически сили все още разсъждават кого да издигнат, кого да убедят и каква формула да търсят, Илияна Йотова – настоящ президент, след като Румен Радев слезе на политическия терен, вече води кампания.
Август традиционно е месец за политическа пауза. Тази година обаче изглежда различно. Докато голяма част от потенциалните претенденти ще използват времето за вътрешнопартийни сметки и сондажи, включително почивка и плаж, Йотова печели най-ценния политически ресурс – време. Всеки ден, в който няма ясно очертан основен съперник, работи в нейна полза.
Допълнително предимство за действащия вицепрезидент донесе и официалният отказ на Даниел Вълчев да участва в президентската надпревара. Именно около негова кандидатура мнозина виждаха възможност за широко обществено и политическо обединение отвъд традиционните партийни разделения. С оттеглянето му тази хипотеза отпадна и политическото пространство остана още по-раздробено.
Към момента официално издигнат кандидат е и председателят на БЗНС Николай Ненчев. Очаква се в надпреварата да се включат и други, като Иван Христанов, например, както и други нови или вече познати лица. Говори се за още кандидатури, но засега повечето остават в сферата на политическите намерения, а не на реалните решения.
Именно тук се появява големият парадокс. Почти всички анализатори приемат като най-вероятен сценарий провеждането на балотаж. Истинският въпрос вече не е дали ще има втори тур, а кой ще се изправи срещу Илияна Йотова. Най-често се споменава лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, но при динамична кампания не могат да бъдат изключени и други развития.
Колкото повече кандидати навлизат в първия тур, толкова повече се разпилява опозиционният вот. Всеки нов претендент отнема гласове не толкова от фаворита, колкото от останалите негови конкуренти. Това превръща първия тур в битка за оцеляване между опозиционните кандидати, а не в директен сблъсък с фаворита.
И все пак не бива да бъде изключван и един сценарий, който доскоро изглеждаше почти немислим – избор на президент още на първи тур. За подобен развой са необходими много фактори да се подредят едновременно, но ако опозицията остане силно раздробена, без обща стратегия и без убедителна кандидатура, подобна възможност вече не звучи толкова невероятно, колкото звучеше преди няколко месеца.
Разбира се, предизборната кампания тепърва ще предлага изненади. Българската политика многократно е доказвала, че умее да произвежда неочаквани обрати в последните седмици. Именно затова сегашното предимство на Йотова не е гаранция за окончателен успех.
Има и още един важен елемент, който може да промени конфигурацията. До този момент Илияна Йотова все още не е представила кандидата за вицепрезидент. А именно тази фигура може да се окаже решаваща. Добре подбраният партньор би разширил обществената подкрепа и би донесъл допълнителна тежест на кандидат-президентската двойка. Неубедителният избор обаче може да се превърне в слабата точка на иначе силна кампания.
Причината е очевидна. В съвременната политика кандидатите вече не са атакувани само за собствените си действия. Под обществен и медиен натиск попадат и хората около тях. Всеки официално обявен претендент почти мигновено става обект на проверки, компроматни кампании, публикации и опити за репутационно дискредитиране. Затова изборът на вицепрезидент вече не е просто кадрово решение, а стратегически ход, способен както да донесе допълнителни проценти, така и да създаде сериозни политически проблеми.
Засега обаче фактите говорят сами. Двама кандидати вече са на терена. Останалите още търсят посоката си. А в политиката времето почти винаги работи за този, който пръв е започнал да играе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОХААА ОХРАНЕНА СЛЪНЧЕВА БУЛКА
Коментиран от #4, #20
13:02 05.08.2026
2 Сила
Това е интелектуалното ниво на БГ политиците ...
13:05 05.08.2026
3 Последния Софиянец
13:06 05.08.2026
4 Сила
До коментар #1 от "ОХААА ОХРАНЕНА СЛЪНЧЕВА БУЛКА":И тамплиер !!!
От " ТЕМУ "....
13:06 05.08.2026
5 Пушек от лулата на Шамана
За другите индианци от резервата не отговарям.
13:09 05.08.2026
6 Наблюдател
- Цвета Рангелова
- Искра Михайлова
Трябват ни точно такива огън жени, които защитават българския интерес.
Коментиран от #11, #15
13:14 05.08.2026
7 Вашето мнение
13:16 05.08.2026
8 Тя и
Коментиран от #19
13:16 05.08.2026
9 Промяна
13:18 05.08.2026
10 Промяна
13:19 05.08.2026
11 Фил
До коментар #6 от "Наблюдател":Що?
Камериерката на Деси Банова също е достойна.
13:19 05.08.2026
12 Зъл пес
13:21 05.08.2026
13 ЙОТОВА Е НАМЕРИЛА СЕБЕ СИ
13:27 05.08.2026
14 Щом
13:36 05.08.2026
15 Картаген
До коментар #6 от "Наблюдател":Най-достойната жена за президент е Ким Йо-чонг.김여정
Носителка на черен колан по тае куон до и стоманена воля.Останалото е театро.
13:37 05.08.2026
16 иван костов
13:40 05.08.2026
17 Мерак
13:40 05.08.2026
18 ШЕФА
13:41 05.08.2026
19 Отвратително!
До коментар #8 от "Тя и":Снимката е потресаваща! Алцхаймер ще гласува за Йотова!
13:42 05.08.2026
20 честен ционист
До коментар #1 от "ОХААА ОХРАНЕНА СЛЪНЧЕВА БУЛКА":Тамплиери стават само мъже.
Коментиран от #24
13:43 05.08.2026
21 "Йотова вече е в кампания"
13:48 05.08.2026
22 ЦСКА Москва
13:49 05.08.2026
23 Няма да гласувм за жена в никакъв
13:51 05.08.2026
24 МНОГО Я ЗНАЕШ ТАА С ТОПКИ ЛИ Е
До коментар #20 от "честен ционист":БЕЗ ТОПКИ ЛИ Е А И НИЙ БЪЛГАРИТЕ СМЕ ЦАРЕ НА ИЗВРАЩЕНИЯТА .КАЛИНКИТЕ НИЙ ГИ ИЗМИСЛИХМЕ И ВНЕДРИХМЕ ,ПОЖАРНИКАРИ ДЖЕНЕРАЛИ С КРИМИ ДОСИЕТА....
13:51 05.08.2026