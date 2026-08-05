Лука Модрич: Искам да спечелим трофей с Милан и да го посветим на Франко Барези

Милан избра Австралия, за да проведе част от лятната си подготовка за новия сезон. Именно в Пърт ще се състои приятелското дерби срещу Интер, което ще даде представа докъде е стигнала подготовката на двата отбора преди началото на кампанията.

От Австралия ветеранът Лука Модрич даде обширно интервю за италианския всекидневник "Gazzetta dello Sport", в което говори за смъртта на Франко Барези, както и за целите си с „росонерите“.

„За мен Барези олицетворяваше същността на Милан. Той беше, ако не най-великият, то със сигурност един от най-големите символи на този клуб - изключително скромен човек и лидер, който водеше с личния си пример. Загубата му е огромна. Запознах се с него преди няколко години, когато играех за Реал Мадрид и се изправихме срещу Милан в Лос Анджелис. Той беше от онези футболисти, които те карат като дете да се влюбиш в един клуб и да ги приемеш за пример. Възхищавах му се и си мислех: „Ето така трябва да се държиш и да играеш футбол“. За нас би било чудесна цел да спечелим трофей и да го посветим на Франко - в чест на неговото наследство“, заяви хърватският лидер.

„Много съм щастлив, че се завърнах в Милан, защото миналата година се чувствах добре тук. За съжаление, не завършихме сезона по начина, по който искахме, и не постигнахме минималната си цел - класиране за Шампионската лига, което беше разочароващо. Съжалявам, че заради контузия не успях да помогна на отбора в най-важните мачове в края на сезона. Именно затова исках да се върна. Надявам се този сезон да бъде по-добър и да печеля с Милан", добави той.

"Клубът и феновете ми показаха огромна обич и подкрепа във всяко отношение и това беше основната причина да остана. Освен това Милан ясно ми показа колко много ме цени, а това беше много приятно. Все още усещам същата страст, същото желание както винаги и възнамерявам да продължа да се наслаждавам на футбола. Това е най-доброто място за мен“, каза още Модрич.

„Винаги съм имал намерение да играя още една година. Можех да подпиша нов договор още през декември, но предпочетох първо да се вслушам в тялото си. Трябваше да разбера дали все още имам същия хъс, желание и страст да продължа да играя. Това беше най-важното. В крайна сметка отговорите бяха точно такива, каквито очаквах – чувствам се добре, имам страст и всичко необходимо, за да продължа. Когато видях, че ръководството все още иска да остана, не се поколебах. Защото това, което Милан ми показа през миналия сезон, по време на Световното клубно първенство и след него, е всичко, което един футболист може да желае – доверие и обич“, призна той.

„Когато дойдох в Милан за първи път, казах, че искам да печеля с този клуб и това продължава да бъде моята мечта. Искам да спечеля трофеи с червено-черната фланелка. Дали това ще бъде Скудетото или някой друг трофей - предстои да видим, но мечтата ми не се е променила. Именно затова съм тук. Започвам отново със същата ясна мечта и цел“, завърши легендата.