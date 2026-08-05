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Рома преговаря за аржентински национал от Атлетико Мадрид

Рома преговаря за аржентински национал от Атлетико Мадрид

5 Август, 2026 13:29 276 0

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Молина е сред водещите имена в трансферния списък на италианския клуб, като е значително по-достъпен финансово от друг от привлеклите вниманието на Рома футболисти - Иван Фреснеда от Спортинг Лисабон

Рома преговаря за аржентински национал от Атлетико Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Рома преговаря усилено с Атлетико Мадрид относно аржентинския национал Науел Молина, информира телевизия Sportitalia.

Молина е сред водещите имена в трансферния списък на италианския клуб, като е значително по-достъпен финансово от друг от привлеклите вниманието на Рома футболисти - Иван Фреснеда от Спортинг Лисабон.

Според вестник Il Tempo, Атлетико Мадрид вече дори е приел предложението на стойност 13 милиона евро плюс 4 милиона допълнителни бонуси. Този ход е повече от осъществим, тъй като 28-годишният Науел Молина има само още година от договора си с мадридчани, към които се присъедини през 2022-а. Сега остава "вълците" да се разберат със самия играч за личните му условия.

Молина вече познава добре Серия А от периода си в Удинезе от 2020-а до 2022 година, когато осъществи трансфера си за 20 милиона евро в отбора от Ла Лига.


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