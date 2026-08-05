Сестрата на Ким Чен Ун предупреди Япония за възможен военен отговор заради ракетните изпитания

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун - Ким Йо-чен, предупреди, че Пхенян ще обмисли допълнителни военни възможности в отговор на изпитанията на ракети „Томахоук“ от страна на Япония. Това предаде Wion, цитирана от News.bg.
Ким Йо-чен обвини Токио, че се отказва от отбранителната си позиция и превръща Силите за самоотбрана в армия, способна да нанася превантивни удари и да провежда операции извън страната. Тя визира неотдавнашното изпитание на крилати ракети „Томахоук“, извършено от японския разрушител „Чокай“ в Тихия океан.
По думите ѝ участието на Япония във военни учения със Съединените щати и Филипините, както и тестването на ракетите, са доказателство за военната експанзия на Токио.
Ким Йо-чен обвини САЩ, че подпомагат военното укрепване на Япония чрез доставката на ракети „Томахоук“ и модернизирането на японски военни кораби.
Според нея придобиването от Япония на способности за нанасяне на удари на далечни разстояния представлява заплаха за Северна Корея и други съседни държави. Тя заяви, че Пхенян ще разработи допълнителни военни варианти за противодействие на потенциални японски заплахи.
Ким Йо-чен предупреди, че Северна Корея ще реагира по начин, който ще накара Япония да почувства, че нейната сигурност е изложена на сериозна опасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
Коментиран от #8
13:29 05.08.2026
2 Тази е даже
13:29 05.08.2026
3 Вуте от Бусманци
13:33 05.08.2026
4 Е то
13:34 05.08.2026
5 ============
13:36 05.08.2026
6 Малей
13:37 05.08.2026
7 Защо публикувате детски снимки
13:41 05.08.2026
8 Защото е по–т.па
До коментар #1 от "Исторически парк":Има три виШи.
13:42 05.08.2026
9 оня с коня
13:44 05.08.2026
10 Бай Онзи
13:48 05.08.2026
11 Мда-даааааа
13:49 05.08.2026
12 ко каза ко?
13:49 05.08.2026
13 Един незадоволен
13:51 05.08.2026