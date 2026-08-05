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Сестрата на Ким Чен Ун предупреди Япония за възможен военен отговор заради ракетните изпитания

Сестрата на Ким Чен Ун предупреди Япония за възможен военен отговор заради ракетните изпитания

5 Август, 2026 13:26 489 13

  • северна корея-
  • япония-
  • военен отговор-
  • ракети-
  • томахоук

Ким Йо-чен обвини Токио във военна експанзия и заяви, че Пхенян ще разработи допълнителни мерки за противодействие на потенциални заплахи

Сестрата на Ким Чен Ун предупреди Япония за възможен военен отговор заради ракетните изпитания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун - Ким Йо-чен, предупреди, че Пхенян ще обмисли допълнителни военни възможности в отговор на изпитанията на ракети „Томахоук“ от страна на Япония. Това предаде Wion, цитирана от News.bg.

Ким Йо-чен обвини Токио, че се отказва от отбранителната си позиция и превръща Силите за самоотбрана в армия, способна да нанася превантивни удари и да провежда операции извън страната. Тя визира неотдавнашното изпитание на крилати ракети „Томахоук“, извършено от японския разрушител „Чокай“ в Тихия океан.

По думите ѝ участието на Япония във военни учения със Съединените щати и Филипините, както и тестването на ракетите, са доказателство за военната експанзия на Токио.

Ким Йо-чен обвини САЩ, че подпомагат военното укрепване на Япония чрез доставката на ракети „Томахоук“ и модернизирането на японски военни кораби.

Според нея придобиването от Япония на способности за нанасяне на удари на далечни разстояния представлява заплаха за Северна Корея и други съседни държави. Тя заяви, че Пхенян ще разработи допълнителни военни варианти за противодействие на потенциални японски заплахи.

Ким Йо-чен предупреди, че Северна Корея ще реагира по начин, който ще накара Япония да почувства, че нейната сигурност е изложена на сериозна опасност.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    7 4 Отговор
    Тази е по-проклета от ким чен ун 😉

    Коментиран от #8

    13:29 05.08.2026

  • 2 Тази е даже

    4 7 Отговор
    По-сериозна и от Ким. Япончетата ще видят, кон боб яде ли, тази като дойде на власт.

    13:29 05.08.2026

  • 3 Вуте от Бусманци

    5 2 Отговор
    Уфсъ...

    13:33 05.08.2026

  • 4 Е то

    1 2 Отговор
    Едни могат, други не, много нагло. Да траят, че да паднат по-лесно нали

    13:34 05.08.2026

  • 5 ============

    5 1 Отговор
    Тая па що се бърка у мъжките работи !

    13:36 05.08.2026

  • 6 Малей

    3 2 Отговор
    събудиха корейската мечка!

    13:37 05.08.2026

  • 7 Защо публикувате детски снимки

    3 0 Отговор
    на старата нацистка б.ран.тия?

    13:41 05.08.2026

  • 8 Защото е по–т.па

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Има три виШи.

    13:42 05.08.2026

  • 9 оня с коня

    4 1 Отговор
    Народът в С.Корея буквално мре от глад,като синовете на отчаяните семейства са принудени да се запишат "по желание" за участие във Украинско-Руската война.За всеки случай обаче Жестоките Корейски Надзиратели държат като Заложници Семействата им като изрично са предупредили Войника че ако избяга от Фронта,със Семейството му е свършено.

    13:44 05.08.2026

  • 10 Бай Онзи

    1 0 Отговор
    Видяла жабата...

    13:48 05.08.2026

  • 11 Мда-даааааа

    1 0 Отговор
    Покрай световните конфликти спряха да им обръщат внимание и тези се почувстваха засегнати/пренебрегнати.

    13:49 05.08.2026

  • 12 ко каза ко?

    1 0 Отговор
    няма ли кой да ги заравни тия с нещо атомично? Разход на кислород е тая държава..

    13:49 05.08.2026

  • 13 Един незадоволен

    1 0 Отговор
    Бау-Бау! Ща изям ма!

    13:51 05.08.2026

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