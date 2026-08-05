Новини
Любопитно »
Светският журналист Перес Хилтън направи кървав опит за самоубийство на живо в TikTok

Светският журналист Перес Хилтън направи кървав опит за самоубийство на живо в TikTok

5 Август, 2026 13:31 493 5

  • перес хилтън-
  • журналист-
  • блогър-
  • самоубийство-
  • на живо-
  • tiktok-
  • опит за самоубийство

Инфлуенсърът е отведен в психиатрична клиника

Светският журналист Перес Хилтън направи кървав опит за самоубийство на живо в TikTok - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският блогър и светски журналист Перес Хилтън е откаран в болница, след като меко казано тревожно излъчване на живо в социалните мрежи предизвика множество обаждания до спешните служби.

От шерифската служба на окръг Маями-Дейд съобщиха, че служители са посетили дома на 48-годишния медиен коментатор във вторник вечерта след сигнали за човек, който се самонаранява пред камера. Перес Хилтън е бил сам в жилището си, когато се е включил на живо в TikTok покрит в кръв и опитвайки да се прободе с нож.

Властите са продължили да наблюдават ситуацията. По-късно Перес Хилтън е бил изведен безопасно и транспортиран от пожарно-спасителната служба до местна болница, където получава медицинска помощ. На място са изпратени и специалисти от звеното за реакция при кризи, както и лицензирани експерти по психично здраве, които са предложили подкрепа на семейството му. Не се съобщават допълнителни подробности за състоянието на блогъра в момента.

„Основната ни грижа е здравето и благополучието на Перес, както и това на семейството му. Докато не разполагаме с потвърдена информация, няма да спекулираме или да коментираме допълнително“, посочиха от екипа му и призоваха личното пространство на семейството да бъде уважавано.

Перес Хилтън, чието рождено име е Марио Армандо Лавандейра-младши, придоби популярност през първото десетилетие на века със своя сайт за знаменитости. Впоследствие той разви кариера като телевизионен коментатор, водещ на подкаст и създател на съдържание. Блогърът е баща на три деца, родени чрез сурогатно майчинство.

Инцидентът идва няколко месеца след друга сериозна здравна криза. През март Перес Хилтън разказа, че е прекарал 21 дни в болница, след като язва и перфорация са довели до сепсис. По-късно той претърпя спешна процедура за отстраняване на голям кръвен съсирек в крака.

След възстановяването си блогърът заяви, че преживяното го е накарало да обръща повече внимание на здравето и семейството си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 0 Отговор
    Щатския Стоян Колев ....

    13:33 05.08.2026

  • 2 ?????

    3 0 Отговор
    Всеки си е башка луд.

    13:38 05.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    прочетох "сьветски" и почнах да крещя от кеф, а то ко било

    13:44 05.08.2026

  • 4 Мда-даааааа

    1 0 Отговор
    Всички инфлутиктокъри, жадуващи за слава, трябва да се въдворят и лекуват.!

    13:45 05.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Американският президент и светски идиот Д Тръмп е откаран в болница, след като меко казано тревожно излъчване на живо в социалните мрежи предизвика множество обаждания до спешните служби

    13:46 05.08.2026