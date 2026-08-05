Светският журналист Перес Хилтън направи кървав опит за самоубийство на живо в TikTok

Американският блогър и светски журналист Перес Хилтън е откаран в болница, след като меко казано тревожно излъчване на живо в социалните мрежи предизвика множество обаждания до спешните служби.

От шерифската служба на окръг Маями-Дейд съобщиха, че служители са посетили дома на 48-годишния медиен коментатор във вторник вечерта след сигнали за човек, който се самонаранява пред камера. Перес Хилтън е бил сам в жилището си, когато се е включил на живо в TikTok покрит в кръв и опитвайки да се прободе с нож.

Властите са продължили да наблюдават ситуацията. По-късно Перес Хилтън е бил изведен безопасно и транспортиран от пожарно-спасителната служба до местна болница, където получава медицинска помощ. На място са изпратени и специалисти от звеното за реакция при кризи, както и лицензирани експерти по психично здраве, които са предложили подкрепа на семейството му. Не се съобщават допълнителни подробности за състоянието на блогъра в момента.

„Основната ни грижа е здравето и благополучието на Перес, както и това на семейството му. Докато не разполагаме с потвърдена информация, няма да спекулираме или да коментираме допълнително“, посочиха от екипа му и призоваха личното пространство на семейството да бъде уважавано.

Перес Хилтън, чието рождено име е Марио Армандо Лавандейра-младши, придоби популярност през първото десетилетие на века със своя сайт за знаменитости. Впоследствие той разви кариера като телевизионен коментатор, водещ на подкаст и създател на съдържание. Блогърът е баща на три деца, родени чрез сурогатно майчинство.

Инцидентът идва няколко месеца след друга сериозна здравна криза. През март Перес Хилтън разказа, че е прекарал 21 дни в болница, след като язва и перфорация са довели до сепсис. По-късно той претърпя спешна процедура за отстраняване на голям кръвен съсирек в крака.

След възстановяването си блогърът заяви, че преживяното го е накарало да обръща повече внимание на здравето и семейството си.