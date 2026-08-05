„Ел Ниньо“ може да изправи близо 50 милиона души пред остър глад до 2027 г.

Бързо развиващото се метеорологично явление „Ел Ниньо“ вероятно ще изправи близо 50 милиона души пред остър глад до края на 2027 г., пише „Гардиън“. Стотици милиони хора вече са изложени на опасни нива на глад заради продължителната суша в части от Африка и натиска върху цените на храните, породен от войната в Иран, предава News.bg.

Дори ако метеорологичният феномен „Ел Ниньо“ се окаже по-слаб от очакваното, той ще тласне много държави към критична ситуация, увеличавайки с над една пета броя на хората, страдащи от остра продоволствена несигурност. Най-тежко засегнати се очаква да бъдат Централна и Южна Америка, Карибският басейн и Южна Африка. В Южна и Югоизточна Азия се прогнозират по-малко валежи от обичайното, което може да създаде сериозни проблеми за земеделците и фермерите.

„Ел Ниньо“ възниква на всеки няколко години в Тихия океан и води до промени в режима на валежите по целия свят. Тази година явлението се очертава като най-силното от 70 години насам. Неговото въздействие и сила са силно повлияни от климатичните промени. Експерти предупреждават, че „Ел Ниньо“ може да действа в комбинация с глобалното затопляне и да доведе до най-горещата година в историята.

Анализатори от частния сектор предупреждават за въздействието на зараждащия се феномен върху световните цени на храните. Докладът, публикуван от Световната програма по прехраната (WFP), е първият, който разглежда задълбочено проблема с глада в световен мащаб.

От WFP заявяват, че се надяват да ограничат последиците от екстремните метеорологични условия чрез системи за ранно предупреждение и превантивни мерки за оказване на помощ, за които са предвидени най-малко 80 милиона долара.

Последиците обаче се очаква да бъдат значителни, тъй като на земеделските производители може да им отнеме повече от един сезон, за да изчерпят хранителните си запаси. В Южна Африка например основният земеделски сезон обхваща периода от октомври тази година до март 2027 г., но най-тежките последици се очаква да бъдат усетени едва девет месеца по-късно - през периода на недостиг на храна след прибирането на реколтата.

„Най-сериозното въздействие върху продоволствената сигурност в Южна Африка ще се наблюдава през периода на недостиг на храна между 2027 и 2028 г.“, посочва Ричард Шулартън, директор на отдела за климата и устойчивостта към WFP.

Положението на земеделските стопани частично ще бъде смекчено от остатъчните ползи от миналогодишната реколта, която е била необичайно добра. „В края на 2025 г. цените на храните бяха в благоприятни граници, въпреки че съществуваше натиск за повишаването им вследствие на войната в Близкия изток“, отбелязва Жан-Мартен Бауер, директор по въпросите на продоволствената сигурност в WFP.

По време на явлението „Ел Ниньо“ през 2015-2016 г. между 60 и 100 милиона души са били засегнати от остра продоволствена несигурност.