"Кръвопролитен мир"?!?

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Сигурно вече има измислен подобен термин, но в момента това няма значение. Значение има количеството кръв, което се изцежда от населението, и как тази кръв се опакова и етикетира като форма на мир.

Не разбирам защо, когато се води една война с почти дванадесетгодишна история – да, за войната в Украйна говоря (научете се да следите събитията и да смятате най-накрая). Та, когато едната страна започне да губи сериозно, веднага започват някакви преговори за мир. Инициират се маси, конференции, симпозиуми, делегации. Холивудски звезди срещу страхотни хонорари ходят на екскурзии в знак на почит и подкрепа. Започва рев за миротворство. Пацифизъм. Въобще, виждаме западния свят почти в ролята на Майка Тереза. Тереза, ама под полата с картечница. Майка, ама с бомби.

Обаче, ако другата страна започне да губи, не очаквайте подобно отношение. Няма да видите никакъв мир. Никакви преговори. Никой няма да забележи цивилните жертви. Няма да умират хора, а орки. Това не сте ли го чували? Тук е моментът да се запитате вие от хората или от орките сте, защото тук границата е много тънка и променлива.

Освен че наблюдаваме поредния дразнещ двоен стандарт, идва и един много основен въпрос: Защо си мислите, че това, което наричате мир, ще свърши работа? Тази война от временни мирове няма нужда. Доказано е. Всички временни мирове докараха гробищата до пълния им капацитет. Още повече призивите за прекратяване на огъня за изясняване на някаква ситуация. Боже, на всички вече ни е ясна ситуацията.

Ще ви сведа нещо, ако сте го забравили или ако не сте му обърнали внимание. За прекратяването на тази война (нали искаме да се прекрати, или и тук съм се объркал) е нужна победа и съответно капитулация. Ако не знаете, така свършват войните. Всичките войни, независимо дали са се водили с копия, или с бомби. Иначе само се потушават и започват да тлеят до следващото лумване. Което често е много по-унищожително. Като пример ще дам нещо от миналия век – Първата и Втората световна война. Ако си мислите, че са отделни събития – мисленето не ви е сила.