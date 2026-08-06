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Кръвопролитен мир

Кръвопролитен мир

6 Август, 2026 13:00 2 073 33

  • украйна-
  • война-
  • русия

За прекратяването на тази война (нали искаме да се прекрати, или и тук съм се объркал) е нужна победа и съответно капитулация

Кръвопролитен мир - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сигурно вече има измислен подобен термин, но в момента това няма значение. Значение има количеството кръв, което се изцежда от населението, и как тази кръв се опакова и етикетира като форма на мир.

Не разбирам защо, когато се води една война с почти дванадесетгодишна история – да, за войната в Украйна говоря (научете се да следите събитията и да смятате най-накрая). Та, когато едната страна започне да губи сериозно, веднага започват някакви преговори за мир. Инициират се маси, конференции, симпозиуми, делегации. Холивудски звезди срещу страхотни хонорари ходят на екскурзии в знак на почит и подкрепа. Започва рев за миротворство. Пацифизъм. Въобще, виждаме западния свят почти в ролята на Майка Тереза. Тереза, ама под полата с картечница. Майка, ама с бомби.

Обаче, ако другата страна започне да губи, не очаквайте подобно отношение. Няма да видите никакъв мир. Никакви преговори. Никой няма да забележи цивилните жертви. Няма да умират хора, а орки. Това не сте ли го чували? Тук е моментът да се запитате вие от хората или от орките сте, защото тук границата е много тънка и променлива.

Освен че наблюдаваме поредния дразнещ двоен стандарт, идва и един много основен въпрос: Защо си мислите, че това, което наричате мир, ще свърши работа? Тази война от временни мирове няма нужда. Доказано е. Всички временни мирове докараха гробищата до пълния им капацитет. Още повече призивите за прекратяване на огъня за изясняване на някаква ситуация. Боже, на всички вече ни е ясна ситуацията.

Ще ви сведа нещо, ако сте го забравили или ако не сте му обърнали внимание. За прекратяването на тази война (нали искаме да се прекрати, или и тук съм се объркал) е нужна победа и съответно капитулация. Ако не знаете, така свършват войните. Всичките войни, независимо дали са се водили с копия, или с бомби. Иначе само се потушават и започват да тлеят до следващото лумване. Което често е много по-унищожително. Като пример ще дам нещо от миналия век – Първата и Втората световна война. Ако си мислите, че са отделни събития – мисленето не ви е сила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    46 15 Отговор
    Путин каза СВО ще приключи, когато целите и бъдат постигнати. Една от тях е отварянето на Белене ризорт, който да приеме новият цвят на нацията и този път без милост.

    Коментиран от #3, #16, #26

    13:04 06.08.2026

  • 2 От Статията

    25 56 Отговор
    Лъха на Русофилски свирач.Ами да те питам когато бомбеха Киев орките се радваха нула съпричастност.Сега когато войната дойде до прага им я усетиха.Как пък никой не излезе срещу Ка Путин бе.Крепостни ,крепостни са.

    Коментиран от #10

    13:08 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Доктора

    17 47 Отговор
    Този терлик да вземе да напише едно писмо на Путин и да го убеди че трябва справедлив мир.

    Коментиран от #9, #20

    13:10 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Щип

    51 13 Отговор
    Кратко, точно и ясно казано?

    13:13 06.08.2026

  • 8 Българин

    56 17 Отговор
    Браво на автора. Много точна оценка.

    13:14 06.08.2026

  • 9 Ха ХаХа

    28 15 Отговор

    До коментар #4 от "Доктора":

    Да напише на укроизрода
    И го попита колко недвижими имота има

    13:15 06.08.2026

  • 10 Щип

    47 17 Отговор

    До коментар #2 от "От Статията":

    Значи щом нещо е обективно и не възхвалява Украйна е русофилско така ли?
    Браво големи демократи сте почти като украинските!!!

    13:15 06.08.2026

  • 11 Я пак!

    17 29 Отговор
    "Кръвопролитен мир"?!?

    Къде след военно нападение на безразсъден агресор, с единствената цел да унищожи и заличи цял народ, има справедлив мир без кръвопролития?

    13:16 06.08.2026

  • 12 Сила

    15 29 Отговор
    Имилл Гьотефф е нЕщАсТнИК ....и такъв ще си остане завинаги !!!!
    Амин ...

    13:16 06.08.2026

  • 13 Щип

    22 11 Отговор

    До коментар #3 от "Тебе лично":

    Вие кой сте и какъв сте да изпращате българските граждани нанякъде?
    Койти не търпи чуждо мнение и забранява чуждото инакомислие е какъв.... ?

    13:18 06.08.2026

  • 14 имил гьотоф

    8 19 Отговор
    с разкъсвания много го боли

    13:28 06.08.2026

  • 15 Анджо

    17 12 Отговор
    Най накрая да прочета нещо от този господин което да има смисъл и някой миротворци да им дойде акъла.

    13:28 06.08.2026

  • 16 здравей

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    кучешка нахрано

    13:28 06.08.2026

  • 17 Още един умник който

    10 19 Отговор
    Щял да ни "сведе" нещо. Въздухар.

    13:32 06.08.2026

  • 18 Частна Република България

    28 7 Отговор
    ЕС и САЩ не искат мир. Те мислят ,че Русия е слаба и искат да продължат да я отслабват. Отделно хората по върховете на ЕС правят огромни пари от тази война. Обикновенните хора никой не ги брой какво искат. Те са коственна жертва. Както във всяка война. Но да той е прав. Зада завърши една война трябва победа и капитулация.

    13:36 06.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хмм

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Доктора":

    Какво разбирате под "справедлив мир"! Питам, защото аз мисля, че всеки мир е справедлив, защото мирът дава възможност на хората да умрат от естествена смърт като преди това са преживяли и много хубави моменти в живота си. И понеже често в последно време чувам да се говори за справедлив мир, моля обяснете ми какво е това чудо.

    13:42 06.08.2026

  • 21 Голям

    12 27 Отговор
    Този русофилски боклук дори няма и да го чета, само ще отбележа че е отвратително да популяризира агресивната към своите съседи политика на русия и путин... в България винаги е имало предатели и това винаги са били русофилите, като тоя, които си успиват съвестта със наративи от едно време за българо-руската дружба, че едва ли не работят за нея, като стават предатели и продават секретна военна информация???

    Какво се случи всъщност с българските офицери, клели се в българският флаг и конституция, а в същото време предавали секретна военна информация в руското посолство, защо не са в затвора... сега е война и русия ни обяви за враг на путинският режим, т.е. на русия???

    Кога ще имаме нормални закони и за такива престъпления, като измяна и предателство ще се влиза в затвора задълго???

    Коментиран от #31

    13:51 06.08.2026

  • 22 Дзак

    2 2 Отговор
    Трябва правоохранителните органи да бъдат сезирани за всички незаконни действия.

    13:57 06.08.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    18 7 Отговор
    Работата натам отива.... КНДР, нспример увеличава производството на северокорейския вариант на ОТР "Искандер" 2,5 пъти.

    В същото време Киев приключи с ПВО-то.

    Нали разбирате какво ви казвам?

    Предстои яко и резултативно трамбоване на ВСУ, без възможност за противопоставяне от страна на Киев....

    Коментиран от #24

    13:59 06.08.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    19 6 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Както каза В.В.Путин:

    "Мы еще даже не начинали"....

    14:01 06.08.2026

  • 25 Край

    20 5 Отговор
    Траен МИР е възможен само когато териториите населени с "рускоговорящи" демек руснаци си минат към Русия. Ако си православен християнин и майка ти ти е говорила с теб на руски като дете ти не си нищо друго освен руснак. Та когато хъхрещите украинци говорещи мова се съберат в етническите си граници тогава ще настане траен мир.

    Коментиран от #30

    14:17 06.08.2026

  • 26 Край

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Пак ще реват за погубения "елит на нацията" - Пеевски, ББ, Мирински Цветан василевци Герговци и прочие елитни крадци

    14:19 06.08.2026

  • 27 един който вижда

    6 6 Отговор
    Съветски пдрс си ти...

    14:43 06.08.2026

  • 28 аха

    3 2 Отговор
    владо карамазов ти ли си

    15:02 06.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ха ха ха

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Край":

    А "Шефа" на "православна Русия" като целува корана на кадир кво правим !! АМА никой не ги иска болшевиките ,как па не го разбрахте цяла източна Европа не ги иска само вие пиждинистите копейковски го искате Руският Мир !!

    15:40 06.08.2026

  • 31 ха ха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Голям":

    Ами траехме си когато се събраха на Кръглата маса комунягите !! Мълчахме когато създадоха групировките !Гледай историята на Русия след 1991 година едно към едно сме ,олигарси банки мутри имаме светъл пример ! Източна европа си направиха лустрация и се оттърваха малко или много само ние ощер чакаме някой да ни оправи ! Е оправиха ни ,бензина е кофти,сиренето е с вода ,млякото е полуфабрикат,на производителите на зеленчуци им дават по 10 ст на кило, и се внасят боклуци!Затвориха ви в телефоните знаят и кога ще пръднете слушате до изтъпяване радио Фреш и Сити ! Има 10 чалга канала по ТВ и 30 футболни ! Бачкайте купувайте боклуците , сменяйте си телефоните сяка година !Колко книги прочетохте ?? Заслужаваме си всичко !!

    15:50 06.08.2026

  • 32 Дика

    7 7 Отговор
    Орките започнаха войната, Йотовски. Ако искаш и ти да се прекрати (или съм се объркал), няма нужда от капитулации, а да се върнат там откъдето са дошли. И не се прави на по-улав отколкото си (тук не съм се объркал).

    16:23 06.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.