"Кръвопролитен мир"?!?

Сигурно вече има измислен подобен термин, но в момента това няма значение. Значение има количеството кръв, което се изцежда от населението, и как тази кръв се опакова и етикетира като форма на мир.
Не разбирам защо, когато се води една война с почти дванадесетгодишна история – да, за войната в Украйна говоря (научете се да следите събитията и да смятате най-накрая). Та, когато едната страна започне да губи сериозно, веднага започват някакви преговори за мир. Инициират се маси, конференции, симпозиуми, делегации. Холивудски звезди срещу страхотни хонорари ходят на екскурзии в знак на почит и подкрепа. Започва рев за миротворство. Пацифизъм. Въобще, виждаме западния свят почти в ролята на Майка Тереза. Тереза, ама под полата с картечница. Майка, ама с бомби.
Обаче, ако другата страна започне да губи, не очаквайте подобно отношение. Няма да видите никакъв мир. Никакви преговори. Никой няма да забележи цивилните жертви. Няма да умират хора, а орки. Това не сте ли го чували? Тук е моментът да се запитате вие от хората или от орките сте, защото тук границата е много тънка и променлива.
Освен че наблюдаваме поредния дразнещ двоен стандарт, идва и един много основен въпрос: Защо си мислите, че това, което наричате мир, ще свърши работа? Тази война от временни мирове няма нужда. Доказано е. Всички временни мирове докараха гробищата до пълния им капацитет. Още повече призивите за прекратяване на огъня за изясняване на някаква ситуация. Боже, на всички вече ни е ясна ситуацията.
Ще ви сведа нещо, ако сте го забравили или ако не сте му обърнали внимание. За прекратяването на тази война (нали искаме да се прекрати, или и тук съм се объркал) е нужна победа и съответно капитулация. Ако не знаете, така свършват войните. Всичките войни, независимо дали са се водили с копия, или с бомби. Иначе само се потушават и започват да тлеят до следващото лумване. Което често е много по-унищожително. Като пример ще дам нещо от миналия век – Първата и Втората световна война. Ако си мислите, че са отделни събития – мисленето не ви е сила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #3, #16, #26
13:04 06.08.2026
2 От Статията
Коментиран от #10
13:08 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Доктора
Коментиран от #9, #20
13:10 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Щип
13:13 06.08.2026
8 Българин
13:14 06.08.2026
9 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Доктора":Да напише на укроизрода
И го попита колко недвижими имота има
13:15 06.08.2026
10 Щип
До коментар #2 от "От Статията":Значи щом нещо е обективно и не възхвалява Украйна е русофилско така ли?
Браво големи демократи сте почти като украинските!!!
13:15 06.08.2026
11 Я пак!
Къде след военно нападение на безразсъден агресор, с единствената цел да унищожи и заличи цял народ, има справедлив мир без кръвопролития?
13:16 06.08.2026
12 Сила
Амин ...
13:16 06.08.2026
13 Щип
До коментар #3 от "Тебе лично":Вие кой сте и какъв сте да изпращате българските граждани нанякъде?
Койти не търпи чуждо мнение и забранява чуждото инакомислие е какъв.... ?
13:18 06.08.2026
14 имил гьотоф
13:28 06.08.2026
15 Анджо
13:28 06.08.2026
16 здравей
До коментар #1 от "Вашето мнение":кучешка нахрано
13:28 06.08.2026
17 Още един умник който
13:32 06.08.2026
18 Частна Република България
13:36 06.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хмм
До коментар #4 от "Доктора":Какво разбирате под "справедлив мир"! Питам, защото аз мисля, че всеки мир е справедлив, защото мирът дава възможност на хората да умрат от естествена смърт като преди това са преживяли и много хубави моменти в живота си. И понеже често в последно време чувам да се говори за справедлив мир, моля обяснете ми какво е това чудо.
13:42 06.08.2026
21 Голям
Какво се случи всъщност с българските офицери, клели се в българският флаг и конституция, а в същото време предавали секретна военна информация в руското посолство, защо не са в затвора... сега е война и русия ни обяви за враг на путинският режим, т.е. на русия???
Кога ще имаме нормални закони и за такива престъпления, като измяна и предателство ще се влиза в затвора задълго???
Коментиран от #31
13:51 06.08.2026
22 Дзак
13:57 06.08.2026
23 az СВО Победа 81
В същото време Киев приключи с ПВО-то.
Нали разбирате какво ви казвам?
Предстои яко и резултативно трамбоване на ВСУ, без възможност за противопоставяне от страна на Киев....
Коментиран от #24
13:59 06.08.2026
24 az СВО Победа 81
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":Както каза В.В.Путин:
"Мы еще даже не начинали"....
14:01 06.08.2026
25 Край
Коментиран от #30
14:17 06.08.2026
26 Край
До коментар #1 от "Вашето мнение":Пак ще реват за погубения "елит на нацията" - Пеевски, ББ, Мирински Цветан василевци Герговци и прочие елитни крадци
14:19 06.08.2026
27 един който вижда
14:43 06.08.2026
28 аха
15:02 06.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ха ха ха
До коментар #25 от "Край":А "Шефа" на "православна Русия" като целува корана на кадир кво правим !! АМА никой не ги иска болшевиките ,как па не го разбрахте цяла източна Европа не ги иска само вие пиждинистите копейковски го искате Руският Мир !!
15:40 06.08.2026
31 ха ха ха
До коментар #21 от "Голям":Ами траехме си когато се събраха на Кръглата маса комунягите !! Мълчахме когато създадоха групировките !Гледай историята на Русия след 1991 година едно към едно сме ,олигарси банки мутри имаме светъл пример ! Източна европа си направиха лустрация и се оттърваха малко или много само ние ощер чакаме някой да ни оправи ! Е оправиха ни ,бензина е кофти,сиренето е с вода ,млякото е полуфабрикат,на производителите на зеленчуци им дават по 10 ст на кило, и се внасят боклуци!Затвориха ви в телефоните знаят и кога ще пръднете слушате до изтъпяване радио Фреш и Сити ! Има 10 чалга канала по ТВ и 30 футболни ! Бачкайте купувайте боклуците , сменяйте си телефоните сяка година !Колко книги прочетохте ?? Заслужаваме си всичко !!
15:50 06.08.2026
32 Дика
16:23 06.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.