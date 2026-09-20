Фиорентина и Наполи си размениха по едно полувреме за реми на „Артемио Франки“

Фиорентина и Наполи завършиха наравно 1:1 в динамичен и оспорван двубой от 5-ия кръг на италианската Серия А, изигран на стадион „Артемио Франки“ във Флоренция. И двамата треньори – Паоло Ваноли и Масимилиано Алегри, заложиха на идентични тактически постройки в схема 4-3-3, а крайното реми се оказа най-справедливият развой на терена.

„Партенопеите“ започнаха срещата по-уверено и поеха контрола върху топката. По-добрата им игра даде резултат в 23-тата минута, когато Били Гилмор засече центриране на Матео Политано и преодоля Давид де Хеа. Попадението бе потвърдено и след преглед със системата ВАР. „Виолетовите“ изпитваха сериозни затруднения в градивен план до почивката, а напрежението в състава им пролича и в получения жълт картон от Франко Мастантуоно.

Втората част започна с мигновена реакция на домакините. Влизането в игра на Виктор Валдепеняс на мястото на Виери раздвижи състава на Ваноли и в 51-вата минута Алекс Хименес възстанови равенството с прецизен изстрел след асистенция на Шер Ндур. До края на срещата и двамата мениджъри потърсиха триумфа чрез офанзивни рокади – Алегри пусна в игра Давид Нерес и Лоренцо Лука (заменяйки Ноа Ланг и Расмус Хьойлунд), докато за Фиорентина се появиха Бето, Педро Гонсалвеш и Вилфрид Ньонто. Въпреки общо 28-те отправени удара, стражовете Де Хеа и Ваня Милинкович-Савич се отбелязаха с по 4 ключови спасявания и запазиха равенството.

Точката не носи сериозен прогрес и за двата тима. Наполи заема 9-о място със 7 точки (на 6 зад лидерите Рома, Интер и Лацио), докато Фиорентина записа първо реми за кампанията и остава на 16-а позиция с едва 4 пункта.