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Евгений Кънев: Всички сякаш са се приютили в юмрука на Вожда. Който, както знаем от миналото, е прав, дори когато съгреши

Евгений Кънев: Всички сякаш са се приютили в юмрука на Вожда. Който, както знаем от миналото, е прав, дори когато съгреши

19 Септември, 2026 13:00 783 29

  • евгений кънев-
  • юмрук-
  • вожд-
  • правота

Регресът на "Прогресивна България" тече всеки ден, всеки час. Една партия е на власт, но решава един човек. И този човек еднолично определи за висш национален български интерес да извади руски олигарси и ченгета от санкционните списъци на Европа. 

Евгений Кънев: Всички сякаш са се приютили в юмрука на Вожда. Който, както знаем от миналото, е прав, дори когато съгреши - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Регресът на "Прогресивна България" тече всеки ден, всеки час.
Една партия е на власт, но решава един човек. И този човек еднолично определи за висш национален български интерес да извади руски олигарси и ченгета от санкционните списъци на Европа.
Същият човек сам решава да сложи България в групата на държавите със “собствен глас” в Европа - винаги когато тя дръзва да засегне с нещо Матушката. И кани само сродни вождчета в София - за да споделят общите си копнежи по руските карбони. Чиято значимост ЕК нещо не може да оцени със своята упоритост за зелена енергетика, която да ни освободи от тях.
Новата правда за единно и единствено мнение бързо става политика на уж обществената телевизия, която развъртя ятагана над куп “самоповярвали” си журналисти. А путинските говорители излязоха от своите малотиражки и влязоха тържествено в най-гъвкавото за истината предаване в държавата, докато говорителите на ГЕРБ и ДПС станаха апологети на новата власт.
А БНР бе официално предупредено да “вземе мерки” от виц(ето) на държавата. И то започва да се вслушва: вчера представена за докторка по богословие изнесе лекция за опасния ламизъм на Лама Иво, където сектантството и сексуалните практики са доказан факт - далеч преди завършване на разследването. И от които ще ни спаси само … религията в училище. Кратка справка на скритата ѝ от БНР месторабота показва, че вероучената работи в… Светия Синод.
Следващата закана на едноличната власт е за един учебник - вероятно писан под надзора за правилна линия на вицето по пропагандата. Забележете - по точно и само три дисциплини: история, география и литература. Ами да - по физика всеки може да има мнение, но по история не!
Камертонът звънна зловещо и по него започна да се подрежда цялото предкулисие на задкулисието:
- депутатите на ДПС и ГЕРБ редовно гласуват с ПБ и хвалят Йотова;
- същите фирми продължават да печелят обществени поръчки;
- а ИК на Йотова обедини водещи лица на политика, медии и въобще публичност - дружно работили за българската олигархия и руското присъствие в България. Ето - дори едни и същи хора в Комисията на Йотова предлагат за помилване наркобарони, а в комисията за Петрохан - заклеймяват педофилията на пресконференция.
Нещата опряха чак до публичните финанси - по ТВ бивш финансов министър на Борисов допусна, че с измама сме влезли в Еврозоната с подправен бюджетен дефицит за 2025 и че Радев МОЖЕЛО да се окаже прав, като излезе доклад на Сметната палата. Само че влязохме в еврозоната с бюджета за 2024 г.
Всички сякаш са се приютили в юмрука на Вожда. Който - както знаем от миналото - е прав, дори когато съгреши.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 18 Отговор
    Радев има по нещо за всички олигарси.Даже на Мая Манолова намери работа.За всеки по нещо а за народа нищо.

    Коментиран от #2

    13:04 19.09.2026

  • 2 Лама Кочо

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Знаеш ли що е то хибриден секс с деца? Питай пепетатата и дебетата. Техния елит е ходил на Петрохан да го практикува. И пари са давали...то може и записи да има та затова е този паветен вой.

    Коментиран от #6

    13:11 19.09.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    22 5 Отговор
    Лама Кънев газ пикае! 🤣🤣🤣

    А това е повод за радост на всички българи!

    Коментиран от #7

    13:11 19.09.2026

  • 4 Ххххххххххххх

    19 4 Отговор
    Петроханци пищят - музика за ушите ми

    13:12 19.09.2026

  • 5 Робите

    7 15 Отговор
    Народът сам си избра този башибозук и си надяна хомота. Още с Боташ народът трябваше да разбере, че на власт иде баш башибозук.

    13:13 19.09.2026

  • 6 Ха ха ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Лама Кочо":

    Май ми се струва, че завиждаш, а?

    Коментиран от #12

    13:15 19.09.2026

  • 7 Помнещ

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Така българите се радвахте на изборната победа на Жан Виденов. После от радост 2 милиона напуснаха през границата бежешком с по-една риза на гърба си.

    13:15 19.09.2026

  • 8 Иванов

    13 3 Отговор
    Не препечатвайте тоя соросоиден плужек! Лази ми по нервите.

    13:17 19.09.2026

  • 9 Шапкаря

    10 2 Отговор
    Тоя автор е невероятна подметка и май е много огладнял.

    13:18 19.09.2026

  • 10 Фейк - либераст

    5 2 Отговор
    Ако на някого нещо не му е ясно, велико щастие за българския народ е, че бог ни е дарил с евГЕНИЙ! Той е компетентен по всички въпроси от микро до макро космоса срещу съответната сума.

    13:19 19.09.2026

  • 11 Генерал БОТАШОВ

    5 4 Отговор
    Прави това което му нареди
    Кремъл.

    Иначе ГУНДЯЕВ пак
    Ще се върне
    Да му набие Канчето

    13:20 19.09.2026

  • 12 Лама Кочо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    Нееее ,гнус ме е от вас.

    13:20 19.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахахаха😂😂😂😂

    2 2 Отговор
    На педофилите им потънаха гениите! Вият на умряло!😂😂😂😂

    13:22 19.09.2026

  • 15 Партия "Петрохан"

    5 2 Отговор
    Този ЕвГений Кънев и той ли е пе..руга? Защо защитава изнасилвачи на деца?

    13:22 19.09.2026

  • 16 отец Чапаев и Петка

    4 0 Отговор
    Евгениййй, ...........
    Кат Русия няма втора
    тъй могъща на света;
    тя е нашата подпора,
    тя е нашта висота
    !Немци, френци, англичани
    наши са враждебници,
    дружни с нашите тирани,
    с нашите изедници.

    13:22 19.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 До Лама Кочо

    1 1 Отговор
    Човекът е коментирал съвсем друго нещо, и го е казал точно както си е, а ти просто въртиш една грамофонна плоча, защото нищо свястно не ти идва на ума !

    13:23 19.09.2026

  • 19 Вождове

    2 0 Отговор
    Ви дай на вас.
    Боко го сменихте с Румбата ли?
    Всички си имаме юмруци и за вдигане и за пребиване!

    13:28 19.09.2026

  • 20 Перо

    5 1 Отговор
    Тоя Кънев още е на зоб при чичко Шорош!

    13:29 19.09.2026

  • 21 малий,

    4 0 Отговор
    голям рев, голямо нещо!

    13:29 19.09.2026

  • 22 до вчера

    2 1 Отговор
    умувахме какво означава прилагателното - румен
    ами то било през цялото време ясно..
    - червен

    13:31 19.09.2026

  • 23 !!!?

    6 1 Отговор
    От диктатура на пролетариата при комунистите, след 8 десетилетия - в диктатура на олигархията при прогресисистите !!!?

    13:31 19.09.2026

  • 24 МхтоМхто

    3 2 Отговор
    Здрасти Женя. Здрасти готин. Пак те активираха сладък мой. Радвам се. Обичам мириса на разложен продажник рано сутрин по новините. Носи се като блатен газ над територията. Ама ще ви палнат клечката скоро

    13:32 19.09.2026

  • 25 Ганю

    3 2 Отговор
    Абе,Кънев! Как да те четем и слушаме,като знаем к во и къде си завършил? Че ти казваш това,което ти наредят от Запада. Ти нямаш свое мнение- ни за икономиката,ни за политика. Повгаряш,като папагал опорките от Козяк и Брюксел- нали си техен възпитаник,Емо? А и с този пасаж отпреди 2 години ти изби рибата и много хора те зачеркнаха,като...човек
    ЦИТИРАМ:

    .Финанситът Евгений Кънев коментира в профила си в социалната мрежа Facebook, че според него страната ни в момента се намира във втора демокрация. Той цитира данни, според които българите в момента са десет пъти по-богати в сравнение с 1989 година. Публикуваме неговия анализ без редакторска намеса:

    „Честит рожден ден на втората българска демокрация!

    Българите днес са близо десет пъти по-богати, отколкото през 1989 г. Но открилото ни се познание за света ни носи тъга. Както заради нерадостните сравнения с най-богатите в Европа, така и заради тягостното чувство,...
    ТЪПОТИИ И ОЛИГОФРЕНИЯ НА ЕДНО МЯСТО,КЪНЕВ!
    Ела в провинцията да видиш как 4 членно семейство едва издаяна с 1500евро общо на месец. Но пък хората в Свищов😉/родния ти град/ едва ли вземат в повече.
    Но пък чичко СОРОС киха на такива,като теб

    13:35 19.09.2026

  • 26 идиоти вън

    3 1 Отговор
    Пита се кой е вожда, Урсула ли, Мерц ли Макрон ли, Баце и Шиши ли, абе вождове много, а на тях им трябват и лакеи и обслужващ персонал и журналисти Кото да възхваляват ценностите им!?!?!? Абе на кратко им трябват полезни идиоти!!!!!

    13:36 19.09.2026

  • 27 Напред

    0 0 Отговор
    И преди, при Делян и Бойко, и сега при Радев ди имам работа, схеми и далаверки. Който си го може, не му пречи кой е на власт. Стига сте ревали, като всовици за х.й, а си налягайте парцалите и работете. Така ще имате повече пари за скъпи коли, къщи, почивки и гаджета 😉

    13:38 19.09.2026

  • 28 Фен

    1 1 Отговор
    А вие, от Сектата, да мълчите. Видяхме ви що за стока сте.

    13:43 19.09.2026

  • 29 Лапацало на пружина

    1 0 Отговор
    Тоя шор.ошоиден папУняк от отдавна няма лиценз за каквото и да е мнение. ЛапацпОтенето му е програмирано и само от време на време му навиват пружината.

    13:45 19.09.2026