Евгений Кънев: Всички сякаш са се приютили в юмрука на Вожда. Който, както знаем от миналото, е прав, дори когато съгреши

Регресът на "Прогресивна България" тече всеки ден, всеки час.
Една партия е на власт, но решава един човек. И този човек еднолично определи за висш национален български интерес да извади руски олигарси и ченгета от санкционните списъци на Европа.
Същият човек сам решава да сложи България в групата на държавите със “собствен глас” в Европа - винаги когато тя дръзва да засегне с нещо Матушката. И кани само сродни вождчета в София - за да споделят общите си копнежи по руските карбони. Чиято значимост ЕК нещо не може да оцени със своята упоритост за зелена енергетика, която да ни освободи от тях.
Новата правда за единно и единствено мнение бързо става политика на уж обществената телевизия, която развъртя ятагана над куп “самоповярвали” си журналисти. А путинските говорители излязоха от своите малотиражки и влязоха тържествено в най-гъвкавото за истината предаване в държавата, докато говорителите на ГЕРБ и ДПС станаха апологети на новата власт.
А БНР бе официално предупредено да “вземе мерки” от виц(ето) на държавата. И то започва да се вслушва: вчера представена за докторка по богословие изнесе лекция за опасния ламизъм на Лама Иво, където сектантството и сексуалните практики са доказан факт - далеч преди завършване на разследването. И от които ще ни спаси само … религията в училище. Кратка справка на скритата ѝ от БНР месторабота показва, че вероучената работи в… Светия Синод.
Следващата закана на едноличната власт е за един учебник - вероятно писан под надзора за правилна линия на вицето по пропагандата. Забележете - по точно и само три дисциплини: история, география и литература. Ами да - по физика всеки може да има мнение, но по история не!
Камертонът звънна зловещо и по него започна да се подрежда цялото предкулисие на задкулисието:
- депутатите на ДПС и ГЕРБ редовно гласуват с ПБ и хвалят Йотова;
- същите фирми продължават да печелят обществени поръчки;
- а ИК на Йотова обедини водещи лица на политика, медии и въобще публичност - дружно работили за българската олигархия и руското присъствие в България. Ето - дори едни и същи хора в Комисията на Йотова предлагат за помилване наркобарони, а в комисията за Петрохан - заклеймяват педофилията на пресконференция.
Нещата опряха чак до публичните финанси - по ТВ бивш финансов министър на Борисов допусна, че с измама сме влезли в Еврозоната с подправен бюджетен дефицит за 2025 и че Радев МОЖЕЛО да се окаже прав, като излезе доклад на Сметната палата. Само че влязохме в еврозоната с бюджета за 2024 г.
Всички сякаш са се приютили в юмрука на Вожда. Който - както знаем от миналото - е прав, дори когато съгреши.
Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
13:04 19.09.2026
2 Лама Кочо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Знаеш ли що е то хибриден секс с деца? Питай пепетатата и дебетата. Техния елит е ходил на Петрохан да го практикува. И пари са давали...то може и записи да има та затова е този паветен вой.
Коментиран от #6
13:11 19.09.2026
3 az СВО Победа 81
А това е повод за радост на всички българи!
Коментиран от #7
13:11 19.09.2026
4 Ххххххххххххх
13:12 19.09.2026
5 Робите
13:13 19.09.2026
6 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Лама Кочо":Май ми се струва, че завиждаш, а?
Коментиран от #12
13:15 19.09.2026
7 Помнещ
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Така българите се радвахте на изборната победа на Жан Виденов. После от радост 2 милиона напуснаха през границата бежешком с по-една риза на гърба си.
13:15 19.09.2026
8 Иванов
13:17 19.09.2026
9 Шапкаря
13:18 19.09.2026
10 Фейк - либераст
13:19 19.09.2026
11 Генерал БОТАШОВ
Кремъл.
Иначе ГУНДЯЕВ пак
Ще се върне
Да му набие Канчето
13:20 19.09.2026
12 Лама Кочо
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":Нееее ,гнус ме е от вас.
13:20 19.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хахахаха😂😂😂😂
13:22 19.09.2026
15 Партия "Петрохан"
13:22 19.09.2026
16 отец Чапаев и Петка
Кат Русия няма втора
тъй могъща на света;
тя е нашата подпора,
тя е нашта висота
!Немци, френци, англичани
наши са враждебници,
дружни с нашите тирани,
с нашите изедници.
13:22 19.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 До Лама Кочо
13:23 19.09.2026
19 Вождове
Боко го сменихте с Румбата ли?
Всички си имаме юмруци и за вдигане и за пребиване!
13:28 19.09.2026
20 Перо
13:29 19.09.2026
21 малий,
13:29 19.09.2026
22 до вчера
ами то било през цялото време ясно..
- червен
13:31 19.09.2026
23 !!!?
13:31 19.09.2026
24 МхтоМхто
13:32 19.09.2026
25 Ганю
ЦИТИРАМ:
.Финанситът Евгений Кънев коментира в профила си в социалната мрежа Facebook, че според него страната ни в момента се намира във втора демокрация. Той цитира данни, според които българите в момента са десет пъти по-богати в сравнение с 1989 година. Публикуваме неговия анализ без редакторска намеса:
„Честит рожден ден на втората българска демокрация!
Българите днес са близо десет пъти по-богати, отколкото през 1989 г. Но открилото ни се познание за света ни носи тъга. Както заради нерадостните сравнения с най-богатите в Европа, така и заради тягостното чувство,...
ТЪПОТИИ И ОЛИГОФРЕНИЯ НА ЕДНО МЯСТО,КЪНЕВ!
Ела в провинцията да видиш как 4 членно семейство едва издаяна с 1500евро общо на месец. Но пък хората в Свищов😉/родния ти град/ едва ли вземат в повече.
Но пък чичко СОРОС киха на такива,като теб
13:35 19.09.2026
26 идиоти вън
13:36 19.09.2026
27 Напред
13:38 19.09.2026
28 Фен
13:43 19.09.2026
29 Лапацало на пружина
13:45 19.09.2026