Евгений Кънев: Всички сякаш са се приютили в юмрука на Вожда. Който, както знаем от миналото, е прав, дори когато съгреши

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Регресът на "Прогресивна България" тече всеки ден, всеки час.

Една партия е на власт, но решава един човек. И този човек еднолично определи за висш национален български интерес да извади руски олигарси и ченгета от санкционните списъци на Европа.

Същият човек сам решава да сложи България в групата на държавите със “собствен глас” в Европа - винаги когато тя дръзва да засегне с нещо Матушката. И кани само сродни вождчета в София - за да споделят общите си копнежи по руските карбони. Чиято значимост ЕК нещо не може да оцени със своята упоритост за зелена енергетика, която да ни освободи от тях.

Новата правда за единно и единствено мнение бързо става политика на уж обществената телевизия, която развъртя ятагана над куп “самоповярвали” си журналисти. А путинските говорители излязоха от своите малотиражки и влязоха тържествено в най-гъвкавото за истината предаване в държавата, докато говорителите на ГЕРБ и ДПС станаха апологети на новата власт.

А БНР бе официално предупредено да “вземе мерки” от виц(ето) на държавата. И то започва да се вслушва: вчера представена за докторка по богословие изнесе лекция за опасния ламизъм на Лама Иво, където сектантството и сексуалните практики са доказан факт - далеч преди завършване на разследването. И от които ще ни спаси само … религията в училище. Кратка справка на скритата ѝ от БНР месторабота показва, че вероучената работи в… Светия Синод.

Следващата закана на едноличната власт е за един учебник - вероятно писан под надзора за правилна линия на вицето по пропагандата. Забележете - по точно и само три дисциплини: история, география и литература. Ами да - по физика всеки може да има мнение, но по история не!

Камертонът звънна зловещо и по него започна да се подрежда цялото предкулисие на задкулисието:

- депутатите на ДПС и ГЕРБ редовно гласуват с ПБ и хвалят Йотова;

- същите фирми продължават да печелят обществени поръчки;

- а ИК на Йотова обедини водещи лица на политика, медии и въобще публичност - дружно работили за българската олигархия и руското присъствие в България. Ето - дори едни и същи хора в Комисията на Йотова предлагат за помилване наркобарони, а в комисията за Петрохан - заклеймяват педофилията на пресконференция.

Нещата опряха чак до публичните финанси - по ТВ бивш финансов министър на Борисов допусна, че с измама сме влезли в Еврозоната с подправен бюджетен дефицит за 2025 и че Радев МОЖЕЛО да се окаже прав, като излезе доклад на Сметната палата. Само че влязохме в еврозоната с бюджета за 2024 г.

Всички сякаш са се приютили в юмрука на Вожда. Който - както знаем от миналото - е прав, дори когато съгреши.

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