Шокиращо: Валяк за трева прегази Андрос Таунсенд по време на загрявка в Тайланд - ВИДЕО

Бившият английски национал Андрос Таунсенд по чудо се размина с тежки последствия след изключително странен и плашещ инцидент край терена. Бившата звезда на Тотнъм бе прегазен от валяк за поддръжка на тревната настилка по време на загрявката преди класическия триумф на неговия тим Пратчуап с 3:0 над Патани в Тайланд.

Кадри от смущаващата ситуация бързо се разпространиха в социалните мрежи. На видеото се вижда как докато играчите правят упражнения, машината за трева пресича игрището и връхлита върху 35-годишното крило точно в момента, в който той се приготвя да отправи удар. Съотборниците на англичанина веднага се спуснаха на помощ, докато той бе заклещен под тежкото оборудване, а загрижеността на терена бе пълна.

За всеобщо облекчение и изумление, бившият футболист на Кристъл Палас и Лутън Таун се измъкна без никакви сериозни травми. Нещо повече – той дори записа минути в срещата, влизайки като резерва в добавеното време, за да се включи в празненствата по случай победата.

Преди да премине в редиците на Пратчуап, Таунсенд носи екипа и на друг тайландски състав – Канчанабури Пауър.