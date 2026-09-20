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Шокиращо: Валяк за трева прегази Андрос Таунсенд по време на загрявка в Тайланд - ВИДЕО

Шокиращо: Валяк за трева прегази Андрос Таунсенд по време на загрявка в Тайланд - ВИДЕО

20 Септември, 2026 15:03 1 110 7

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Футболистът по чудо се размина с тежки последствия

Шокиращо: Валяк за трева прегази Андрос Таунсенд по време на загрявка в Тайланд - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият английски национал Андрос Таунсенд по чудо се размина с тежки последствия след изключително странен и плашещ инцидент край терена. Бившата звезда на Тотнъм бе прегазен от валяк за поддръжка на тревната настилка по време на загрявката преди класическия триумф на неговия тим Пратчуап с 3:0 над Патани в Тайланд.

Кадри от смущаващата ситуация бързо се разпространиха в социалните мрежи. На видеото се вижда как докато играчите правят упражнения, машината за трева пресича игрището и връхлита върху 35-годишното крило точно в момента, в който той се приготвя да отправи удар. Съотборниците на англичанина веднага се спуснаха на помощ, докато той бе заклещен под тежкото оборудване, а загрижеността на терена бе пълна.

За всеобщо облекчение и изумление, бившият футболист на Кристъл Палас и Лутън Таун се измъкна без никакви сериозни травми. Нещо повече – той дори записа минути в срещата, влизайки като резерва в добавеното време, за да се включи в празненствата по случай победата.

Преди да премине в редиците на Пратчуап, Таунсенд носи екипа и на друг тайландски състав – Канчанабури Пауър.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Закъсал го с рейтинга

    3 3 Отговор
    И си ПРАВИ реклама...

    15:10 20.09.2026

  • 2 Гошо

    1 1 Отговор
    Нечовек

    15:10 20.09.2026

  • 3 добре че валяка е

    2 1 Отговор
    от пластмаса

    15:14 20.09.2026

  • 4 гост

    5 0 Отговор
    Шерпа какво прави с валяка при футболистите...няма ли друго място за валиране...

    15:16 20.09.2026

  • 5 Цвете

    4 2 Отговор
    ПОДИГРАВКИТЕ ВИ СА НЕУМЕСНИ.НА ВСЕКИ ЛИ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ ТАКОВА ЧУДО, АМИ АКО БЕШЕ ЗАГУБИХА ЖИВОТА СИ? 🤔

    15:23 20.09.2026

  • 6 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Да се пробва следващия път под валяк за асфалт, за да събере повече кликвания. Щом тревата расте, значи не тежи тоз валяк. Единствено мак каккът, който управлява валяка тежи.

    15:35 20.09.2026

  • 7 Дудов

    1 0 Отговор
    Светът е пълен с идиоти.Пазете се

    15:43 20.09.2026

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